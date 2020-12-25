Müslüman bir ülkede kadın içmeyi mi içki yapıp satmayı mı daha çok sever

“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Müslüman bir ülkede kadın içmeyi mi içki yapıp satmayı mı daha çok sever
Sizce Türkiye’nin en büyük içki gruplarından birinin CEO’su hangi şehirden bir insandır?
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
Çünkü MENAT’ın 6 kişilik yönetim kurulunun 4 üyesi kadın....
*
Üçüncü soru:
Fas gibi bir Müslüman ülkenin Pernod-Ricard gibi alkollü içki üreten şirketinin başında yönetici olarak kim vardır?
Hıristiyan bir erkek mi?
Hayır yanıldınız...
Müslüman bir kadın...
*
Türkiye ve birçok Müslüman ülkede artık alkollü içki üretim ve pazarlamada çalışan kadın sayısı tahmininizin üzerinde artıyor...
Bunları geçen gün Selçuk Tümay’la yaptığım bir podcast sohbetinde öğrendim.
BİR İÇKİ ŞİRKETİNİN EN İYİ MÜŞTERİSİ ‘DUDE’ MUDUR
SON 22 yılın en kült filmlerinden biri Coen kardeşlerin “Big Lebowski”sidir...
Bu filmi her yıl en az 2 kere yeniden seyrederim...
Filmin üç ana karakterinden biri Jeff Bridges’in oynadığı Jeffrey Lebowski’dir...
Filmde karakterler birbirlerine hep “dude” yani “ahbap” diye seslenir...
Dude kelimesi bir anlamda bu filmle dünyaya yayıldı... Dude filmin birçok sahnesinde kendine tuhaf bir kokteyl hazırlar...
Her defasında da en çok bir likör şişesini görürüz... İşte o likör markası Pernod-Ricard grubuna ait...
Grubun amiral gemisi içkilerinden biri olan Chivas Regal’in satışlarında çok özel bir başarı sağladılar.
Türkiye’yi Chivas’ın dünyadaki en büyük üç pazarından biri yaptılar.
Hatta 18 yıllık Chivas’da Türkiye dünya lideri oldu.
*
O nedenle Selçuk Tümay’la sohbetimize bu kült filmle başladık...
Ona şunu sordum:
“Siz alkollü içki üreten bir şirketsiniz. O nedenle ne kadar çok alkollü içki satarsanız o kadar başarılı sayılmanız gerekir. Sizin için en iyi müşteri Dude gibi her sahnede içen biri midir?”
Cevabı şu oldu:
“Hayır, sorumlu ve bilinçli içen insandır...”
*
O nedenle Pernod-Ricard olarak “sorumlu içki içme” eğitimleri veren kuruluşlara üye olmuşlar.
Çevre konusunda bütün dünyaya söz vermişler.
2021 yılında artık tek kullanımlık plastik ürünlerden tamamen arınmış olacaklarmış.
Ayrıca barmenlere de bu konularda eğitim veriyorlarmış.
HANGİ ŞEHİRLERİN İNSANI GİTTİĞİ BARA EN SADIK
SELÇUK Tümay’la sohbet sırasında ilginç bazı bilgiler öğrendim.
Büyük şehirlerde özellikle barlarda “sürdürülebilirlik” konusunda araştırmalar yapmışlar.
Hangi şehirlerin insanları gittikleri barlara en sadık müşteri?
*
Önce bir bilgi...
İnsanlar akşamları uğradıkları barın “sürdürülebilir” olmasına çok önem veriyormuş...
Yani kendini sürdüremeyen, kısa sürede kapanan ve açılan barlara değil, varlığını sürdürebilir kılanlara bağlılarmış.
“Sürdürülebilirlik” duygusunun en yüksek olduğu şehir Antalya’ymış.
En düşükleri ise İstanbul ve İzmir’miş...
*
Bara giden her 3 insandan biri, o barın “çevre konusundaki” hassasiyetine ve “geri dönüşümlü malzeme kullanmasına” önem veriyormuş.
Barlara gidenler, “sürdürülebilir olan” ve “sorumlu davranan” mekânları arkadaşlarına daha çok tavsiye ediyormuş.
‘BABY YODA’ DAHA O YAŞTA BİR İNSANLIK SUÇU MU İŞLEDİ
Bu yılın sinema dünyasındaki en çok konuşulan karakterlerinden biri Disney Plus’ın “Mandalorian” dizisinin küçük kahramanı “Bebek Yoda” oldu... Gerçekten çok sempatik, insana gel beni kucağına al duygusu veren küçücük harika bir tipti...
Dizinin ikinci sezonu önceki hafta tamamlandı.
Bir Mandalorian şövalyesi olan “Din Djarin” 16 bölümün sonunda ilk defa demir maskesini çıkardı ve böylece o rolü oynayan Pedro Pascal’ın yüzünü gördük. Pedro Pascal, “Narcos” dizisindeki narkotik dedektif Javier Pena’yı oynayan oyuncu.
Ancak dizinin bu sezonunda hiç beklenmedik bir tartışma patladı.
Bölümlerden birinde dişi bir uzay yaratığını gördük.
Elindeki kavanoz içinde neslini sürdürecek olan yumurtalar vardı ve bunları döllenmesi için bir başka gezegendeki erkek yaratığa götürmesi gerekiyordu.
İşte o bölümde şövalye bu kavanozu tutması için Baby Yoda’ya verir.
Ancak Bebek Yoda bir anda kavanozdaki yumurtaları yemeye başlar...
*
İşte bu sahne yüzünden Bebek Yoda’nın başı derde girdi. Uzayda soykırım yapmakla bile suçlandı.
DÜN BİZE 50 YILDAN DAHA UZAKSA ŞİMDİ O 50 YIL BİZE DAHA YAKINDIR
BÜYÜKLERİM hep şunu söylerdi... İnsan yaşlandıkça önce en yeni hatıraları unutmaya başlarmış...
Gençken bu cümlenin ne anlama geldiğini anlamazdım...
Selda Bağcan’ın şarkısındaki gibi “O Günler”di ve kafamdaki en taze, en canlı hatıralar, henüz dün yaşadıklarımdı...
*
Geçen hafta Gökova’nın ortasında bir teknede, bir arkadaşımla üç gün önce yaptığımız bir şeyi konuşurken ikimiz birden fark ettik ki...
O üç gün önceyi hatırlamakta çok güçlük çekiyoruz...
Anladım ki, dün artık bana 50 yıl önceden daha, hatta çok daha uzaktı...
*
60 yaşını geçen insanlar için iyi bir şey değil bu...
Çünkü önceki günün, dünün derin hataları da çok çabuk unutuluyor, unutulmasa bile hatırlanamıyor demek ki...
O zaman geriye geçmişin dersleri kalıyor....
Hiç olmazsa onları hatırlıyoruz...
*
Kendi payıma, hafızamda en canlı kalan şeylerden biri 1965 yılı sonbaharında üniversiteye başladığım yıldır...
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndaki Hukuka Giriş dersinin ilk gününü hayatım boyunca hiç unutmadım...
Rahmetli Prof. Muammer Aksoy ilk gün bize hukukun 3 temel ilkesini, altına çize çize öyle bir anlatmıştı ki...
Bana ölüm bile unutturamaz...
ŞÖYLE BAŞLAMIŞTI RAHMETLİ MUAMMER AKSOY HOCAMIZ
BİR NUMARALI İLKE: “Geçmişe yönelik kanun çıkarılamaz, insanlar bununla mahkûm edilemez...”
Yani demişti ki...
Bir insanı 5 yıl, on yıl sonra o gün suç sayılmayan bir şey nedeniyle suçlayıp hapse atamazsın...
*
İKİ NUMARALI İLKE: “Eğer bir kişi hakkında bir iddia ortaya atılıyorsa, o iddiayı ispatlama görevi iddia sahibinindir...”
Yani demişti ki...
Bir insana “Hırsız” veya “Katil” diyorsan, onun çaldığını veya öldürdüğünü ispatlama görevi senindir...
*
ÜÇÜNCÜ İLKE: “Bir insan mahkeme tarafından adil biçimde yargılanıp hüküm giyinceye kadar masum sayılır...”
Yani demişti ki...
Bir insan hüküm giyinceye kadar ona “Hırsız” veya “Katil” diyemezsin...
*
Ben unutkan hafızamın esiri olmamak için önüme hayali bir prompter koydum...
Üzerine 50 yıl önceki o ilk dersten hatırladığım bu üç ilkeyi yazdım...
Her gün bu prompter’a bakarak önce şahsi hukuk ve adalet reformunu yapmaya çalışıyorum...
Bugünlerde hukuk ve adalet reformundan söz ediyorsak, işe önce hepimizin vicdanına yerleşmesi gereken bu üç temel ilkeden başlamalıyız.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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