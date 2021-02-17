Liberal arkadaş söyle bana bu 3 maddenin neyini tartışacağız

Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Liberal arkadaş söyle bana bu 3 maddenin neyini tartışacağız
Günlerdir Ayasofya imamının sözlerini konuşuyoruz.
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
*
Madde 2 diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayalı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir...
Bunların herhangi biriyle sorunumuz mu var ki tartışacağız...
*
Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay-yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır...
Bunun neyini eğip bükeceğiz?
*
Liberal arkadaş unutma...
Bu ülke son 10 yılda iki ayrı anayasa referandumu yaptı...
İkisinde de bu maddelerle ilgili en küçük bir sorunu olmadı...
Bugün bu 3 madde oylansa, belki de tarihimizin en büyük mutabakatı çıkar...
Öyleyse...
Cumhurbaşkanı’nın da girişimiyle, adalet reformu, ekonomi reformu, demokrasi reformu, özgürlükler, insan hakları üzerinde mutabakat ararken, “Bu üç maddelik mutabakatı da nasıl yok ederiz” diye mi başlayacağız işe...
AYASOFYA İMAMINA: HOCAM GÜN BUNU TARTIŞMA GÜNÜ DEĞİL
Ayasofya imamına gelince... O da “Devletin dini İslam’dır” yazalım diyor...
Sayın hocam...
Tartışacaksak... İstersen gel önce şuradan başlayalım.
*
Sen oraya “Devletin dini İslam’dır” yazalım diyorsun ama bütün araştırmalar gençlik arasında deizmin yükseldiğini gösteriyor...
Hocam, bu senin de meselen. Hiç düşündün mü neden?
*
Daha geçenlerde yapılan bir ankette hem Türk hem Kürt gençliğinde “Az inançlıyım” diyenlerin oranının yüzde 55’lere yükseldiği, “Çok inançlıyım” diyenlerin ise yüzde 5’in altına indiği ortaya çıktı.
Hiç kendi kendine tartıştın mı neden böyle oluyor?
*
Camilerin sayısı artarken, camiye giden insan sayısı azalıyor.
Hiç sordun mu kendine ‘Cemaatim niye eksiliyor’ diye?
*
Bütün dünyada İslam’ın başında bir IŞİD belası var.
Sadece sen değil, hepimiz hiç sorduk mu kendi kendimize “Neden böyle oldu?”
*
Arap ülkeleri bile hukuk mevzuatlarını laik hukuka çevirmeye uğraşıyor.
El Ezher’in hocalarıyla hiç konuştun mu bunu?
*
Hepimiz inanıyoruz ve diyoruz ki, “İslam en güzel dindir...”
Doğrudur...
Hepimiz diyoruz ki:
“İslam’ın kendinde sorun yoktur...”
Dedik de... Hiç itiraf ettik mi kendi kendimize...
‘Öyleyse sorun bizde demek’ diye...
*
Bir de şu var hocam...
COVID’le mücadele ediyoruz. 13 şehidimiz için tutacağımız yasımız var...
Ülke olarak her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerdeyiz...
Bizi bölecek değil, birleştirecek sözleri özlüyoruz.
*
Netice...
Herkes önce kendi evindeki sorundan başlarsa...
İnanç siyasetçiye...
Siyaset de cami imamına kalmaz...
Emin olalım o zaman her şey çok daha iyi gider bu ülkede...
791 NUMARALI KİTAP: KARIM BENİ ALDATIRSA
GEÇEN hafta Küçükçekmece Belediyesi’nden 700 sayfalık bir kitap aldım.
Hepsi hepsi 1.100 adet basılmış.
791 numaralı nüshası da bende...
Nâzım Hikmet’in doğumunun 119’uncu yılı için hazırlanmış bir tür “Sergi kitap” bu...
Kitabın adı “Ellerinin İzinde”...
Mimar M. Melih Güneş tarafından hazırlanmış.
Önce sayın Güneş’i yürekten kutluyorum.
Abartmadan söylüyorum olağanüstü bir çalışma.
Muazzam bir çaba...
En az o kadar özgün bir tasarım... Günlerdir elimden düşmüyor...
Hem okuyorum hem bakıyorum. Çünkü çok ilginç ve zengin bir görsel malzeme albümü bu aynı zamanda.
Diyeceğim bu çalışmayı size öve öve bitiremeyeceğim. Daha şimdiden evimin ve şahsi arşivimin çok kıymetli bir parçası oldu.
O nedenle bu titiz ve çok çaba isteyen çalışmayı yapan mimar M. Melih Güneş’e çok teşekkür ediyorum.
Bu çalışmayı yayınlayan Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.
Türkiye’de bu kitabı elde edebilen 1.100 kişiye tam anlamıyla bir “müze kitap”, bir “Eve özel getirilmiş bir Nâzım Hikmet sergisi” armağan ettiler.
İşte bu kitapta Nâzım Hikmet’e ait çok da eğlenceli bir de “aldatma hikâyesi” var...
Yani en eğlenceli sayfasından başlayacağım.
MİLLİ KÜTÜPHANE HEDİYESİ İLK TÜRK ALDATMA MÜZİKALİ
NÂZIM Hikmet 1933 yılında cezaevindeyken bir filmin şarkı sözlerini yazmış.
Filmin adı “Karım Beni Aldatırsa”ymış... Bunu Mümtaz Osman ismiyle yazmış ve kitap olarak da yayınlanmış.
Bu sözlerden oluşan kitap “Elhamra İdaresi’nde Milli Kütüphane Sineması’nın hediyesi” olarak dağıtılmış.
Üstelik ilk Türkçe operet filmi olarak tanıtılmış.
Nâzım cezaevi koğuşundan eğlenceli bir operet tasarlanmış.
Ama sözlerine bugünün “MeToo” hareketi çerçevesinde bakarsanız biraz dudak bükebilirsiniz.
Belli ki, Nâzım koğuşta takma isimle bunu yazarken epey eğlenmiş...
“Zamanın ruhu” da galiba biraz bu eğlenceye uygunmuş.
Bakın sözlerinden size küçük bir örnek vereyim.
OPERET SÖZLERİ
ALDATIRSA BENİ KARUM DEVREDERİM AŞUĞUNA
“Aldatırsa beni karum
Ben ona bir iş yaparım
Temizlerum namusumu
Öyle yelken açarum
*
Buraları İstanbul’dur
Baştan çıkma işi boldur
Senin kadeh boşalırsa
Git, başka bir kadeh doldur
*
Aldatırsa beni karum
Canına billah kıyarum
Devrederim aşuğuna
Sağlam bir nikâh kıyarum
*
Nikâhta vardır keramet
Etmem aşuğa merhamet
Oy, beni aldatan karu
Onu da aldatur elbet”.
KÜÇÜK BİR ELEŞTİRİ
KİTAPTA en çok ilgimi çeken şeylerden biri Nâzım Hikmet’in Türkiye’de basılan kitaplarının kapakları oldu.
Bazıları insanda öylesine güzel bir “Retro Vintage” tat bırakıyor ki...
Ancak hemen çoğunun kapak tasarımını kimin yaptığı belirtilmemiş... Benim gibi tasarım hastalarının gözü bunu arıyor.
KİTAPTAN
MEĞER NÂZIM HİKMET, ‘DOKTOR JİVAGO’NUN KOMŞUSUYMUŞ
Atatürk gibi Nâzım Hikmet de Selanik doğumlu. Nâzım 1902 yılında doğduğunda Atatürk 21 yaşındaydı.
Nâzım Hikmet’in şiirlerinin toplandığı ilk kitabı “Güneşi İçenlerin Türküsü”, 1928 yılında Bakü’de Arap alfabesiyle Türkçe olarak basılmış.
Nâzım Sovyet Rusya’da bulunduğu yıllarda 1960’a kadar Peredelkino’da bir evde yaşamış.
Peredelkino “Doktor Jivago”nun yazarı Boris Pasternak’ın da yaşadığı yer.
Üç yıl önce oraya gidip Pasternak’ın evini ziyaret etmiştim.
Nâzım’ın orada yaşadığını bilmiyordum. Bir fırsatı kaçırmışım.
Nâzım 17 Ocak 1938’de Beyoğlu’nda bir evde ünlü filozof Hilmi Ziya Ülken’le bir dergi tasarımı üzerinde görüşürken gözaltına alınmış.
Hilmi Ziya Ülken beni çok etkileyen bir Türk düşünürüdür.
Paris’te onun torunu ile arkadaş olmuştum. Ama bu ayrıntıyı hiç bilmiyordum.
"Hasret vuruyor gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor
Uykusuz geceler kapımda
Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne"
PKK terör örgütünün katlettiği kahramanlarımız için dünden beri Kerim Tekin’in “Kar Beyazdır Ölüm” şarkısını dinliyorum.