Konteynerdeki gömleklerin herkesi düşündüren hikâyesi

“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Konteynerdeki gömleklerin herkesi düşündüren hikâyesi
Yandaki fotoğraf Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Long Beach limanında çekildi.
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Peki ne vardı bu konteynerlerin içinde?
Kokain mi...
Hayır...
Silah ve patlayıcı mı...
Hayır...
Ama onlar kadar “tehlikeli” bir şey vardı....
Ne miydi?
Sıkı durun...
Bakın malın gerçek sahibi kimlermiş...
Konteynerlerde pamuktan yapılmış erkek tişörtleri ve gömlekleri vardı.
Öyleyse bunları gönderen terörist bir örgüt müydü?
Hayır...
Gelen malın sahibi “Uniqlo”ydu...
Uniqlo, Japonya’nın en büyük giyim markasıydı.
Son yıllarda dünyada en hızla büyüyen markaydı.
Amerika’da da binlerce mağazası vardı.
POLİSLERİN ELİNDEKİ WOR BELGESİ NEYDİ
Gelen yetkililerin elinde “WOR” adı verilen bir belge bulunuyordu.
WOR “Withhold Release Order” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir belge...
Gelen malı serbest bırakma emri anlamına geliyor.
Amerikan kanunlarına göre dışarıdan gelen malın “Zorla çalıştırma” sonucu üretilen bir ürünü kullanması halinde ülkeye serbestçe girişini durduran bir belge...
Gelen yetkililer Uniqlo’nun getirdiği gömleklerde kullanılan pamuğun Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Uygurların zorla çalıştırılmaları ile elde edildiği yolunda istihbarat aldıklarını söylüyordu.
O MALLAR ŞİMDİ NE OLACAK GERİ Mİ GİDECEK İMHA MI
5 Ocak günü Long Beach limanında başlayan bu soruşturma, önceki hafta, 10 Mayıs günü tamamlandı.
Ve o geminin getirdiği konteynerler içindeki tişört ve gömleklerin Amerika Birleşik Devletleri’ne girmesi yasaklandı.
Ya bu malı geri gönderecekler...
Veya daha büyük ihtimalle imha edecekler......
BÖYLE BÜYÜK ŞİRKETE BİLE YAPILIYORSA
ABD, Uniqlo gibi küresel bir markaya bunu yapıyorsa, artık dünyanın bütün markaları için bu sorun var demektir.
Ancak bu sadece Uniqlo markası için sorun değil.
Asıl hedef o pamuğun üretildiği ülke...
Yani Çin...
Yani Çin’in kendi içindeki bir “insan hakları” sorunu...
Şimdi çıkıp “Dış güçlerin Çin’e siyasi oyunu” diyebilirsiniz...
Bunu “üst akıl” teorileri ile izah edebilirsiniz...
Ama önümüzdeki günlerde bütün ülkelerin önüne çıkacak olan çok önemli bir sorunu bu açıklamalarla ortadan kaldıramazsınız.
YENİ ‘WAR’ YANİ SAVAŞ ‘WOR’ OLACAK
Artık hepimiz şunu iyi bilelim.
Bütün ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, adaletsizlikler, özgürlükleri ortadan kaldıran totaliter uygulamalar artık dünya ticaretinin “WOR” belgeleri haline dönüşüyor...
Yani önümüzdeki dönemin anahtar kelimesi, savaş anlamına gelen “WAR” değil, “WOR” olacak.
Long Beach’deki Uniqlo konteynerleri insan hakları ihlalleri yapan, vatandaşına adaletsiz davranan, özgürlükleri ortadan kaldıran bütün ülkelerin markaları için ciddi bir gelişmenin ilk işareti....
O nedenle hükümetin bu hafta uygulamaya koyacağı Adalet Reformu, Türk şirketlerinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.
STANLEY KUBRİCK FİLMLERİNDE GÖRMEDİĞİNİZ GİZLİ ‘10 EMİR’
ÖNCEKİ gecemin kahramanı büyük yönetmen Stanley Kubrick’ti...
“Space Odyssey”, “Barry Lyndon”, “Otomatik Portakal”, “Shining” ve “Eyes Wide Shut” gibi olağanüstü
filmlerin yönetmeni yani...
Bir streaming platformunda 30 yıl boyunca onun şoförlüğünü yapan İtalyan asıllı bir İngilizle ilgili belgeseli seyrettim.
Emilio d’Allessandro adlı şoförün üzerine kurulu belgesel 2015 yapımı ama Türkiye’de geçen hafta gösterime sokuldu.
Belgeselde Stanley Kubrick’in hayat felsefesini özetleyen bir tablo vardı.
Onun 10 maddesini sizinle paylaşmak istiyorum.
BU KANUNLARDAN KAÇI VE HANGİSİ SİZE DE UYAR
· Bir şeyi açtıysan kapat...
* Bir düğmeyi çevirdiysen, yine çevirip kapat.
* Bir kilidi açtıysan, tekrar kilitle.
* Bir şeyi ödünç aldıysan iade et.
* Bir şeyi kullanıyorsan, dikkatli kullan kırma, bozma...
* Bir şeyi kirlettiysen, temizle.
*Bir yerden bir şeyi aldıysan, yerine koy.
* Başkasına ait bir şey alacaksan, önce izin iste.
* Bir şeyi kullanmayı bilmiyorsan, yerinde bırak, dokunma.
* Seni ilgilendiren bir şey değilse, burnunu sokma.
BANA UYANLAR VE UYMAYANLAR
NE dersiniz? Size uygun mu?
Şöyle bir baktım... Hepsi bana göre değil... Mesela hiiç işim oymayan bir şeye de burnumu sokarım.
Mesela dağıttığım masayı asla toplamam...
Televizyonu her gece açarım, sabaha kadar kapatmam...
YENİ KAVRAM
MAGAZİN DİLİNİN YENİ KAVRAMLARI
DÜNÜN en güzel magazin hikâyesini Hürriyet Kelebek’te Orkun Ün’ün köşesinde okudum,
2007 yılında çıkan “Kalbime Gömerim O Zaman” şarkısının hikâyesini anlatıyordu.
Şarkıyı Gökçe Kırgız isimli bir kadın yazmış ve söylemiş.
Ancak sonradan şarkısının peşini bırakmış ve yıllar sonra ortaya çakma bir Gökçe Kırgız çıkmış ve bu şarkıyı sanki o Gökçe Kırgız’mış gibi söylemeye başlamış...
*
Orkun bu olayı harika kavramlarla anlatıyor:
- Bir kere “Kimlik araklaması var” diyor.
- “Sahte itibar yüklemesi var” diyor...
Vee...
- Son günlerin gözde deyişi ile “Başkasının emeğinin üzerine çökme” var diyor.
İşte budur dinamik magazin anlayışı...
Yeni Türkiye’nin yeni magazini yeni kavramlarla zenginleşiyor...
SİNAN AKÇIL O KADİR İNANIR TARİFİNİ TERSTEN YAPSAYDI
DÜNKÜ Kelebek’in manşeti harikaydı.
“Sinan’ın maço tarifi” başlığı ile verilen haberi ilgiyle okudum.
*
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl Bodrum’daymış. Akşam Sinan’ın yaş gününü kutlamışlar...
O yaş gününde Sinan bir-iki kadeh de atınca heyecana gelmiş olmalı ki, kendini çok ilginç bir maço erkek tarifiyle anlatmış:
“Ben” diyor; “Ricky Martin görünüşlü bir Kadir İnanır’ım...”
*
Ricky Martin gay olduğunu saklamayan bir sanatçı...
Kadir abimize gelince...
Neyse daha fazla karıştırıp arkadaşım Kadir İnanır’ı durup dururken kızdırmayayım...
“Kadir İnanır görünümlü Ricky Martin” de demediğine göre mesele yok.
‘AŞK, ÖLÜM VE ROBOTLAR’IN İKİNCİ SEZONU DA HARİKA
BANA “21’inci yüzyılın ikinci yarısının dizileri ne olacak” diye sorarsanız. Banko şu cevabı veririm: “Love, Death and Robots...”
Yani “Aşk, Ölüm ve Robotlar...”
İlk bölümü 2019’da yayınlanan dizinin üç yapımcısından biri David Fincher... Tabii onun eli ve vizyonu bir şeye değince bambaşka bir şey ortaya çıkıyor.
Dizi, gerçek insan karakterleri ile çizgi filmin birleşmesinden oluşan kısa bölümler.
Ama müthiş bir hayal gücü... Olağanüstü bir teknik..
Ve tabii ki mükemmel senaryolar...
Benim 21’inci yüzyıl anlayışım bu...