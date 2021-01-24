Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum
TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
Sonra öğretim üyesi olarak izledim.
Sonra gazeteci olarak...
Şimdiyse 73 yaşındayım bunların hepsine bakıyorum...
TRT’ye her dönemdeki bakışımı anlattım...
*
Bugün geriye baktığım zaman, bir gülümseme geliyor gözümün önüne...
Tatlı, muzip bir gülümseme...
“Kadayıfın altı kızarıyor” cümlesi ile Metin Akpınar’ın muzip yüzünü görüyorum...
İkisi birleşiyor ve gözümün önüne siyasete güzellik taşıyan ortak bir portre geliyor...
*
Tam toplantıya girerken ABD Demokrat Parti başkan adaylarından Bernie Sanders’ın montaj bir fotoğrafı geldi cebime...
“Big Lebowski” filminin iki kahramanının ortasında oturuyordu.
Ellerinde, başkanın açılış töreninde taktığı o anneanne işi örme eldivenlerle otuyordu...
Bir gün önce de “Ghost” filminde Demi Moore’un arkasında oturup aynı eldivenlerle toprak vazo yaparken yapılmış montaj videosunu seyretmiştim.
Amerika Bernie’nin eldivenleri ile çok güzel kafa buluyor...
O da önceki akşam çıktığı televizyon programında bu esprileri çok sevdiğini söyledi...
Bugün 73 yaşımda Erbakan’ı gözümde hâlâ sempatik yapan tarafı bende bıraktığı tebessümdü...
*
Dün TRT kaydından ayrıldıktan sonra aklıma bir soru geldi.
Erbakan Hoca acaba Metin Akpınar’ın taklitleri hakkında ne düşünüyordu?
Açıp Metin Bey’e sordum:
“Rahmetli Erbakan’ı çok sık hicvettiniz, taklidini yaptınız. Hiç size sitem etti mi, bir şey söyledi mi?”
“Hayır. Ne bir sitemi ne bir şikâyeti oldu” dedi...
*
Sonra bir süre susup devam etti:
“Yalnız şöyle bir şey olmuş, bana anlattılar. Hoca bir gün Meclis’te konuşurken milletvekili sıralarından biri şöyle demiş: ‘Hoca Metin Akpınar’ın taklidini yapıyor’...”
Altı kızaran kadayıfın bana hâlâ taşıdığı rayihaydı bu...
*
Kendi payıma şunu düşünüyorum.
Mizah olduğu zaman siyasetin yüzü de gülüyor. Mizah Bernie’nin eldivenleri gibi...
Sadece ellerimizi değil, ruhumuzu da ısıtıyor...
TÜRK VE KÜRT GENÇLİĞİ KAHKAHA İLE GÜLMEK İSTİYOR... İŞTE İSPATI
ÖNÜMDE çok ilginç bir araştırma duruyor.
Rawest ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ile “Kurdish Studies Center” tarafından ortaklaşa yapılmış.
Türkiye’deki İngiliz Büyükelçiliği ile Alman “Heinrich Böll Stiftung” tarafından da maddi destek almış.
Bu araştırmayı Türkiye’deki siyasilerin de dikkatle okumalarında yarar var.
Çünkü herkese yol gösterecek çok önemli sonuçlar var.
*
Türkiye’de Kürt gençlerin sorunları ve olaylara bakışları, Türk gençlerininkinden pek farklı değil... Belki de tek anlamlı fark şu:
15-29 arasındaki yaş grubu Türkiye genelinde yüzde 23.2’yken, Kürtlerin ağırlık olduğu 18 ilde bu oran yüzde 28.1.
Yani Kürt nüfus oralarda daha genç.
*
Kürt gençlerinin en büyük sorunu ne?
Yüzde 40’la işsizlik birinci sırada.
Yüzde 30’la geçim sıkıntısı ikinci sırada...
Ya siyasi kaygılar?
Yüzde 8.5 gibi düşük bir oranla üçüncü sırada.
BAKIN TÜRK VE KÜRT GENÇLERİ NE SEYREDİYOR
ÖRNEKLEM alınan Kürt gençleri ile Türkiye genelindeki Türk gençleri televizyonda en çok ne seyretmeyi seviyor:
- Türkiye genelindeki gençlerle örneklem alınan Kürt gençleri yüzde 43 ile birinci sıraya parodi programlarını koyuyor.
Yani mizahı...
*
- Peki ikinci sırada ne var?
Yüzde 39 ve yüzde 36 ile komedi programları...
*
- Ya o her akşam televizyonda siyaset konuşan programlar?
Sıkı durun...
İlk 12 tercihte tek siyaset yok...
Yokkk....
*
Arkadaş şunu iyi bilelim...
Türk ve Kürt gençleri birlikte gülmek, kahkaha atmak istiyor...
Onu seviyor.
*
Bir de müziğe gelelim.
En çok dinledikleri şarkıcılar kimler?
Örnekleme giren Kürt gençleri birinci sıraya Ahmet Kaya’yı koymuş....
Ama ikinci sırada Sezen Aksu var...
Şimdi yukarıda Erbakan Hoca ile ilgili yazımı bir kere daha okuyun lütfen...
KÜRT GENCİ: GALATASARAY MI, FENER Mİ, ÜÇ BÜYÜKLER Mİ, YOKSA AMED SPOR MU
Sonuç şöyle:
- Yüzde 40.5 Galatasaray.
- Yüzde 23.6 Fenerbahçe.
- Yüzde 22.2 Beşiktaş...
Ya Amedspor?
- Yüzde 11.9 Amedspor.
Bu arada İzmir’e yerleşen genç Kürtlerin tuttuğu yerel takımlarda ilk sıra tercihleri Göztepe, ikinci sırada Karşıyaka var.
YÜZDE KAÇININ SEVGİLİSİ VAR, KAÇININ İSE YOK
- Türkiye genelinde gençlerin yüzde 40.3’ü sevgilisi olduğunu söylüyor. Örnekleme giren Kürt gençlerinde sevgilisi olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 35.5.
- Olaya tersinden bakarsak karşımıza çıkan tablo şu:
Türk ve Kürt gençlerinin yüzde 60’ının sevgilisi yok.
NEREDE ÇALIŞMAK İSTERSİN: BİRİNCİ SIRADA DİYARBAKIR YA İKİNCİ SIRADA
ÖRNEKLEME giren Kürt gençlerine “Nerede çalışmak istersiniz” sorusu sorulduğunda yüzde 30.5’i ilk sıraya Diyarbakır’ı koyuyor.
Ya ikinci şehir hangisi?
Yüzde 26.7 ile İzmir.
Onu yüzde 24 ile İstanbul izliyor.
Erbil’de çalışmak isteyen?
Yüzde 3.7.
BAK SEN ŞU MÜSLÜMAN’IN MÜSLÜMAN’A YAPTIĞINA
DÜŞÜNÜN “beş vakit namazında” bir Müslümansınız.
Ve sık sık yer değiştiriyorsunuz.
İhtiyacınız olan şey ne?
Namaz kılacağınız zaman kıblenin yönünü tayin etmek değil mi?
Kolay...
Hoop “dijital bir Müslüman” yardımınıza koşuyor.
Bir uygulama yaratmışlar. Adı da “Muslim Pro”...
Ona konumunuzu belirleme yetkisi veriyorsunuz.
Neredeyseniz size kıbleyi gösteriyor...
Ama bir dakika...
Meğer bu arkadaşlar size konumunuza uygun kıbleyi verirken o konumunuzu bir de istihbarat şirketlerine veriyormuş.
Dün New York Times gazetesinde okudum.
İstihbarat birimleri insanların konumlarını takip etmek için böyle hizmet şirketlerinden konum satın alıyorlarmış.
Bu Müslüman kardeşimiz de namaz kılmak isteyen müminlerin konumlarını “X-Mode” adlı bir aracıya satmış...
Hem de kime biliyor musunuz?
Amerikan ordusuna...
İNEKLER BU YIL DA RAHAT ÇÜNKÜ FESTİVAL ERTELENDİ
DÜNYANIN en önemli rock müzik festivali Glastonbury bu yıl yine ertelendi...
Her yıl 200 bine yakın insanın katıldığı festival, üst üste ikinci yıl da ertelenmiş olacak. Geçen yıl bu festivale gitmeyi planlamıştım ama COVID-19 yüzünden ertelendi ve gidemedim.
Ancak festival yönetimi harika bir şey yaptı ve kuruluşundan bu yana en harika konserlerini BBC Play üzerinden bedava yayınladı.
The Cure’un, Radiohead’in, Jay Z’nin, Rolling Stones’un, Arctic Monkeys’in harika konserlerini online izledim.
Üstelik ses ve görsel kayıt kaliteleri olağanüstüydü...
Bu yıl online olarak ne yapacaklar henüz açıklanmadı.
Biz memnun değiliz ama bu ertelemeden memnun olan bir canlı gurubu var.
Festival büyük bir çiftliğin bulunduğu alanda yapılıyor.
Her yıl festival sırasında bu çiftlikteki inekler başka yere taşınıyor.
Böylece ikinci yıl üst üste inekler bu zahmete katlanmayacak.
CIPRIANI BÖYLEYSE LUCCA NİYE KAPALI
BU gördüğünüz fotoğrafı bir arkadaşım geçen hafta New York’ta çekti...
Burası Cipriani’nin de bulunduğu restoranların sokağı...
Arkadaşım gözlemlerini şöyle anlattı:
“New York’ta birçok restoran açık. Ancak bir fark var. Hemen hepsi dışarı, sokaklara taşınmış. Aralara şeffaf izolasyon panoları konmuş. Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Mesela ünlü İtalyan restoranı Cipriani açılmış. Ayrıca bir gün önce Miami’deydim. Orada neredeyse bütün restoranlar açıktı.”
*
Restoranlar açıkmış ama herkesin konuştuğu bir şey varmış.
“Bundan böyle pandemi geçse bile bu restoranları içeri taşımak kolay olmayacak. Yani şehirlerde bazı sokaklar artık restoranların olabilir.”
Tabii aklıma hemen Lucca geldi...
Cipriani böyle sokağa taşıp açılmışsa, Bebek’teki Lucca niye hâlâ kapalı...
Üstelik New York’taki pandemi buradan çok daha büyük sayıda vakayla devam ediyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet’in bu konuyu gündeme getirmesi üzerine “Önümüzdeki kabine toplantısında bunun ele alınacağını” söylemiş.
Arkadaşımın New York’ta çektiği bu fotoğraf belki değerlendirmede ele alınabilir.
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