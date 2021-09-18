Külliye'ye 10 dakika mesafedeki bir ofise çok ilginç bir tayin

Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Külliye'ye 10 dakika mesafedeki bir ofise çok ilginç bir tayin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir adım attı.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Geçen yıl ağustos ayında çıkan bu haberler sonradan unutuldu. O günlerde kulaklara şöyle bilgiler de fısıldanmıştı:
İstanbul büyükşehir belediyelerinin eskiden beri Ankara’da bir ofisi vardı.
Ancak bu ofis sembolik bir özelliğe sahipti.
Ve başında genellikle Ankara’da yaşayan biri olurdu.
Mesela, İstanbul’un Tayyip Erdoğan’dan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in ofisinin başında eski bir Ankaralı gazeteci olan Ümit Gürtuna vardı.
İmamoğlu’na gelinceye kadar bu ofis böyle düşük profile sahipti.
*
Ancak geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir gelişme oldu.
İmamoğlu, tuttuğu söylenen bu ofise önemli bir kişiyi tayin etti.
Daha doğrusu gönderdi...
Bu kişi, İmamoğlu’nun İstanbul’daki yakın ekibinden eski gazeteci Şükrü Küçükşahin’di...
Seçim kampanyasında İmamoğlu ile çok yakın çalışan ilk daire içinde yer alan bir kişiydi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi atmosferine girildiği şu günlerde, Ankara’daki ofise gönderilen kişi işte o Şükrü Küçükşahin’di...
*
Ancak ilginç bir gelişme daha vardı.
Bu basit ofisin adı “Temsilcilik” olarak değiştirilmişti.
Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın başkentteki temsilcisi...
Yani oradaki sembolik varlığı bir üst seviyeye çıkarılmıştı.
*
Peki bu ofis ne yapacak?
Duyduğuma göre görev alanı şöyle tarif ediliyor:
“Meclis’te belediyeler ve özellikle İstanbul Belediyesi ile ilgili yasaların görüşülmesi sırasında bilgi sahibi olmak, görüşleri hem iktidara hem muhalefete iletmek...”
Yani klasik bir iş tarifi yapılıyor.
Ama tabii ki Millet İttifakı’nda ilk tura tek adayla girilmesinin belirgin bir ağırlık kazandığı şu dönemde, bence küçük ama önemli bir ayrıntı bu...
ADNAN HOCA HEM KÜLT MEHDİ HEM CEMAAT ÖNDERİ HEM DE YAZAR MI?
ASLINDA yazımın konusu, “Kedicikler acaba şimdi ne yapıyor?” olacaktı... Siz de merak etmiyor musunuz, o bikinili şarkı söyleyen kedicikler şimdi nerelerde, nasıl bir hayat sürüyorlar, diye...
*
Merakımı gideremedim ama araştırırken başka bir merak konusu daha çıktı benim için... Wikipedia’da, Adnan Oktar diye yazdığınız zaman şöyle bir tanım çıkıyor: “Kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan kült lider. Oktar’ın kurucusu ve lideri olduğu, kendi adıyla anılan ve mehdiyet inancını merkezine alan kült hareketi...”
*
Bu arada bazı gazetelerin internet sayfalarına girdiğim zaman da onun hakkında şu ifadelerin yer aldığını gördüm: “Adnan Oktar (2 Şubat 1956) Türk cemaat lideri ve yazardır..”
“Kült mehdi”, “cemaat lideri”...
*
Sizce uyuyor mu bu ifadeler fotoğrafını gördüğümüz şu kişiliğe?
ALMANLAR BİR ERKEĞİN DUDAKLI ÖPÜCÜK İŞARETİNDEN NE ANLARLAR?
EINTRACHT Frankfurt-Fenerbahçe maçının 49’uncu dakikasındaki olay aynen şöyle gelişti:
Mesut Özil, korner atmaya giderken bazı Alman taraftarlar yabancı madde fırlattı...
Almanya’daki sahalarda bugüne kadar pek görmediğimiz bir hareketti...
Mesut Özil bu harekete hiç beklenmedik bir hareketle cevap verdi.
Ekranlara da yansıyan bir öpücük işareti yaptı...
Alman taraftarlar buna daha da sinirlendi ve Özil, oyundan çıkana kadar aleyhine tezahürata devam ettiler...
*
Bizde bir erkek bir başka erkeğe dudaktan öpücük hareketi yaparsa bazılarımız çok sinirlenir...
Bazıları bunu “Lan sen bana ‘i...’ mi diyorsun?” şeklinde yorumlar.
Acaba Almanya’da da böyle mi?
Yani Almanlar da, “Sen bana gey mi diyorsun lan?” şeklinde mi anladılar acaba...
*
Google’da küçük bir araştırma yaptım.
Meğer seks ve günlük hayatta 30 tür öpücük varmış...
“Fransız öpücüğü”, “platonik öpücük” ve 28 farklı öpme biçimi...
Bir de bizdeki “Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü?” öpücüğü var...
Belki de Alman taraftar böyle bir şey anladı Mesut’un hareketinden.
HAYATIM BOYUNCA DİNLEDİĞİM EN İYİ 3 KADIN CAZ YORUMCUSUNDAN BİRİ O
DÜN streaming platformlara konan yeni şarkılardan biri Tony Bennett ile Lady Gaga’nın birlikte söylediği “Love For Sale” şarkısıydı.
1930 yılında çıkmış, Cole Porter’ın en güzel şarkılarından biridir.
Tony Bennett, harikulade bir caz yorumcusu...
Ama Lady Gaga bana göre her yeni caz şarkısında beni biraz daha fazla büyülüyor.
Hayatım boyunca dinlediğim en iyi üç kadın caz yorumcusundan biri diyebilirim.
Bu parçada da olağanüstü... Caz meraklılarına tavsiye ederim.
KARAR BU MASADA MI ALINDI YOKSA ‘WİSHFULL THİNKİNG’ Mİ?
MENA Haber Ajansı, Mısır’ın Anadolu Ajansı diyebileceğimiz bir kuruluş.
1955’te kurulmuş...
Yani Mısır’ın resmi haber ajansı...
İşte o ajans dün ilginç bir haber geçti.
*
Türkiye, Mısır’dan kaçıp Türkiye’ye sığınan 24 Mısırlı muhalifi iade edecekmiş.
MENA bunların “terörist” olduğunu yazıyor.
Hatta aralarında Mısır başsavcısını öldüren kişinin de bulunduğunu iddia ediyor.
Buna karşılık Mısır da kendi toprağı üzerinde faaliyet gösteren FETÖ yanlısı bazı faaliyetleri durduracakmış.
Bunlar arasında FETÖ yanlısı yayın yapan bir televizyon istasyonu da varmış.
*
Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler yavaş yavaş düzeliyor ve çok da iyi oluyor.
7-8 Eylül günleri Türk ve Mısırlı yetkililer, Ankara’da bir araya gelip ilişkilerin düzeltilmesi için yapılması gereken şeyleri görüştüler.
Merak ettim.
Acaba bu karar o masada mı alındı?
Yani Türkiye gerçekten bunları iade edecek mi?
Yoksa Mısır tarafının “wishfull thinking”i mi?
Yani “İnşallah yaparlar” dediği türden bir “niyet balonu” mu?