Kozmik odadan çalıp açık kürsüden satmak

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Kozmik odadan çalıp açık kürsüden satmak
O günü hayatım boyunca unutmayacağım...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
*
Sadece milli mahremiyetimizi çalmadılar...
Bunu yaparken, ordumuzun en kahraman subayları için suçlar uydurdular...
Çoğu hapse atıldı...
Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine aşağılık bir operasyon yapılmadı.
*
O gün o bilgileri kopyalayan kişilerin hiçbir resmi görevi yoktu...
Gönüllü olarak işlediler bu suçu... Yani aşağılık bir çetenin gönüllü militanı, resmi çete üyesi olarak...
*
Dün Hürriyet’te Toygun Atilla’nın haberinden öğrendik.
Devletin en siber güvenlikle korunan bilgilerini çalıp kopyalayan ve yurtdışına taşıyan bu adam, şimdi bir Amerikan üniversitesinde ders veriyormuş. Verdiği dersin adı ne biliyor musunuz?
“Siber güvenlik...”
Yani siber güvenlik hırsızı, siber güvenlik dersi veriyor.
*
Diyor ki...
“Bakın ben Türkiye’nin siber güvenlikle korunan kozmik bilgilerini böyle çaldım. Sizinkiler çalınmasın istiyorsanız şöyle şöyle yapın...”
Herhalde örnek olay olarak da ordumuzun kozmik kasalarından çaldığı bilgileri kullanıyordur.
*
Bu adamlar yıllarca ülkenin en vatansever insanlarına darbeci dediler...
“Hain” dediler...
Şu dediler, bu dediler...
Hapislerde süründürdüler... İntiharlara sürüklediler...
Kanserden üç gram kalmış bedenlerini bile hücrelerde çürüttüler.
Şimdi bakın...
Bir, o gün hain diye damgaladıkları ordumuzun, Suriye’de, Azerbaycan’da, Irak dağlarında yazdığı destanlara bakın...
Bir de bu süfli heriflerin sığındıkları yere...
*
Hep diyorum ya...
“Hain” çok nankör bir kelimedir...
KOPYALAYIP FETÖ’YE GÖTÜRDÜ
Ünal Tatar, FETÖ’cülerin el koyduğu çok gizli belgeleri 1.5 TB’lık bir harddiske kopyaladı. Daha sonra bu kopyayı ABD’ye elebaşı Gülen’e götürdü.
KOZMİK ODA’YA BÖYLE GİRDİLER
FETÖ’cüler, Bülent Arınç’a suikast kumpasıyla 27 Aralık 2009’da ‘Kozmik Oda’ya girmişti.
İLGİNÇ TEORİ: ‘ÇOKEŞLİLİK’ DEĞİL AMA ‘ÇOK AŞKLILIK’
BU hafta seyrettiğim en tuhaf film, Lore adlı dizinin ikinci sezonunun 6’ncı bölümüydü.
Aaron Mahrike’nin podcast olarak yayınlanan podcast hikâyelerinden yapılan bir dizi.
Özelliği geçmişte yaşanmış gerçek olayları televizyon draması haline getiriyorlar ve şu sıralar bu tür diziler çok moda.
Bu bölümde Amerikan roket endüstrisinin kurucularından Jack Parsons’un hayatını anlatan tuhaf bir film...
Adı, “The Devil and the Divine”.
Adam tuhaf mı tuhaf...
Hem roket sanayinin dâhilerinden biri, hem de keskin bir tarikatın lideri...
Tarikatın en büyük ideallerinden biri de “Kızıl kadın”a ulaşmak.
“Kızıl kadın”, Bizans ve Türk mitolojisindeki “Kızıl elma” gibi bir şey...
Sonunda kızıl saçlı bir kadın geliyor ve onda bu idealini buluyor.
Tarikatın kadın-erkek ilişkisi konusundaki teorisi de şu:
“Çokeşlilik değil, çok aşklılık...”
O da tuhaf bir fikir...
BU ADAM OĞLUNA NEDEN ATATÜRK’ÜN ADINI KOYDU
AMERİKALI roket dâhisi Jack Parsons’un hayranı olduğu bir İngiliz tarikat lideri var.
Aleister Crowley...
*
“Altın Şafak Hermetik Cemiyeti” başkanı.
Trinity Kolej mezunu...
Hıristiyanlığa karşı büyük bir şüphesi var.
Günah denilen şeyin aslında hayatın en büyük hazzı olduğuna inanıyor.
Tarihin en tartışılan ve en nefret edilen kişilerinden biri bu...
*
Jack Parsons ona “Babam” diyor...
O da ona “Oğlum” diye sesleniyor.
Aralarında müthiş bir bağ var...
Bu kadar pozitif bir bilim içindeki insan, nasıl olup da böylesine manyakça bir tarikatın mensubu olur anlamak mümkün değil.
*
Bu arada Aleister Crowley’in hayatını araştırırken ilginç bir şeye rastladım.
İşte bu adam ikinci oğluna Atatürk ismini vermiş.
Sırrı hâlâ çözülmeyen bir tuhaflık...
PANTOLON MU MODA MUHALİF GAZETECİ Mİ
AMERİKA Birleşik Devletleri’nde son günlerde ilginç bir ticari olay yaşanıyor.
MSNBC televizyonunun seçim gecesi haberlerini sunan gazetecisin giydiği khaki pantolon acayip moda oldu.
GAP marka khaki pantolonun satışı bir gecede yüzde 90 artmış.
*
Pantolona baktım...
Sıradan mı sıradan, klasik mi klasik bir khaki pantolon...
Gazetecinin üzerinde öyle “Uff” dedirtecek bir duruşu da yok...
Nedir öyleyse bu...
*
MSNBC Trump’a muhalif duran bir kanal.
Seçim gecesi yayınları Trump muhalifleri tarafından çok tutuldu.
Özellikle o gece sürekli anchor olarak ekranda kalan gazeteci ve yorumcu Steve Kornacki çok puan topladı.
*
Kornacki, gece boyunca, ertesi gün ekranda hep bu khaki pantolon gömlek ve özensizce bağlanmış kravatla kaldı.
O nedenle soruyorum...
Sizce moda olan pantolon mu...
Yoksa muhalif gazeteci mi...
*
Bir de yakın plan çekimlerde bugünlerde çok moda olan “Undoing” filmi oyuncusu Hugh Grandt’ı andırması mı...
BİR İÇKİ YÖNETİCİSİNİN İLGİNÇ PODCAST’İNDEN
SON zamanlarda “podcast” denilen sosyal paylaşım mecraları çok hızla yükseliyor.
Bu sayede, çeşitli sektörlerdeki yaratıcı insanların görüşlerini de izleme imkânımız oluyor.
Geçen gün dünyadaki en büyük içki grubu Mey-Diageo’nun Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür’ün Ayça Budak’ın podcast’ındaki sohbetini izledim.
Çok ilginç şeyler anlattı.
Size kısa bir özetini vereyim.
RAKI VE ŞARAP HANGİ SINIFLARIN İÇKİSİDİR
LEVENT Kömür anlatıyor:
- Osmanlı döneminin meyhanelerdeki yaygın içkisi şarapmış. Rakı ise daha kolay ulaşılabilen bir içkiymiş ve daha çok liman kesiminde işçilerin içkisiymiş.
- Rakı Cumhuriyet dönemi ile daha çok yaygınlaşmaya başlamış ve meyhaneye girmiş.
- Şarap ve içkinin Osmanlı dönemindeki sınıfsal ayrımı, Cumhuriyet’le birlikte yavaş yavaş silinmiş.
- Bugün içki tüketiminin sosyal sınıf analizleri değişti. Hangi insanın hangi içkiyi içtiğini ait olduğu sınıf değil, hayata bakış tarzı belirliyormuş. O nedenle bir patronla işçi aynı meyhanede içebiliyormuş.
- Cumhuriyet döneminde kadının ilk kamusal alanlarından biri de meyhaneler olmuş. Kadın-erkek birlikte gidilen meyhaneler açılmış.
EDEBİ BİR KÖŞE YAZARINI ÇOK ERKEN KAYBETTİK
AHMET Kekeç Türk basınının edebiyatla en iç içe yazarlarından biriydi.
Üslupçuydu...
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’ndendi.
Mavera, Yöneliş gibi edebiyat tarihimizin önemli dergilerinde yazıları çıkıyordu.
Enis Batur’la birlikte çıkardığımız Yazı dergisinin en iyi okuyucularından biriydi.
Siyasi konularda görüşlerimiz çok farklıydı.
Ama bu Bebek Oteli’nin altındaki restoranda buluşup güzel sohbetler yapmamıza hiç mani olmadı.
En güçlü muhaliflerimden birini kaybettim.
Çok erken ayrıldı aramızdan...
Allah gani gani rahmet eylesin sevgili dostuma...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle