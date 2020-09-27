Müzikte müzayede tarihinin rekoru işte burada kırıldı

MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”
Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...
Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...
Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...
Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...
Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.
*
Tam logomu değiştirdiğim gün
Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.
O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...
*
Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.
Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.
Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...
Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...
Toplantılara katılanlar hep aşağıdaki otellerde kalırken ben fünikülerle çıkılan tepedeki bu oteli tercih ederdim.
Çünkü o otel, hayatımın en önemli romancılarından biri olan Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” romanını yazdığı yerdi.
Heybeliada’da çekilen Kelebeğin Rüyası filminden.
Roman, Hans Castorp isimli bir gemi mühendisinin verem hastası akrabasını ziyarete gittiğinde kendisinin de verem olduğunu öğrenip o sanatoryumda 7 yıl kalışını anlatır.
Thomas Mann romanı, 1912 yılında Davos’un tepesindeki, Dr. Friedrich Jessen’in Waldsanatorium’unda yazmaya başladı.
Karısı solunum yollarındaki bir hastalık nedeniyle orada yatıyordu.
1. Batı Afrika’nın en Batı ucundaki Dakar şehrinden Fransa’nın Marsilya limanına giden bir gemide, yıllar sonra ortaya çıkacak esrarengiz bir ölüm olayı yaşanır.
Geminin yük taşınan bölümlerinde kafeslerin içinde bulunan üç maymundan ikisi ölmüştür.
*
Görevli personel bunu kaptana haber verir.
Müzikte müzayede tarihinin rekoru işte burada kırıldı
Baştan uyarayım.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi David Gilmour’un gitarlarının Christie’s müzayede şirketi tarafından satılacağını yazmıştım.
David Gilmour, grubun birlikteliği sırasında konserlerde ve kayıtlarında kullandığı gitarları satışa çıkardı.
Bu satıştan elde edilen bütün gelir, küresel ısınma ve iklim sorunlarıyla ilgili ClientEarth adlı bir kuruluşa verildi.
*
David Gilmour’la grubun öteki besteci ve gitaristi Roger Waters kavgalı olduğu için grup dağıldı ve artık bir araya gelemiyor.
Ama bizim ve sonraki kuşaklarda Pink Floyd efsanesi devam ediyor.
Böyle gruplar artık sosyoloji, psikoloji, siyaset ve kültür tarihi kitaplarında okutuluyor.
*
O müzayede Christie’s’in New York’ta Rockefeller Center’daki binasında yapıldı.
Doğrusu o günlerde müzayedeyi unuttuğum için sonucunu takip etmemiştim.
Christie’s’in dijital dergisi önceki cumartesi günü bu müzayedeyi yapan uzman ile bir mülakat yayınladı.
Orada bu müzayedede kültür tarihinin bir rekorunun kırıldığını okudum.
*
Bu sadece bir müzik veya gitar meselesi değil.
Yaşadığımız yüzyılda, tutku psikolojisinin nasıl bir şey olduğunu da gösterdiği için bu tarihi müzayedenin ayrıntılarını size aktarıyorum.
ÜÇ-BEŞ GİTARA BUGÜNÜN KURUYLA 172 MİLYON TL
- ÖNCE müzayede öncesi rakamları vereyim:
- 66: Müzayedeye 66 ayrı ülkeden katılım olmuş.
- 126: David Gilmour’a ait 126 parça eşya satışa kondu.
- 2000: Satışa 2000 kişi katılıp fiyat vermiş.
- 12.000: Christie’s’in Londra, New York ve Los Angeles merkezlerinde sergilenen gitarları görmek için 12 bin kişi gelmiş.
- 500.000: Bu müzayede ile ilgili bilgileri okumak için 500 bin kişi Christie’s’in web sitesini ziyaret etmiş.
- 21.490.750: Satılan gitarlardan elde edilen toplam para 21 milyon doları geçmiş. Bu rakam müzayede tarihinde bugüne kadar müzikle ilgili aletlerden elde edilen en büyük gelir olmuş.
- 172.000.000: Bu para bugünkü kurlarla yaklaşık 172 milyon TL ediyor.
Şimdi gelelim satılan gitarlara...
GÜNÜN TESTİ
PİNK FLOYD HAYRANI OLSANIZ HANGİ GİTARA NE VERİRDİNİZ
İKİNCİ yazıya geçmeden önce siz de bir tahminde bulunun...
Pink Floyd hayranısınız... Paranız var... Müzayedeye giriyorsunuz.
En yüksek parayı hangi gitara verirdiniz?
“Wish You were Here”in “Riff” (sık tekrarlanan kısa tema) çaldığı gitara mı...
Yoksa “Dark Side Of The Moon”u çaldığına mı?
İşte sonuçlar:
*
- BİRİNCİ: FENDER BLACK STRAT: “Dark Side of The Moon” albümünün tamamında, ayrıca “Wish You Were Here” ve “The Wall” albümlerinde çaldığı gitar.
3.975.000 dolar.
Bugünkü kurla 32 milyon TL.
Gitar müzayede tarihinde yeni bir rekor.
*
* İKİNCİ: FENDER STRATOCASTER: Özellikle “Another Brick In The Wall”un 2’nci ve 3’üncü parçalarında çaldığı Fender Stratocaster, 100-150 bin dolar arası alıcı bulur diye beklenirken 1.815.000 dolara satılmış.
14 milyon TL.
*
- ÜÇÜNCÜ: MARTIN D-35: “Wish You Were Here” ve “Shine On You Crazy Diamond”u çaldığı Martin D-35 gitar.
10-20 bin dolar arası satılır diye beklenirken 1.095.000 milyon dolara alıcı bulmuş.
8 milyon Türk Lirası...
*
- DÖRDÜNCÜ: GIBSON LES PAUL: “Another Brick in The Wall”un (Part 2) solo bölümünü çaldığı Gibson Les Paul gitar, 30-50 bin dolar arası tahmin edilirken 447.000 dolara satılmış.
3 milyon 500 bin TL.
*
- BEŞİNCİ: GRETSCH WHITE PENGUIN 6134: David Gilmour’un 1980’de alıp özel koleksiyonuna koyduğu bir gitar.
447 bin dolara satıldı.
3 milyon 500 bin TL.
CAVİT ÇAĞLARI’IN TELEVİZYONUNA CİHANGİR’DEN KİMLER ALINABİLİR
"CİHANGİR’in düzeyli magazincisi Tuğrul Eryılmaz” bugünlerde bizim mahallede çok prim yaptı.
Bu da bende biraz kompleks yarattı.
Bu hafta “Cihangir’e magazin lazımsa onu da biz yaparız” dedirtecek bir haberle karşınızdayım.
*
Biliyorsunuz son günlerde en çok konuşulan kişilerden biri eski bakanlardan Cavit Çağlar ve onun kuracağı televizyonun başına geçen Nuri Çolakoğlu...
Herkes bu televizyonun kadrosuna kimleri alacağını konuşuyor...
Bildiğim daha o günden beri Nuri Çolakoğlu’nun çok iyi bir “teşkilatçı” olduğudur...
Etrafındaki insanları acayip örgütler...
*
Onun başında olduğu tiyatro kulübünden kimler geçti bir bilseniz...
Şimdi size o kulüpten kısa bir potpuri yapayım.
Kimleri o sahnede yan yana getirdiğini bir görürseniz, yarın bu televizyonda kimleri yan yana getirebileceğini de tahmin edebilirsiniz.
HANGİMİZ
SAHNEDE İLBER HOCA İLE BEN Mİ HALİL ERGÜN MÜ
- Bugün ikisi de şöhret olan İlber Ortaylı ile Halil Ergün aynı sahnede başrol oynadılar. Bertold Brecht’in “Kural ve Kuraldışı” oyununda aynı sahneyi paylaştılar.
*
- Ha bu arada, İlber Ortaylı, aynı sahnede MÖ 5. yy. Yunan komedi yazarı Aristofanes’in “Barış” komedisinde de oynamış.
Şimdi televizyonlardaki bazı tartışmalarda birtakım tartışmacıların “Kızılelma” ve fetih menkıbeleri yazdığını görüyorum. Diyorum ki, “Barış” oyunu tekrarlansa ve İlber Hoca da çıkıp, sahneden bu Kızılelmacılık oynayanlara, “Kasaba hödükleri” diye haykırsa....
*
Yana İlber Hoca’yla Topkapı Sarayı’nı gezerken çekilmiş bir fotoğrafımı koyuyorum.
Sizce yeni kadroda İlber Hoca’nın yanına kim daha iyi gider?
25 kilo vermiş Halil Ergün mü...
Fotoğrafta, Papa’nın kovduğu üçkâğıtçı Vatikan kâtibi gibi duran ben mi...
NURİ’NİN KADROSUNDA KİMLER VAR KİMLER
ÖRGÜTÇÜDÜR dedim ya... Bakın Nuri Çolakoğlu’nun ‘Mülkiye Tiyatrosu’ndan başka kimler geçmiş:
- Büyükelçiler Necati Utkan, Sumru Noyan, Ayşe Öğüt, Aydın Şahinbaş ve Tansu Okan.
- Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra.
- Tarihçi ve ekonomistler: Zafer Toprak, İlber Ortaylı, Deniz Gökçe, Erdal Türkkan.
- Geçen hafta Yargıtay tarafından cezası bozulan yazar Şahin Alpay.
- Anayasa Mahkemesi yargıcı Sacit Adalı.
- Gazeteciler Ahmet Tangün, Attila Girgin.
Bu kadroyu toplayan adam, şimdi televizyonda kimleri toplar merak ediyorum.
TÜRKİYE İÇİN GÜZEL BİR COVID REFERANSI DAHA
GEÇEN hafta Marmaris’te yapılan Dünya Otomobil Rallisi’ni yazmış ve bunun Türkiye’ye gelecek turistler için çok güzel bir referans olduğunu söylemiştim.
Şunu unutmuşum.
Aynı gün İstanbul’da da bir maraton koşuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Vodafone 15’inci İstanbul Yarı Maratonu da bundan yüzünün akıyla çıktı.
Bu yarışma World Athletics tarafından “Altın Kategori”ye yükseltilmişti. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak biliniyor.
1200 sporcunun katıldığı bu yarışma da pandemi koşullarına harfiyen uyularak gerçekleştirildi.
Bu da Türkiye için çok iyi bir referans oldu.
BU BALTAYLA AMERİKA’DA BİR EVE SALDIRSAN NE OLUR
HAFTA başında bildiğimiz neydi?
Şarkıcı Halil Sezai 67 yaşında zavallı yaşlı başlı bir adama saldırıp yumruk attı.
Medya Tava önceki gün yeni bir görüntü daha ortaya çıkardı.
Zavallı diye gördüğümüz saçı başı dağınık adam bu defa elinde baltayla görünüyor.
Üstelik yanında izbandut gibi iki kişi daha var.
*
Yani durum şöyle:
Bir tarafta elinde şömine odunuyla bir şarkıcı...
Öteki tarafta Baltalı Zagor gibi bir mahalleli...
Şömine odunlu şarkıcı tutuklu ve sanık...
Baltalı Zagor serbest ve müşteki...
*
İşin bir de şu tarafını düşünün...
Amerika’da olsaydı...
Bu Baltalı Zagor, elinde bu baltayla şarkıcının evine dalsaydı...
Ve ev sahibi çekip adamı vursaydı...
Ne olurdu?
*
Bırakın tutuklanmayı, evinde meşru müdafaa yaptı diye elini kolunu sallayarak giderdi.
O yüzden aynı şeyi söylüyorum.
Halil Sezai’nin yaptığının hoş görülecek bir yanı yok.
Ama “Twitter jürisi” kampanya yaptı diye tutuklu yargılama da fazla değil mi.
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