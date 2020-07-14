Mısır'ın 'Z' kuşağının yolsuzlukla savaşı

Ben sıkı bir çizgi roman meraklısıyım ama bilmiyordum. Mısır gençliğinin çok büyük bir çizgi roman merakı varmış.
Ve son zamanlarda en yükselen çizgi roman türü, ana karakterleri “süper kahraman” olanlarmış... Yani biraz Mısır’ın “Marvel evreni” gibi...
En çok tutulanı altı süper kahramanmış.
Bunlar Mısır’da, Mübarek zamanından beri var olan, Sisi rejimi sırasında iyice zirveye çıkan yolsuzluklara karşı mücadele ediyorlarmış.
Yani baskıcı rejimde susturulan muhalefeti bu 6 süper kahraman üstlenmiş.
*
Hikâyesi de şöyle....
Üst evrendeki Alpha adlı bir varlık, en büyük insanlık sorunlarından biri olan yolsuzlukla mücadele etmesi için yeryüzünden 6 kişiyi seçip bir anlaşma yapıyor.
Bunlardan biri yeniden dünyaya gelen Horus adlı eski bir Mısır tanrısı.
Öteki Mikrobusky adlı bir minibüs sürücüsü...
Bir diğeri iyileştirici güçleri olan Meryem isimli bir kadın doktor.
Biri de Kaf isimli eski bir istihbaratçı..
*
Bu dergileri EL3OSBA adlı küçük bir genç insan grubu yayınlıyor. İlk sayısı 2015’te yayınlanmış. Okurları ise 15-29 yaş grubundan...
Yani Mısır’ın “Z” kuşağı...
Z kuşağı, dünyanın her yerinde, aynı zamanda bir “süper kahraman” kuşağı...
Yani “Marvel” ve “DC Comics” çizgi kahramanları ile büyümüş bir nesil. Bizim “Tommiks”, “Teksas”, “Zagor” neslimizden çok daha sofistike.
Dijital alemde sörf yapan, dünyanın öteki ucuyla her an online iletişimde bulunun bir nesil. Ele avuca sığmaz bir nesil...
*
Sisi gibi siyasetçiler 55 yaş üstündeki Mısırlıya “kurtarıcı” gibi görünebilir ama Z kuşağının gözünde bir “villian”...
Yani Marvel evrenindeki kötü karakterler. Gırtlağına kadar yolsuzluğa gömülmüş, insanları ezen, baskıcı, adaletsiz, gaddar diktatörler...
Ve bunlarla ancak insanüstü güçlere sahip süper kahramanlar mücadele edebiliyor.
*
Kısaca Mısır’da, gökyüzündeki tanrılar da artık yeryüzündeki kötülere savaş açmış durumda... Bakalım bu savaşı kim kazanacak... Yeryüzündeki kötünün, yani diktatör Sisi’nin sahte ilahiyatı mı...
Gökyüzündeki gerçek Tanrı’nın adaleti mi...
YANİ ÜNLÜ AKTÖRÜN İŞİ DUAYA KALDI MI DİYORSUN
Hindistan dün çok sevilen bir Bollywood sanatçısı için dua ediyordu.
Ünlü aktör Amitabh Bachchan geçen cumartesi günü Twitter’daki 43 milyon takipçisine şu mesajı attı:
“COVID-19 testim pozitif çıktı.”
Şimdi insanlar evlerinde onun için dua ediyor.
*
Korona yasaklamalarını çok erken bırakan Hindistan’da virüs yeniden zirve yaptı. Günde 30 bin yeni vaka tespit ediliyor.
Ülkenin popülist başbakanı Narendra Modi ise ısrarcı...
*
Dünyada koronanın hâlâ zirve yaptığı Hindistan dışında iki ülke daha var. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya...
Her ikisinin başında da “Bildiğim bildik” diyen popülist liderler hüküm sürüyor...
*
İşte o nedenle Miami Üniversitesi’nin İspanyol asıllı ilk rektörü Julio Jose Frenk Mora şu tezi ortaya attı:
“Popülist liderler COVID-19’a karşı mücadelede çok başarısız. Çünkü popülizm halk sağlığına karşı...”
*
Bu doğruysa Bollywood yıldızının hayatı dualara kalmış demektir...
YELKEN MEVSİMİNİ BU VİNTAGE ŞARKI İLE AÇTIM
GEÇEN cuma streaming platformlarına konan yeni bir Türkçe şarkı çok hoşuma gitti:
Palmiyeler: “Gün Doğdu”...
1960’ların The Shadows topluluğunun sesini hatırlattı bana.
Yani elektrogitarın ilk neslinin o
masum sesi....
Yumuşacık, aynı zamanda Türkiye’nin masum yıllarının sesi...
Gerçek bir vintage duygu...
Dün Ege’de iyi bir rüzgâr ve deniz vardı.
Yelken mevsimini işte bu şarkıyla açtım...
Bütün karabulutlar dağıldı...
Bir tek masmavi gökyüzü kaldı...
Ve her yıl yaptığım gibi, Ülkü Tamer’in o mısraını tekrarladım:
“İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür...”
AŞK MEKTUBU GİBİ BİR ŞARKI GÖNDERMEK İÇİN
GEÇEN cuma streaming platformlarına yüklenen çok güzel bir şarkının ismi “Çok Özel Bi”...
“İkiye On Kala” söylüyor. Farklı müziği ve sözleri ile harika bir yeni şarkı. Sevdiğiniz bir insana, onun çok özel biri olduğunu anlatan çok özel bir mektup göndermek isterseniz...
Bu şarkıyı göndermenizi tavsiye ederim.
Sözlerinden birkaç örnek vereyim:
“Güzellik dediğin seninle girdi kitaplara...”
“Her şey sıradan ama sen çok özelsin...”
“Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bir yersin
Herkes konuşur ama sen çok özelsin
Korkunç güzelsin...”
ÇATI KATLARI NEDEN HEP İNSANI ÇEKER
GEÇEN hafta çıkan bir şarkı daha...
Aydilge: “Nasıl İnansam”.
“Çatı Katı Aşk” dizisinin müziği...
Cıvıl cıvıl bir şarkı. Aydilge harika söylüyor. Acayip neşe veriyor insana.
Bir de insanın aklına şu soruyu sokuyor:
Çatı katı, neden insan için çok çekici bir mekân tasarımıdır...
ARTIK TV’DE NEDEN MAÇ İZLEMİYORUM: 4 NEDENİ
GÖRSEL İŞİTSEL NEDENİ: Seyircisiz, tezahüratsız bir maç baharatsız, tuzsuz, kuru bir rejim yemeği gibi geliyor.
PSİKOLOJİK NEDENİ: Heyecanımın gazı fena halde kaçtı...
2. PSİKOLOJİK NEDENİ: Kafamda bu liglerin hiçbir anlamı kalmadı...
EN DUYGUSAL NEDENİ: Çok duygusal bağlarla bağlı olduğum takım felaket gidiyor ve seyrederken ağlamaktan bitap düşüyorum.
Mısır'ın 'Z' kuşağının yolsuzlukla savaşı
Pazar günü Al Monitor haber sitesinde Mısır’ın “Z” kuşağı ile ilgili ilginç bir yazı yayınlandı.
Ben sıkı bir çizgi roman meraklısıyım ama bilmiyordum. Mısır gençliğinin çok büyük bir çizgi roman merakı varmış.
Ve son zamanlarda en yükselen çizgi roman türü, ana karakterleri “süper kahraman” olanlarmış... Yani biraz Mısır’ın “Marvel evreni” gibi...
En çok tutulanı altı süper kahramanmış.
Bunlar Mısır’da, Mübarek zamanından beri var olan, Sisi rejimi sırasında iyice zirveye çıkan yolsuzluklara karşı mücadele ediyorlarmış.
Yani baskıcı rejimde susturulan muhalefeti bu 6 süper kahraman üstlenmiş.
*
Hikâyesi de şöyle....
Üst evrendeki Alpha adlı bir varlık, en büyük insanlık sorunlarından biri olan yolsuzlukla mücadele etmesi için yeryüzünden 6 kişiyi seçip bir anlaşma yapıyor.
Bunlardan biri yeniden dünyaya gelen Horus adlı eski bir Mısır tanrısı.
Öteki Mikrobusky adlı bir minibüs sürücüsü...
Bir diğeri iyileştirici güçleri olan Meryem isimli bir kadın doktor.
Biri de Kaf isimli eski bir istihbaratçı..
*
Bu dergileri EL3OSBA adlı küçük bir genç insan grubu yayınlıyor. İlk sayısı 2015’te yayınlanmış. Okurları ise 15-29 yaş grubundan...
Yani Mısır’ın “Z” kuşağı...
Z kuşağı, dünyanın her yerinde, aynı zamanda bir “süper kahraman” kuşağı...
Yani “Marvel” ve “DC Comics” çizgi kahramanları ile büyümüş bir nesil. Bizim “Tommiks”, “Teksas”, “Zagor” neslimizden çok daha sofistike.
Dijital alemde sörf yapan, dünyanın öteki ucuyla her an online iletişimde bulunun bir nesil. Ele avuca sığmaz bir nesil...
*
Sisi gibi siyasetçiler 55 yaş üstündeki Mısırlıya “kurtarıcı” gibi görünebilir ama Z kuşağının gözünde bir “villian”...
Yani Marvel evrenindeki kötü karakterler. Gırtlağına kadar yolsuzluğa gömülmüş, insanları ezen, baskıcı, adaletsiz, gaddar diktatörler...
Ve bunlarla ancak insanüstü güçlere sahip süper kahramanlar mücadele edebiliyor.
*
Kısaca Mısır’da, gökyüzündeki tanrılar da artık yeryüzündeki kötülere savaş açmış durumda... Bakalım bu savaşı kim kazanacak... Yeryüzündeki kötünün, yani diktatör Sisi’nin sahte ilahiyatı mı...
Gökyüzündeki gerçek Tanrı’nın adaleti mi...
YANİ ÜNLÜ AKTÖRÜN İŞİ DUAYA KALDI MI DİYORSUN
Hindistan dün çok sevilen bir Bollywood sanatçısı için dua ediyordu.
Ünlü aktör Amitabh Bachchan geçen cumartesi günü Twitter’daki 43 milyon takipçisine şu mesajı attı:
“COVID-19 testim pozitif çıktı.”
Şimdi insanlar evlerinde onun için dua ediyor.
*
Korona yasaklamalarını çok erken bırakan Hindistan’da virüs yeniden zirve yaptı. Günde 30 bin yeni vaka tespit ediliyor.
Ülkenin popülist başbakanı Narendra Modi ise ısrarcı...
*
Dünyada koronanın hâlâ zirve yaptığı Hindistan dışında iki ülke daha var. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya...
Her ikisinin başında da “Bildiğim bildik” diyen popülist liderler hüküm sürüyor...
*
İşte o nedenle Miami Üniversitesi’nin İspanyol asıllı ilk rektörü Julio Jose Frenk Mora şu tezi ortaya attı:
“Popülist liderler COVID-19’a karşı mücadelede çok başarısız. Çünkü popülizm halk sağlığına karşı...”
*
Bu doğruysa Bollywood yıldızının hayatı dualara kalmış demektir...
YELKEN MEVSİMİNİ BU VİNTAGE ŞARKI İLE AÇTIM
GEÇEN cuma streaming platformlarına konan yeni bir Türkçe şarkı çok hoşuma gitti:
Palmiyeler: “Gün Doğdu”...
1960’ların The Shadows topluluğunun sesini hatırlattı bana.
Yani elektrogitarın ilk neslinin o
masum sesi....
Yumuşacık, aynı zamanda Türkiye’nin masum yıllarının sesi...
Gerçek bir vintage duygu...
Dün Ege’de iyi bir rüzgâr ve deniz vardı.
Yelken mevsimini işte bu şarkıyla açtım...
Bütün karabulutlar dağıldı...
Bir tek masmavi gökyüzü kaldı...
Ve her yıl yaptığım gibi, Ülkü Tamer’in o mısraını tekrarladım:
“İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür...”
AŞK MEKTUBU GİBİ BİR ŞARKI GÖNDERMEK İÇİN
GEÇEN cuma streaming platformlarına yüklenen çok güzel bir şarkının ismi “Çok Özel Bi”...
“İkiye On Kala” söylüyor. Farklı müziği ve sözleri ile harika bir yeni şarkı. Sevdiğiniz bir insana, onun çok özel biri olduğunu anlatan çok özel bir mektup göndermek isterseniz...
Bu şarkıyı göndermenizi tavsiye ederim.
Sözlerinden birkaç örnek vereyim:
“Güzellik dediğin seninle girdi kitaplara...”
“Her şey sıradan ama sen çok özelsin...”
“Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bir yersin
Herkes konuşur ama sen çok özelsin
Korkunç güzelsin...”
ÇATI KATLARI NEDEN HEP İNSANI ÇEKER
GEÇEN hafta çıkan bir şarkı daha...
Aydilge: “Nasıl İnansam”.
“Çatı Katı Aşk” dizisinin müziği...
Cıvıl cıvıl bir şarkı. Aydilge harika söylüyor. Acayip neşe veriyor insana.
Bir de insanın aklına şu soruyu sokuyor:
Çatı katı, neden insan için çok çekici bir mekân tasarımıdır...
ARTIK TV’DE NEDEN MAÇ İZLEMİYORUM: 4 NEDENİ
GÖRSEL İŞİTSEL NEDENİ: Seyircisiz, tezahüratsız bir maç baharatsız, tuzsuz, kuru bir rejim yemeği gibi geliyor.
PSİKOLOJİK NEDENİ: Heyecanımın gazı fena halde kaçtı...
2. PSİKOLOJİK NEDENİ: Kafamda bu liglerin hiçbir anlamı kalmadı...
EN DUYGUSAL NEDENİ: Çok duygusal bağlarla bağlı olduğum takım felaket gidiyor ve seyrederken ağlamaktan bitap düşüyorum.