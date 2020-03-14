Korona meditasyonumun ilk sonuç deklarasyonu

Düşünmemiz, kendimiz ve ülkemiz hakkında meditasyon yapmamız için de bir fırsat var şimdi...
Ben dün öyle bir meditasyon yaptım...
Kendi kendime sordum.
Bana kim deva olur?
*
Bağırmayan, çağırmayan, belagatte desibel şiddeti uygulamayan, her itirazıma “Hain” diye yüklenmeyen, belagati gümbürtü değil sükûnet olarak gören, sözün ve bağırış çağırışın teneke olduğu yerde sükûneti altın haline getiren bir simyacı bana deva olur.
Bana doğruları, sadece doğruları söyleyen, gerçekleri saklamayan, ekonomi kötüye gittiğinde “Kötüye gidiyor” diyebilen, öyle dediği için, “Ekonomi iyiye gidiyor” dediği zaman da inanacağım, güvenebileceğim bir insan deva olur.
*
İnsanlara olmayan bir suçu yapıştırıp, ondan tutturamayınca, bir başka suç yükleyen, onu da tutturamayınca “Hain” diyen “Casus” diyen, ileride bir gün onu da tutturamayınca “Yolda giderken konuşuyor” bile deyip tutuklayacak savcı ve hâkimler değil, kendini iç rahatlığıyla emanet edeceği bir adalet deva olabilir.
*
Bana başka kim ve ne deva olabilir? Her bir vatandaşını devletin sınırsız gücüne karşı koruyabilen, vergisini veren vatandaşın, o verginin nereye harcandığı konusunda hesap sorabileceği bir düzen deva olabilir.
*
Bana sabah saat 06.00’da kapım çalındığında “Hah işte beni almaya geldiler” diye paniklemeyeceğim bir polis gücü deva olabilir.
*
Beni kendisine bağırmadan çağırmadan, ürkütmeden, korkutmadan, ezmeden, dövmeden, sevgiyle bağlayacak biri deva olabilir.
*
Bana kim bunların hepsini vaat ederse, kim vaadini tutacağına inandırabilirse, kim o samimiyeti gösterirse o deva olur.
*
Deva olan o her kimse... Gönlümü de alır... Oyumu da...
*
Var olan partilere de, yeni kurulanlara da buradan ilan ediyorum:
Benim korona meditasyonumun sonuç bildirgesi budur...
KORONADAN EN İYİ İNTİKAM NASIL ALINIR
KORONA günlerimde bol bol dizi izliyorum. Son olarak “Hunters”a başladım.
Dizi hakkında bazı olumsuz eleştiriler izlemiştim ama ilk iki bölüm bana göre çok iyi gidiyor. Hem tarihi bir olay var hem polisiye...
Dizinin ilk bölümünde Yahudilerin kutsal geleneklerinin anlatıldığı Talmud kitabından şöyle bir cümle vardı:
“En iyi intikam iyi yaşamaktır...”
“İntikam” kelimesini sevmem. Rövanş, kan davası da bana çok uzaktır. O nedenle cümle bana çok iyi geldi.
Bir haksızlığa uğradığınızda, tabii ki hakkınızı arayacaksınız...
Ama bunu bir intikam vesilesi haline getirmektense...
Güzel yaşamaya devam etmek bence de en doğrusu...
KORONA GÜNLERİNDE BODRUM VE AKBÜK
İlk uyarı kızım Gülümsün’den geldi...
“Baba sen risk grubundasın... Dikkat...”
Tabii hemen ardından Tansu...
Onunki tam belagat şiddetti...
Emir kipinde... “Bana bak risk grubundasın, başıma dert açma...”
Bu arada o da 67 yaşında...
“Tansu sen de değil misin” dedim, ama elindeki iki akıllı telefondan sosyal medyada olduğu için duymadı bile... Neticede şu korona günlerinde ben önce Bodrum’a, sonra Akbük’e sığındım.
Durum ne mi?
Dün Instagram’da Mehmet Krdnz sayfasından aldığım şu Ören sahil fotoğrafı gibi...
Villegietura... İlkbahar sayfiye sükûneti... Yani tam korona meditasyonu yapılacak yer...
ULAN P....NK BEN KRG’İSEM SEN DE TAM BİR KKYRG’SİN
Son telefon bir arkadaşımdan...
Yahu adam kendisi 64 yaşında ama ben 72’yim ya, güya beni kolluyor:
“Aman abi dikkat risk grubundasın... Sen en iyisi mi ya Urla’ya, ya Akbük’e köye git...”
Benden 8 yaş genç ya, beni KRG’ye sokmaktan özel zevk alıyor...
KRG ne mi?
Biziz... Korona Risk Grubu...
Oysa ben bu gruba SSSG de diyorum...
Sixy Sexy Something Group...
Nasılsa “P.....nk” kelimesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla resmen basit bir eleştiri haline getirildi diye bastım kalayı:
“Ulan p.....nk asıl sen KKYRG’desin...”
O da mı ne?
Şu an dünyadaki çoğu insan...
Koronavirüsten Kafayı Yeme Risk Grubu... Kim mi bu, bana abi diyen 64 yaşında, köşe yazarı KKYRG...
Merak etmeyin o nasılsa duramaz kendini açıklar...
2020 YILI GERÇEK BİR ‘ANNUS HORRİBİLİS’ Mİ
2020 acaba tam bir “Annus Horribilis” mi...
“Annus Horribilis” Latincede “Korkunç yıl” anlamına gelen bir kelime... İlk defa 24 Kasım 1992’de İngiltere Kraliçesi Elizabeth, taç giyişinin 40’ıncı yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada kullandı.
Çünkü o yıl kraliyet ailesinin başına bir sürü olay gelmişti. Buna Prenses Diana ile eşi Prens Charles arasındaki ilk sorun da dahildi.
İspanya Kralı Carlos da 2007 yılını kendi kraliyet ailesinin “Annus Horribilis”’i ilan etmişti. Aslında kelimenin kökeni “Annus Mirabilis”ti..
Yani “harika”, “mucize” yıl...
Bana göre biz Türkler için de 2020 tam anlamıyla bir “Annus Horribilis”...
Deprem, su baskınları, İdlib’de 36 şehit... Şimdi de koronavirüs...
Tam yani...
KARİKATÜRİST GÖZÜYLE BİR KSSS’NİN İTİRAZI
TUĞRUL Eryılmaz T24’deki “Seviyeli Magazin” köşesinde karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in çizdiği bu karikatürü yayınladı.
Ama bir itirazı var:
“Hasan Cemal, Aydın Engin, Oya Baydar, Yalçın Doğan, Tan Oral varken niye beni konu mankeni yapmış anlamadım” diyor.
Haklı...
Tuğrul 74 yaşında...
Hasan Abi ise 76 yaşında...
........................
(*) KSSS: Korana Sixty (Seventy) Sexy Something
MÜZİK
EVDE TEK BAŞINA ‘K’ MEDİTASYONU
Jean Philippe Rameau: “The Arts and the Hours”, Vikingur Olafsson. (Çok yumuşak bir piyano. Gergin hallerimiz için çok iyi bir korona günleri meditasyonu. Özellikle gece tavsiye ederim.)
EVDE TEK BAŞINAVİNTAGE ROMANTİZM
Jean Ferrat: “C’est Toujours la Premiere Fois”. (2010 yılında kaybettiğimiz Fransız komünist şarkıcı Jean Ferrat’nın en güzel şarkılarından biri. Yeniden miks edilerek önceki hafta yayınlandı. Bana çok iyi geliyor. Vintage bir romantizm.)
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Korona meditasyonumun ilk sonuç deklarasyonu
Korona günlerinde inzivaya çekildik ya...
Düşünmemiz, kendimiz ve ülkemiz hakkında meditasyon yapmamız için de bir fırsat var şimdi...
Ben dün öyle bir meditasyon yaptım...
Kendi kendime sordum.
Bana kim deva olur?
*
Bağırmayan, çağırmayan, belagatte desibel şiddeti uygulamayan, her itirazıma “Hain” diye yüklenmeyen, belagati gümbürtü değil sükûnet olarak gören, sözün ve bağırış çağırışın teneke olduğu yerde sükûneti altın haline getiren bir simyacı bana deva olur.
Bana doğruları, sadece doğruları söyleyen, gerçekleri saklamayan, ekonomi kötüye gittiğinde “Kötüye gidiyor” diyebilen, öyle dediği için, “Ekonomi iyiye gidiyor” dediği zaman da inanacağım, güvenebileceğim bir insan deva olur.
*
İnsanlara olmayan bir suçu yapıştırıp, ondan tutturamayınca, bir başka suç yükleyen, onu da tutturamayınca “Hain” diyen “Casus” diyen, ileride bir gün onu da tutturamayınca “Yolda giderken konuşuyor” bile deyip tutuklayacak savcı ve hâkimler değil, kendini iç rahatlığıyla emanet edeceği bir adalet deva olabilir.
*
Bana başka kim ve ne deva olabilir? Her bir vatandaşını devletin sınırsız gücüne karşı koruyabilen, vergisini veren vatandaşın, o verginin nereye harcandığı konusunda hesap sorabileceği bir düzen deva olabilir.
*
Bana sabah saat 06.00’da kapım çalındığında “Hah işte beni almaya geldiler” diye paniklemeyeceğim bir polis gücü deva olabilir.
*
Beni kendisine bağırmadan çağırmadan, ürkütmeden, korkutmadan, ezmeden, dövmeden, sevgiyle bağlayacak biri deva olabilir.
*
Bana kim bunların hepsini vaat ederse, kim vaadini tutacağına inandırabilirse, kim o samimiyeti gösterirse o deva olur.
*
Deva olan o her kimse... Gönlümü de alır... Oyumu da...
*
Var olan partilere de, yeni kurulanlara da buradan ilan ediyorum:
Benim korona meditasyonumun sonuç bildirgesi budur...
KORONADAN EN İYİ İNTİKAM NASIL ALINIR
KORONA günlerimde bol bol dizi izliyorum. Son olarak “Hunters”a başladım.
Dizi hakkında bazı olumsuz eleştiriler izlemiştim ama ilk iki bölüm bana göre çok iyi gidiyor. Hem tarihi bir olay var hem polisiye...
Dizinin ilk bölümünde Yahudilerin kutsal geleneklerinin anlatıldığı Talmud kitabından şöyle bir cümle vardı:
“En iyi intikam iyi yaşamaktır...”
“İntikam” kelimesini sevmem. Rövanş, kan davası da bana çok uzaktır. O nedenle cümle bana çok iyi geldi.
Bir haksızlığa uğradığınızda, tabii ki hakkınızı arayacaksınız...
Ama bunu bir intikam vesilesi haline getirmektense...
Güzel yaşamaya devam etmek bence de en doğrusu...
KORONA GÜNLERİNDE BODRUM VE AKBÜK
İlk uyarı kızım Gülümsün’den geldi...
“Baba sen risk grubundasın... Dikkat...”
Tabii hemen ardından Tansu...
Onunki tam belagat şiddetti...
Emir kipinde... “Bana bak risk grubundasın, başıma dert açma...”
Bu arada o da 67 yaşında...
“Tansu sen de değil misin” dedim, ama elindeki iki akıllı telefondan sosyal medyada olduğu için duymadı bile... Neticede şu korona günlerinde ben önce Bodrum’a, sonra Akbük’e sığındım.
Durum ne mi?
Dün Instagram’da Mehmet Krdnz sayfasından aldığım şu Ören sahil fotoğrafı gibi...
Villegietura... İlkbahar sayfiye sükûneti... Yani tam korona meditasyonu yapılacak yer...
ULAN P....NK BEN KRG’İSEM SEN DE TAM BİR KKYRG’SİN
Son telefon bir arkadaşımdan...
Yahu adam kendisi 64 yaşında ama ben 72’yim ya, güya beni kolluyor:
“Aman abi dikkat risk grubundasın... Sen en iyisi mi ya Urla’ya, ya Akbük’e köye git...”
Benden 8 yaş genç ya, beni KRG’ye sokmaktan özel zevk alıyor...
KRG ne mi?
Biziz... Korona Risk Grubu...
Oysa ben bu gruba SSSG de diyorum...
Sixy Sexy Something Group...
Nasılsa “P.....nk” kelimesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla resmen basit bir eleştiri haline getirildi diye bastım kalayı:
“Ulan p.....nk asıl sen KKYRG’desin...”
O da mı ne?
Şu an dünyadaki çoğu insan...
Koronavirüsten Kafayı Yeme Risk Grubu... Kim mi bu, bana abi diyen 64 yaşında, köşe yazarı KKYRG...
Merak etmeyin o nasılsa duramaz kendini açıklar...
2020 YILI GERÇEK BİR ‘ANNUS HORRİBİLİS’ Mİ
2020 acaba tam bir “Annus Horribilis” mi...
“Annus Horribilis” Latincede “Korkunç yıl” anlamına gelen bir kelime... İlk defa 24 Kasım 1992’de İngiltere Kraliçesi Elizabeth, taç giyişinin 40’ıncı yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada kullandı.
Çünkü o yıl kraliyet ailesinin başına bir sürü olay gelmişti. Buna Prenses Diana ile eşi Prens Charles arasındaki ilk sorun da dahildi.
İspanya Kralı Carlos da 2007 yılını kendi kraliyet ailesinin “Annus Horribilis”’i ilan etmişti. Aslında kelimenin kökeni “Annus Mirabilis”ti..
Yani “harika”, “mucize” yıl...
Bana göre biz Türkler için de 2020 tam anlamıyla bir “Annus Horribilis”...
Deprem, su baskınları, İdlib’de 36 şehit... Şimdi de koronavirüs...
Tam yani...
KARİKATÜRİST GÖZÜYLE BİR KSSS’NİN İTİRAZI
TUĞRUL Eryılmaz T24’deki “Seviyeli Magazin” köşesinde karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in çizdiği bu karikatürü yayınladı.
Ama bir itirazı var:
“Hasan Cemal, Aydın Engin, Oya Baydar, Yalçın Doğan, Tan Oral varken niye beni konu mankeni yapmış anlamadım” diyor.
Haklı...
Tuğrul 74 yaşında...
Hasan Abi ise 76 yaşında...
........................
(*) KSSS: Korana Sixty (Seventy) Sexy Something
MÜZİK
EVDE TEK BAŞINA ‘K’ MEDİTASYONU
Jean Philippe Rameau: “The Arts and the Hours”, Vikingur Olafsson. (Çok yumuşak bir piyano. Gergin hallerimiz için çok iyi bir korona günleri meditasyonu. Özellikle gece tavsiye ederim.)
EVDE TEK BAŞINAVİNTAGE ROMANTİZM
Jean Ferrat: “C’est Toujours la Premiere Fois”. (2010 yılında kaybettiğimiz Fransız komünist şarkıcı Jean Ferrat’nın en güzel şarkılarından biri. Yeniden miks edilerek önceki hafta yayınlandı. Bana çok iyi geliyor. Vintage bir romantizm.)
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin