Liderin önündeki ışık ve arkasındaki gölge

Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
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Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
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Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Liderin önündeki ışık ve arkasındaki gölge
Bir gazeteci olarak beni en çok etkileyen siyasi fotoğraflardan biri budur.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Fotoğrafta dikkatimizi çeken iki şey var.
İleriye baktığımızda gördüğümüz ışık ve aydınlık...
Ve arkada kalan bir gölge...
Her siyasetçinin dikkatle, uzun uzun bakması gereken bir kare bu...
Çünkü arkasında, her siyasetçiye anlattığı bir hikâye var.
*
Helmut Kohl, dünyayı değiştiren bir olayın başkahramanıydı.
Berlin Duvarı’nın yıkılmasını ve iki Almanya’nın birleşmesini sağlayan tarihi bir şahsiyetti...
1982’den 1998’e kadar 16 yıl boyunca Almanya’yı o yönetmişti...
Bunun son 8 yılında birleşmiş bir Almanya’nın şansölyesiydi.
Hıristiyan Demokrat Parti başkanlığı ise daha da uzundu.
1973’ten 1998’e kadar 25 yıl boyunca genel başkan olarak kalmıştı.
Sadece Almanya değil, aynı zamanda dünya politikasında da çok önemli bir rol oynadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand’la birlikte Avrupa Birliği’nin temeli olan Maastricht Anlaşması’nın mimarıydı.
Soğuk Savaş’ın sıcak bir savaşa dönüşmesinin önlenmesinde etkili rol oynamıştı.
Bosna Savaşı’nın bitirilmesinde payı büyüktü.
*
Almanya ve dünya tarihine bu kadar büyük hizmetler yapan Kohl, 1998 seçiminde yenildi.
Seçimi, Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller İttifakı kazandı.
Kohl, anında Hıristiyan Demokrat Parti liderliğinden istifa etti.
2002’ye kadar Parlamento üyesi olarak kaldı.
Sonra kendi isteği ile seçimlere girmedi, ölünceye kadar evinde yaşadı.
*
2014 yılında bu fotoğrafın çekilmesinden 7 yıl sonra, bir başka Hıristiyan Demokrat lider daha Şansölyelik koltuğunu bıraktı.
2005’te Şansölye olan Angela Merkel, 16 yıl o mevkide kaldıktan sonra, kendi isteği ile yeni seçimde aday olmadı.
Hiç şüphesiz 21’inci yüzyılın en başarılı devlet yöneticisiydi.
*
Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor:
“Siyasetin bir estetiği var veya olmalı.”
O estetik, iktidara gelirken bir hırs, bir ihtiras olarak gösterebilir kendini.
Ama gelişteki o estetik, sonunda koltukta kalma ihtirası ve hırsı haline dönüşürse...
Siyasetin en çirkin yüzü haline dönüşüyor.
*
21’inci yüzyılın büyük siyasetçilerinin veda fotoğrafları işte bu büyük fotoğrafçının çektiği kare gibi olmalı...
Önünde devası bir ışık... Aydınlık...
Arkasında ondan küçük ama etkili bir gölge...
Ülkenizi, karşıdaki aydınlık bir geleceğe bırakabiliyorsanız, arkanızdaki gölgenin karanlığı da yavaş yavaş aydınlanır.
Helmut Kohl ve Kai Diekmann Bild gazetesinde
ALMAN Z KUŞAĞI NASIL OY KULLANDI?
NEW York Times gazetesi dün, Almanya’da 25 yaş altı gençlerin nasıl oy kullandığını gösteren rakamlar verdi.
25 yaş altı gençlerin yüzde 44’ü Yeşiller ve Hür Demokratlar’a oy vermiş.
Aynı grubun merkezindeki iki klasik parti olan Sosyal Demokrat Parti ve Hıristiyan Demokrat Birlik partilerine verdiği toplam oy oranı yüzde 25’te kalmış.
*
‘Geçen parlamentoda’ milletvekili seçilenlerin 7’de biri 40 yaş altındayken...
‘Bu parlamentoda’ 40 yaş altında seçilenlerin oranı 3’te bire yükselmiş.
*
Türkiye’de bazı siyasi yorumcular “Z Kuşağı diye farklı bir siyasi davranış biçimi yok” diyor.
Ama Almanya seçim sonuçları öyle demiyor.
CUMHURİYET YAZI İŞLERİNİ BÖLEN MODACI, ŞİMDİ MÜZEDE
1980’li yıllarda yayınladığım ve o günlerde Cumhuriyet Gazetesi’nin yazı işlerinde tartışmalara yol açan kitabım “Elveda Başkaldırı”da modayla ilgili bir bölüm vardı.
Kitabımda, gelmekte olan 21’inci yüzyılı belirleyecek tasarımcıları anlatırken Thierry Mugler’den de söz etmiştim.
Aradan 50 yıl geçti...
İşte o Mugler’in tasarımları geçen haftadan beri Paris’te “Musee des Arts Decoratifs”te sergileniyor.
Alexander McQueen’in MET’deki sergisi ile fashion, sanatın en yüksek mekânlarına girdi.
Bir kere daha anladık ki:
Moda bir magazin konusu değildir. Artık sosyolojinin, felsefenin işi haline geliyor.
ÇÖP MESELESİ
YAŞLANIP BU DURUMU KABULLENEMEYEN NEDEN ‘ÇÖP’ KELİMESİNE SARILIYOR?
İlk işaret Özdemir Erdoğan’dan geldi.
Genç müzisyenlerin yaptığı her şeyi “çöp” olarak niteledi.
Şimdi Okan Bayülgen girdi devreye. Sosyal medyada yüksek sayıda takipçisi olan kişilerin yaptığına “Çöp” deyip çıktı işin içinden.
Hadi, Özdemir Erdoğan’ı anladım. Hiçbir zaman değişim insanı olmadı. Başka bir kuşağın insanı...
Ama Okan Bayülgen televizyon sektörüne bir devrimci olarak geldi.
Tabu kırıcıydı.
O günlerde televizyon sektörünün müesses nizamı ona neler diyordu...
*
Bence gençler karşısında bu duyguya kapılacak son insan Okan Bayülgen’dir...
Üstelik tiyatroda kendisine yine yenilikçi bir yol buldu.
Gençlere düşman olmasına hiç gerek yok.
İLK DÖNEKLİK DAYAĞIMI İZMİR’DE RAY CHARLES YÜZÜNDEN YEDİM
İZMİR’de lise yıllarımda, Ray Charles’cı abilerimden epey dayak yemiştim.
Ben, ‘The Beatles’cı ve ‘Rolling Stones’cu olduğum için durmadan enseme şaplak atarlardı.
Beni, döneklikle ve Ray Charles’a ihanet etmekle suçlarlardı.
*
Sonra dayak atma sırası benim neslimin ‘Beatlas’cılarına, ‘Rolling Stones’cularına geçti. 1980’lerin, 90’ların müziğini çöp olarak gördüler.
‘Radiohead’i, ‘The Cure’u, ‘Dire Straits’i ıskaladılar.
*
Türk pop müziği 90’larda resmen bir rönesans yaşadı...
Tarkanlar, Mustafa Sandallar, Pentagramlar...
Bir önceki pop nesli onları “çöp” olarak gördü.
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Son zamanlarda ise sık sık şunu işitiyorum.
Türk popu öldü... Yeni yapılanların hepsi çöp...
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Hayır arkadaşlar, hayır... Hayır...
Türk popu ölmedi... Tam aksine son 2 yıldır ‘Streaming’ sayesinde muazzam bir çeşitlenme, renklenme ve küreselleşme yaşıyor... Size sadece geçen cuma günü streaming platformlarına konan 6 şarkıyı yazacağım.
Ey önüne gelene çöp diyen arkadaş...
Lütfedip üç beş dakika ayır da dinle şu şarkıları...
KDG şarkısının videosundan
HER ŞEYE ÇÖP DİYEN ARKADAŞ, ŞU ALTI ŞARKIYI BİR DİNLE
Dilan Balkay: “KDG” Müthiş bir trompet intro ve harika bir şarkı. Videosu da harika. Contemporary Istanbul’da satılacak kalitede bir video eseri gibi.
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Efgan: “Unuttuğumuz Günler” Müthiş piyano ve gitar partisyonları. Çok güzel bir beste ve sözler.
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Brek: “Gittim Gördüm” , “Gittim, gördüm, yenildim, döndüm” diye başlayan yepyeni bir müzik. Arkadaki gitar partisyonları çok zengin... Konserde dinlendiğinde ise bütün seyirciyi alıp götürecek bir şarkı.
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Canan Çal: “Kızıl Kahve”, Erkin Koray’ı mı özlediniz? Alın size bir “Fesüphanallah a la 2021...” Bildiğimiz oynak Türk ritmi üstüne, darbukalı falan yepyeni bir şarkı.
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Bostancı Dayı: “Adı Unutulur” Geleneksel Türkü kalıbından modern evrenselliğe giden yolda bir şarkı. Anadolu popun 21’inci yüzyıl versiyonu.
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Gökcan Sanlıman: “Bir Dokun Bin Aşk İşit.” Harika bir ritim. Romantizmin öldüğünün ilan edildiği bu günlerde, al sana romantizm dedirten bir şarkı.
AMAN İBO, O 3 MİLYON DOLARDAN VAZGEÇTİM, OTEL PARANI ÖDEME DE
CUMARTESİ Kelebek’ten bir haber:
“İbrahim Tatlıses, Belarus’ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar alacak.”
Yılbaşı programı için büyük ve ciddi bir otel zinciri ile anlaşmış.
Hesapladım...
Konser başına 600 bin dolar...
Bırakın pandemi dönemini, müziğin en parlak dönemleri için bile inanılmaz bir rakam...
Samimi söyleyeyim, bana hiç gerçekçi gelmedi.
Üstelik orası Belarus...
Muhalif gazetecilerin bulunduğu uçağı zorla indirip tutuklatan bir yönetim var. Adalet, kanun falan hak getire...
Yani diyeceğim...
Aman İbo, parayı peşin al...
Sonra “Otel paramı bile kendim ödedim” deme...