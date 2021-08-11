Milli İstihbarat Teşkilatı’nda kaç Carrie Mathison çalışıyor

Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nda kaç Carrie Mathison çalışıyor
Carrie Mathison, Türkiye’de de çok izlenen “Homeland” dizisinin CIA ajanı kadın kahramanı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli Özal’ın dünya politikasında devleştiği yıllarda dış politika danışmanı...
Sonraki yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdindeki “Büyükelçi Daimi Temsilcisi” olmuş...
Onu Dışişleri Müsteşarlığı görevi izlemiş......
Ve bu ülkeye son resmi hizmeti ise, Gazze’ye yardım filosuna yapılan saldırıyı incelemek üzere kurulan Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etmek olmuş...
*
Öteki Sönmez Köksal...
81 yaşında...
Dışişleri kariyerinde hep uluslararası kuruluşlarda önemli görevler var...
Saddam’ın en kritik yıllarında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği görevini yapmış...
Türkiye’nin Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilciliği görevini yüklenmiş...
Paris’te büyükelçilik görevi yapmış... Ve sonra 1992 ile 98 yılları arasında MİT yani Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi çok kritik bir göreve getirilmiş... Bir anlamda, MİT’in yeni bir anlayışla modernleştirilmesi ve sivilleştirilmesi sürecini başlatmış...
MİT Müsteşarlığı yapmış eski birçok üst düzey komutanın deyişiyle, attığı modern- leşme adımları “Yeni sivil müsteşarın marifetleri” olarak görülmüş bir yenilikçi.
*
Bir de çok takdir ettiğim bir akademisyen...
Memduh Karakullukçu...
Yanında genç bir araştırmacı...
Gökberk Kızıltan...
Özdem Sanberk ve Sönmez Köksal’la uzun bir tartışma ve söyleşi yapmışlar...
Bunun sonucunda da çok özel bir kitap çıkmış...
Belki bazı okura fazla teorik gelebilecek bir kitap...
Ama bugünün Türkiye’sine derslerle dolu hatıralar, olaylar ve değerlendirmeler var...
Bugün size o kitaptan bazı bölümler aktaracağım.
*
Özdem Sanberk, Sönmez Köksal, Memduh Karakullukçu: “Değerler, Çıkarlar ve Dönüşüm: Nesiller arası bir söyleşi”, Konuk: Filiz Akın, Editör: Gökberk Kızıltan, Doğan Kitap, 2021.
KİTAPTAN
1) KRİTİK BİR MİT SORUSU VE ÇOK KRİTİK CEVABI
MEMDUH KARAKULLUKÇU: Sizce istihbaratın sadece bilgiyi toplamak işi olmadığı, devletin hızlı hareket etmesi gereken durumlarda Silahlı Kuvvetler’in alternatifi olduğu bir döneme mi girildi?
SÖNMEZ KÖKSAL: Türkiye’de bir değişiklikle, eskiden sadece pasif olarak istihbarat tanımı göreviyle yetkili olan Teşkilat’a, şimdi gerektiğinde sağladığı istihbaratı yurtdışında anında operasyona dönüştürme yetkisi de verildi. Bu uygulama dünya çapında yaşanan eğilime de uygun.
KİTAPTAN
2) ÇOK KRİTİK BİR DEMOKRASİ SORUSU VE ÇOK KRİTİK CEVABI
MEMDUH KARAKULLUKÇU: (Uzunca bir soru, ben özetliyorum) Terörün uluslararası boyut alması ve hem içeride hem dışarıda terörle mücadelenin bazı gerekleri nedeniyle, ülkelerin iç hukukunda da etkili olduğu ve bazı demokratik hakların zayıfladığı bir dönem mi başlıyor? Demokrasilerin ve insan haklarının geleceği ne olacak?
SÖNMEZ KÖKSAL: Sorduğun sorunun cevabını önümüzdeki 10-20 yıl içinde dünya siyasetine hangi aktörlerin ve paradigmaların hâkim olacağı verecek. Çin gibi ülkeler, içeride güçlü politikalar uygulayarak ‘dijital otoriter’ veya ‘otoriter kapitalizm’ kavramlarıyla devam ederse bireyi mutlak kontrol altına almayı hedefleyen yaklaşım dünyayı da etkileyebilir. Yani demokrasi, insan hakları gibi kavramlar zayıflayabilir.
KİTAPTAN
3) BU OTORİTER PANDEMİ BİR GÜN SONA ERECEK Mİ
SÖNMEZ KÖKSAL: (Demokrasilerin yaşaması için) Demokratik değerleri savunacak küresel liderlere ve güçlere ihtiyaç var. Bölgesel güçlerin tek başlarına böylesine bir görev üstlenmeleri veya liberal olmayan bir dünyaya tek başlarına direnmeleri oldukça zor görünüyor.
DIŞİŞLERİ PERSONELİ
4) İMTİHANI KAZANAN 20 KİŞİDEN 15’İ KADIN OLUNCA SIKINTI OLDU
GÖKBERK KIZILTAN: Dışişleri’nde kadın büyükelçi sayısının az olduğu söylenir, doğru mu?
ÖZDEM SANBERK: Aslında oldukça fazla. 2010 yılına kadar imtihanı kazanıp Dışişleri’ne girenlerin arasında kadınların sayısı erkeklere göre fazlaydı.
SÖNMEZ KÖKSAL: Hatta bir ara sorun oldu. Yirmi kişi alınacaktı, 15’i kadın olan listeler oluşmuştu. O dengesizlik de ciddi sorun oluşturur diye düşünülüyordu. Çünkü o dönem Suudi Arabistan gibi bazı İslam ülkeleri kadın diplomat kabul etmiyordu.
ÖZDEM SANBERK: Dolayısıyla Bakanlık’ta kadın erkek eşitliği konusunda bir sıkıntı yok.
CARRIE MATHISON
5) MİT’TE KADIN ÇALIŞAN ORANI NEDEN DÜŞÜYOR
GÖKBERK KIZILTAN: Milli İstihbarat Teşkilatı’nda kadınların durumu nedir?
(Soruyu, bu yazıların başlığındaki soruyla ben şöyle tamamlayayım. MİT’te çalışan kaç Carrie Mathison var? Yani “Homeland” dizisinde Claire Danes’in canlandırdığı Amerikan istihbaratı elemanı kadın istihbaratçı gibi.)
SÖNMEZ KÖKSAL: Teşkilatta çalışan kadın konusuna önemle eğildim. Ayrıldığımda izlenen insan kaynakları politikasıyla kadın çalışan oranı yüzde 30 civarına yükselmişti. Beraber çalıştığımız bir kadın memurun daha sonra müsteşar yardımcılığına yükseldiğini açık haberlerden memnuniyetle okudum.
(Kitapta bugünle ilgili bilgi yok. İstihbarat örgütleri böyle konularda ketum. Bulabildiğim tek bilgi, 2011 yılına ait. MİT’e sorulan sorular arasında bu da varmış ve çok ilginç bir bilgi var.
Sönmez Köksal’ın verdiği yüzde 30 rakamı, 1 Ocak 2011 tarihinde yüzde 19.2’ye inmiş. Ondan sadece 7 ay sonra ise 18.9’a gerilemiş.)
KİTAPTAN
6) DIŞİŞLERİ’NDE ADI KONMAMIŞ BİR ANAYASA İHLALİ VAR
GÖKBERK KIZILTAN: Dışişleri’nde dini azınlıkların temsili nasıldır? (Yani gayrimüslim memur var mı?)
SÖNMEZ KÖKSAL: Gayrimüslim yok. Hayır.
MEMDUH KARAKULLUKÇU: Bu Anayasa’ya uygun mu?
ÖZDEM SANBERK: Bu pek adı konulmamış bir ihlal ama kimse açıkça söylemiyor bunu. Fakat pek de uzun olmayan bir zaman içinde bu sorunun aşılabileceğini düşünüyorum.
SÖNMEZ KÖKSAL: Bizim yıllardan beri İstanbullu bir Yahudi arkadaşımız var. Fransa’da nükleer fizik okumuş. Mezun olduktan sonra heyecanla müracaat ettiği Atom Enerjisi Komisyonu’na Yahudi olduğu için alınmadığını hâlâ söyler.
KİTAPTAN
7) SOLCULAR VE KÜRTLER DIŞİŞLERİ’NE GİREBİLİR Mİ
GÖKBERK KIZILTAN: Etnik kökenin Bakanlık’a girişte bir etkisi olduğunu söylemek mümkün mü?
SÖNMEZ KÖKSAL: Etnik kökenin bir etkisi yoktu. Bizim Bakanlık’ta olduğumuz dönemde zaten etnik köken, mezhep, inanç, iman gibi konular söz konusu olmayan hususlardı. Tek kriter, Cumhuriyet değerlerine sahip ol. Bir dönem solcu damgasıyla sorun yaşayan bazı arkadaşlar oldu ancak bu da aşıldı.
KİTAPTAN
8) KARDAK KRİZİ’NDEN SONRA BİR BÜYÜKELÇİ ‘AMAN’ DEDİ
MEMDUH KARAKULLUKÇU: Lider iradesi toplumun yönünü ve değerlerin istikametini değiştirebilir mi?
ÖZDEM SANBERK: Elbette. Mesela Atatürk... 600 yıllık bir imparatorluğun külleri üzerine milletiyle beraber modern bir Cumhuriyet kurdu.
SÖNMEZ KÖKSAL: Liderlerden bahsederken bazen onların da her insan gibi duyguları olduğunu unutuyoruz... Örneğin bazı yorumlara göre, Obama’nın Rusya Federasyonu’nu ‘bölgesel güç’ olarak tanımlayıp aşağılamasının Putin’de yarattığı duygu 2014’te Kırım’ın ilhakına ve Ukrayna ile Suriye’nin müdahalesine zemin hazırladı... Aynı şekilde Kardak sonrası rastladığım Batılı bir büyükelçinin ‘Yunanistan’ın yaşadığı hezimeti aman aşağılamaya dönüştürmeyin’ tavsiyesi hâlâ kulaklarımdadır.
BİR HATIRA
9) İÇERİDE FIRÇALANAN BÜYÜKELÇİNİN KULAĞINA KAPIDA NE FISILDANDI
YIL 1979 veya 80...
Iraklılar sınırda 30 Türkiye vatandaşını öldürmüş.
Dönemin Dışişleri Müsteşarı Özdemir Yiğit, Irak’ın Ankara büyükelçisini makamına çağırıyor.
Orta Doğu Dairesi Başkanı Sönmez Köksal’a “Sen de gel” diyor. Köksal elinde not defteri ile gelince genel sekreter, “Not defterini bırak, not almayacaksın” diyor. İçeride Iraklı büyükelçiye diplomatik dilde söylenebilecek en ağır ifadelerle bir güzel “giydiriyor” ve sonra karşılık vermesini beklemeden kapıyı gösteriyor. Ancak tam kapıda büyükelçinin kulağına şunu fısıldıyor: “Biz meslektaşız, profesyoneliz. Bu kullandığım ifadeleri Bağdat’a iletmeniz için söylüyorum ama biz sizi takdir ediyoruz. Görevinizi çok iyi yapıyorsunuz.”
Zarafetle diplomasi yapmak herhalde böyle bir şey olsa gerek...
ŞAHSİ BİR NOT
10) BUGÜN DIŞİŞLERİ’NİN İNTERNET SİTESİNİ AÇTIĞINIZDA KARŞINIZA NE ÇIKAR
BUGÜN Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı internet sitesini açarsanız, karşınıza dalgalanan bir Türk bayrağı, çok güzel bir Atatürk portresi ve şu cümle çıkar:
“Yurtta sulh, cihanda sulh...”
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğimizin internet sitesi ise bu şiarın daha da büyük yazılmış bir haliyle açılıyor.
Yani Türk diplomasisinin dünyaya verdiği ilk mesaj hâlâ budur...
Atatürk’le başlayan Türkiye Cumhuriyeti diplomasi tarihinin şiarı budur. Bunun son 75 yılında iki profil vardır.
BİR: Feridun Cemal Erkin, Fatin Rüştü Zorlu, Selim Sarper, Muharrem Nuri Birgi, Numan Menemencioğlu, Münir Ertegün, Coşkun Kırca, Hasan Esat Işık, İlter Türkmen, Oğuz Gökmen gibi “Hariciye” döneminin, her biri prenslikler gibi özerk hareket edebilen “Efsane sefirler” dönemi.
İKİ: Sonra başlayan “Dışişleri” döneminin “Büyük Büyükelçileri...”
Bir Hariciye düğünü: Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın kızı dönemin büyükelçilerinden Fatin Rüştü Zorlu ile evleniyor. Şahit Atatürk
Bunlar arasından şahsen tanıdıklarımın adlarını vereyim:
Özdem Sanberk, Sönmez Köksal, Kamuran Gürün, Cem Duna, Volkan Vural, Gündüz Aktan, Ümit Pamir, Tanşuğ Bleda, İnal Batu, Şükrü Elekdağ, Onur Öymen, Yalım Eralp, Murat Sungar...
“Efsane sefirler” ve “Büyük büyükelçiler” dünyanın son 75 yılında Türk diplomasisini işte Atatürk’ün bu şiarı ile başarılı bir şekilde temsil ettiler.
İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, duvarların yıkılıp, devletlerin dağıldığı fırtınalar, kasırgalar yüzyılında Türkiye’yi bölgesinde bir barış adası olarak yaşatan bir diplomasiyi sürdürdüler.
Ne yazık ki her dönemde bazıları çıkıp bu insanları “Monşer” gibi lakaplarla küçültmeye, alay etmeye çalıştı... Ama geçen her yıl, Türk Hariciyesi’nin bu sağlam nesillerinin önemini daha da açık biçimde ortaya koyuyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Şebnem Nuraydın
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin