Kendini Sharon Stone sanan ve kedilere bulaşan bir erkek

Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
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Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
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Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
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Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
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SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
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Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
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Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
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En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
Kendini Sharon Stone sanan ve kedilere bulaşan bir erkek
Bu hafta kayda geçirdiğim dizinin adı şu:
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
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Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Ama dizi bitince içinize yerleşen duygu büyük bir şüphe...
Diyorsunuz ki “Bütün bunlar gerçek olamaz”...
Çünkü öylesine mükemmel bir thriller ve polisiye kurgu ki...
Dizinin en önemli karakterlerinden biri, çok kısa da görünse akıllı bir Türk...
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Olayın başkahramanı, kendini “Temel İçgüdü” filmindeki Sharon Stone zanneden ve hayatının en zor anında bile Sharon Stone’u oynamaktan vazgeçmeyen gerçek bir erkek....
Kaçırılmaması gereken bir belgesel drama...
Son zamanlarda seyrettiğim en mükemmel senaryo...
FİLMİ ANLATMAYACAĞIM AMA İKİ ÖZEL UYARIM VAR
FİLMİN sadece başını anlattım.
Merak etmeyin sonunu anlatmayacağım.
Çünkü son dakikasına kadar nefes kesen bir hikâye...
Diziyi seyredeceklere küçük bir uyarı.
Sakın benim gibi son 10 dakikasında uyuyup kalmayın.
Ben birinci seyredişimde öyle yaptım.
Asıl olayı anlamamışım...
İkincide yakaladım.
Bu arada Hayvan Hakları yasasını hâlâ bekleten TBMM’ye de bu diziden bir mesajım var:
“Don’t F..k with cats...”
Kedilere bulaşmayın... Ve kanunu çıkarmakta gecikmeyin... Yanarsınız...
BU ŞARKIYI SAPIKLAR MI SEVİYOR, YOKSA SAPIK FİLMİ YAPANLAR MI
“TRUE Faith” 1980’lerde en sevdiğim parçalardan biriydi.
Manchester kökenli “New Order” grubunun kült şarkılarından biridir. Bu harika şarkı ikinci defa bir filmde karşıma çıkıyor.
İlki “Amerikan Sapığı”ydı.
Orada cinayetler işleyen Christian Bale’in en sevdiği şarkıydı. Önceki akşam da “Kedilere Bulaşma” filminde karşıma çıktı.
Acaba sapıklar mı bu şarkıyı çok seviyor?
Yoksa sapık filmi yapan yönetmenler mi...
Ve... Ben de çok sevdiğime göre...
Benim durumum nedir?
HALA... YANDAKİ OKULDA İSTİKLAL MARŞI OKUNUYOR
Dün sabah Tansu’nun cep telefonuna gelen mesajdı bu.
Ankara’daki yeğeninden gelen mesaj buydu...
“Tansu Hala yandaki okuldan İstiklal Marşı sesi geliyor...”
Sonra pencereden bakmış...
Ve İstiklal Marşı törenini görmüş...
Ne kadar basit bir cümle değil mi...
Ama o nasıl bir sestir, nasıl bir törendir ki...
Hepimiz, bütün Cumhuriyet nesilleri...
Onu ancak duvardan çekilen bir tuğla gibi, yokluğunda fark ettik.
Daha doğrusu...
Pandemi başında hayatımızdan çıktığında fark etmedik de...
Dönüşü böyle muhteşem oldu....
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Bir gün tamamen geçtiğinde... Benim için “pandeminin bitiş mottosu” işte bu cümle olacak.
“Hala yandaki okulda İstiklal Marşı okunuyor...”
İzmir’in Gazi İlkokulu’nda siyah önlüğüm, beyaz yakamla okula başladığım ilk gün avluda işittiğim o ilk ses....
Bizi millet yapan ses hafızamız yani...
DEMOKRASİ PAKETİNDEN ÜÇ VAAT, BENDEN ÜÇ SORU
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bütün kalbimle desteklediğim “İnsan hakları reform paketi”ni açıkladı.
Açıklamasında somut kararlar yoktu.
Şimdilik ilkeleri açıkladı. Yani bunun altının nasıl doldurulacağı çok önemli.
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Açıkladığı ilkeler, demokrasiye inanan insanların gönülden destekleyeceği güzel şeylerdi. Kendi açımdan üç cümlenin altını özellikle çizdim. Yanına da kafamdaki üç soruyu yazdım.
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VAAT: “Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı güçlendirilecektir.”
SORU: Sağlanacaktır ifadesi yerine niye güçlendirilecektir deniyor?
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VAAT: “Hiç kimse eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmayacak.”
SORU: Eleştirinin ölçüleri de normal demokrasilerin ölçülerine uydurulacak mıdır? Mesela “Diriliş Ertuğrul” dizisini eleştirenler hakkında “Müşteki olarak Osmanlı padişahlarının” gösterildiği iddianame komiklikleri önlenecek mi?
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VAAT: “Mülkiyet hakkı etkin biçimde korunacak”.
SORU: Şirketlere çok kolay ve keyfi kayyım atama uygulaması bitecek mi.
KİMLERİ KASTETTİĞİNİ BİLMEK İSTEDİĞİM KIRILGAN CÜMLE
CUMHURBAŞKANI’nın açıklamasında şöyle bir cümle var:
“Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi...”
Bu cümle ile sadece “gelir düzeyi düşük” kesimler mi kastediliyor...
Yoksa hayat tarzı, inançları ve tercihleri bakımından kırılgan kesimler de dahil mi?
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin