Milli Piyango'da ikramiye çıkma olasılığı düştü mü

Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
Milli Piyango'da ikramiye çıkma olasılığı düştü mü
Milli Piyango’nun yeni amblemi “talih kuşu”nu çok sempatik bulmuştum.
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Şirketin adı Sisal.
Şirketin yöneticileri bugüne kadar dışarı pek konuşmadılar.
Kafamda yılbaşı ve çekilişlerle ilgili birçok soru vardı.
*
Bir de son günlerde çevremde Milli Piyango ve öteki şans oyunları ile ilgili söylentiler dolaşıyordu.
Mesela, Milli Piyango’da ve Sayısal Loto’da ikramiye çıkma olasılığının düştüğü söyleniyordu.
Çekilişin tekniğini merak ediyordum.
*
Son olarak buna “yüzde 18 KDV’nin gizlice kaldırıldığı, bunun da önceki sözleşmelerde belirtilmediği” iddiası eklenmişti.
Bu soruları Sisal’ın CEO’su Selim Ergün’e sordum.
Hepsini sordum ama önce yaklaşan yılbaşı dolayısıyla “yılbaşı çekilişinden” başlayacağım.
Çünkü ben de bir bilet almaya hazırlanıyorum.
Bir tam, bir yarım, bir çeyrek...
Yılbaşı geleneğim yani...
SELİM ERGÜN’LE KONUŞMA
1) YILBAŞI TAM BİLET 100 MİLYON TL, PEKİ YA SATILAN BİLETE ÇIKMAZSA
En klasik sorudan başlayayım. Bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne olacak?
“Yılbaşı büyük ikramiyemiz bu yıl 100 milyon TL olacak. Yani 13 milyon dolara yakın bir para.”
Büyük hayaller kurdurtacak bir para. Geçen yıl ne kadardı büyük ikramiye?
“Geçen yıl 80 milyon liraydı ve satılan 4 çeyrek bilete çıktı. Ondan önce, yani 2018’deki büyük ikramiye ise 70 milyon TL’ydi ve satılan bir tam bilete çıktı.”
İnşallah ihtiyacı olan bir insana çıkar. Ama en azından benim çevremde şöyle bir inanış var: Tam bilet çıkma şansı çok küçük ve çoğu kez satılmayan bilete çıkıyor. Daha çok ya yarım ya da çeyrek bilete çıkıyor. Bu da hayalleri küçültüyor.
“Satılan bilete ikramiye çıkana kadar çekiliş devam ediyor, geçmişten gelen bu geleneği aynen devam ettiriyoruz.”
2) ÇEKİLİŞ MAKİNESİ DIŞARIDAN BİR MÜDAHALEYE İMKÂN TANIMAZ
Şans oyunları ile ilgili dünyanın her yerinde şehir efsaneleri var. Bu çekilişlere ne kadar güvenmeliyiz? Neye güvenmeliyiz?
“Şimdi bakın, dışarıdan bakıldığında öyle bir şey sanılıyor. Çekilişi sanki biz kendi başımıza yapıyoruz gibi. Oysa bir çekilişin arkasında öylesine geniş ve birbirini kontrol eden bir mekanizma var ki şaşırırsınız.”
Neler var mesela?
“Öncelikle tüm çekilişlerimizi noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzur ve onayında, seyircilerin de gelip katılabileceği şekilde Millipiyangoonline.com ve YouTube Milli Piyango kanalımızdan canlı yayınlayarak yapıyoruz. Ayrıca cumartesi geceleri Çılgın Sayısal Loto çekilişimizi TV8 kanalından 21:45’te canlı olarak yayınlıyoruz. Ayrıca sadece bir iç denetim yok. Sisal Şans olarak, Dünya Piyango Birliği–(WLA) sertifikalı, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.
Ama sonunda çekilişi bir makine yapıyor. Burada da makineye müdahale mümkün değil mi?
“Şunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim: Şans Merkezi’mizde kullandığımız teknik altyapı dünyanın gelişmiş ülkelerinin piyangolarında kullanılan son teknolojileri ile kurulmuş durumda, dışarıdan herhangi bir müdahaleye imkân tanımaz.”
Peki ya içeriden? İçeriden programlanamaz mı mesela?
“Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği–(WLA) sertifikalı, pazar lideri üretici tarafından tasarlanmış çekiliş makineleri ile ve hiç el değmeden yapılıyor. Belki biraz teknik olacak ama şu da var. Her çekiliş sonucu (Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi) EIDAS Sertifikalı dijital imza, EIDAS Sertifikalı Dijital Zaman Damgası ve ayrıca jüri tarafından gerçekleştirilen bağımsız çift eşleştirme kontrolü uygulanarak onaylanıyor.”
3) KORUMA ODASINDAKİ TOPLAR KAÇ GRAMDIR
Bir de çekilişte gördüğümüz toplar var. Geçmişte onlarla ilgili şehir efsaneleri vardı. Bazıları daha ağır olduğu için hep yakın numaralar çıkıyor diye. Onlarla oynanabilir mi?
“Bizim en korunaklı yerimiz bir odadır. Oraya ‘Şans Merkezi’ diyoruz. İçerisinde topların muhafaza edildiği ‘Koruma Odası’. İşte öyle çok özel bir odamız var. Çekiliş topları özel yapım alüminyum alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen, yüksek güvenlikli, çelik dolaplarda tutuluyor. Oda 24 saat kamera ile izleniyor. Ayrıca güvenlik görevlileri tarafından da korunuyor.”
Toplar niye bu kadar önemli?
“Çok önemli. Hatırlayın, bazı topların daha ağır olduğu, bunun da benzer numaraların çıkmasına yol açtığı yolunda yersiz söylentiler çıkabiliyor. Topların hepsinin standardının, ağırlığının aynı olması önemli. O nedenle çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılıyor, noter tarafından denetlenip tutanak tutuluyor.”
Küçük bir ayrıntı... Bu topların ağırlığı nedir?
“Dört gram.”
4) ÇEKİLİŞLERİ BİZ DEĞİL, 9 ROBOT VE YETKİLİ KURUMLAR DENETLİYOR
Ya makineler?
“Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter ve ilgili devlet kurumları tarafından denetlenip tutanak tutuluyor. Kontrolleri yapılan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılıyor ve makinenin doğru bir şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra çekilişe noter tarafından onay veriliyor. Tüm bu süreç, ilgili devlet kurumları ve uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından da denetleniyor.”
Öyleyse gelelim çekiliş anına... Kazanan numaraları daha önceden görme imkânınız var mı?
“Kesinlikle yok. Çünkü kazanan talihli numaralar anında ekrana aktarılıyor. Bu sırada zaman etiketi ile yapılan çekilişler sırasında toplar, bu sisteme entegre edilmiş 9 ayrı robot kamera ile izleniyor ve kaydediliyor. İzleyicilere bütün çekiliş sürecini canlı ve kesintisiz olarak aktarıyoruz. Dolayısıyla kazanan numaraları biz de seyirci ile aynı anda görüyoruz.”
Son sorum kendi çocukluğum ve gençliğimle ilgili. Çocukluğumdan gelen yılbaşı çekilişi folkloruna... Ekran başında çekiliş heyecanı yaşayacak mıyız?
“Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişimizi uzun yıllardan sonra ilk kez ulusal televizyon kanallarından biri olan Kanal D ekranlarından canlı olarak vereceğiz ve yılbaşı gecesinin geleneksel eğlence ruhunu yaşatmak üzere birçok ünlü ismin de katıldığı Milli Piyango yılbaşı özel programı yapacağız.”
O zaman eski TRT döneminde her yıl Türkiye’nin en merakla beklediği soruyu da sorayım. Dansöz de olacak mı?
“Vallahi ben de merak ediyorum ama onu bana değil, Kanal D yöneticilerine soracaksınız. Öğrenirseniz bana da söyleyin.”
5) MİLLİ PİYANGO BİZİM DEĞİL DEVLETİN, BİZ SADECE OPERATÖRÜZ O KADAR
Son günlerde bazı gazetelerde haberler okuyorum. Maliye’nin hasılattan alacağı yüzde 18 KDV gizlice kaldırılmış. Bu yolla da sizin gelirleriniz yükselirken Maliye’nin gelirleri düşmüş. Gerçekten gizlice kaldırıldı mı bu yüzde 18 KDV?
“Hayır gizli bir şey yok, bu durum TVF’nin hem yazılı hem görsel medyada konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Rakamlar da gösteriyor ki bir önceki modele göre hem devletin hem de oyun severlerin kazancı ciddi oranda artmış durumda. Tekrar altını çizmek isterim ki hasılat TVF’nin hesaplarında toplanıyor, biz buradan bir komisyon geliri elde ediyoruz. Bu komisyondan doğan KDV’yi ise kuruşu kuruşuna ödüyoruz.”
Bugüne kadarki özelleştirmelerde pek görmediğimiz bir model bu. Biraz basitçe anlatabilir misiniz?
“Dediğim gibi, bu bir hizmet alım sözleşmesi, bir özelleştirme değil. Oyunların şartname ve sözleşmeye uygun olarak oyunseverlere sunulması için gerekli tüm altyapının kurulması ve 10 yıl boyunca satış ve pazarlama dahil tüm operasyonun yönetilmesi hakkını kazandık. Bunu yaparken de tüm
giderleri kendimiz karşılıyoruz, devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor.”
YARIN
Şans oyunlarında bir kişinin kazanma ihtimali yüzde kaç arttı?
Vatandaşın cebine şans oyunlarından ne kadar para girdi?
Hangi şans oyunu ne kadar para dağıttı?
Vatandaştan gelen para nasıl dağılıyor?
Devlet ne kadar şirket ne kadar kazanıyor?
Hasılattan gelen para nereye gidiyor? KDV’yi kim ödüyor?
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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