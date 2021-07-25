Neden herkes bir zamanların en kötü adamına konuşuyor

Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Neden herkes bir zamanların en kötü adamına konuşuyor
CHP Genel Başkanı’nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalının konuğu olmuş.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan Selvi Kılıçdaroğlu onun programına çıkıyor.
Ama yine hiçbir yerlere çıkmayan Cumhurbaşkanı Danışmanı İbrahim Kalın da onun programına çıkıyor.
Neden?
*
Türk kamuoyu Armağan Çağlayan’ı 2003 yılında gıcık ve kötü bir adam olarak tanıdı...
İlk “Popstar” yarışmasının jüri üyesiydi...
Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü en büyük reytinglerden birini yapıyordu.
Ve belki de bugüne kadarki en efsane jürilerden biri oluşturulmuştu:
Ercan Saatçi, Deniz seki, Ahmet San ve Armağan Çağlayan...
Armağan Çağlayan o jüride, bu tür programların kurucu babası Simon Cowell’ın rolünü yüklenmişti.
Jürinin en berbat, en gıcık, en kötü ve en nefret edilen üyesi oydu.
Yani o günlerde ekranların “Tecavüzcü Coşkun”uydu bir anlamda...
Peki nasıl oldu da o insan aradan geçen bu süre içinde toplumun gözünde yepyeni bir karakter yarattı?
*
Onun YouTube kanalındaki programına ben de katıldım ve cevabım şu:
Çünkü gerçek Armağan Çağlayan bu...
Toplum onun Popstar’daki karakterinin senaryodaki rolü olduğunu ve bunu çok başarılı şekilde oynadığını anladı...
- Sahici bir insan...
- Neyse, nasılsa öyle, ne olduğunu saklamıyor...
- Soru sormayı, mülakat yapmayı karşısındaki insanı yerden yere vurmak, aşağılamak olarak gören eski nesil infazcı mülakatçılardan değil.
- Yargılamıyor.
- Konuklarının hayat hikâyelerini çok dostça ve sevecen biçimde anlatıyor...
- Çok iyi bir eğitimi var...
- Medyayı ve yeni medyayı çok iyi biliyor.
- Ve hepimize bir şeyler öğretiyor.
Bir insan isterse ve bu isteğinin arkasına samimiyetini koyabilirse, geçmişinde nasıl bir imajı olursa olsun, toplumun gözündeki imajını çok iyi bir yere getiriyor.
*
Şu kutuplaşmış, duyguları bölük pörçük olmuş Türkiye’de hepimiz için, ama en çok da siyasetçiler için müthiş bir “Case Study” konusu...
Yani alınacak çok ders var...
BENCE UPPER CİHANGİR’E YENİ BİR SELİM İLERİ VEYA BİR ORAY EĞİN LAZIM
TUĞRUL Eryılmaz, seviyeli magazini ile Upper Cihangir’i sarstı, ama çok çabuk müesses nizamın elemanı haline geldi.
Yakında kendini “dürüst” ve “araştırmacı gazeteci” gibi sunmaya başlarsa hiç şaşmayacağım.
Çünkü gidişat o gidişat...
Yakın çevre arkadaş markajı, kalemini tutuyor...
Kalkmış toplara voleyi çakıp çakmama konusunda öyle mütereddit ki...
O sırada top geçip gidiyor, voleyi ben çakıyorum.
*
Mahalleyi bu sıkıcı havasından kurtarmak için mütevazı birkaç önerim var.
Ya 1980’lerin şahane seviyeli kültür magazini yazarı Selim İleri mahalleye dönmeli.
Ya da Oray Eğin Amerika’dan dönüp mahalleye çökmeli, ortalığı biraz karıştırmalı...
Bu listeye Kanat Atkaya’yı da koyacaktım ama o da Tuğrul gibi mahalleli arkadaş tayfasının karşısında “Karıncaezmez Şevki”ye dönüyor.
UPPER CİHANGİR NİYE BÖYLE ‘BORİNG’ OLDU
YANİ sıkıcı bir mahalle haline geldi...
Upper Cihangir (Yukarı Cihangir) İstanbul’un entelektüeli ve sanatı temsil eden mahallesi...
Nabzını ve ritmini, Tuğrul Yılmaz’ın T24’teki köşesinden izliyorum.
Hastasıyım...
*
Ama son haftalarda öylesine bir tempo düşüklüğü var ki...
- Hep aynı kişiler hep aynı kişilerle...
- Eski 68’liler, Eski Mülkiyeliler, eski Radikalciler üçgeni...
- Müzik Rolling Stones’dan bir santim ileri gitmiyor...
- Hip hop mahallenin kapısından adımını atamıyor...
- Sezen Aksu’dan başka hiçbir Türk pop sanatçısının adı geçmiyor...
Yani mahalle ağır bir nostalji komasına girmiş gibi...
*
Canlanın biraz arkadaşlar...
Tuğrul’a yazacak eğlenceli konular verin...
Salıverin kendinizi biraz şöyle...
Mahalleye biraz eğlence havası gelsin yahu...
Yoksa mahalledeki kafeleriniz, Gazeteciler Cemiyeti’ne dönecek; “Şimdikiler bir şey bilmiyor” falan, vintage gibi çay simit mekânı haline gelecek.
*
Ha bir de restoranlardaki fotoğraflarınıza bakıyorum.
Hepinizde aynı şortlar...
Kafeye de onunla, restorana da onunla, parka da onunla...
Aman dikkat, haşema şort dönemi kapandı...
Şortlar kısalıyor...
Yakında Burt Lancester’in “İnsanlar Yaşadıkça” filminin kumsal sahnesindeki şort seviyesine indirilecek...
Yani “Cool gardırop”u biraz yenilemekte yarar var...
MAHŞERİN SON ATLISI AT DEĞİŞTİRİYOR
1990’LI Türk edebiyat eleştirisinde bir “Mahşerin Dört Atlısı” efsanesi vardı.
Doğan Hızlan, Fethi Naci, Hilmi Yavuz ve Memet Fuat... Bunlar Türkiye’de edebiyat eleştirisinin en etkili 4 ismiydi... Oktobr Bayramı’nda Lenin mozolesi üzerinde sıralanan Sovyet nomenklaturası gibiydiler...
*
“Mahşerin en büyük atlısı” Fethi Naci 23 Temmuz 2008’de Upper Cihangir’de öldü...
Memet Fuat’ı da 2002 yılında kaybettik.
Hilmi Yavuz ise köşesine çekildi.
Ortada sadece Doğan Hızlan kaldı...
*
Özdemir İnce’nin harika bir sözü vardır: “Doğan Hızlan bir yerdeyse orası meşrudur...”
Gerçekten de Türk kültür müesses nizamının, Türk edebiyat nomenklaturasının yaşayan en büyük temsilcisidir...
*
Doğan Hızlan son zamanlarda Hürriyet’teki köşesinde tarz ve biçim değiştirmeye başladı.
Yazılarını böldü... Çok net ifadelerle çok ilginç bilgiler veriyor. Mesela hiç adını bile duymadığım edebiyat dergilerinde çıkan çok ilginç yazıları onun sayesinde öğreniyoruz.
Bir zamanların “Mahşerin Dört Atlısı”ndan bugüne kalan tek üye Doğan Hızlan...
Şu pandemi geçse de Doğan Bey de Upper Cihangir kafelerinde biraz görünse...
Vallahi mahalleye biraz renk gelir.
YENİ MÜZİK
COLDPLAY ‘SENFONİK ROCK’ DÖNEMİNE Mİ GİRİYOR
COLDPLAY yeni albümünün ilk parçasını streaming platformlara koydu.
Ama ondan önce pop müzik tarihinde pek görülmeyen bir şey yaptılar.
Yine streaming platformlara albümün bir “Trailer”ını, yani tanıtım parçasını koydular. Albümün şarkılarının kısa birer bölümünden oluşan bir potpuri bu.
*
Koydukları ilk şarkı ise “Coloratura”... Bence Coldplay’in müzik kariyerinde yeni bir dönemi açan şarkı gibi duruyor. İngiliz grupları kariyerlerinin bir noktasında hep böyle değişik bir tarzı deniyorlar.
Beatles’ın “Sgt Pepper’s”ı, Rolling Stones’un “Their Satanic Majesties Request”i, The Who’nun “Tommy”si, Queen’in “Bohemian Rhapsody”si bu büyük İngiliz geleneğinin en çarpıcı örnekleri.
Coldplay benim favori gruplarımdan biri... Şarkıyı çok sevdim...
İlk turnelerinden birine gitmeyi şimdiden çok istiyorum.
ARKA EKRAN
INDİANA JONES VE STAR WARS’SUZ BÖYLE BİR DİZİ ÇOK EKSİK DEĞİL Mİ
STREAMING platformlarda 2019 yılında başlayan bir belgesel var. İngilizce adı “The Movies That Made Us”...
Amerika’yı Amerika yapan bazı filmlerin çekiliş hikâyelerini anlatıyor.
Birinci sezonda “Dirty Dancing”, “Home Alone”, “Ghostbuster” ve “Die Hard” filmlerinin hikâyelerini anlattılar.
*
Geçen hafta gösterime konan ikinci sezonda ise “Back to The Future”, “Pretty Woman”, “Jurassic Park” ve “Forrest Gump” filmleri anlatılıyor.
Birinci sezonu geçen yıl yazmıştım...
Önceki gece ikinci sezonu izlemeye başladım. Tabii insan şunu sormadan edemiyor:
Amerika’yı Amerika yapan filmler sadece bunlar mı? Mesela “Easy Rider”...
‘Trump Amerikası’nın gelişini 1969’da veren kült film. Ama anladığım kadarı ile daha çok büyük gişe hasılatı yapan popüler filmleri ele almışlar. Böyle olunca da gözüm tabii ki “Indiana Jones”, “Star Wars” gibi filmleri de aradı.
Onlarsız Amerikan pop sinema kültürü anlatılmış olur mu...
HÂLÂ ANLAMADIĞIM BİR ‘1941’ VAKASI
AMERİKA’YI Amerika yapan filmlerden biri “Back To The Future”...
Yani “Geleceğe Dönüş” filmi... Çok doğru bir seçim...
Sadece Amerika’da değil, bütün dünyada çok ilgi uyandıran ve akıllarda kalan bir film. 1985 yapımı filmin yönetmeni Robert Zemeckis... Senaryosu ise Bob Gale’e ait...
Belgeselde onların hayatı da anlatılıyor.
*
Üniversiteden arkadaşlar.
O yıllarda sinema okulundaki arkadaşları ve öğretim üyeleri entelektüel nitelikli Yeni Dalga Fransız Sineması’nın etkisindeler.
Onların gözü ise popüler filmlerde...
*
O belgeselde çok ilginç bir şey öğrendim.
Steven Spielberg’in tek komedi filmi olan “1941”in senaryosunu meğer bu iki arkadaş yapmış. Bu filmle ilgili benim hâlâ anlamadığım bir şey var.
Bana göre Amerikan komedi film tarihinin en başarılı üç filminden biri...
Birincisi banko “It’s a Mad, Mad, Mad World”dür...
İkinci sıraya ise kesin bunu alırım.
John Belushi’li oyuncu kadrosu mükemmeldi...
İnanılmaz bir kara mizah filmidir.
*
Nedense bu film hiç iş yapmadı...
Spielberg’in şahsi kariyerinde belki de iş yapmayan tek filmi buydu...
Bulursanız seyredin...
Her saniyesi insanı kahkahadan kıran bir Amerika hicvi...
Niye hiç iş yapmadı, hâlâ anlamıyorum.
TÜRKİYE’DE KOMEDİ DENİNCE AKLIMA GELEN BANKO İLK BEŞ
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