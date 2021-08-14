Maskara fiyat endeksinden kahve fincanı enflasyonuna

Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Maskara fiyat endeksinden kahve fincanı enflasyonuna
Dün sabah büyük bir memleket meselesi ile uyandım...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Yani 1 pound’u 1.87 dolar...
Bundan bir süre önce baktığımda bu rakam 1.20 ile 1.40 dolar arasında gidip geliyordu...
Bir anda 1.87 dolara fırlamıştı.
*
Hemen şöyle küçük bir hesap yaptım...
1 pound, yuvarlarsak, yarım kilo demek...
Yani 1 kilo kahve çekirdeği, üretildiği ülkede 3.74 dolar olmuştu...
Bu da şu demekti...
Bir kilo kahve çekirdeğinin uluslararası borsadaki değeri 20 liradan 32 liraya çıkmıştı...
Demek ki neredeyse yüzde 50 bir artış vardı...
*
Estee Lauder başkanı Leonard Lauder, bir zamanlar kriz döneminde kadınların satın alma gücünü ölçmek için “lipstick index” (dudak boyası endeksi) diye bir kavram yaratmıştı.
Geçen yıl pandemi döneminde maskeler takılınca, bu defa göz makyajı malzemeleri ön plana çıktı.
Onun için de “maskara endeksi” diye bir kavram yaratıldı.
Öyle sanıyorum ki bütün dünyada, pandemi, ekonomik kriz, iklim değişikliği, siyasi kutuplaşma gibi sorunlar arttıkça kahve tüketimi de artacak...
Yani artık insanların sabah keyfi satın alma gücünü ölçmek için bir de “kahve fincanı endeksi” yaratmak gerekecek.
*
Ama gelin önce dünya borsalarından Türkiye’ye dönelim.
2. BÜYÜK BİR KAHVECİ DÜN KAHVENİN TONUNU KAÇ DOLARDAN ALAMADI
BORSADAKİ 1.87 dolar rakamını görünce, hemen Türkiye’deki kahve piyasasının önde gelen isimleriyle konuştum.
Onların verdiği rakamlar daha da ürkütücüydü.
Türkiye’de en çok kullanılan kahve Brezilya menşeli “Rio Minas Arabika”ymış...
Geçen yıl, Brezilya’da, nakliye ve vergi öncesi tonunu 1.900 dolardan alıyorlarmış. Ancak dün itibarıyla 3.300 dolardan kahve bulamamışlar.
Bir fincan kahvenin enflasyonunu bir düşünün...
3. FİLTRE MONŞERLERİNE DAHA KÖTÜ BİR HABER
BEN sabahları filtre kahve içiyorum.
Yani fincanla değil, onun beş katı kahve alan tasla... Üstelik, Fransa yıllarımın verdiği alışkanlıkla uyanır uyanmaz üç tas içiyorum...
Benim gibi “filtre monşerleri”ne haberim daha da kötü.
Filtrelik çekirdek kahvenin tonu da 5.500 doları geçti...
Üstelik bu Brezilya’daki fiyat. Yani buna taşıma ve yüzde 15 vergiyi de ekleyeceksin. Kavurma sırasındaki yüzde 20 kaybı da ekleyeceksin.
Yani fincan enflasyonundan, tas enflasyonuna geçince, meselenin boyutu da çarpan etkisiyle artıyor.
O zaman gelelim kahvehanelerdeki ve millet kıraathanelerindeki duruma... Orada fincan enflasyonu ne olacak?
4. MAHALLE KAHVEHANESİNDE VE MİLLET KIRAATHANESİNDE FİNCAN ENFLASYONU
- KIRAATHANECİLERE daha az kötü bir haberim var... Orada fincan enflasyonu yüzde 50 olmayacak.
Çünkü kahvehanelerde bir fincan kahvenin maliyetinde kahvenin payı yüzde 20...
Gerisi dükkân kirası, çalışan parası ve öteki giderler... Yani artış olsa olsa yüzde 20 olacak.
Kısaca, millet kıraathanesinde, sokak kahvehanesinde durum şimdilik sakin... Ama kahveyi evinde pişiren kadınlara gelince, evdeki fincan enflasyonu daha farklı...
EVDEKİ FİNCAN
5. TÜRKİYE’DE YILDA 1 MİLYON KAHVE PİŞİRME ALETİ SATILIYOR
EVDEKİ durum, kıraathaneden farklı.
Çünkü onların kahve fincanı maliyetinde, çalışan vs gibi paylar yok. Önceden tahmisten, alışveriş merkezinden aldıkları kahvenin fiyatı direkt ikiye katlanacak...
“Canım ne var bunda, evde alt tarafı iki fincan kahve içiyorsun” demeyin...
İşin boyutunu anlatmak için de dün öğrendiğim şu rakamı vereyim:
Türkiye’de kahve ısıtıcı ve otomatik kahve makinesi satışlarında patlama varmış. Yılda 1 milyon kahve pişirme aleti satılıyormuş. Elektronik cezve yani...
Anlayacağınız 1 milyon elektronik cezvedeki fincan enflasyonu TÜİK rakamlarını katlayabilir.
Bu durumda belki millet kıraathanesinde, mahalle kahvehanesinde, kafede kahve içmek evde içmekten ucuza gelebilir.
6. BİR STARBUCKS LATTE’Sİ NE OLUR
“ORGANİZE filtrecilerin” durumuna gelince...
Küresel çaptaki büyük kahve zincirleri için şimdilik tehlike yok.
Starbucks gibi şirketler bütün alımlarını bir yıl önceden, eski fiyatlarla yaptıkları için gelecek yıla kadar bu fiyatlarla devam edebilirler.
Alımlarını aydan aya yapan küçük satıcıların durumu daha zor...
SUÇLU KİM
7. SENİN FİNCANININ, BENİM TASIMIN İÇİNE KİM PARMAĞINI SOKUYOR
KAHVE fiyatları neden böyle uçtu?
- BİR: İklim değişikliği... Bizim ormanımızı yakan ısınma geçen sezon Brezilya’da kahve ağaçlarını donduran bir soğuk olarak gösterdi kendini...
Kahve ağaçları dondu.
Üretim düştü...
Aynı durum kahve kuşağındaki öteki Latin Amerika ülkelerini de vurdu.
*
- İKİ: Kolombiya’daki iç kargaşa ve gösteriler: Bu üretici ülkenin iç siyasi kavgaları kahve üretimini de vurdu.
*
- ÜÇ: Kahve modası: Türkiye’nin otoyol istasyonları bile çaydan kahveye döndü.
Herkes kahveci oldu... Talep arttı.
GÜNÜN TARTIŞMASI
‘ŞİŞMAN’A ŞİŞMAN DEMEK CESUR BİR SAPTAMA MI YOKSA
DENİZ Akkaya’nın, Armağan Çağlayan’la yaptığı sohbeti büyük bir keyifle izledim.
Işığı harika bir programdı. Deniz Akkaya’nın saç modeli, kıyafeti harikaydı.
Yeni bir Deniz Akkaya gördüm programda...
Kendiyle çok barışık, küslüklerini gidermeye çalışan, yaşının farkında olup da bunu güzel bir enerjiye çeviren, sempatik bir insan vardı.
*
O programda bir magazinci için çok güzel malzemeler de vardı. Ama en çok konuşulan bölümü onun “şişmanlarla” ve “anoreksiklerle” ilgili sözleri oldu.
“Şişmanlarla ve çirkinlerle görüşmüyorum” diyordu.
Önce irkildim ama cümlenin devamını
duyunca kafam karıştı...
Diyor ki: “Aynaya baktığımızda çözebileceğimiz sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz...”
Yani bu “Kilo verin, sizinle konuşayım” anlamına mı geliyor?
*
Yıllardır insanlara “Her gün aynaya bakın ve kendinizi beğenmeye çalışın” diyorum. O nedenle bu iki cümleyi art arda okuyunca acaba “Cesur bir saptama mı?” yoksa “Ağır bir aşağılama mı?” ikilemi içinde kaldım. Ancak konuşmasında bir kelime daha var.
“Çirkinlerle de görüşmüyorum” diyor...
İşte bu, “cesur saptama” yorumunu geçeriz kılıyor.
Böyle bir sözü Amerika Birleşik Devletleri’nde etse bir daha televizyon programlarına çıkması zorlaşırdı.
*
Diyeceğim...
Yepyeni ve sempatik bir Deniz Akkaya gördüm o programda... Bir de şişmanlarla ve çirkinlerle ilgili düşüncelerini daha zarif uyarılar halinde ifade etse...
Programda anlattığı “Yeni Deniz Akkaya” profiline çok daha yakışırdı.
SEVİYELİ MAGAZİN
BAK ŞİMDİ: O GECE ŞAMDAN’IN TUVALETİNDE NE OLDU MERAK ETTİM
DENİZ Akkaya geçmişe ait ilginç anekdotlar anlattı.
Mesela Şamdan’a gittiklerinde sevgilisi veya kocası geldiğinde tuvalete saklanan arkadaşları varmış.
Seviyeli magazinci tarafım uyandı. Çok merak ettim kimmiş bu tuvalete saklananlar...
Bir de şu vardı...
- İstanbul’a gelen “Guns and Roses” topluluğunun solisti Axl Rose’la kavga etmiş ve adamı sabaha karşı İstinye yolunun üzerinde arabadan indirmişler.
80 YAŞINDAKİ PAUL ANKA BİLE ‘EY HALK, KALK AYAĞA’ DİYORSA
DÜN streaming platformlara konan yeni şarkılardan biri çok dikkatimi çekti.
Paul Anka yeni çıkan “Making Memories” adlı albümüne bir şarkı koymuş:
“People Got the Power...”
Yani “Halk iktidara” diyen, siyasi içerikli bir şarkı.
“Ayağa kalkın” diye başlıyor...
Paul Anka 1960’ların başında benim İzmir’in Kemeraltı Çarşısı’nda aldığım ilk 78 devirlik plaktaki “Diana” şarkısını söyleyen adam.
Bugün 80 yaşında...
Frank Sinatraların “Las Vegas” ekolünden geçmiş bir sanatçı...
O bile 80 yaşında “Ayağa kalk ey halk; iktidara yürü” diye böyle ağır politik mesajlı bir şarkı yazıyorsa...
“Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenler haklı çıkabilir.
12 YIL SONRA GELEN AYSUN KAYACI İLE İLGİLİ BİR GÖZLEM
BANA göre Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi mankenlerinden biriydi Aysun Kayacı...
Kişilikli de bir kadındı...
Yıllar önce seçmen oyları ile ilgili bir sözü dolayısıyla uzun süre yerden yere vuruldu...
Gelişmiş ülkelerde “onun fikri” denip geçilecek küçücük bir cümlesi siyasi mücadele konusu haline getirildi.
Kayacı sonra Londra’ya yerleşti... İyi bir aile kurdu.
12 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelmiş...
Dün Sabah ve Hürriyet’e baktım...
İkisinde de o eski siyasi husumetin izi yok.
Haberi verirken o olayı hiç hatırlatma gereği duymamışlar.
Çok hoşuma gitti...
Zaman bazen işte böyle güzel bir etki yaratıyor...
İNTİKAM SOĞUK İÇİLEN ŞERBET Mİ
DÜN ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını okudum.
Hani “İntikam soğuk içilen şerbettir” diye bir söz var...
İyi bir şeymiş gibi söylenir, oysa bana hep “serinkanlı bir katilin pusuda bekleyişini” hatırlatır.
Meğer o doğru değilmiş... İnsanların yüzde 58’i “intikamını hemen almak” istiyormuş.
Bir intikam telaşı varmış yani...
Bense hep şunu tercih ederim.
Bazen “unutabilmek” soğuk içilen serinletici harika bir kokteyldir. İntikam ve kin ise sıcak da içilse, soğuk da içilse, şerbet değil, bir zehirdir...