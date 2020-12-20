Kapkaranlık bir pandeminin apaydınlık 20 umut insanı

Bu fotoğrafı Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden aldım...

Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.

Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...

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Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.

Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.

En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...

Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.

Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...