Müdür bey sanatçının iç çamaşırını nerede gördü

Ohh be...
Nihayet beni gülümseten bir haber...
Ellerine sağlık Umut...
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü, sanatçıların ortak WhatsApp grubuna bir mesaj atmış ve özetle demiş ki:
“Bundan böyle hangi iç çamaşırını giyeceğinize ben karar vereceğim...”
Gerekçesi de şu:
“Çünkü içinizde konsere hangi iç çamaşırı ile çıkılacağını bilmeyen var...”
*
Önce inanamadım, “Olmaz böyle bir şey” dedim...
Nitekim müdür bey bir açıklama yapmış.
“Kafam karışıktı, yanlış oldu... Aslında bu mesajı başka bir gruba atacaktım, yanlışlıkla oraya atmışım...”
Ama dikkat...
Çalışanların iç çamaşırları ile ilgili sözlerini yalanlamadı.
“Düşüncemi yanlış insanlara aktarmışım” dedi...
*
Neyse, iyi ve oldukça eski bir Hürriyet okuru olarak haberde gördüğüm eksiklikler var ve onların cevabını da Umut’tan bekliyorum...
ERKEK Mİ KADIN SANATÇI MI, PEMBE VE MORA NİYE TAKIK
Müdür beyin iç çamaşırı genelgesi haberinde gördüğüm eksik noktalar şunlar:
BİR: İç çamaşırı derken bir cinsiyet ayrımı yapmamış. Acaba sadece kadınları mı kast ediyor, yoksa iç çamaşırından rahatsız olduğu erkekler de var mı?
İKİ: Kast ettiği insanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?
ÜÇ: Başında bulunduğu sanatçı grubu klasik Türk müziği korosu üyeleri. Bu koroların fotoğraflarına bakıyorum, videolarını seyrediyorum, üyelerinin çoğunluğu konser sırasında ayakta duruyorlar... Ayakta duran sanatçıların iç çamaşırlarını nasıl gördü?
DÖRT: Müdür bey “iç çamaşırı” kelimesi ile neyi kast ediyor? Sadece külot mu, yoksa sutyen ve kombinezon da buna dahil mi?
BEŞ: Müdür bey iç çamaşırında niye sadece pembe ve mor renge takmış? Siyah veya beyaz iç çamaşırı onda bu etkiyi yaratmıyor mu?
GÜNÜN TESTİ
‘AYAKTAKİ SANATÇILARIN İÇ ÇAMAŞIRINI NASIL GÖRDÜ’ TESTİ
1)Ayaktaki koro üyelerinin kadınları sahneye mini etekle çıktı, erkekler ise slip mayolarla.
2)Kadın koro üyelerinin bazıları jartiyer giyiyordu ve müdür bey ucunu gördü.
3)Oturan kadın sanatçılar ayaklarını fazla açtı ve o sırada ilk sırada oturan müdür beyin gözü istemeden takıldı.
4)Müdür bey sanatçı soyunma odalarına gizli kamera koydurdu, oradan gördü.
5)Müdür beyin sanatçılar arasında köstebeği, casusu, muhbiri vardı, onlar ihbar etti.
6)Müdür bey “Bunlar sanatçı, mutlaka böyle giyiniyorlardır” diye düşündü.
7)Müdür bey bütün bunları rüyasında gördü.
*
NOT: Birden fazla maddeyi işaretleyebilirsiniz.
HOPPALAA, ‘MARE NOSTRUM’DA BİR ONLAR EKSİKTİ VE GELDİLER
“MARE Nostrum”, yani “Bizim Denizimiz”...
Yani Akdeniz...
Şu son bir ayda okuduklarımı, seyrettiklerimi alt alta yazdım...
Şaşkınım... Anlayamıyorum...
*
BİR GÜN ÖNCE: Türk ve İtalyan donanmaları ortak tatbikat yaptı...
Sandık ki İtalya bizimle birlikte...
ERTESİ GÜN: Aynı İtalyanlar bu defa bizim karşımızdaki Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile ortak tatbikat yaptı...
Sandık ki dördü de bize karşı...
*
DÖRT HAFTA ÖNCE: Türk ve Amerikan donanmaları Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Sandık ki ABD Akdeniz’de bizimle...
BİR GÜN ÖNCE: Amerikan ve Yunan donanmaları Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı.
Sandık ki ABD, Yunanistan’ın yanında.
*
BİR HAFTA ÖNCE: Almanya Şansölyesi Merkel, Paris’te “Türkiye’ye karşı birlikte hareket edelim” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a gazetecilerin önünde “Olmaz” dedi.
Sandık ki Almanya bizim yanımızda.
ÖNCEKİ GÜN: Almanya Dışişleri Bakanı, Atina’da “Akdeniz’de Yunanistan’ı destekliyoruz” dedi.
Sandık ki Almanya, Yunanistan’la birlikte.
*
DÖRT GÜN ÖNCE: Ve bütün bunlar olup biterken Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 4 F-16, Girit Adası’na inerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikata başladı.
Sanıyorduk ki “bütün İslam ümmeti” bizim yanımızda...
Meğer Katar hariç hepsi karşımızdaymış.
16 AĞUSTOS DANS YÖNETMELİĞİ: EVLİ OLMAYANA DANS YASAK
İTALYA’da “65 plus” insanların bugünlerde büyük bir şikâyeti var.
16 Ağustos’ta çıkarılan bir “dans yönetmeliği” ile çiftlerin dans etmelerine sınırlama getirildi.
Tabii ki sebebi COVID-19’un yeniden yayılması...
İşte bu büyük sorun...
Çünkü yaşlı İtalyanlar, şehir ve kasaba meydanlarındaki kafelerde dans etmeyi çok seviyorlar.
Çoğu, haftada en az bir-iki kere mahalledeki dans kafelerine gidiyor.
Yönetmelik işte buna sınırlama getiriyor.
*
65 plus İtalyanlar gençleri suçluyor.
“Gençler salonları doldurduğu için bedelini biz ödüyoruz. Onların eğlenebilecekleri çok şeyleri var, bizim ise sadece dansımız” diyorlar...
Bir de şunu söyleyen varmış:
“Bizimki sarılma değil, sadece birbirimizi kucaklıyoruz...”
*
Yönetmeliğin temel maddelerini de anlatayım.
‘ONE NİGHT STAND’CİLERE DANS ETMEK KESİNLİKLE YASAK
MADDE 1:
“Evli olmayan” veya “stable affections’u bulunmayan” çiftlerin dans etmesi yasak.
“Evli olmayan”ı anladım.
Ötesi ne, onu pek çıkaramadım.
“İstikrarlı sevgisi” veya “sürekli ilişkisi bulunan” diye çevrilebilir.
Demek ki artık “one night stand’cilere”, yani bir gecelik ilişkisi olanlara dans yasak.
MASKELER DÜŞERSE DJ MÜZİĞİ KESECEK
MADDE 2:
Çiftler dans
sırasında kesinlikle maske takacak. Maskeler aşağı düştüğü takdirde DJ’ler kesinlikle müziği kesecek.
Ancak maskeler yukarı çekilince müzik tekrar başlayacak.
ATEŞLİ DANS VE STERİLİZE EDİLMEMİŞ DOKUNUŞ YASAK
MADDE 3:
Çiftler kapıdan girerken ateşleri ölçülecek. 37 dereceden fazla ateşi olanlar içeri alınmayacak. Yani ateşli dans yok. Girişte eller sterilize edilecek. Maske de inmeyeceğine göre, ateşli öpüşmek veya sterilize edilmemiş elle dokunmak yasak.
KAPIDA EVLİLİK CÜZDANI VEYA İSTİKRAR BELGESİ GÖSTERİLECEK
MADDE 4:
Çiftler dans edecekleri kafeye girerken kimliklerini kaydettirecekler. Tabii evlilik belgesi olanlar için mesele yok. Ama sürekli ve istikrarlı beraberlik nasıl tespit edilecek, o belirtilmemiş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Müdür bey sanatçının iç çamaşırını nerede gördü
Son günlerin en ilginç haberini Hürriyet’te Umut Erdem yazdı...
Ohh be...
Nihayet beni gülümseten bir haber...
Ellerine sağlık Umut...
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü, sanatçıların ortak WhatsApp grubuna bir mesaj atmış ve özetle demiş ki:
“Bundan böyle hangi iç çamaşırını giyeceğinize ben karar vereceğim...”
Gerekçesi de şu:
“Çünkü içinizde konsere hangi iç çamaşırı ile çıkılacağını bilmeyen var...”
*
Önce inanamadım, “Olmaz böyle bir şey” dedim...
Nitekim müdür bey bir açıklama yapmış.
“Kafam karışıktı, yanlış oldu... Aslında bu mesajı başka bir gruba atacaktım, yanlışlıkla oraya atmışım...”
Ama dikkat...
Çalışanların iç çamaşırları ile ilgili sözlerini yalanlamadı.
“Düşüncemi yanlış insanlara aktarmışım” dedi...
*
Neyse, iyi ve oldukça eski bir Hürriyet okuru olarak haberde gördüğüm eksiklikler var ve onların cevabını da Umut’tan bekliyorum...
ERKEK Mİ KADIN SANATÇI MI, PEMBE VE MORA NİYE TAKIK
Müdür beyin iç çamaşırı genelgesi haberinde gördüğüm eksik noktalar şunlar:
BİR: İç çamaşırı derken bir cinsiyet ayrımı yapmamış. Acaba sadece kadınları mı kast ediyor, yoksa iç çamaşırından rahatsız olduğu erkekler de var mı?
İKİ: Kast ettiği insanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?
ÜÇ: Başında bulunduğu sanatçı grubu klasik Türk müziği korosu üyeleri. Bu koroların fotoğraflarına bakıyorum, videolarını seyrediyorum, üyelerinin çoğunluğu konser sırasında ayakta duruyorlar... Ayakta duran sanatçıların iç çamaşırlarını nasıl gördü?
DÖRT: Müdür bey “iç çamaşırı” kelimesi ile neyi kast ediyor? Sadece külot mu, yoksa sutyen ve kombinezon da buna dahil mi?
BEŞ: Müdür bey iç çamaşırında niye sadece pembe ve mor renge takmış? Siyah veya beyaz iç çamaşırı onda bu etkiyi yaratmıyor mu?
GÜNÜN TESTİ
‘AYAKTAKİ SANATÇILARIN İÇ ÇAMAŞIRINI NASIL GÖRDÜ’ TESTİ
1)Ayaktaki koro üyelerinin kadınları sahneye mini etekle çıktı, erkekler ise slip mayolarla.
2)Kadın koro üyelerinin bazıları jartiyer giyiyordu ve müdür bey ucunu gördü.
3)Oturan kadın sanatçılar ayaklarını fazla açtı ve o sırada ilk sırada oturan müdür beyin gözü istemeden takıldı.
4)Müdür bey sanatçı soyunma odalarına gizli kamera koydurdu, oradan gördü.
5)Müdür beyin sanatçılar arasında köstebeği, casusu, muhbiri vardı, onlar ihbar etti.
6)Müdür bey “Bunlar sanatçı, mutlaka böyle giyiniyorlardır” diye düşündü.
7)Müdür bey bütün bunları rüyasında gördü.
*
NOT: Birden fazla maddeyi işaretleyebilirsiniz.
HOPPALAA, ‘MARE NOSTRUM’DA BİR ONLAR EKSİKTİ VE GELDİLER
“MARE Nostrum”, yani “Bizim Denizimiz”...
Yani Akdeniz...
Şu son bir ayda okuduklarımı, seyrettiklerimi alt alta yazdım...
Şaşkınım... Anlayamıyorum...
*
BİR GÜN ÖNCE: Türk ve İtalyan donanmaları ortak tatbikat yaptı...
Sandık ki İtalya bizimle birlikte...
ERTESİ GÜN: Aynı İtalyanlar bu defa bizim karşımızdaki Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile ortak tatbikat yaptı...
Sandık ki dördü de bize karşı...
*
DÖRT HAFTA ÖNCE: Türk ve Amerikan donanmaları Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Sandık ki ABD Akdeniz’de bizimle...
BİR GÜN ÖNCE: Amerikan ve Yunan donanmaları Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı.
Sandık ki ABD, Yunanistan’ın yanında.
*
BİR HAFTA ÖNCE: Almanya Şansölyesi Merkel, Paris’te “Türkiye’ye karşı birlikte hareket edelim” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a gazetecilerin önünde “Olmaz” dedi.
Sandık ki Almanya bizim yanımızda.
ÖNCEKİ GÜN: Almanya Dışişleri Bakanı, Atina’da “Akdeniz’de Yunanistan’ı destekliyoruz” dedi.
Sandık ki Almanya, Yunanistan’la birlikte.
*
DÖRT GÜN ÖNCE: Ve bütün bunlar olup biterken Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 4 F-16, Girit Adası’na inerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikata başladı.
Sanıyorduk ki “bütün İslam ümmeti” bizim yanımızda...
Meğer Katar hariç hepsi karşımızdaymış.
16 AĞUSTOS DANS YÖNETMELİĞİ: EVLİ OLMAYANA DANS YASAK
İTALYA’da “65 plus” insanların bugünlerde büyük bir şikâyeti var.
16 Ağustos’ta çıkarılan bir “dans yönetmeliği” ile çiftlerin dans etmelerine sınırlama getirildi.
Tabii ki sebebi COVID-19’un yeniden yayılması...
İşte bu büyük sorun...
Çünkü yaşlı İtalyanlar, şehir ve kasaba meydanlarındaki kafelerde dans etmeyi çok seviyorlar.
Çoğu, haftada en az bir-iki kere mahalledeki dans kafelerine gidiyor.
Yönetmelik işte buna sınırlama getiriyor.
*
65 plus İtalyanlar gençleri suçluyor.
“Gençler salonları doldurduğu için bedelini biz ödüyoruz. Onların eğlenebilecekleri çok şeyleri var, bizim ise sadece dansımız” diyorlar...
Bir de şunu söyleyen varmış:
“Bizimki sarılma değil, sadece birbirimizi kucaklıyoruz...”
*
Yönetmeliğin temel maddelerini de anlatayım.
‘ONE NİGHT STAND’CİLERE DANS ETMEK KESİNLİKLE YASAK
MADDE 1:
“Evli olmayan” veya “stable affections’u bulunmayan” çiftlerin dans etmesi yasak.
“Evli olmayan”ı anladım.
Ötesi ne, onu pek çıkaramadım.
“İstikrarlı sevgisi” veya “sürekli ilişkisi bulunan” diye çevrilebilir.
Demek ki artık “one night stand’cilere”, yani bir gecelik ilişkisi olanlara dans yasak.
MASKELER DÜŞERSE DJ MÜZİĞİ KESECEK
MADDE 2:
Çiftler dans
sırasında kesinlikle maske takacak. Maskeler aşağı düştüğü takdirde DJ’ler kesinlikle müziği kesecek.
Ancak maskeler yukarı çekilince müzik tekrar başlayacak.
ATEŞLİ DANS VE STERİLİZE EDİLMEMİŞ DOKUNUŞ YASAK
MADDE 3:
Çiftler kapıdan girerken ateşleri ölçülecek. 37 dereceden fazla ateşi olanlar içeri alınmayacak. Yani ateşli dans yok. Girişte eller sterilize edilecek. Maske de inmeyeceğine göre, ateşli öpüşmek veya sterilize edilmemiş elle dokunmak yasak.
KAPIDA EVLİLİK CÜZDANI VEYA İSTİKRAR BELGESİ GÖSTERİLECEK
MADDE 4:
Çiftler dans edecekleri kafeye girerken kimliklerini kaydettirecekler. Tabii evlilik belgesi olanlar için mesele yok. Ama sürekli ve istikrarlı beraberlik nasıl tespit edilecek, o belirtilmemiş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin