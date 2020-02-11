‘Kimsesizlerin kimsesi' Joker onu kime söyledi

İnsanın karanlık yüzüdür ama kesinlikle bir Darth Vader değildir.
Çünkü ezik bir tarafı vardır. O nedenle en iyi oyuncu ödülünün ‘Joker’in bugüne kadar hiç görmediğimiz ezik ve haksızlığa uğramış tarafını anlatan filmde o rolü oynayan Joaquin Phoenix’e verilmesine çok sevindim.
Dünkü Oscar töreni için sabaha kadar uykusuz kalmama değen dört şeyden biri buydu.
Öteki üçünü de anlatacağım.
Joaquin Phoenix’in konuşması, belki de bu törenin tek yarı siyasi konuşmasıydı.
Ama öyle bir konuşma yaptı ki...
O sözlerin Joker’in ağzından çıkması beni çok etkiledi.
*
Özetle dedi ki Joker:
“Ben hayatta çok yanlış yaptım. Çekilmez herifin tekiydim. Ama bu insanlar bana ikinci bir şans tanıdı. O sayede sessizlerin sesi olabildik...”
İşte bu cümle, bütün hayatım boyunca çevreme anlatmak istediğim ama asla başaramadığım bir şeyin özetiydi.
*
Ne yazık ki çevremde öyle acımasız bir iklim var ki... Herkes parmağını herkesin gözüne sokarak, boğazına sarılarak haykırıyor:
“Ama sen geçmişte böyle yapmıştın...”
Hata yapan bir insana ikinci şansı vermek, kendi hatasını düzeltme imkânını sağlamak yerine...
“Dava” diye korkunç bir kavramın taşlaştırdığı yüreklerinde o insanı sonsuza kadar mezarlara gömmeye, hapishanelerde çürütmeye çalışmak...
İntikamdan intikam, kandan kan, rövanştan rövanş çıkarmaya ant içmek... İşte bu duvarları aşmak neredeyse imkânsız...
*
Joker bunları söylerken, “İnşallah Türkiye’de de dinleyen olmuştur” dedim.
*
Phoenix bir de kaybettiği kardeşi River Phoenix’in 17 yaşındayken yazdığı şu dizeyi okudu:
“Sevgiyle koşarsan, barış da peşinden gelir...”
Umarım bu cümleyi de Ortadoğu’nun taş yürekleri işitir.
KIRMIZI HALI 1
BELLİ Kİ EŞİ EL KOYMUŞ AMA O DA YETMEMİŞ
TABİİ ki yine Salma Hayek’i özel olarak izledim.
Altın Küre ödüllerinde kıyafeti feci ötesiydi.
Sormuştum...
“Kim derdi ki bu kadının kocası Gucci’nin sahibi...”
Dünkü törende iki önemli fark vardı.
BİR: Kırmızı halıda geçerken verilen altyazıdan gördük ki soyadına eşinin soyadını da eklemiş.
Salma Hayek-Pinault...
İKİ: Belli ki bu defa eşinin tasarımcıları işe el koymuş. Tek omuz beyaz ve sade bir elbise giymişti.
Ehh daha iyi olmuş diyebilirim.
Ama sadece o kadar...
KIRMIZI HALI 2
ONA ALTI MADONNA ÜSTÜ TRUVALI HELEN DEMİŞTİM YA
EVET Altın Küre ödülleri kırmızı halısındaki hali için aynen böyle yazmıştım.
Bu defaki Charlize Theron için ise “İşte budur” diyeceğim.
Davos’ta kaldığım Schatzalp Oteli’nde beş gün boyunca sabah kahvaltısında hayranlıkla seyrettiğim cool kadın dönmüş.
Bu defa hayatımda gördüğüm en güzel tek omuz elbiseyi giymişti...
Ve onu muhteşem şekilde dolduran bir beden ve duruş...
Ten points...
KIRMIZI HALI 3
İTİRAF EDEYİM İLK SAHNEDE ONU LEZBİYEN SANMIŞTIM
DÜN Bein 1 kanalında töreni yorumlayan Mehmet Açar, “Laura Dern göründüğü ilk sahnede filmin akışını değiştirdi” dedi. Katılıyorum.
O sahnede beni de çok etkiledi. Ama itiraf edeyim, o sahnede Scarlett Johansson’un yanına öyle bir oturdu ve çok yakından öyle şeyler söyledi ki, oradaki rolü için önce “Bu kadın lezbiyen” diye düşündüm.
Ama değilmiş...
KIRMIZI HALI 4
BİR SİYAH GÖMLEK VE KRUVAZE FARKI
ALTIN Küre’de Rami Malek için de şöyle demiştim: “İnsan Freddie Mercury bekleyince düş kırıklığına uğruyor...”
Bu defa öyle demeyeceğim.
İki şey ve bir bakış her şeyi değiştirmiş.
Siyah gömlek...
Kruvaze smokin...
Ve duruş.
Bu defa Freddie Mercury’yi beklemedim. Çok iyi olmuş.
“Cehennem ayrıntıda saklıdır” denir. Cennet de öyleymiş galiba...
KIRMIZI HALI 5
GÖĞÜSLERİNE BAKARDIM, ARTIK YÜZÜNE BAKIYORUM
ALTIN Küre’de Scarlett Johansson için de fena konuşmuştum.
O günkü elbisesini ve duruşunu görünce, “Kendini kırmızı halının tepesinden atmış” demiştim.
Bu defa o da iyiydi.
Aramızda kalması şartıyla bir itirafta bulunacağım.
Bir erkek olarak önceleri Scarlett Johansson’un büstüne (göğüslerine dememek için), sonra genel olarak hatlarına bakardım.
“Evlilik Hikâyesi”nde o yüzüyle öyle bir performans çıkarıyor ki... O sanat beni artık çok daha fazla cezbediyor.
Kim bilir belki de yaşımdandır...
DEĞERDİ 1
‘DÖVÜŞ KULÜBÜ’ KURALLARINI UNUTAN ADAMIN YAŞI KAÇTIR
BRAD Pitt geçtiğimiz haftalarda SAG ödülünü alırken esprili harika bir konuşma yapmıştı:
“Artık yaşlıyım. Gece çekimleri bana zor gelmeye başladı. Zor sahneleri dublörlere bırakıyorum. Ve ‘Dövüş Kulübü’nün ilk kurallarını bile unuttum...”
Ama Oscar’da öyle harika bir konuşma yaptı ki... Olağanüstü güzel bir şekilde yaş alan sanatçı bazı çok önemli şeyleri hiç unutmamış.
Neler mi...
Vefa... Minnet... Kibirsizlik... Tevazu... Saygı... Siyaseti tam dozunda bırakmak...
45 saniyeye sığdırılmış en harika konuşmaydı...
Ve kesinlikle sabaha kadar uykusuz kalmama değen ikinci şeydi.
DEĞERDİ 2
BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN HARİKA BAŞLANGIÇ ŞOVU
JANELLE Monae’ye burada çok özel bir yer vermek istiyorum.
Kansas City’li bu harika kız törenin başında öyle bir şov yaptı ki...
Böylesi bugüne kadar görülmedi...
Törenin elektriğini bir anda zirveye çıkardı.
İlk defa bir Oscar seyircisi bir şovu ayakta alkışladı.
Allahım o ne enerji... Ne şarkı söyleme tekniği... Ne koreografi... Ne dans...
Ne sempatiklik...
Sırf bunun için uykusuz kalmaya değerdi.
Kaçırdıysanız mutlaka YouTube’dan bulup seyredin...
DEĞERDİ 3
BİR ‘PARAZİT’ 4 OSCAR’LA DEVLER LİGİNE GİRDİ
BU yılki Oscar’ın en hoşuma giden sonucu Güney Kore filmi “Parazit”in 4 Oscar almasıydı.
Ama bir öteki kazanan da “Parazit” filminin dağıtımını yapan Neon şirketi oldu.
Daha 2017 yılında kurulan şirket bu Oscar’larla devlere yetişti.
Bu sonucu görmek için de sabaha kadar uykusuz kalmaya değerdi.
KİM, KAÇ OSCAR ALDI
Neon: 4
Sony: 4
Disney: 4
Amblin, Universal: 3
Netflix: 2
Warner Bros: 2
AE: 1
Lionsgate: 1
Marshall Curry: 1
Paramount: 1
Roadside: 1
GÖZLEM
SAÇINI BOYAYAN YAŞLI ERKEKLERE ROL MODELİ
ROBERT De Niro’yu bugüne kadar hiç bu kadar beyaz saçlı ve ak sakallı görmedim.
Herhalde artık boyamayı tamamen bıraktı. Bence harika olmuş.
Martin Scorsese de öyleydi...
‘Goodfellas’, yine sıkı dostlar olarak birlikte çok güzel yaşlanıyorlar.
GÖZLEM
HİÇ ŞÜPHESİZ GECENİN EN İYİ 2 ESPRİSİ ŞUYDU
Açılış sunumunu yapan Chris Rock, salonda bulunan Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u göstererek şöyle dedi:
“Öyle bir adam ki çek kestiği zaman banka karşılıksız çıkıyor...”
Arkasından da ikinci espriyi patlattı:
“Öyle zengin bir adam ki karısından boşandığı halde yine dünyanın en zengin insanı olarak kalıyor.”
GÖZLEM
STREAMİNG’CİLERDEN İKİSİ VARDI, İKİSİ YOKTU
TABİİ ki bu Oscar aynı zamanda sinema âleminin yeni kralları “streaming platformları”nın da yarışıydı.
Prime Video’nun sahibi Jeff Bezos törendeydi.
Çok hızlı bir çıkış yapan Disney Plus’ın başkanı Bob Iger da törendeydi.
Ama Netflix’in başkanı Reed Hastings’le Apple Plus’ın büyük patronu Tim Cook’u görmedim veya göremedim.
Belki de şirket yöneticileri oradaydı.
‘Kimsesizlerin kimsesi' Joker onu kime söyledi
Çocukluğumdan beri ‘Joker’ hayranıyım.
İnsanın karanlık yüzüdür ama kesinlikle bir Darth Vader değildir.
Çünkü ezik bir tarafı vardır. O nedenle en iyi oyuncu ödülünün ‘Joker’in bugüne kadar hiç görmediğimiz ezik ve haksızlığa uğramış tarafını anlatan filmde o rolü oynayan Joaquin Phoenix’e verilmesine çok sevindim.
Dünkü Oscar töreni için sabaha kadar uykusuz kalmama değen dört şeyden biri buydu.
Öteki üçünü de anlatacağım.
Joaquin Phoenix’in konuşması, belki de bu törenin tek yarı siyasi konuşmasıydı.
Ama öyle bir konuşma yaptı ki...
O sözlerin Joker’in ağzından çıkması beni çok etkiledi.
*
Özetle dedi ki Joker:
“Ben hayatta çok yanlış yaptım. Çekilmez herifin tekiydim. Ama bu insanlar bana ikinci bir şans tanıdı. O sayede sessizlerin sesi olabildik...”
İşte bu cümle, bütün hayatım boyunca çevreme anlatmak istediğim ama asla başaramadığım bir şeyin özetiydi.
*
Ne yazık ki çevremde öyle acımasız bir iklim var ki... Herkes parmağını herkesin gözüne sokarak, boğazına sarılarak haykırıyor:
“Ama sen geçmişte böyle yapmıştın...”
Hata yapan bir insana ikinci şansı vermek, kendi hatasını düzeltme imkânını sağlamak yerine...
“Dava” diye korkunç bir kavramın taşlaştırdığı yüreklerinde o insanı sonsuza kadar mezarlara gömmeye, hapishanelerde çürütmeye çalışmak...
İntikamdan intikam, kandan kan, rövanştan rövanş çıkarmaya ant içmek... İşte bu duvarları aşmak neredeyse imkânsız...
*
Joker bunları söylerken, “İnşallah Türkiye’de de dinleyen olmuştur” dedim.
*
Phoenix bir de kaybettiği kardeşi River Phoenix’in 17 yaşındayken yazdığı şu dizeyi okudu:
“Sevgiyle koşarsan, barış da peşinden gelir...”
Umarım bu cümleyi de Ortadoğu’nun taş yürekleri işitir.
KIRMIZI HALI 1
BELLİ Kİ EŞİ EL KOYMUŞ AMA O DA YETMEMİŞ
TABİİ ki yine Salma Hayek’i özel olarak izledim.
Altın Küre ödüllerinde kıyafeti feci ötesiydi.
Sormuştum...
“Kim derdi ki bu kadının kocası Gucci’nin sahibi...”
Dünkü törende iki önemli fark vardı.
BİR: Kırmızı halıda geçerken verilen altyazıdan gördük ki soyadına eşinin soyadını da eklemiş.
Salma Hayek-Pinault...
İKİ: Belli ki bu defa eşinin tasarımcıları işe el koymuş. Tek omuz beyaz ve sade bir elbise giymişti.
Ehh daha iyi olmuş diyebilirim.
Ama sadece o kadar...
KIRMIZI HALI 2
ONA ALTI MADONNA ÜSTÜ TRUVALI HELEN DEMİŞTİM YA
EVET Altın Küre ödülleri kırmızı halısındaki hali için aynen böyle yazmıştım.
Bu defaki Charlize Theron için ise “İşte budur” diyeceğim.
Davos’ta kaldığım Schatzalp Oteli’nde beş gün boyunca sabah kahvaltısında hayranlıkla seyrettiğim cool kadın dönmüş.
Bu defa hayatımda gördüğüm en güzel tek omuz elbiseyi giymişti...
Ve onu muhteşem şekilde dolduran bir beden ve duruş...
Ten points...
KIRMIZI HALI 3
İTİRAF EDEYİM İLK SAHNEDE ONU LEZBİYEN SANMIŞTIM
DÜN Bein 1 kanalında töreni yorumlayan Mehmet Açar, “Laura Dern göründüğü ilk sahnede filmin akışını değiştirdi” dedi. Katılıyorum.
O sahnede beni de çok etkiledi. Ama itiraf edeyim, o sahnede Scarlett Johansson’un yanına öyle bir oturdu ve çok yakından öyle şeyler söyledi ki, oradaki rolü için önce “Bu kadın lezbiyen” diye düşündüm.
Ama değilmiş...
KIRMIZI HALI 4
BİR SİYAH GÖMLEK VE KRUVAZE FARKI
ALTIN Küre’de Rami Malek için de şöyle demiştim: “İnsan Freddie Mercury bekleyince düş kırıklığına uğruyor...”
Bu defa öyle demeyeceğim.
İki şey ve bir bakış her şeyi değiştirmiş.
Siyah gömlek...
Kruvaze smokin...
Ve duruş.
Bu defa Freddie Mercury’yi beklemedim. Çok iyi olmuş.
“Cehennem ayrıntıda saklıdır” denir. Cennet de öyleymiş galiba...
KIRMIZI HALI 5
GÖĞÜSLERİNE BAKARDIM, ARTIK YÜZÜNE BAKIYORUM
ALTIN Küre’de Scarlett Johansson için de fena konuşmuştum.
O günkü elbisesini ve duruşunu görünce, “Kendini kırmızı halının tepesinden atmış” demiştim.
Bu defa o da iyiydi.
Aramızda kalması şartıyla bir itirafta bulunacağım.
Bir erkek olarak önceleri Scarlett Johansson’un büstüne (göğüslerine dememek için), sonra genel olarak hatlarına bakardım.
“Evlilik Hikâyesi”nde o yüzüyle öyle bir performans çıkarıyor ki... O sanat beni artık çok daha fazla cezbediyor.
Kim bilir belki de yaşımdandır...
DEĞERDİ 1
‘DÖVÜŞ KULÜBÜ’ KURALLARINI UNUTAN ADAMIN YAŞI KAÇTIR
BRAD Pitt geçtiğimiz haftalarda SAG ödülünü alırken esprili harika bir konuşma yapmıştı:
“Artık yaşlıyım. Gece çekimleri bana zor gelmeye başladı. Zor sahneleri dublörlere bırakıyorum. Ve ‘Dövüş Kulübü’nün ilk kurallarını bile unuttum...”
Ama Oscar’da öyle harika bir konuşma yaptı ki... Olağanüstü güzel bir şekilde yaş alan sanatçı bazı çok önemli şeyleri hiç unutmamış.
Neler mi...
Vefa... Minnet... Kibirsizlik... Tevazu... Saygı... Siyaseti tam dozunda bırakmak...
45 saniyeye sığdırılmış en harika konuşmaydı...
Ve kesinlikle sabaha kadar uykusuz kalmama değen ikinci şeydi.
DEĞERDİ 2
BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN HARİKA BAŞLANGIÇ ŞOVU
JANELLE Monae’ye burada çok özel bir yer vermek istiyorum.
Kansas City’li bu harika kız törenin başında öyle bir şov yaptı ki...
Böylesi bugüne kadar görülmedi...
Törenin elektriğini bir anda zirveye çıkardı.
İlk defa bir Oscar seyircisi bir şovu ayakta alkışladı.
Allahım o ne enerji... Ne şarkı söyleme tekniği... Ne koreografi... Ne dans...
Ne sempatiklik...
Sırf bunun için uykusuz kalmaya değerdi.
Kaçırdıysanız mutlaka YouTube’dan bulup seyredin...
DEĞERDİ 3
BİR ‘PARAZİT’ 4 OSCAR’LA DEVLER LİGİNE GİRDİ
BU yılki Oscar’ın en hoşuma giden sonucu Güney Kore filmi “Parazit”in 4 Oscar almasıydı.
Ama bir öteki kazanan da “Parazit” filminin dağıtımını yapan Neon şirketi oldu.
Daha 2017 yılında kurulan şirket bu Oscar’larla devlere yetişti.
Bu sonucu görmek için de sabaha kadar uykusuz kalmaya değerdi.
KİM, KAÇ OSCAR ALDI
Neon: 4
Sony: 4
Disney: 4
Amblin, Universal: 3
Netflix: 2
Warner Bros: 2
AE: 1
Lionsgate: 1
Marshall Curry: 1
Paramount: 1
Roadside: 1
GÖZLEM
SAÇINI BOYAYAN YAŞLI ERKEKLERE ROL MODELİ
ROBERT De Niro’yu bugüne kadar hiç bu kadar beyaz saçlı ve ak sakallı görmedim.
Herhalde artık boyamayı tamamen bıraktı. Bence harika olmuş.
Martin Scorsese de öyleydi...
‘Goodfellas’, yine sıkı dostlar olarak birlikte çok güzel yaşlanıyorlar.
GÖZLEM
HİÇ ŞÜPHESİZ GECENİN EN İYİ 2 ESPRİSİ ŞUYDU
Açılış sunumunu yapan Chris Rock, salonda bulunan Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u göstererek şöyle dedi:
“Öyle bir adam ki çek kestiği zaman banka karşılıksız çıkıyor...”
Arkasından da ikinci espriyi patlattı:
“Öyle zengin bir adam ki karısından boşandığı halde yine dünyanın en zengin insanı olarak kalıyor.”
GÖZLEM
STREAMİNG’CİLERDEN İKİSİ VARDI, İKİSİ YOKTU
TABİİ ki bu Oscar aynı zamanda sinema âleminin yeni kralları “streaming platformları”nın da yarışıydı.
Prime Video’nun sahibi Jeff Bezos törendeydi.
Çok hızlı bir çıkış yapan Disney Plus’ın başkanı Bob Iger da törendeydi.
Ama Netflix’in başkanı Reed Hastings’le Apple Plus’ın büyük patronu Tim Cook’u görmedim veya göremedim.
Belki de şirket yöneticileri oradaydı.