Kemal Bey, bu liste biraz kasvetli biraz Ajda, biraz neşe katsanız

Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Kemal Bey, bu liste biraz kasvetli biraz Ajda, biraz neşe katsanız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify’a kendi adına bir müzik listesi koydu.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
11.252 beğeni almış ki Spotify için yüksek bir rakam.
Listeyi dikkatle inceledim.
İlk 10 şarkı şöyle:
*
- Aşık Veysel: “Uzun ince bir yoldayım”
- Cem Karaca: “Allah Yar”
- Barış Manço: “Halil İbrahim Sofrası”
- Selda Bağcan: “Mağusa Limanı”
- Ahmet Kaya: “Yorgun Demokrat”
- Zülfü Livaneli: “Yiğidim Aslanım”
- Neşet Ertaş: “Yolcu”
- Musa Eroğlu: “Mihriban”
- Edip Akbayram: “Güzel Günler Göreceğiz”
- Alpay: “Fabrika Kızı”
*
Listedeki şarkılara tek tek bakınca, aklıma şu soru takıldı.
Acaba bu liste, Kemal Bey’in evinde veya boş zamanında dinlediği şarkılardan mı oluşuyor?
Yoksa danışmanlık da alarak siyasi amaçla geniş bir yelpazeyi etkileyecek nitelikte bir imaj çalışması mı yapılmış?
Kılıçdaroğlu’nun adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor...
Dolayısıyla onu tanımak için de iyi bir araç bu liste...
O nedenle gelin birlikte göz atalım...
FAVORİLER
DÖRT ŞARKICIDAN İKİŞER ŞARKI ALMIŞ
- SANATÇILARDAN genellikle birer şarkı alınmış.
Ancak 4 sanatçıdan ikişer şarkı yer alıyor.
- Müzeyyen Senar’dan: “Kimseye Etmem Şikayet” ve “Fikrimin İnce Gülü” (Oysa bir “Vardar Ovası” beklerdim.)
- Ahmet Kaya’dan: “Yorgun Demokrat” ve “Turna Semahı” (Mesela “Kum Gibi” niye yok...)
- Kazancı Bedih’ten: “Nemrudun Kızı” ve “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar”
- Minor Empire: “Bülbülüm Altın Kafeste” ve “Keklik Dağlarda Çağlar”
YENİLER
CEM ADRİAN VAR, EZHEL YOK TEK HİP HOPÇU NORM ENDER
- LİSTEDE yeni nesil şarkıcılardan Melek Mosso ve Cem Adrian dikkatimi çekti.
- Ancak şu sıralar Türkiye’de muhalif sesin en fazla yükseldiği hip hopçulardan tek şarkı listeye alınmış.
O da Norm Ender’in “Kara Toprak” şarkısı...
Şarkı “Burası Anadolu yok öyle” sözleri ile bitiyor.
- En muhalif sanatçı Ezhel’den hiç şarkı olmaması da dikkat çekici...
Listedeki tek Kürtçe şarkı ise Aynur’un “Dar Hejiroke” adlı şarkısı...
- Türk rock’ı listede sadece “Bulutsuzluk Özlemi” ile temsil edilmiş. Şarkılarının adı da “Sözlerimi Geri Alamam”...
- Gruplardan ise Yeni Türkü’nün “Maskeli Balo” şarkısı var.
EKSİK NEŞE
TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI LİSTESİ ‘AJDA’SIZ VE TEK ‘SEZEN’Lİ OLUR MU
- BAŞTAKİ soruya döneyim.
Müzik listesi hangi amaçla hazırlanmış?
Bende bıraktığı izlenim şu:
Yapılan seçimlerde tek ölçünün “Kılıçdaroğlu’nun dinlediği, keyif aldığı şarkılar” olmadığı görülüyor.
Biraz 1970’lerden, Ankara solcularının “resmi sol repertuvarı” izlenimi bırakıyor.
*
- Daha açık yazayım. Müziğin eğlence ve keyif veren yanı ihmal edilmiş; Türkiye’nin akşam yemeklerinde, düğünlerinde, bayram günlerinde, sayfiye kasabalarında dinlediği müzik pek yer bulmamış.
- Hadi daha da açıkça söyleyeyim.
Bu listede “Türkiye’nin yaşayan, eğlenen, gülen, hayattan keyif alan yanı” biraz değil bayağı ihmal edilmiş.
- Mesela listede bir tek Ajda Pekkan şarkısı yok...
Müslüm Gürses’in kederli halleri var; ama Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer”deki sevgisi, Tarkan’ın “Şıkıdım”daki keyfi yok...
Sezen Aksu’dan bir tek şarkı var o da “Son Bakış”...
*
Diyeceğim Kemal Bey...
Bu liste biraz kasvetli olmuş...
Listeyi güncelleyip biraz neşe ekleseniz...
Mesela Sezen Aksu’dan “Karşıyım” gibi bir şarkıyı da koysanız.
Hem muhalefet var, hem kadın isyanı...
Hem de Ege’nin insanı masaların üzerine fırlatan o coşkusu...
*
Sıkıldık bu kasvetli Türkiye’den...
Grileşen tonlardan.
Yani bize biraz neşe lazım...
‘K-POPÇULAR FAZLA ELEŞTİRMESİN’ DİYOR, DEMEK Kİ BANA İZİN VAR
KEMAL Kılıçdaroğlu bunu bir yol listesi olarak hazırlamış.
Twitter’da listeyle ilgili olarak hoş ve eğlenceli bir paylaşım yaptı.
Şöyle diyor:
“Sevgili gençler;
Arkadaşlarım bilir, benim uzun yol müzik listem var. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz.
Hâlâ hangisine ait olacağıma karar veremedim.
Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler.”
Gençlere seslenmiş, demek ki benim eleştiri hakkım var ve bugün onu kullanıyorum.
40 YIL SONRA KALKAN: BİR İTALYAN KASABASI
YILLAR nasıl da geçmiş...
Dün Akdeniz’de fırtınalı 3 günden sonra Kalkan’a geldik...
Buraya 40 yıl önce gelmiştim...
*
Aklımda kalan, biraz köy irisi bir yerdi..
Küçük bir liman, sanki üç-beş ev gibi bir şeyler vardı gözümün önünde.
Dün tekneden botla küçük limana girdiğimde ise karşıma resmen bir İtalyan sahil kasabası çıktı.
Daha küçük limanın karşısındaki otel, mimarisi ile, arkasındaki sokakları ile sizi öyle bir yere götürüyor işte.
*
Onun hemen yanından yukarı doğru çıkan sokaklarda güzel bir Akdeniz yerleşimi görüyorum...
Daracık sokaklar, begonviller, çok güzel bar ve restoranlar...
*
Kalkan inanılmaz bir değişim yaşamış...
Tabii ki burası Türkiye...
Tepelere doğru güzel olmayan yapılaşmalar var...
Ama burası bir Kuşadası olmamış...
*
Limanın etrafındaki doku insana Akdenizliliğin rayihasını, rengini, ruhunu veriyor...
Denizden baktığınızda sağ tarafınıza düşen bölgede iki-üç güzel yapılmış site görüyorsunuz...
İngilizler kasabaya pub kültürünü çok güzel yerleştirmişler...
Küçük butiklerdeki el sanatları kasabaya kendine özgü bir kültür vermiş.
*
Kalkan bu yaz sonunun bana en güzel sürprizi oldu.
Çok sevdim bu kasabayı...
Önümüzdeki yılların en gözde yerlerinden biri olacağına kendim kadar eminim...
DÜNÜN EN BÜYÜK MÜZİK SÜRPRİZİ: BAKIN O ŞARKIYI KİMLER SÖYLEDİ
- 1967 yılının en büyük şarkısı hiç şüphesiz Procol Harum grubunun “A Whiter Shade Of Pale” adlı parçasıydı.
*
- İngiltere listelerinde 6 hafta 1 numarada kaldı.
- Müzik tarihinin en büyük ticari başarılarından biriydi.
- Single olarak 10 milyon kopya satıldı.
- 1.000’den fazla cover’ı yapıldı.
*
İşte o şarkının dün öyle bir yeni cover’ı çıktı ki... Benim için haftanın değil, yılın sürprizi oldu.
60’ların bu efsane şarkısını yine 60’ların iki efsane sanatçısı birlikte yorumladı.
Santana ve Steve Winwood...
Dedim ya, benim için banko bu haftanın en
önemli olayı.
ROCK’IN AĞIR ABİLERİ SEVMEZ AMA BEN BU İKİLİYİ SEVDİM
- DÜN çıkan yeni şarkılardan bir sürpriz de şu an dünyanın en büyük rock gruplarından biri sayılan Coldplay’in Güney Kore’nin star grubu BTS ile birlikte çıkardığı parçaydı.
“My Universe” isimli şarkı hiç kuşkusuz ticari bir girişim.
Rock müziğin püritenlerinin pek hazzetmeyeceği bir şey.
Ama kabul edelim ki güzel bir şov.
Ben keyifle dinledim.
BEŞİKTAŞ MAÇININ ‘KIRILMA ANI’ NE, ‘G’ NOKTASI GİBİ BİR ŞEY Mİ
FUTBOL yazarları, televizyondaki yorumcuları, maç anlatanlar...
Herhalde hepsinin de en sevdiği kavram “maçın kırılma noktası”...
Her maçtan sonra, her yorumcudan en az bir kere işitiyorum bu kavramı.
*
Sözlük anlamına baktım.
İki tarif veriliyor:
- FİZİKTE: Bir ışının çarpıp yön değiştirdiği nokta...
- MECAZİ: Önemli bir işin tehlikeye girdiği an.
Peki ama tehlikeye giren ne?
Maçı iki takım oynadığına göre, biri için tehlikeye giren öteki için umudun doğduğu nokta...
*
Yıllardır maç seyrediyorum.
Allah aşkına öyle bir nokta mı var?
Mesela Beşiktaş’ın 3-3 biten maçı...
Kırılma noktası hangisiydi?
Beşiktaş’ın üçüncü golü attığı an mı?
Rakibinin birinci golü attığı an mı, ikinciyi attığı an mı...
*
Yani bu kırılma noktası galiba meşhur G noktası gibi bir şey.
Herkes varlığını anlatıyor, ama “Gel, göster” dendiği zaman gösteren yok.