Mutasyona uğramış bir FETÖ'cüyü nasıl tanıdım

Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Açılan sınavlar için durmadan listeler gönderiyorlarmış.
Öztürk de bunları dikkate almıyormuş...
*
Bunun üzerine FETÖ’cüler taktik değiştirmiş.
Asıl istedikleri kişileri listelere koymuyorlarmış.
Ancak o kişilere, Yeni Şafak ve Kanal 7’den tanıdıkları Kemal Öztürk’ün sevdiği köşe yazarlarının ve edebiyat yazarlarının, kitapların isimlerini öğretiyorlarmış.
Bu yolla onun sempatisini kazanıp işe girmelerini sağlamak istiyorlarmış.
*
Ama Öztürk bu “Mutasyona uğramış FETÖ’cü” taktiklerini yutmamış.
“Çünkü FETÖ’cüleri çok iyi tanıyordum” diyor...
Nasıl mı tanıyormuş?
İşte cevabı:
*
Okuduğu okullar...
Takip ettiği yazarlar...
Konuşma biçimi...
İlgi alanları...
Ve şimdi sıkı durun....
“Yumurta gibi yüzleri...”
*
Ötekileri anladım ama, “Yumurta gibi yüz”, işte onu pek çıkaramadım...
Mesela sizce şu yukarıdaki yumurta suratlardan hangisi FETÖ’nün “bölge imamıdır”...
Hangisi “abla”...
......................................
Kemal Öztürk: “Ortak Bir Hayal Kurmak”, Yarın Yayınları, 2020
KİTAPTAN 1
MISIR’DA RABİA İŞARETİNİ NASIL FOTOĞRAFLADILAR
KEMAL Öztürk, Mısır’da Mursi yanlılarının yaptığı “Rabia işareti”nin hikâyesini de anlatıyor.
Meğer o işareti Anadolu Ajansı yaratmış. Darbe sırasında Tahrir Meydanı’nda Sisi yanlıları gösteri yaparken, Rabiatul Adeviyye meydanında da Mursi yanlıları toplanıyormuş.
Aslında onlar da iki parmakla zafer işareti yapıyormuş. Ancak aralarından biri “Bu Sisicilerin işareti, biz başka bir şey yapalım” demiş ve dört parmaklı zafer işareti yapmış.
Kemal Öztürk Mısır dönüşü bu işaretin haberini yapmak istemiş, ancak ellerinde fotoğraf yokmuş.
Bunun üzerine AA’nın Kahire bürosuna talimat vermişler, o da gidip beş altı kişiye bu işareti yaptırıp fotoğraf çektirmiş.
İşte onu haber yapınca, Türkiye’de de meydanlarda yapılmaya başlanmış.
KİTAPTAN 2
FETÖ’CÜ KORUMA MÜDÜRÜ BANA SİLAH ÇEKMEYE KALKTI
“Erdoğan’ın yakın koruma müdürlüğüne Zeki Bulut getirildiğinde şoke olmuştum... Bir seyahat sırasında beni X-ray cihazından geçirmeye kalkınca aramızda sert bir kavgaya girdik ve elini silahına atmaya kalktı.”
“Zeki Bulut sonradan Başbakan Erdoğan’ın odasına dinleme cihazı yerleştirmekten yargılandı ve mahkûm oldu.”
KİTAPTAN 3
ÖZELEŞTİRİ: GEZİ SIRASINDA ATTIĞIM TWEET’LER HATAYDI
KİTAPTA Gezi olaylarına da bir bölüm ayrılmış.
“Kurumsal olarak Gezi olaylarında titiz davrandık” diyor...
Mesela “Mizansen olarak konulmuş olabileceği” düşüncesiyle Dolmabahçe Camisi’ndeki bira kutularının fotoğraflarını yayınlamamışlar.
“Ancak ben kişisel Twitter hesabımdan Gezi olaylarına karşı çok sert mesajlar yayınladım... Ajans başkanı olarak bu kadar agresif ve sert bir tutum izlemem kişisel olarak yapılmış bir hataydı” diyerek tamamlıyor.
Ergenekon, Balyoz, Kafes davalarında FETÖ’cü polis ve savcıların verdiği kumpas haberlerini yayınlayan dönemin gazetecileri en küçük özeleştiri yapmazken, bu samimiyet bana iyi geldi.
DİKTATÖRÜ KADINLAR VE KANDAKA DEVİRDİ
SUDAN’da olanları izliyor musunuz...
Muazzam bir kadın devrimi yaşanıyor...
Düne kadar Sudan’ın başında oturan, yüzyılın en büyük katillerinden ve diktatörlerinden biri Ömer el Beşir devrildikten sonra ülke laik sisteme geçiyor.
Yani bir Müslüman ülke, Atatürk’ün 100 yıl önce yaptığı devrimi yapıyor.
*
Yazar Gila Benmayor bunu Instagram hesabından o kadar güzel özetledi ki...
“Bunu, erkeklerden daha eğitimli oldukları halde 30 yıldır tüm haklarından mahrum edilen kadınlar başardı.”
“Devrimin sembolü 24 yaşındaki mimarlık öğrencisi Alaa Salah. Halk onu, antikçağlarda Sudan’ın kuzeyinde hüküm süren beyaz giysili Nubyeli kraliçelerin adıyla çağırıyor:
Kandaka...”
*
Gila’nın bu paylaşımını Ayşe Arman da kendi Instagram hesabından paylaşınca bu şahane haber birden patladı...
Yaşasın Sudan’ın ve Atatürk Türkiyesi’nin kadınları...
Umut hep onlarda...
DON GAZETECİLİĞİ
CİHANGİR ERKEĞİ SLİP Mİ YOKSA BOXER MI GİYİYOR
CİHANGİR’in “don meselesi”nde son durum... T24’ün “düzeyli magazin” yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın dünkü yazısından aktarıyorum.
Herkes Tuğrul Eryılmaz’ın yaş gününde slip hediye ettiği “tiyatro oyuncusunun” kim olduğunu merak ediyormuş.
Adını söylemiyor ama şu Cihangir gerçeğini açıklıyor:
“Cihangir ve varoşlarında yaptığım araştırma sonucu, yaşlı-genç, Alevi-Sünni, hetero-gay, Kaktüs’e giden-gitmeyen, velhasıl kendi melek oğlum Hüso dahi, herkesin boxer giydiğini şaşkınlıkla öğrendim...
Demek ki Özkök’ün benden iyi gazetecilik yaptığı durumlar da olabiliyormuş...”
Serdar Turgut duydun mu bunu... Sen hep “Hayallerini yazıyor” diye eleştiriyorsun ama en azından “don” konusunda memleket gerçeklerini yazan bir gazeteciymişim...
EROL MÜTERCİMLER DE BİR TÜR TARİKAT ŞEYHİ DEĞİL Mİ
EROL Mütercimler, yıllardır binlerce komplo teorisini gerçekmiş gibi anlattı.
Olaylar ve insanlar arasında akla havsalaya sığmayacak ilişkileri öyle büyük beceriyle anlattı ki...
İnsanlar ağzı açık dinlediler. Normaldir...
Ortadoğu, Balkanlar, Türkiye, Yunanistan...
Büyük bir komplo teorisi coğrafyasıdır burası...
Şeyhi de boldur,
müridi de...
Ama bir sosyolog olarak söyleyeyim... Bu da bir nevi tarikat ilişkisidir...
Müritleri o tarikat şeyhini öyle uçururlar ki...
Sonunda o şeyh çıkar, aynı kendinden emin haliyle “Bütün imam hatip okulları sapık yetiştiriyor” diye zırvalar...
Bilin ki kabahat sadece onda değildir...
Yıllardır ekranlarda o zırvaları ağzı açık dinleyip o şeyhi arşıâlâya çıkaran müritleri de kabahatlidir...
Artık şunu iyi bilelim ki, Türkiye’nin başındaki en büyük felaketlerden biri, iktidarına da muhalefetine de musallat olan bu korkunç komplo teorisi şeyhliği ve müritliğidir.
Ve bu tutku hepimize çok zarar verir hale gelmiştir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Mutasyona uğramış bir FETÖ'cüyü nasıl tanıdım
‘Yumurtasından tanırsınız...’
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Açılan sınavlar için durmadan listeler gönderiyorlarmış.
Öztürk de bunları dikkate almıyormuş...
*
Bunun üzerine FETÖ’cüler taktik değiştirmiş.
Asıl istedikleri kişileri listelere koymuyorlarmış.
Ancak o kişilere, Yeni Şafak ve Kanal 7’den tanıdıkları Kemal Öztürk’ün sevdiği köşe yazarlarının ve edebiyat yazarlarının, kitapların isimlerini öğretiyorlarmış.
Bu yolla onun sempatisini kazanıp işe girmelerini sağlamak istiyorlarmış.
*
Ama Öztürk bu “Mutasyona uğramış FETÖ’cü” taktiklerini yutmamış.
“Çünkü FETÖ’cüleri çok iyi tanıyordum” diyor...
Nasıl mı tanıyormuş?
İşte cevabı:
*
Okuduğu okullar...
Takip ettiği yazarlar...
Konuşma biçimi...
İlgi alanları...
Ve şimdi sıkı durun....
“Yumurta gibi yüzleri...”
*
Ötekileri anladım ama, “Yumurta gibi yüz”, işte onu pek çıkaramadım...
Mesela sizce şu yukarıdaki yumurta suratlardan hangisi FETÖ’nün “bölge imamıdır”...
Hangisi “abla”...
......................................
Kemal Öztürk: “Ortak Bir Hayal Kurmak”, Yarın Yayınları, 2020
KİTAPTAN 1
MISIR’DA RABİA İŞARETİNİ NASIL FOTOĞRAFLADILAR
KEMAL Öztürk, Mısır’da Mursi yanlılarının yaptığı “Rabia işareti”nin hikâyesini de anlatıyor.
Meğer o işareti Anadolu Ajansı yaratmış. Darbe sırasında Tahrir Meydanı’nda Sisi yanlıları gösteri yaparken, Rabiatul Adeviyye meydanında da Mursi yanlıları toplanıyormuş.
Aslında onlar da iki parmakla zafer işareti yapıyormuş. Ancak aralarından biri “Bu Sisicilerin işareti, biz başka bir şey yapalım” demiş ve dört parmaklı zafer işareti yapmış.
Kemal Öztürk Mısır dönüşü bu işaretin haberini yapmak istemiş, ancak ellerinde fotoğraf yokmuş.
Bunun üzerine AA’nın Kahire bürosuna talimat vermişler, o da gidip beş altı kişiye bu işareti yaptırıp fotoğraf çektirmiş.
İşte onu haber yapınca, Türkiye’de de meydanlarda yapılmaya başlanmış.
KİTAPTAN 2
FETÖ’CÜ KORUMA MÜDÜRÜ BANA SİLAH ÇEKMEYE KALKTI
“Erdoğan’ın yakın koruma müdürlüğüne Zeki Bulut getirildiğinde şoke olmuştum... Bir seyahat sırasında beni X-ray cihazından geçirmeye kalkınca aramızda sert bir kavgaya girdik ve elini silahına atmaya kalktı.”
“Zeki Bulut sonradan Başbakan Erdoğan’ın odasına dinleme cihazı yerleştirmekten yargılandı ve mahkûm oldu.”
KİTAPTAN 3
ÖZELEŞTİRİ: GEZİ SIRASINDA ATTIĞIM TWEET’LER HATAYDI
KİTAPTA Gezi olaylarına da bir bölüm ayrılmış.
“Kurumsal olarak Gezi olaylarında titiz davrandık” diyor...
Mesela “Mizansen olarak konulmuş olabileceği” düşüncesiyle Dolmabahçe Camisi’ndeki bira kutularının fotoğraflarını yayınlamamışlar.
“Ancak ben kişisel Twitter hesabımdan Gezi olaylarına karşı çok sert mesajlar yayınladım... Ajans başkanı olarak bu kadar agresif ve sert bir tutum izlemem kişisel olarak yapılmış bir hataydı” diyerek tamamlıyor.
Ergenekon, Balyoz, Kafes davalarında FETÖ’cü polis ve savcıların verdiği kumpas haberlerini yayınlayan dönemin gazetecileri en küçük özeleştiri yapmazken, bu samimiyet bana iyi geldi.
DİKTATÖRÜ KADINLAR VE KANDAKA DEVİRDİ
SUDAN’da olanları izliyor musunuz...
Muazzam bir kadın devrimi yaşanıyor...
Düne kadar Sudan’ın başında oturan, yüzyılın en büyük katillerinden ve diktatörlerinden biri Ömer el Beşir devrildikten sonra ülke laik sisteme geçiyor.
Yani bir Müslüman ülke, Atatürk’ün 100 yıl önce yaptığı devrimi yapıyor.
*
Yazar Gila Benmayor bunu Instagram hesabından o kadar güzel özetledi ki...
“Bunu, erkeklerden daha eğitimli oldukları halde 30 yıldır tüm haklarından mahrum edilen kadınlar başardı.”
“Devrimin sembolü 24 yaşındaki mimarlık öğrencisi Alaa Salah. Halk onu, antikçağlarda Sudan’ın kuzeyinde hüküm süren beyaz giysili Nubyeli kraliçelerin adıyla çağırıyor:
Kandaka...”
*
Gila’nın bu paylaşımını Ayşe Arman da kendi Instagram hesabından paylaşınca bu şahane haber birden patladı...
Yaşasın Sudan’ın ve Atatürk Türkiyesi’nin kadınları...
Umut hep onlarda...
DON GAZETECİLİĞİ
CİHANGİR ERKEĞİ SLİP Mİ YOKSA BOXER MI GİYİYOR
CİHANGİR’in “don meselesi”nde son durum... T24’ün “düzeyli magazin” yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın dünkü yazısından aktarıyorum.
Herkes Tuğrul Eryılmaz’ın yaş gününde slip hediye ettiği “tiyatro oyuncusunun” kim olduğunu merak ediyormuş.
Adını söylemiyor ama şu Cihangir gerçeğini açıklıyor:
“Cihangir ve varoşlarında yaptığım araştırma sonucu, yaşlı-genç, Alevi-Sünni, hetero-gay, Kaktüs’e giden-gitmeyen, velhasıl kendi melek oğlum Hüso dahi, herkesin boxer giydiğini şaşkınlıkla öğrendim...
Demek ki Özkök’ün benden iyi gazetecilik yaptığı durumlar da olabiliyormuş...”
Serdar Turgut duydun mu bunu... Sen hep “Hayallerini yazıyor” diye eleştiriyorsun ama en azından “don” konusunda memleket gerçeklerini yazan bir gazeteciymişim...
EROL MÜTERCİMLER DE BİR TÜR TARİKAT ŞEYHİ DEĞİL Mİ
EROL Mütercimler, yıllardır binlerce komplo teorisini gerçekmiş gibi anlattı.
Olaylar ve insanlar arasında akla havsalaya sığmayacak ilişkileri öyle büyük beceriyle anlattı ki...
İnsanlar ağzı açık dinlediler. Normaldir...
Ortadoğu, Balkanlar, Türkiye, Yunanistan...
Büyük bir komplo teorisi coğrafyasıdır burası...
Şeyhi de boldur,
müridi de...
Ama bir sosyolog olarak söyleyeyim... Bu da bir nevi tarikat ilişkisidir...
Müritleri o tarikat şeyhini öyle uçururlar ki...
Sonunda o şeyh çıkar, aynı kendinden emin haliyle “Bütün imam hatip okulları sapık yetiştiriyor” diye zırvalar...
Bilin ki kabahat sadece onda değildir...
Yıllardır ekranlarda o zırvaları ağzı açık dinleyip o şeyhi arşıâlâya çıkaran müritleri de kabahatlidir...
Artık şunu iyi bilelim ki, Türkiye’nin başındaki en büyük felaketlerden biri, iktidarına da muhalefetine de musallat olan bu korkunç komplo teorisi şeyhliği ve müritliğidir.
Ve bu tutku hepimize çok zarar verir hale gelmiştir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin