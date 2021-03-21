Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ve o kadın ve erkek iki Türk’tü...
Dr. Özlem Turacı ve eşi Prof. Uğur Şahin...
*
Bu fotoğrafa baktığım saatlerde, Türkiye’de geçen ay çıkan çok önemli bir kitabı bitirmiştim.
Biri genetik bilimci öteki sanat tarihçi iki Alman’ın yazdığı kitabın adı “Genlerimizin Yolculuğu”ydu...
*
Karşımda insan DNA’sı üzerine yaptığı çalışmalarla aşıyı bulmuş Almanya’da yaşayan iki Türk...
Elimde de DNA çalışmaları ile “genlerin göçünü” anlatan ve bir anlamda “gen arkeolojisi” bilimini kuran iki Alman’ın kitabı...
Şimdi size en güncel olanından başlıyorum..
Virüslerin göçünden...
Ama lütfen yazıları numara sırasına göre okuyun.
GEN ARKEOLOJİSİNİ VE DENISOVA İNSANINI KEŞFEDEN BİLİM İNSANI
- Johannes Krause-Thomas Trappe: “Genlerimizin Yolculuğu”; Çev: Mehmet Ali Erbak, Say Yay. 2021...
Johannes Krause, eski kemiklerin DNA’sının çözümlenmesi alanında çalışan bir uzman. Jena’da Max Planck İnsanlık Tarihi Enstitüsü’nün kuruluşunda görev aldı ve çalıştı. 2010 yılında bir parmak ucu kemiğinin DNA’sının analizinden yola çıkarak yeni bir insan formu olan Denisova insanını keşfetti.
1- PENTAGON TARAFINDAN AÇILAN BİR VİRÜS İHALESİ
AMERİKAN askeri gücünün kalbi Pentagon 2012 yılında herkesi şaşırtan bir ihale açtı.
Kurum, bakteri ve virüslerin genlerinin çok kısa zamanda belirlenmesi için bir bilgisayar programının yazılmasını istiyordu.
Programın adı “The Defence Threat Reduction Agency Algorithm Challenge”di. Türkçeye “Savunma Tehdit Azaltma Kurumu Algoritma Görevi” olarak çevrilebilirdi.
Amerikan ordusu, bir kimyasal savaşta mikrop ve virüse karşı hazır olmak ve çok hızla karşı koymak istiyordu.
Bunun için 1 milyon dolarlık bir fon ayırmıştı. 100’den fazla kuruluş bu ihaleye katıldı.
Aralarından üçü finale kalmayı başardı. Bunlardan biri Daniel Huson adlı bir bilim insanıydı. Huson daha sonra bu bilgileri aldığım “Genlerimizin Yolculuğu” kitabının yazarının da görev aldığı Jena’daki Max Planck Enstitüsü ile birlikte çalışmaya başladı...
İşte bu ekip 2013 yılında 24 saat içinde 1 milyar DNA dizilmesini kaynak organizmalarla birlikte çıkaran bir algoritmayı geliştirdi.
Bu algoritmanın bir özelliği de DNA’ların hangisinin insana hangisinin virüse ait olduğunu kesinlikle belirlemesiydi. İşte tam o günlerde Münih’ten çok ilginç bir haber geldi...
Bir mezarda iki iskelet bulunmuştu.
2- JURASSIC PARKTAN 23 YIL SONRA BİR MEZARDA BULUNAN KEMİKLER
İLK Jurassic Park filmi 1993 yılında çekildi.
Film nesli tükenmiş dinozorları yeniden üreten çılgın bir işinsanı ve bilim insanlarını anlatıyordu.
İnsanoğlu hâlâ bir DNA’dan dinozor üretmeyi başaramadı.
Ama o filmden 23 yıl sonra, 2016 yılında gen arkeologları çok ilginç bir şeyi başardı.
Münih yakınlarında bulunan mezar 6’ncı yüzyıldan kalmıştı.
Bu mezarda bir çiftin iskeleti bulunmuştu.
Yapılan genetik analizler ilginç bir şeyi ortaya çıkardı. Çift 6’ncı yüzyılda Roma’yı kasıp kavuran “hıyarcıklı veba” hastalığından ölmüştü.
Bu, virüs algoritması üzerinde çalışan genetikçiler için büyük bir şanstı.
Altıncı yüzyılda Roma’yı ve Avrupa’yı çökme noktasına getiren Jüstinyen virüsünün DNA’sına ulaşmışlardı.
İşte o andan itibaren dünyanın ilk gerçek “Jurassic Park” olayı başlıyordu.
Genetikçiler “hıyarcıklı veba virüsünü” yeniden yapılandıracaklardı.
DNA’dan dinozor üretemeyen bilim, mezardan gelen kemikten yok olmuş bir virüsü yeniden üretecekti.
Başardılar da...
Ve bu sayede dünyanın başına en büyük belayı açan virüslerden birinin sırrı çözülüyordu.
Ve o virüsün altından bir başka canlıya ait çok ilginç bir hikâye çıkacaktı...
“Zavallı bir pirenin” hikâyesi...
3- ZAVALLI BİR PİRENİN ÇOK ACIKLI HİKÂYESİ
VİRÜSLER çok zeki ve bencil canlılardır.
Zekidirler, çünkü kendilerinin yaşaması için, içine girdikleri organizmaları da yaşatmaları gerektiğini çok iyi bilirler...
Bu bakımdan belki tek aptal virüs Eboladır... Çünkü o büyük bir şuursuzlukla, girdiği organizmayı en kısa zamanda öldürmeyi hedefler.
O nedenle çok hızlı şekilde bir organizmadan ötekine geçmek zorundadır. Ebolanın çok hızla bulaşmasının nedeni budur.
Veba virüsü ise akıllıdır ve acelesi yoktur. Üzerinde yaşadığı organizmayı öldürmeyip orada kalmak ister.
O nedenle de hastalığı başka bir organizmaya taşıyacak hamallara ihtiyacı vardı. Kara ölüm denilen hıyarcıklı vebanın kullandığı hamal piredir.
Bildiğimiz pire...
Nedir zavallı pirenin çektikleri...
Bir sonraki yazıya geçelim.
4- ‘GENÇ WERTHER’İN ACILARI’NDAN GENÇ PİRELERİN ISTIRABINA
SAĞLIKLI bir pire günde bir kez ısırır. Ancak veba bakterisi alan pire bu işi 100 kere tekrarlar. Isırdıkça saldırganlaşır ve ısırdığı insan ve hayvanlara veba mikrobunu bulaştırır.
Peki neden zavallı pire?
Çünkü veba mikrobu pirenin genlerinde bir mutasyona yol açar.
Pirenin ön midesindeki virülans genlerin oluşturduğu bakteriler bir tür film üretir.
Bu film de pirenin midesini tıkar ve hayvan emdiği kanı vücuduna geçiremez ve tükürmek zorunda kalır.
Tabii tükürünce de ilk hastalıklı insandan aldığı mikrobu başka bir insana veya hayvana geçirir.
Tabii tıkanan mide aynı zamanda pirenin acılar içinde ölümüne yol açar.
Kendini akıllı bir bakteri için feda eden pirenin hikâyesi, aynı zamanda COVID-19 virüsünün de hikâyesidir.
Pentagon’un ısmarladığı bu yazılım sayesinde virüsler artık gen arkeolojisinin kazılarının en kıymetli bulgularıdır.
Artık insan DNA’sı yanında virüs DNA’ları da izlenerek insanın ilk büyük hikâyesi olan Adem’le Havva’ya doğru gidilecektir.
Goethe’nin “Genç Werther’in Acıları” kitabının yazıldığı ülkedeki bu “Genç Pirelerin Istırabı” kitabından sonra şimdi virüslerden insan DNA’larına geçelim.
PERDE İKİ
5- GERÇEKTEN BİR HAVVA ANAMIZ VAR MIYDI VE NE ZAMAN YAŞADI
İNSANOĞLUNUN bugüne kadar yazdığı en güçlü hikâye “Adem ile Havva”dır...
Peki gerçekten bir Adem ve bir Havva var mıydı?
Kutsal kitaplara göre var elbet. Ya gen arkeolojisine göre... Ona göre de var.
Hadi gelin şimdi o genetik Havva anamızı bulmaya çalışalım.
Her insan mitokondriyal DNA’sını annesinden alır.
Buna her 3 bin yılda bir gelecek kuşaklara aktarılan yeni bir mutasyon eklenir.
Yani mutasyona uğrayan sadece COVID-19 virüsü değildir, biz de uğrarız. O mitokondriyal DNA’nın spirial merdivenlerinden yukarı doğru tırmanmaya başladığımızda şunu görürüz.
Bugün yaşayan insanların tümünün DNA’ları geçmişte yaşamış bir tek anneye dayanır. Evet yanılmadınız bir Havva’ya... Genetik biliminde buna “Mitokondriyal Havva” adı verilir.
Peki ne zaman yaşamıştır o ilk anne?
160 bin yıl önce...
Bugünkü insanın ulaşılabilen ortak annesidir bu.
6- MİTOKONDRİYAL HAVVA ANAMIZ VE Y KROMOZOM ADEM BABAMIZ
HAVVA anamız varsa, bir de Adem babamız olmalı değil mi...
Evet o da vardı.
Ama onu bulmak için DNA’ya değil babadan oğula geçen Y kromozomuna bakmak lazım. Evet “Mitokondriyal Havva” gibi bir de Y kromozomu taşıyan ilk Adem babamız var. Öyleyse kutsal kitapların hepimizin Adem ile Havva’dan geldiğimiz tezi doğrulandı...
Ancak bir sorun var...
Gen arkeolojisi Y kromozomlarını takip edip ilk ortak babaya gittiğinde tuhaf bir durumla karşılaşıyor.
Y kromozomlu Adem baba, Mitokondriyal Havva’dan 200 bin yıl önce yaşamış. Neyse ki, kutsal kitapların zaman kavramı bizim bildiğimiz saatlere ayarlı değil.
Yani isteyen “ilk kadının, erkeğin kaburgasından yaratıldığı” tezine inanmaya devam edebilir.
ÜÇÜNCÜ SAHNE
7- TARİHTE İLK ALMANCI KİLERDEKİ O KADIN MI
TABİİ ki Dr. Özlem Turacı ve eşi Prof. Uğur Şahin, Anadolu’dan Almanya’ya giden ilk Almancılar değildi.
İlk “Almancının” hikâyesi çok daha gerilere gidiyor. Almanya’da bir dönemde Tübingen Enstitüsü tarafından kullanılan bir binanın kilerinde bir iskelet bulundu.
Teknoloji gelişip bu iskelete mitokondriyal DNA testleri uygulandığında herkesi şaşırtan bir şeyle karşılaştılar.
İskelet 7 bin yıl kadar önce Stuttgart civarında yaşamış bir kadına aitti.
2014 yılında yapılan genom analizleri sonucunda daha da şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Kadının genetik kökleri Anadolu’ya dayanıyordu...
Kafalar karıştı...
Demek ki cuma günü Alman Devlet Nişanı alan iki Türk’ün ata hikâyesi çok daha gerilere gidiyordu.
Peki nasıl oluyordu bu? Hadi gelin gen arkeolojisinin kazılarına dönelim.
8- YOKSA HEPİMİZ SUYUN ÖTESİNDEN GELİP ‘VARDAR OVASI’ MI SÖYLEDİK
BİLDİĞİMİZ şuydu...
Biz Türkler Orta Asya’dan geldik, sonra Balkanlar’ı geçip oraları fethettik, Karaman bölgesinden gönderdiğimiz Anadolu çocuklarını oralara yerleştirdik.
1912’deki Balkan Savaşı’ndan sonra yine Anadolu’ya döndük...
Geri dönüşte özlemimizi “Vardar Ovası” şarkılarını söyleyerek giderdik.
Ancak gen arkeolojisi “Vardar Ovası” hikâyesini farklı anlatıyor.
Aslında önce biz Balkanlar’a gitmedik... Balkanlar Anadolu’ya geldi ve o da şöyle oldu.
Balkanlar’ın ilk sakinleri Avrupa’da buzul çağı başlayınca DNA’larını Anadolu’ya gönderdiler...
Yani göç ettiler.
Bu genler 10 bin yıl sonra neolitik çağ başlayınca tekrar Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya döndüler. O göçmen genler bize şunu söylüyor:
Her Avrupalının mutlaka bir Anadolulu dedesi vardır.
Bu kitabı yazan Johannes Krause son noktayı şöyle koyuyor: “Günümüzde Türkler ve Kürtler Balkanlar’ın genetik bileşenlerini Orta Avrupalılarla paylaşıyorlar.”
Yani ey o sahnedekiler, “Durun, siz kardeşsiniz”.
O zaman bir de sahnedeki Almanlara bakalım...
9- HİTLER’İN ARİ IRK FRİTZ’LERİ SARIŞIN VE MAVİ GÖZLÜ MÜYDÜ
ALMAN deyince gözünüzün önüne ne gelir?
Sarı saçlı beyaz tenli bir insan değil mi...
Hitler’e kötü haberimiz var.
Neolitik çağda orada olsaydınız çok şaşırtıcı bir durumla karşılaşacaktınız.
Çünkü o dönemde yerli Avrupalılar koyu renk tenliydi. Buna karşılık Anadolu’dan gelenler ise beyaz tenli.
Oysa genetik açıdan baktığınızda soğuk yerlerde yaşayan insanların beyaz, sıcak bölgelerden gelenlerin ise koyu renk tenli olması beklenirdi. Gen arkeolojisi bunun sırrını hâlâ çözebilmiş değil.
Kitabın Alman yazarı Hitler’in o çok övündüğü Alman ırkıyla ilgili de son noktayı şöyle koyuyor: “Neolitik çağda Avrupa’da iki genetik yapıtaşı egemendi. Yerli avcı-toplayıcılar ile Anadolu’dan gelen çiftçilerin DNA’ları. Yani bugün her ikisini de bedenimizde taşıyoruz.”
VE SON SAHNE
10- MAMUT KEMİKLERİ ARASINDA YAN YANA ÜÇ İSKELET: İLK LGBT Mİ, İLK ÜÇLÜ İLİŞKİ Mİ
GEN arkeologları kazıya devam ediyor. 1986 yılında Çekya’nın güneydoğusundaki Dolni Vestoniçe bölgesinde bir mezardan çok ilginç bir şey çıktı. Erken paleolitik çağa ait bir mezardı bu ve ilginç tarafı şuydu.
Aynı mezarda, mamut kemikleri arasında yan yana yatan üç ölü vardı.
En soldakinin iki eli, ortadakinin bacaklarının arasındaydı.
Ortadakinin eli ise en sağdakine dokunuyordu. İki kenardaki iskeletlerin iki erkeğe ait olduğu saptandı. Ancak ortadaki iskeletle ilgili bir sorun vardı. Bu ölü bir kemik hastalığından mustarip olduğu için, kalan kemikler sağlam bir DNA testi yapılmasına imkân vermiyordu.
Uzmanlar önce bunun bir kadına ait olduğunu iddia ettiler.
Ancak DNA dizilim teknolojisi geliştikten sonra 2016 yılında ortadaki ölünün cinsiyeti de belirlendi.
O da bir erkekti... Bu üçlü tarihin ilk LGBT ilişkisi miydi?
Yoksa bunların üçü de erkek kardeş miydi...
Sorunun cevabı hâlâ verilmiş değil.