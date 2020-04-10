Korona Türkiye’deki bir gizli örgütü 15 kat büyüttü

Koronavirüs dolayısıyla evine kapanan ünlü televizyon yıldızının koyduğu 4 video da puzzle (bozyap) ile ilgiliydi.
* * *
DeGeneres 4 bin parçalık (tam sayısıyla 3 bin 999) bir puzzle’ı yaptığını anlatıyordu.
Bu 4 videodan en az görüntüleneni 4.5 milyondu.
Biri 7 milyon kez görüntülenmişti.
Yani toplam 20 milyona yakın insan ilgilenmiş ve seyretmişti.
* * *
Sonra dün New York Times’ta bir yazı gördüm.
Dünyada puzzle satışlarında çok büyük bir artış varmış.
Dünyanın en büyük puzzle üreticisi Alman Ravensburger şirketi şu an piyasaya mal yetiştiremiyormuş.
Amerika’da satışlar yılbaşı satışlarının üstüne çıkmış.
İngiltere’de bir üretici “geçmişte bir ayda aldığı talebi bugün bir günde aldığını” söylüyor.
* * *
Peki koronavirüs bu gizli örgütü nasıl patlattı?
Basit... Evde zaman geçirmenin en iyi yollarından biri bu.
Mevcut oynayıcılar stok yapıyor.
Bunlara yepyeni oyuncular ekleniyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison insanları evde tutmak için en etkili yollardan birinin puzzle olduğunu söylüyor ve o nedenle puzzle satın almak için sokağa çıkılmasına izin veriyor.
* * *
Peki Türkiye’deki durumu ne?
Bunu hepsiburada.com’un başkanı Hanzade Doğan’a sordum.
Verdiği rakam şaşırtıcı.
Puzzle satışı nisan ayında, yani son 10 günde geçen nisana göre 15 kat artmış.
Kutu oyunları satışındaki artış da 12 kat.
Özetle korona, dünyanın en legal gizli örgütünü bir dev haline getirdi...
Neden gizli örgüt dediğime gelince onu da bir sonraki yazıda anlatayım.
BU LEGAL GİZLİ ÖRGÜTÜN LİDERİ O
İNGİLİZ oyuncu Patrick Stewart puzzle tutkunları için “Onlar gizli bir örgüttür” demişti. Neden derseniz, puzzle yapan insanların genellikle bundan çok söz etmediklerini belirtiyor.
Mesela bu gizli örgütün dünyada bilinen en ünlü lideri Avustralyalı aktör Hugh Jackman’mış.
PUZZLE ÜRETMEK ÇOK ZOR BİR ŞEYMİŞ
BU yazıyı hazırlarken bir şeyi daha öğrendim.
Puzzle ilk bakışta insana sanki çok kolay yapılabilecek bir şey gibi görünüyor.
Yani “Bunu evde kendim de yapabilirim” diyorsunuz.
Oysa çok zormuş.
- Bir kere yeni bir puzzle’ın hazırlanması en az 4 hafta sürüyormuş.
- Her bir parça ayrı ayrı hazırlanıyormuş.
- Kesim işi çok zormuş. 1.100 kilo basınçlı özel bıçaklarla kesiliyormuş.
- Bu bıçaklar çabuk köreldiği için sık sık bilenmesi gerekiyormuş.
DEGENERES’E GÖRE PUZZLE YAPMANIN EN ZOR YANI NE
ELLENE DeGeneres Instagram hesabında 4 bin parçalık bir puzzle’ı anlatırken bu işin en zor yanını da söyledi.
En zoru kutudaki karışık bu 4 bin parçayı, desenler yukarı bakacak şekilde çevirmekmiş.
ERKEKLER ELLERİNİ DAHA AZ YIKADIKLARI İÇİN Mİ DAHA ÇOK ÖLÜYORLAR
GEÇEN gün yabancı bir TV kanalında izledim.
İtalya’da koronadan ölenlerin yüzde 69’u erkekmiş.
Çin’de pozitif teşhis konulan kadınların ölüm oranı 1.7’iken, erkeklerde 2.5’miş.
Televizyon bunu üç nedene bağladı.
BİR: Erkekler daha çok sigara içiyor.
İKİ: Erkeklerin kromozom ve gen yapısı farklı bir bağışıklık sistemi geliştiriyor.
ÜÇ: Erkekler ellerini daha az yıkıyor.
Çiş yaptıktan sonra elleri yıkamak gerekir mi gerekmez mi tartışmasına yeniden başlamanın zamanı geldi.
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN BERBERİ
FOTOĞRAFTA gördüğünüz berberin adı Sadettin Saran...
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı... Türkiye’nin en büyük spor
kanalı olan SSport’un da sahibi.
İngiltere Premier League’nin maçlarının Türkiye dahil 18 ülkede yayın haklarına sahip. NBA’i, Formula 1’i tenis maçlarını hep o yayınlıyor. Ayrıca Hırvatistan’da Split’in en büyük otelinin sahibi...
Saçını kestiği kişiler ise annesi ve babası... Bu fotoğrafları Instagram’a koydu.
122 bin kişi beğenmiş...
10 bine yakın güzel yorum var.
Böyle sıcak fotoğraflar hepimizin içini ısıtıyor.
DELİKANLI ADAM TAKIM ELBİSEYİ BÖYLE TAŞIR
BANA “Pop müzikte son 10 yılın en parlak çıkışını yapan şarkıcısı kimdir” diye sorarsanız, banko The Weeknd derim.
Etiyopya asıllı Kanadalı şarkıcı bana göre 2000’li yılların Michael Jackson’ı... Lady Gaga bile korona nedeniyle yeni albümünü çıkarmayı ertelerken o çıkardı.
“After Hours”tan iki şarkı var ki günlerdir deli gibi dinliyorum.
“Blinding Lights” harika... Albüm 3 Nisan’da çıktı. Yedi gün içinde sadece Spotify’da 680 milyon kişi dinlemiş.
“In Your Eyes” da harika bir şarkı...
“Blinding Lights”ın videosu ilginç. Las Vegas’ta ağzı burnu kırılıncaya kadar dayak yiyişini çekmiş.
Albüm kapağında da suratı kan revan içinde.
Buna karşılık bu albüm için çektirdiği öteki fotoğrafları çok sevdim.
Hele hele bu üzerinden dökülen takım elbiseye bittim. Çok esaslı bir çocuk bu. Ha bir de gerçek adını seviyorum.
Abel Makkonen Tesfaye... Çok “rasta” bir isim yani...
SİNEMA VE PARKLARA İKİNCİ X-RAY SİSTEMİ Mİ
DISNEY’in CEO’su Bob Iger Barron’s dergisine verdiği demeçte Disney parkların tekrar açılışı hakkındaki görüşlerini anlattı.
Bir aşı bulunacağını veya başka bir şeyin bulunacağını söyleyen Iger, parkların girişine normal güvenlik X-ray sistemleri yanında insanların ateşini ölçen ikinci bir güvenlik sisteminin konulabileceğini söyledi.
Ancak Wells Fargo şirketi normalleşmenin en az 24 ay süreceği tahmininde bulunuyor. O nedenle dünyanın en başarılı eğlence şirketi olan Disney’in kredi notunu da düşürdü.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜŞMANLARINDAN asla nefret etme, muhakeme kabiliyetini zayıflatır.”
Michael Corleone
Kim bilir kaçıncı defa seyrettiğim “Baba” (Godfather) filminin üçüncüsünden.
YAKINDA: TÜRKİYE’NİN EN GİZLİ DEVİ İLE ONLİNE SOHBET
TÜRKİYE’nin gizli bir devi var. Şirket sahibi değilseniz. Muhtemelen adını pek bilmiyorsunuz. Ama o Avrupa’nın en büyük şirketi.
Yani Mercedes’lerden, Deutsche Bank’lardan, Airbus’tan bile büyük.
İşte o gizli devin Türkiye’deki genel müdürü ile Zoom üzerinden çok ilginç bir online sohbet yaptım.
Bana çok ilginç şeyler anlattı.
En ilginci de şu:
Şirketin en büyük başarı öyküsü bir Dünya Kupası’nda oynanan Brezilya-Almanya maçı ile başlıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayfada okuyacak ve bu gizli devi tanıyacaksınız.
-YAKINDA BURADA-
Korona Türkiye’deki bir gizli örgütü 15 kat büyüttü
ÖNCE ünlü Amerikalı talk show’cu Ellen DeGeneres’in Instagram sayfasına koyduğu 4 videodan uyandım.
Koronavirüs dolayısıyla evine kapanan ünlü televizyon yıldızının koyduğu 4 video da puzzle (bozyap) ile ilgiliydi.
* * *
DeGeneres 4 bin parçalık (tam sayısıyla 3 bin 999) bir puzzle’ı yaptığını anlatıyordu.
Bu 4 videodan en az görüntüleneni 4.5 milyondu.
Biri 7 milyon kez görüntülenmişti.
Yani toplam 20 milyona yakın insan ilgilenmiş ve seyretmişti.
* * *
Sonra dün New York Times’ta bir yazı gördüm.
Dünyada puzzle satışlarında çok büyük bir artış varmış.
Dünyanın en büyük puzzle üreticisi Alman Ravensburger şirketi şu an piyasaya mal yetiştiremiyormuş.
Amerika’da satışlar yılbaşı satışlarının üstüne çıkmış.
İngiltere’de bir üretici “geçmişte bir ayda aldığı talebi bugün bir günde aldığını” söylüyor.
* * *
Peki koronavirüs bu gizli örgütü nasıl patlattı?
Basit... Evde zaman geçirmenin en iyi yollarından biri bu.
Mevcut oynayıcılar stok yapıyor.
Bunlara yepyeni oyuncular ekleniyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison insanları evde tutmak için en etkili yollardan birinin puzzle olduğunu söylüyor ve o nedenle puzzle satın almak için sokağa çıkılmasına izin veriyor.
* * *
Peki Türkiye’deki durumu ne?
Bunu hepsiburada.com’un başkanı Hanzade Doğan’a sordum.
Verdiği rakam şaşırtıcı.
Puzzle satışı nisan ayında, yani son 10 günde geçen nisana göre 15 kat artmış.
Kutu oyunları satışındaki artış da 12 kat.
Özetle korona, dünyanın en legal gizli örgütünü bir dev haline getirdi...
Neden gizli örgüt dediğime gelince onu da bir sonraki yazıda anlatayım.
BU LEGAL GİZLİ ÖRGÜTÜN LİDERİ O
İNGİLİZ oyuncu Patrick Stewart puzzle tutkunları için “Onlar gizli bir örgüttür” demişti. Neden derseniz, puzzle yapan insanların genellikle bundan çok söz etmediklerini belirtiyor.
Mesela bu gizli örgütün dünyada bilinen en ünlü lideri Avustralyalı aktör Hugh Jackman’mış.
PUZZLE ÜRETMEK ÇOK ZOR BİR ŞEYMİŞ
BU yazıyı hazırlarken bir şeyi daha öğrendim.
Puzzle ilk bakışta insana sanki çok kolay yapılabilecek bir şey gibi görünüyor.
Yani “Bunu evde kendim de yapabilirim” diyorsunuz.
Oysa çok zormuş.
DEGENERES’E GÖRE PUZZLE YAPMANIN EN ZOR YANI NE
ELLENE DeGeneres Instagram hesabında 4 bin parçalık bir puzzle’ı anlatırken bu işin en zor yanını da söyledi.
En zoru kutudaki karışık bu 4 bin parçayı, desenler yukarı bakacak şekilde çevirmekmiş.
ERKEKLER ELLERİNİ DAHA AZ YIKADIKLARI İÇİN Mİ DAHA ÇOK ÖLÜYORLAR
GEÇEN gün yabancı bir TV kanalında izledim.
İtalya’da koronadan ölenlerin yüzde 69’u erkekmiş.
Çin’de pozitif teşhis konulan kadınların ölüm oranı 1.7’iken, erkeklerde 2.5’miş.
Televizyon bunu üç nedene bağladı.
BİR: Erkekler daha çok sigara içiyor.
İKİ: Erkeklerin kromozom ve gen yapısı farklı bir bağışıklık sistemi geliştiriyor.
ÜÇ: Erkekler ellerini daha az yıkıyor.
Çiş yaptıktan sonra elleri yıkamak gerekir mi gerekmez mi tartışmasına yeniden başlamanın zamanı geldi.
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN BERBERİ
FOTOĞRAFTA gördüğünüz berberin adı Sadettin Saran...
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı... Türkiye’nin en büyük spor
kanalı olan SSport’un da sahibi.
İngiltere Premier League’nin maçlarının Türkiye dahil 18 ülkede yayın haklarına sahip. NBA’i, Formula 1’i tenis maçlarını hep o yayınlıyor. Ayrıca Hırvatistan’da Split’in en büyük otelinin sahibi...
Saçını kestiği kişiler ise annesi ve babası... Bu fotoğrafları Instagram’a koydu.
122 bin kişi beğenmiş...
10 bine yakın güzel yorum var.
Böyle sıcak fotoğraflar hepimizin içini ısıtıyor.
DELİKANLI ADAM TAKIM ELBİSEYİ BÖYLE TAŞIR
BANA “Pop müzikte son 10 yılın en parlak çıkışını yapan şarkıcısı kimdir” diye sorarsanız, banko The Weeknd derim.
Etiyopya asıllı Kanadalı şarkıcı bana göre 2000’li yılların Michael Jackson’ı... Lady Gaga bile korona nedeniyle yeni albümünü çıkarmayı ertelerken o çıkardı.
“After Hours”tan iki şarkı var ki günlerdir deli gibi dinliyorum.
“Blinding Lights” harika... Albüm 3 Nisan’da çıktı. Yedi gün içinde sadece Spotify’da 680 milyon kişi dinlemiş.
“In Your Eyes” da harika bir şarkı...
“Blinding Lights”ın videosu ilginç. Las Vegas’ta ağzı burnu kırılıncaya kadar dayak yiyişini çekmiş.
Albüm kapağında da suratı kan revan içinde.
Buna karşılık bu albüm için çektirdiği öteki fotoğrafları çok sevdim.
Hele hele bu üzerinden dökülen takım elbiseye bittim. Çok esaslı bir çocuk bu. Ha bir de gerçek adını seviyorum.
Abel Makkonen Tesfaye... Çok “rasta” bir isim yani...
SİNEMA VE PARKLARA İKİNCİ X-RAY SİSTEMİ Mİ
DISNEY’in CEO’su Bob Iger Barron’s dergisine verdiği demeçte Disney parkların tekrar açılışı hakkındaki görüşlerini anlattı.
Bir aşı bulunacağını veya başka bir şeyin bulunacağını söyleyen Iger, parkların girişine normal güvenlik X-ray sistemleri yanında insanların ateşini ölçen ikinci bir güvenlik sisteminin konulabileceğini söyledi.
Ancak Wells Fargo şirketi normalleşmenin en az 24 ay süreceği tahmininde bulunuyor. O nedenle dünyanın en başarılı eğlence şirketi olan Disney’in kredi notunu da düşürdü.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜŞMANLARINDAN asla nefret etme, muhakeme kabiliyetini zayıflatır.”
Michael Corleone
Kim bilir kaçıncı defa seyrettiğim “Baba” (Godfather) filminin üçüncüsünden.
YAKINDA: TÜRKİYE’NİN EN GİZLİ DEVİ İLE ONLİNE SOHBET
TÜRKİYE’nin gizli bir devi var. Şirket sahibi değilseniz. Muhtemelen adını pek bilmiyorsunuz. Ama o Avrupa’nın en büyük şirketi.
Yani Mercedes’lerden, Deutsche Bank’lardan, Airbus’tan bile büyük.
İşte o gizli devin Türkiye’deki genel müdürü ile Zoom üzerinden çok ilginç bir online sohbet yaptım.
Bana çok ilginç şeyler anlattı.
En ilginci de şu:
Şirketin en büyük başarı öyküsü bir Dünya Kupası’nda oynanan Brezilya-Almanya maçı ile başlıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayfada okuyacak ve bu gizli devi tanıyacaksınız.
-YAKINDA BURADA-