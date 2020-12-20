Kapkaranlık bir pandeminin apaydınlık 20 umut insanı

Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Kapkaranlık bir pandeminin apaydınlık 20 umut insanı
Geçen yıl köşemde bir yenilik yaptım ve “Yılın 20 İnsanı”nı seçtim.
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
- Ayda Gezgin ve Elif Perinçek: Günler sonra depremin altından sağ salim çıktılar... Çıkarken yüzlerinde gülücük vardı. Pandemiden sonra depremin enkaza çevirdiği kalplerimize apaydınlık bir umut ışığını taşıdılar. Ekranlarımızın başında hep birlikte ağladık. Hep birlikte sevinç gözyaşı döktük, birbirimize sarılıp kutladık. Umutları kaybolmuş bir ülkeye yeniden millet olma duygusunu taşıdılar.
SADECE BURADA DEĞİL ORADA DA YILIN İNSANI
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin: Önce yılın haberi geldi. “COVID-19 aşısı bulundu.” Sonra en gurur verici bilgi geldi. Sonra bir değil iki kişi olduğu... İkisi de Almanya’ya yerleşmiş iki Türk’tü... Dünyanın umudu, bizimse hem umudumuz hem gururumuz oldular. Aziz Sancar’dan sonra bilim dünyasına iki Türk’ün ismini daha altın harflerle yazdılar.
MEÇHUL KAHRAMAN ANITINI ASKERLERDEN ALAN İNSANLAR
- Sağlık çalışanları: Vaka sayıları sadece Türkiye’de 120 bin. Hastabakıcısı, ambulans görevlisi, doktoru, profesörü ile 225 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Evet onlar COVID virüsüyle mücadele eden insanları kurtarmaya çalışan kahramanlar. Belki de tarihimizde ilk defa “meçhul asker” deyimini “meçhul kahraman” deyimine çevirerek, “kahramanlık payesini” askerlerin tekelinden alan insanlar onlar. Hayat boyu yılın insanları olarak kalacaklar.
GEÇEN YIL YILIN İNSANIYDI BU YIL DÜNYANIN İNSANI
- Selçuk Bayraktar: Dünyadaki dron (insansız hava aracı) devrimini, gelişmiş ülkelerden bile önce fark edip harekete geçti. Boeing 737 Max’lerini yere çakarken, o üzerinde ay-yıldız olan İHA’ları gökyüzüne dikti. Bugün dünya dron pazarında bir Türk İHA markası varsa, onun ve ailesinin girişimciliği sayesindedir. Geçen yıl bu listede yine vardı. Ama bu yıl Azerbaycan’daki başarısından sonra dünyada yılın insanı olmaya aday.
TÜRK ‘DİJİTAL ZEKASINI’ DÜNYAYA TANITAN İNSAN
- Sidar Şahin: Bu yıl bir sabah uyandık ki, dünya ekonomi medyasında sürpriz bir haber. Bir Türk’ün kurduğu dijital oyun şirketi dünyanın en büyük oyun şirketi Amerikan Zynga’ya satılmıştı. Üstelik fiyatı 1.8 milyar dolardı. Dünyada dijital rekabetin en yüksek olduğu sektörlerden birinde bu başarıyı gösteren Türk’ün adı Sidar Şahin’di... Böylece Türk dijital zekâsını dünyaya kabul ettirdi.
TÜRKİYE’NİN ‘EN DERİN’ YARASINA DOKUNAN İNSAN
- Berkun Oya: Türkiye pandemi ile boğuşurken yıl sonunda sürpriz bir dizi ile tanıştı: “Bir Başkadır...” Yönetmeni ve senaristi Berkun Oya’ydı... Dizinin konusu Türkiye’nin 150 yıldır boğuştuğu “muhafazakâr-laik” tartışmasının en can alıcı ve can yakıcı noktasıydı. Hiç çekinmeden cesurca dokundular o noktaya. Belki de çok gecikmiş bir yüzleşmeyi gözümüzün önüne getirip bıraktılar. Gerisi artık bizim vicdanımıza, bizim demokrasi ve adalet duygusuna kaldı...
TÜRKİYE’NİN SOFT POWER’INI YENİDEN ATEŞLEYEN İNSAN
- Fatih Aksoy: “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk-ı Memnu”, “Binbir Gece” ve başkaları... 15 yıl önce Türkiye dünya dizi pazarının yükselen yıldızıydı. Türkiye’nin “soft power”ı (yumuşak gücüydü) bu. Sonra Türkiye askeri gücünü yükseltirken bu yumuşak gücünü kaybetti. Şimdi “Sadakatsiz” dizisiyle bunu yeniden yakalama fırsatı var. Kanal D’de yayınlanan dizinin başarısının arkasındaki isim MedYapım’ın kurucusu Fatih Aksoy.
STREAMING DEVLERİ ARASINDA KÜÇÜK BİR GARAJ ÇOCUĞU
- Aydın Doğan Yalçındağ: BluTV’nin kurucusu. Yani Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Hulu, HBO Max gibi küresel devlerin tekelindeki streaming film ve video sektöründeki Türk şirketini kuran genç insan. Doğan ailesinin üçüncü kuşağından bir genç ama bu başarı hikâyesini kendi başına yazdı. Sidar Şahin gibi o da Türk dijital zekâsının öncülerinden biri.
‘GÖTÜR’ÜN YÜKSELDİĞİ DÜNYADA ‘GETİR’ KELİMESİNİ YÜCELTEN İNSAN
- Nazım Salur: Hep söylenen bir söz vardır. “Kriz” sözcüğünün Çincedeki karşılığı “fırsat”mış. İşte size canlı örneği. Türkiye’de bazı insanlar “getir” kelimesi ile 5 yıl önce tanıştı. Karşımızdaki bir motosiklet ve sürücüsüydü. 10 liralık bir siparişi bile 10 dakikada eve getiriyordu. Sonra pandemide hepimiz tanıştık. Eve siparişin “yıldırım servisiydi”, vazgeçilmeziydi. Kurucusu Nazım Salur’du. İş âleminde banko yılın insanı...
DEPREM ENKAZLARINDAN ÇIKAN İKİ DÜNYA MODELİ
- AKUT ve AFAD: Biri sivil toplum kuruluşu, öteki devlet... Biri 25 yıl önce kuruldu, öteki 11 yıl önce... Türkiye önce 1999 depreminde AKUT’u tanıdı ve çok sevdi. Sonra 2009’da AFAD’ı... Her ikisi de deprem enkazları altında mucizeler yarattılar. Her ikisi de enkaz altında kalan insanların mucize dostları oldular. En önemlisi bütün dünyaya rol modeli haline geldiler.
TÜRKİYE’NİN PULITZER’İ OLSA KAZANACAK GAZETECİ ODUR
- Sedat Ergin: Hürriyet’in köşe yazarı... Çok parlaktı, pandemi döneminde daha da parladı. Dünya ve Türkiye rakamlarının ne anlama geldiğini onun köşesinde okuduk. Değişen rakamları, görünmeyen rakamları, bize söylenmeyen rakamları o buldu çıkardı bize söyledi. Üstelik de adildi. Yapılan iyi işlere haksızlık etmedi, iyi gitmeyenlere göz yummadı. Hiç kuşkusuz pandeminin gazetecisiydi.
UZAYDA VE MERKEZ BANKASI’NDA AKILLI HAYAT VAR MI DİYE SONRA İNSAN
- İsmet Berkan: “Tek kişilik medya” trendinin geçen yılki iki insanı Cüneyt Özdemir ve Memduh Bayraktaroğlu’ydu. Bu yılki temsilcisi ise İsmet Berkan... Önce “Gündem” adlı bülteni ile başladı. Harika ve tarafsız yorumları ile küçük bir çevrenin dikkatini çekti. Sonra “Haftalık Gazete” ve “10 Haber” adlı servisleri ile daha geniş bir izleyiciye ulaştı. Merkez Bankası’ndaki gelişmeleri hep çok tarafsız biçimde yorumladı. Ve haftalık Tekno Bülteni ile de “Ay’da akıllı hayat var mı” gibi soruların en son cevaplarını da o anlattı bize.
KENDİMİZE İYİ DAVRANIŞIN YOLLARINI ANLATAN İNSAN
- Beyhan Budak: Belki çoğunuz onun adını hiç duymadınız. Oysa bize durmadan “Kendimize iyi davranmamızın yollarını” anlatan insan o. Mesela “Bu arıza tipler niye hep beni buluyor” sorusuna cevap veriyor. Nerede ve nasıl mı? Bu yıl bütün dünyada “Podcast” dediğimiz dijital söyleşi yayınlarının yükseliş yılıydı. Beyhan Budak da Spotify’daki “Kendine iyi davran” başlıklı sohbetleri ile bu yılın en çok izlenen podcast’i unvanını kazandı. Yani yükselen bir yıldız, yükselen bir psikolog o. Şu sıralar en çok ihtiyacımız olan insanlardan biri.
METROPOL MAHALLERİNİN VE DE ANADOLU’NUN YÜKSELEN İTİRAZ SESİ
- Ezhel: Zuhal Olcay’ın şahane şarkısının ilk nakaratındaki gibi: “Ankara’dan bir kuş uçtu, kuzeye doğru...” Bu yıl streaming platformlarında şarkıları en çok indirilen sanatçı. Ankara’da doğdu, şimdi Almanya’ya göç etti. Dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’in sanatçısı artık. Hiç şüphesiz bu ülkenin Anadolu sokaklarının, metropol varoşlarının yükselen sesi. Genç itiraz onun sesinde ve şarkılarında buluyor kendisini.
‘TANRI’NIN SESİ’Nİ MANGAL BAŞINA GETİREN BİR TÜRK
- Nusret: Biliyorum bir kısmınız hemen dudak bükecek. Özellikle benim yaşımdakiler... Ama gençler onun SaltBee’sini çok sevdiler. Kim ne derse desin bir dünya starı o. Et denince artık ilk akla gelen isim. Türkiye’nin en tanınmış markalarından birini yarattı. Son olarak o et pişirirken, ünlü tenor Andrea Bocelli’yi, “Con te Partiro”yu söyleyerek eşlik ettiğini görünce pes yahu dedik. Celin Dion, Andrea Bocelli için, “Eğer Tanrı’nın bir sesi olsaydı o Andrea Bocelli’ninki gibi olurdu” demişti. İşte size mangal başından ilahi bir ses ve yılın insanı bir etçi....
IRKÇILIĞI KRAMPONLARLA EZEN TAKIM VE İNSANLAR
- Başakşehir Futbol Kulübü: Paris’te... Yani “Liberte, Fraternite, Egalite”... Yani “Özgürlük, Kardeşlik, Eşitlik” sloganının doğduğu şehirde tek kelimelik bir ırkçı seslenişe anında tek kelime ile cevap vererek sahadan çekilen Başakşehir Futbol Kulübü... Bütün dünyada “Black Lives Matter” sloganlarının yankılandığı bir yılda en güzel “Black Lives Matter” mesajını verdiler. Bunun bir Türk takımı olması hepimize gurur verdi. O nedenle Başakşehir yöneticileri ve oyuncuları yılın insanları listesini fazlasıyla hak etti.
GEÇ ANLADIĞIMIZ POST MORTEM BİR YILIN İNSANI
- Timur Selçuk: Duvardaki her tuğla aynı sanırız ama biri çekilince bıraktığı boşluk bize onun önemini anlatır. Timur Selçuk’u son yıllarda hafıza boşluğumuza bırakmıştık. 6 Kasım günü kaybedince, Emine Erdoğan’dan hepimize kadar bize neyi miras bıraktığını, hangi vasiyeti emanet ettiğini hatırladık: Kolektif hafızamıza yerleşmiş şarkılar ve bir de şu gerçek: İnançla Atatürk arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz.
BİR KEDİ, BİR KÖPEK VE BİR DE TAM EŞEK SIPASI
- Gli, Pamuk ve Kömür: Artık onları da insanlar âlemine kattık. Onların da insan hakları gibi “hayvan hakları” olduğunu kabul ettik. Bu yılın üç hayvanından biri Ayasofya’nın kedisi “Gli”... Yıllarca o mabedi gezen insanlara eşlik etti. Bu yıl yaşlılıktan hayatını kaybetti. Bütün Türkiye üzüldü. Öteki Samsun’da hunhar bir insanın patilerini kestiği Pamuk’tu... Hepimizi ağlattı, hepimize bir vicdanımız olduğunu hatırlattı. Üçüncüsü ise ünlü işinsanı Cem Boyner’in yeni doğan eşek yavrusu Kömür oldu. Eşek sıpalarının harika bir neşe kaynağı olabileceğini gösterdi.
SAKARYA’DAKİ EV ODASINDAN DÜNYA ZİRVESİNE GİDEN İKİ GENÇ
- Didomido ve Eglo G: Biri Sakaryalı bir genç kız. Öteki Kıbrıslı genç bir erkek. Pandemide ikisi de evlerinde oturuyordu. Kıbrıs’taki bir şarkı yazdı. Öteki söyledi ve bir anda dünya streaming listelerinde 2 numaraya çıktı. Videolarını 120 milyon kişi seyretti. Bütün Türkiye’ye evden de harikalar yapılabileceğini gösterdiler.
NOKTA NOKTA DİYEREK GELECEK YIL AÇIKLAYACAĞIMIZ YILIN İNSANI
- Henüz adı konmamış insan: Bu yılın son 2 ayının en büyük umut kelimesi “Adalet ve demokrasi reformu” oldu. Kimimiz inandık, kimimiz inanmadık, kimimiz inanamadık, kimimiz inanmış gibi yaptık. Ama hepimiz mutlaka yapılmalı diye iman ettik. Bu yıl bu alanda yılın insanı henüz belli değil. Ama bu reformu yapacak insanı şimdiden “Gelecek yılın 1 numaralı insanı” seçmeye hazır olduğumuzu kayda geçiriyoruz.
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