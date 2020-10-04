Muhafazakâr Cihangir'in kızı ve erkeği nerede tanışır

Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Muhafazakâr Cihangir'in kızı ve erkeği nerede tanışır
Bundan 6-7 yıl önce muhafazakâr bir gazetenin kadın muhabiri benimle röportaj yapmak istedi.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Sokağın iki tarafı kafelerle çevriliydi.
Kafelerde alkollü içki yoktu.
Ama dünyanın bütün egzotik meyvelerinden yapılmış alkolsüz kokteyller içiliyordu.
O gün çok sempatik ve hoşuma giden bir genç kalabalığı ile karşılaştım orada.
*
Dün İsmet Berkan’ın “Gündem” bültenindeki yazıyı okuyunca orası aklıma geldi.
Konu şu:
Bugün 20’li yaşlardaki heteroseksüel çift kız ve erkekler nerede tanışıyorlar?
Stanford Üniversitesi bu konuda yapılan bir araştırmadan sonra çok ilginç bir grafik hazırlamış.
Önce o araştırmayı ve grafiği görelim, sonra yine muhafazakâr Cihangir’e döneceğim.
YÜZDE KAÇ AİLE ORTAMINDA TANIŞIYOR
YÜZDE KAÇ BARDA VEYA İNTERNETTE
STANFORD araştırması ve grafiği 20’li yaşlardaki heteroseksüel gençlerin nerelerde tanıştığı ile ilgili şöyle bir kronolojik gelişme veriyor:
- 1940’lı yıllarda aile vasıtası ile tanışıyorlarmış.
Bunun zirvesi yüzde 29 ile 1950 yılı. Bugün ise çiftlerin sadece yüzde 7’si aile çevresinde tanışmış.
*
- 1950’lerden itibaren arkadaş çevrelerinde tanışma yükselmeye başlamış.
Bunun zirvesi 1970’li yıllarda yüzde 34.
Arkadaş çevresinde tanışma bugün yüzde 20’lerde.
*
- 1960’larda bar ve restoranlarda tanışma yükselmeye başlamış.
Bu tanışma mekânı 2000’lerden sonra daha da yükselişe geçmiş ve 2020’de yüzde 27’ye ulaşmış.
*
- 1995’ten itibaren ise internet ortamında tanışma başlamış. 2010’lardan itibaren hızla yükselmiş.
Bugün internet ortamında tanışma, dünya tanışma tarihinin en yüksek doruğuna ulaşmış. 2020 yılında çiftlerin yüzde 40’ı internet yoluyla tanıştığını söylemiş.
MUHAFAZAKÂR CİHANGİR’DEN ON İKİ MÜDAVİM PORTRESİ
ONEDİO internet sitesi At Pazarı müdavimlerinden 13 portre çıkarmış.
- Ezeli ve ebedi Milli Görüşçü erkekler.
- Sıkılmadan İslam ve kültür tartışan şiir tutkunları.
- Bir dergi, gazete kuralım bir internet sitesi açalımcılar.
- Çok az kişinin sevdiği, kendi çevresinin abi ve ablası edebiyatçılar.
- Gazete köşe yazarları.
- Kendisine eş bakan utangaç erkekler.
- Sabah akşam siyaset konuşan agresif itici erkekler.
- Birbirlerine, ‘Sana da mı aktrol dediler :)’ şakası yapmaktan sıkılmayan Twitter müptelaları.
- Kadınların tesettürünü yetersiz bulan, onların toplum içindeki rahatlığından rahatsız olan erkekler.
- Şehir üniversitesi entelleri.
- Nargilesinden taviz vermeyenler.
- At Pazarı’nın methini duyup gelen sekülerler. (Bunun altına benim orada çekilmiş fotoğrafımı koymuşlar. Hoşuma gitti).
TÜRKİYE’DEKİ DURUM
- TÜRKİYE’deki rakamları bilmiyorum.
Ancak davranışların hızla küreselleştiği dünyada Türkiye’nin de çok farklı olduğunu sanmıyorum.
O nedenle muhafazakâr Cihangir’de durum nedir çok merak ediyorum.
Şundan eminim ki hem seküler Türkiye’de hem muhafazakâr Türkiye’de ilişkilerin dinamiği artık klasik düşünceleri aşıyor.
ÖNSÖZÜ OLMAYAN BİR FOTOĞRAF KİTABININ SONSÖZÜ DE BU OLUR
GÜNLERDİR masamda şahane bir fotoğraf kitabı duruyor.
İş dünyasında Cem Boyner’in, Ali Sabancı’nın, rahmetli Mustafa Koç’un iyi birer fotoğrafçı olduğunu biliyordum.
Keza Ayşegül Dinçkök tanıdığım en iyi sualtı fotoğrafçılarından biridir.
*
Meğer Bülent Eczacıbaşı da çok iyi bir fotoğraf sanatçısıymış.
Yıllar boyunca gezileri sırasında çektiği fotoğrafları “Yoldan” adı altında İş Bankası Yayınları tarafından yayınlandı.
Favorim, Hindistan’ın Varanasi şehrinde çekilen bu gece ayini oldu.
Ama öteki fotoğraflar da harika...
*
Kitapta dikkatimi çeken bir şey var.
Önsöz yok...
Oysa böyle kitaplarda uzun önsözler olur.
Bülent Eczacıbaşı önsöz yerine sadece İbn Battuta’nın şu sözlerini koymuş:
“Yolculuk, insanı önce sözsüz bırakır, sonra bir hikâye anlatıcısına dönüştürür...”
*
Kitabın son deyişi de filozof Martin Buber’den:
“Tüm yolculukların gizli bir hedefi vardır, yolculuk eden de farkında değildir onun...”
*
Bunları okuyunca, “Acaba” dedim kendi kendime...
Fotoğraf kitaplarına ve albümlerine önsöz gereksiz mi...
Kendimizin farkında olamadığımız bir şeyi, başkasının fark etmesini beklemek mantıklı bir şey mi...
BU SAYFAYI BEN YAPSAYDIM ŞU ŞARKIYI DA KOYARDIM
JULİETTE Greco’nun ölümünü yazdım, ama doğrusu aklıma Fransız gazetelerin bunu nasıl verdiğine bakmak gelmedi.
O yüzden biraz geç öğrendim. Böyle günlerin ve anların gazetesi Liberation yine harika bir kapak yapmış.
Siyah elbiseli kadın, siyah elbisesinin fermuarını indiriyor.
Nedense Simone de Beauvoir’ın ayna önündeki çıplak fotoğrafını hatırladım.
O da arkadan çekilmiş bir fotoğraftı...
*
“Libe”, başlık olarak da şunu kullanmış:
“Biz Seni Seviyorduk...”
O gazeteyi ben yapsaydım, “Deshabillez Moi” şarkısının sözlerini de eklerdim.
*
Şu sözler iyi gitmez miydi?
“Beni soy...
Hemen soy
Ama yavaş yavaş,
Öteki erkekler gibi acele etmeden...
Beğenerek, arzulayarak, fethederek...
Soy beni...”
UPPER CİHANGİR İLE LOWER CİHANGİR SINIRI NEREDEN GEÇER
GEÇEN cuma günü, medyamızın yeni magazin starı Tuğrul Eryılmaz’ın köşesinden ilginç bir şey öğrendim.
Cihangir’de bir “Upper (Yukarı) Cihangir”, bir de “Lower (Aşağı) Cihangir” varmış...
Merak edip kaynağına sordum.
Cihangir’in neresi aşağı neresi yukarıdır.
Cevabı aynen yayınlıyorum:
“Cihangir Caddesi’nin aşağısı, yani Lower Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi oluyor. Cihagir Caddesi’nden Firuz Ağa Camisi Sıraselviler’e kadar ise Upper Cihangir.
Çoğunlukla Cihangir Caddesi kafelerinde oturulduğu için Lower-Upper sınıflar iç içe giriyor.”
SPOR
LA LİGA’DA DA DİJİTAL SEYİRCİ VAR
İSPANYOL futbol ligi La Liga başından beri benim önerdiğim klasik çözümü benimsedi.
Onlar da tribünlerin üst taraflarını göstermiyorlar.
Alt taraflara ise dijital seyirci oturtuyorlar.
Bizim ligde ise nedendir bilmiyorum ne federasyon, ne de Bein Spor, televizyonda seyiri daha eğlenceli hale getirecek hiçbir şey yapmıyor.
O nedenle geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında sıkıntıdan patladım ve ikinci devreyi seyretmedim.
Bu arada şunu da belirteyim.
Bein Spor, S Sport’la anlaşmazlığa düşüp onu platformdan çıkarınca sporda büyük boşluk doğdu. Bunun iyi bir yanı oldu... S Sport Plus gibi bir streaming platform doğdu.
Galiba müzikte olduğu gibi sporda da iş o tarafa doğru hızla büyüyecek.
Bein Spor’un yaptığı tek iyi iş, Uğur Meleke gibi “Bir moderatör 4 kavgacı” formülünün dışında kalan yeni nesil kaliteli bir yorumcuyu kadrosuna katmak oldu.
Bence Bein de artık “Bir moderatör 4 kavgacı” sisteminden Premier League gibi yorumcular dönemine geçmeli.
BİZİM TRİBÜNE DE BİR OBAMA LAZIM
PERŞEMBE sabahının körü bile değilken, yani gece yarısında Miami Heat’le LA Lakers arasındaki ilk final maçını izliyorum.
Bizim S Sport Plus’taki sunucular her zamanki gibi harikalar yaratıyorlar.
Gerçi maçta pek denge yok, Lakers eziyor...
Ve üçüncü devreye geldiğimiz an gözlerim faltaşı gibi açılıyor.
Tribünlerde eski ABD Başkanı Obama oturuyor.
Hem de çok tuhaf bir ifadeyle seyrediyor maçı...
İşin aslını anlatayım.
*
NBA yönetimi maçları seyredilebilir hale getirmek için elinden gelen her tür zekâyı kullanıyor.
Çünkü çok iyi biliyorlar ki, televizyonda, boş tribünlere oynayan takımları seyretmek zevksiz.
Onun için iki yol bulmuşlar.
Tribünlerin üst kısmını göstermiyorlar.
Alt kısmında ise koltuklara bazı insanların fotoğraflarını koymuşlar.
Yani bir tür dijital seyirci yaratmışlar.
İşte o dijital seyircilerden biri de Obama’ydı...
Onun yanına bir de ses efekti verince maçı seyretmek çok daha zevkli oluyor.
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