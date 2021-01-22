Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Biden önceki gün yemin ederek göreve başlarken o törenin süperstarı hiç kuşkusuz Lady Gaga’ydı...
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face” şarkısını sözlerine bakarsanız “biseksüel” bir havası var... Ama bu soru kendisine her sorulduğunda hep, “Bu konuları konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.
2019 yazında Las Vegas’ta onun iki harika konserini izlemiştim.
Ertesi gün de dünyanın çeşitli yerlerinden 8 gazeteci onunla iki saate yakın sohbet etmiştik.
Lady Gaga söylerken 10 Haziran 2019 gününe döndüm.
10 Haziran 2019... Las Vegas’ta Waldorf Astoria Oteli’nin üçüncü katında bir odada, dünyanın dört bir yanından gelmiş 8 gazeteci onunla sohbet etmiştik.
Üzerinde sade bir siyah takım elbise vardı. İki gece üst üste izlediğimiz şovlarında, konserlerinde giydiği o rengârenk elbiselerle hiç ilgisi yok.
Karşımızda bir süperstar ama aynı zamanda derin bir entelektüel, güçlü bir aktivist ve bir oyun kuralı değiştiricisi oturuyordu.
*
O gün biz de o soruyu sormuş ve aynı cevabı almıştık.
O gün anlamıştım ki, bir hakkı savunmak için ille de onun mağduru olmak gerekmiyordu...
*
Gelin şimdi ABD’nin en kritik ve en çarpıcı değişim anında milli marşı okuyan bu kadını biraz kez daha tanıyalım.
Çünkü onu tanıyınca, o marşı neden onun söylediğini de daha iyi anlayacaksınız.
‘SİZDEN GERİYE NE KALSIN İSTERSİNİZ’ SORUSUNA ŞU CEVABI VERMİŞTİ
“Ben sadece ‘cesur bir insan’ olarak hatırlanmak istiyorum. Bu size tuhaf gelebilir. Tabii ki müziğimle, sanatımla da hatırlanmak isterdim. Bu harika bir şey. Picasso, Da Vinci yaşadı ve hâlâ yaşıyorlar. Ama ben cesur ve aklından geçeni korkmadan söyleyen bir insan olarak hatırlanmayı tercih ederim. Tanrı’nın bu sesi bana meşhur olmak için değil, meydan okumak, dünyayı değiştirmek için bir araç olarak verdiğine inanıyorum. Ve ben de bunu yapmak istiyorum.”
HAYATTAKİ EN BÜYÜK İDOLÜM JOHN LENNON
“Hayattaki en büyük idolüm John Lennon ve Yoko Ono. ‘Give Peace a Chance’i (Barışa Bir Fırsat Tanı) öylesine bir anda yazmıştı. Bütün dünya üzerinde muazzam bir etki yarattı bu şarkı.”
“Başka kimler var derseniz, Martin Luther King var. O da çok büyük etki yaratmış bir insan. Elton John var. Yıllarca müziği ile etkilemiş bir süperstar. Sonra kurduğu AIDS Vakfı ile büyük etki yaptı. Oyunun kurallarını değiştirdi.”
“Bir de Tony Bennett tabii... Sadece müziği değil, bütün hayatı boyunca bir aktivistti. Sivil haklar hareketi sırasında sesini yükselten sanatçılardan biriydi. Irk ayrımcılığı sırasında Afrika Amerikan vatandaşları otellere alınmazken o Duke Ellington’u otellere sokturuyor ve müziğini yaptırıyordu.”
İDOLÜ OLMAYAN İNSAN KENDİNİ İDOLLEŞTİRİR
“Başkalarını bilmem, ben hep idollerim, esin kaynağım insanlar olmasını istedim. Hep sizden yukarıda bakacağınız birileri olmalı hayatta. Çünkü idolleriniz yoksa, bir süre sonra kendinizi idolleştirmeye başlarsınız.” Son sözünüz?
“Ben iyi şeyler için kuralları yıkan, çiğneyen bir insan olmak istiyorum.”
BENDEN 5 YAŞ BÜYÜK BİR SOSYALİSTE AŞI SIRASI GELDİYSE
BEN imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 65 plus olarak aşı sıramı beklerken benden 5 yaş büyük
Doğu Perinçek aşısını olmuş bile...
Ve aşı yapılırken gururla da poz vermiş...
O gurur duymasın da kim duysun ki...
Gençliğimizden beri Çin usulü sosyalizmi savunan, durmadan Çin’i, Mao’yu öven bir siyasetçi olarak sonunda Çin aşısını yaptırıyor...
Bir anlamda hayalleri gerçek olmuş...
“Kültür devrimi”nde fena çuvallayan Mao, “aşı devrimi”ni kazanmış.
Bir arkadaşım bana onun aşı olurken çekilen fotoğrafını gönderdi.
Tabii sağ kolunun üzerindeki Mao dövmesini görünce fotoğrafın üzerine atladım, “Helal olsun Doğu’ya dövme yaptırmış” dedim.
Meğer muzip arkadaşım montajla eklemiş.
Çok eğlendim tabii...
Peki gerçekten dövme olsaydı şaşırır mıydım... Şaşırırdım ama çok hoşuma giderdi.
Doğu Perinçek onu tanıdığım günden beri sosyalisttir. Sosyalist olduğu için de kendisine sınıflar üstü bir imtiyaz yapılsın istemez. Bu fotoğrafa bakınca anlıyorum ki imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 65 plus olarak bana da artık aşı sırası yaklaşıyor.
MICHELIN YILDIZLI İLK ‘VEGAN’ RESTORAN
İKİ gün önce gastronomi alanında bir devrim oldu.
Vegan yemek servisi yapan bir restoran gastronomi tarihinde ilk defa Michelin yıldızı aldı. Yani hayvani gıda kullanmadan yapılan yemekler sunan bir restorana da yıldız verildi.
Restoranın adı ONA...
Üstelik öyle San Fransisco gibi deneysel mutfakların olduğu bir yerin değil, Fransa gibi bir ülkenin en etobur şehirlerinden biri olan Bordeaux’da bir restoran bu.
Restoranın sahibi Claire Vallee, Michelin’den yıldız haberini aldığında “Tren çarpmış gibi oldum” demiş.
Restoran bugünlerde COVID-19 nedeniyle kapalı.
Kapanmadan önce 7 parçalık vegan bir mönü sunuyormuş.
Restoranın kuruluş hikâyesinde ilginç bir de ayrıntı var.
Claire Vallee restoranı açmak için krediyi “yeşil bir bankadan” almış.
Tabii buradaki “yeşil” İslami değil, adını tabiat yeşilinden alan bir bankaymış...
Şimdi merakla bekliyorum.
Michelin yıldızlı vegan bir restoran, şarabın memleketinde ne kadar yaşayabilecek?
MEMLEKETİN BUNCA MESELESİ VARKEN HAVYAR NEYLE YENİR?
SUNSET Restoran’ın “Sunsetter” adlı dergisinin son sayısını çok beğendim.
Uzun süre elimde kaldı ve okuyacak epey şey buldum.
Ama en ilginci Türkiye’nin bence bir numaralı şarap ve içki uzmanı olan Mehmet Yalçın’ın havyarla ilgili yazısıydı.
Başlığı “Sadece havyarla yaşanmaz” olan makaleden ilginç birkaç bilgi aktarayım:
*
Dünyadaki yıllık havyar tüketiminin yarısı aralık ayının ikinci yarısında yapılıyormuş.
*
Şu an dünya havyarının yüzde 54’ünü Çin ve Fransa üretiyormuş.
*
Birleşik Arap Emirlikleri yılda 35 ton havyar üretiyormuş.
*
Türkiye’de havyarın Bafra’da üretildiğini sanıyordum ama şu sıralar asıl üretim Adana’nın Seyhan Baraj Gölü’nde yetiştirilen mersinbalığından elde ediliyormuş.
Ve en önemli bilgiyi en sona bırakıyorum: Malum tartışma. Havyar gümüş kaşıkla mı yenir yoksa sedef kaşıkla mı?
HAVYAR EN İYİ KRALİYET USULÜ YENİR, YANİ PARMAKLARINIZLA
İSVİÇRELİ havyar uzmanı Emmanuel Colomb’a göre en iyi yeme yöntemi “Royal methode”muş...
Yani kraliyet usulü... O da şöyle:
“Havyar çok tazeyse elinizin üstünde başparmak ile işaretparmağı arasına koyup yalayarak
bir defada yutarsınız. Elinize sıvanan havyar yağını da iyice yayar cildinizi güzelleştirirsiniz.”
Biliyorum...
Memleketin bunca meselesi varken şimdi bu ne diyeceksiniz yine...
Evet yine haklısınız...Siyasetten anlamayan, işsiz güçsüz bir köşe yazarının zırvalamaları işte...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle