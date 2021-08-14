Maskara fiyat endeksinden kahve fincanı enflasyonuna

Şimdi Upper Cihangir’in kültür ve sanat aşiretlerini atlatarak günün en büyük haberini sizlerle paylaşıyorum...

Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.

Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...







Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...

İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.

Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...