Nil nehri kenarında üç milyon ateist mi yaşıyor

Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Nil nehri kenarında üç milyon ateist mi yaşıyor
Geçtiğimiz 11 Eylül günü, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya bundan 20 yıl önce New York’ta İkiz Kuleler’e yapılan terör saldırısının 20’nci yılını anarken, Mısır Devlet Başkanı Sisi işte o gün çok ilginç bir konuşma yaptı.
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Belki olmuştur ama ben bilmiyorum...
O nedenle Mısır için çok önemli bir adım olarak gördüm.
*
Ancak Mısır aydınlarından bu sözlere hiç aklıma gelmeyen bir eleştiri geldi.
“Bu, özgürlük kavramına seçici bir yaklaşımdır. Özgürlük bölünmez bir bütündür. Siyasette ifade özgürlüğü olmadığı sürece bu sözlerin hiç anlamı yoktur” diyenler çıktı...
Böyle deyip Sisi’nin sözlerini ciddiye almamalı mıyız?
Çok ilgiyle izlediğim Al-Monitor haber sitesinden aldığım bilgilere göre:
Aslında Mısır Anayasası’nın 64’üncü maddesi “inanç ve ibadet özgürlüğünü” güvence altına alıyor.
Devlete karşı alıyor da, sokaktaki halka karşı da alıyor mu?
Popülist demagojiyi bir kenara bırakalım.
Günümüzde inanç özgürlüğüne tek tehdit devletlerden gelmiyor. İnanç özgürlüğü henüz halkın çoğunluğunun zihniyetine girmiş durumda değil.
Mesela 2013 yılında yapılan bir PEW anketine göre halkın yüzde 90’ı, “İslam’dan ayrılan biri için ölüm cezası verilmesini bile savunuyor”.
Özel bir televizyon kanalındaki tartışma sırasında ateizmi savunan bir tartışmacıyı programın sunucusu canlı yayında ite kaka stüdyodan attı.
Ateist olduğunu açıklayan insanlar ve aileleri ölüm tehditleri alıyor.
*
Mısır’da kaç ateist vardır tam olarak bilinmiyor. Al Sabah gazetesine göre 2013 yılında Mısır’da 3 milyon ateist yaşıyordu.
Bu da nüfusun yüzde 3’ü demektir ve ciddi bir vatandaş topluluğu anlamına gelir.
Bazı aydınların kimliklere “dini aidiyetin yazılmaması” için başlattıkları mücadele sonuç almış değil.
Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri başladıktan sonra kimlik kartlarındaki “dini aidiyet” kaydını kaldırdı.
*
Yirmi birinci yüzyılda yaşadığımız her gün, İslam dünyasında tanık olduğumuz her olay, Atatürk devrimlerinin bu ülkeye kazandırdığı şeyleri çok daha çarpıcı biçimde ortaya çıkarıyor.
*
Ben yine de Sisi’nin bu sözlerini önemsiyorum... Müslüman dünya, ne yazık ki sırtında Taliban, IŞİD, El Kaide yükü ile...
Arap ülkelerinde, Afganistan’da kadınlara uygulanan baskı ve yasakları ortadan kaldıramadıkça bu olumsuz imajı da temizleyemeyecek...
*
Hep aynı şeyi söylüyorum...
Biz Müslümanlar, kendi toplumlarımıza da kin ve nefret tohumları eken bu ilkelliğe karşı barışçı, uygar, hoşgörülü rol modelleri yaratamazsak...
İslamofobiyi en fazla körükleyenler; Müslümanlık adını kullanarak kız çocuklarına okulların yolunu kapatan bu Talibanlar, kafa kesen IŞİD’ciler, bellerine bağladıklarını bombalarla masum insanları paramparça eden El Kaideciler olacaktır.
TÜRKİYE’YE MASKE TAKTIRAN HOCA ELİME 3 LİTRE SU VERDİ VE DEDİ Kİ
PROF. Dr. Melih Us’u artık bütün Türkiye tanıyor.
Pandeminin başında televizyon ekranlarında daha ilk günden itibaren “maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi” için verdiği mücadele ile tanınıyor.
O mücadeleyi kazandı...
İkinci büyük mücadelesini “tek doz aşı” konusunda verdi.
Eldeki, özellikle BioNTech aşılarının tek doz olarak geniş bir nüfusa yapılmasını önerdi.
Bir ölçüde uygulandı.
Şimdi de su konusuna el atıyor.
*
Geçen pazar New York Times gazetesine dayanarak su içme konusunda yanlış bildiğimiz şeyleri yazmıştım.
Gazetenin yayınladığı araştırmayı yapanların, “Vücudumuzun ne kadar suya ihtiyacı var, ne kadar su içelim?” sorusuna verdikleri cevap şuydu:
“Susadığınız zaman için...”
*
Prof. Dr. Melih Us ise bu formüle kesinlikle karşı çıkıyor.
Beni arayıp düşüncelerini anlattı... Bugün sözü ona bırakıyorum.
GECE UYANMAYAYIM DİYE SU İÇMEYEN ARKADAŞ, SAKIN HA
HOCAM su içmek niye bu kadar önemli?
“Çok basit. Bir kere damarlar için su çok çok önemli. Hele hele atardamarınızda darlık varsa, işte o dar alandan kanın rahatça geçmesi için su şart. Çünkü yeterince su içmezseniz kan koyulaşır, darlık daha da büyük sorun haline gelir.”
Biraz önce, ‘özellikle yaşlı insanları uyarıyorum, bol su için’ dediniz. Neden onlar için özel bir uyarı yaptınız?
“O da çok basit. Çünkü özellikle yaşlı erkeklerin bir bölümü prostat nedeniyle gece uyanmasın, veya yolda bir yere giderken tuvalete gitme ihtiyacı duymasın diye su içmiyor da ondan. O nedenle o insanlarda sabaha karşı enfarktüs riski artar. Keza az su içenlerde inme riski de artar.”
VARİS ÇORABINI UNUTMUYORSUN SAKIN HA SU İÇMEYİ DE UNUTMA
YA toplardamarlar, orada ne oluyor?
“Bakın size ilginç bir istatistiksel veriyi söyleyeyim. Türkiye’de iç varis hastalıkları niye yaygındır biliyor musunuz? Çünkü az su içiyoruz. Böyle hastalarda kan yoğunluğu arttığı için pıhtı oluşma riski de artar.”
SUDA BARDAK HESABI, KASADA PARMAK HESABINDAN FARKSIZDIR
HOCAM gelelim benim Pazar günü sorduğum asıl soruya. Ne kadar su içelim? Beş galon mu? Yoksa günde 8 bardak mı?
“Bir kere önce şu bardak hesabını aklından çıkar. Su içmede bardak hesabı, kasada parmak hesabından farklı değildir.”
Öyleyse neyle hesaplayacağım? Galonla mı? Kaç galon?
“Bu sorunun tek cevabı var. Sizin kendi durumunuza göre ne kadar gerekiyorsa o kadar içeceksiniz. Mesela 50 kilo biri için 30 cc’lik 6 bardak su kâfiyken, 70 kilo için 8 bardak gerekir.”
SEN 79 KİLOSUN VE ÖZEL BİR DURUMUN VAR, İÇECEĞİN SU 3.160 MİLİLİTRE OLACAK
İŞTE o ne kadar diye soruyorum...
“Eğer herhangi bir böbrek hastalığınız yoksa kışın kg başına 35 mililitre, yazın ise 40 mililitre su yeterlidir.”
Mesela benim durumum. 1.81 boy, 79 kiloyum şu an.
Ne kadar içmeliyim?
“Basit. 79 çarpı 40 mililitre eşittir 3.160 mililitre su. Bu da 3 litre su demek. İşte o kadar suyu her gün içeceksin. Ayrıca senin için özel bir durum da söz konusu.”
Nedir hocam benim özel durumum...
Tansiyon ilacı kullanıyorsun. O nedenle su senin için daha da önem taşıyor. Çünkü tansiyon ilacının içinde idrar söktürücü var. Yani su atıyor. Eğer yeterince su içmezsen “dehidrat” denilen tablo oluşur. Yani vücudun susuz kalır. Bu da istenmeyen komplikasyonlara yol açar.”
Teşekkür ederim hocam. Bir daha Mehmet Yılmaz’a uyup “Susadığınız zaman su için” dersem ne olayım...
BUGÜN GİYİNİP AYNAYA BAKIP SAYIN ÜZERİNİZDE KAÇ PARÇA AMERİKA VAR
METROPOLITAN Müzesi’nin bu yılki sergi teması “In America: A Lexicon of Fashion”.
Yani konu Amerikan modası....
Zaten “Derin küratör” olarak da şu sloganı kullanıyorlar:
“Marc and Ralph...”
Yani Marc Jacobs ve Ralph Lauren...
Biri bugün bütün dünyaya hâkim olan Amerikan giyim tarzının kanun koyucusu...
Öteki de 20’nci yüzyıl sonu ve 21’inci yüzyıl başında dünya modasına Amerika’dan damgasını vurmuş tasarımcı...
Serginin fotoğraflarına bakarken şöyle düşündüm.
Çocukluğumdan beri o kültürden üzerime
neler geçmiş?
Hatırlayabildiklerimi alt alta yazdım...
Dün itibarıyla teknede üzerime giydiğim beş parçanın neredeyse tamamı Amerikan kültürünün izlerini taşıyordu...
Ama hepsi de Türk markasıydı...
Yani “yerli ve milli Amerikan”...
GÜNÜN TESTİ
Amerikalılaşmanın neresindeyiz testi
AMERİKAN kültürünün 20’nci yüzyılda dünyaya yaydığı hayat tarzı unsurları...
Blujean pantolon, jean gömlek.
Tişört, bisiklet atlet.
Oduncu gömleği.
Süveter.
Sweatshirt, kapüşonlu sweatshirt (hoodie), sweatpant.
Sneaker.
Beyzbol şapkası.
Bol cepli kargo pantolon.
Bol cepli kısa pantolon.
Pilot ceketi.
Boxer külot...