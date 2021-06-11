Kâinatın en büyük sırrının fotoğrafını kim, nasıl çekti

Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
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Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
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Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
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Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
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Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Kâinatın en büyük sırrının fotoğrafını kim, nasıl çekti
Dün Kuzey yarıküre çok ilginç bir güneş tutulması izledi.
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
*
İşte bu karadeliklerden birinin ilk fotoğrafı 2017 yılında çekildi.
O fotoğrafı çekebilmek için dünya kadar büyük bir teleskop gerekiyordu.
Bu yapılamadığı için dünyanın 6 ayrı yerindeki dev teleskoplar, aynı anda aynı yere odaklanarak, bir anlamda dünyadan bile büyük bir teleskop yarattılar.
Buna EHT (Event Horizon Telescope) yani “Olay Ufku Teleskobu” adını verdiler.
Son veri de 2017 yılında Güney Kutbu’ndaki teleskoptan geldi ve bu veriler birleştirilerek, bir karadeliğin muhteşem fotoğrafı çekildi...
*
İşte o fotoğrafın çekilme hikâyesi bir belgesel haline getirildi ve Türkiye’de de streaming platformlarında gösterilmeye başlandı.
İngilizce adı “Black Holes: The Edge Of All We Know”.
Yani “Karadelikler: Bildiğimiz Her Şeyin Ucu...”
Yani “Bilinmezliğin başladığı yer...”
Ve orası kâinatın en büyük sırrının saklandığı yer...
*
Önceki gece belgeseli seyrederken o fotoğrafı çekmenin ne kadar karmaşık bir iş olduğunu anladım.
Aylarca süren tartışmalar var.
Bunların bir bölümüne hayatta olduğu dönemde Stephen Hawking de katılıyor.
*
Dünyanın her tarafından gelmiş yaşlı bilim insanları da var, çok gençleri de...
Ve her bir teleskoptan elde edilen veriler sonunda bir araya toplanıp birleştiriliyor ve kâinatın en büyük sırrı olan bir karadeliğin fotoğrafı ortaya çıkıyor.
*
SEYREDECEKLERE UYARI: Belgeseli izleyecekleri şimdiden uyarayım.
Bazı bölümlerinde öyle teknik tartışmalar var ki ben anlamadım.
Ama tümü itibarıyla gerçekten etkileyici bilimsel bir başarının hikâyesini seyrediyorsunuz.
FİLMDEN AKLIMDA KALAN SORU: BİR KARADELİĞE KAÇ TERABAYT...
Bir karadeliğin ilk fotoğrafını işte bu gördüğünüz insanlar ortaya çıkardı.
Fotoğrafı çektiler demiyorum...
Çünkü bu fotoğraf bildiğimiz şekilde çekilmedi.
Altı ayrı teleskoptan gelen devasa bir dijital datanın bir araya getirilmesi ile elde edildi.
Filmden bir de aklımda şu soru kaldı:
“Bir karadeliğe kaç terabayt bilgi sığar?”
Bunu hesaplayabildiğimiz zaman karadeliklerle ilgili çok şeyi öğrenmiş olacağız...
Öğrenmeyi en merak ettiğim şey ise şu:
Karadeliğin girişinde “Olay Ufku” denilen bir yer var.
O sınırı geçen bir nesne artık bir daha geri dönemez mi?
Yani, kapısı fotoğraflanan o yer “gidenin asla geri gelmediği” bir yer mi?
Şimdilik bildiğimiz kadarıyla öyle.
YERÇEKİM MEZARLIĞINDAN GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ
EINSTEIN, belli bir yerde olağanüstü bir enerji birimi olduğunda, madde, uzay ve zamanın bir hiçliğe dönüşeceğini söylemişti.
Yani burası bir yerçekimi mezarlığı ve o mezarlıktaki yerçekimi hızı ışık hızından daha fazla olduğu için, içine girenin geri gelmesi teorik olarak mümkün değil. Ama daha önce bir yazımda anlattığım gibi, İtalyan fizikçi Carlo Rovelli farklı görüşte ve şöyle diyor:
“Teorik olarak mümkün olmayan bu geri dönüşün, teorik olarak mümkün de olması gerekir...”
Ve ekliyor:
“Eğer bir karadelik varsa, mutlaka bir beyaz delik de vardır...”
DÜN BENİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN VE EN ÇOK DÜŞÜNDÜREN HABER
AVRUPA’NIN önde gelen düşünce kuruluşlarından ECFR (Avrupa
Dış İlişkiler Konseyi) 12 ülkede 17 bin 231 kişi ile yüz yüze görüşerek bir anket yapmış. Avrupalılara sorulan soru şu:
“Hangi ülkeleri, ortak değerlere ve çıkarlara sahip müttefik ve stratejik ortak olarak görüyorsunuz?”
Görüş bildirenlerin sadece yüzde 5’i Türkiye’yi müttefik veya stratejik ortak olarak gördüğünü söylemiş.
*
Ama daha da vahim bir sonuç var.
Fransızların yüzde 53’ü, Almanların yüzde 52’si Türkiye’yi “Avrupa Birliği’nin baş hasmı” olarak nitelemiş.
Yani düşmanı olarak görüyorlar...
*
Bu iki ülke dünyada ekonomik ilişkimizin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.
Ve biz 2004 yılından beri AB ile tam üyelik müzakeresi yapıyoruz.
Yarım asırdan fazla süredir AB’ye üyelik konusunu tartışıyoruz.
Bizzat Cumhurbaşkanı daha geçenlerde, ülke olarak “istikametimizin Batı” olduğunu vurguladı...
Peki son yıllarda ne oldu da bu iki ülkenin halkı bize neredeyse “düşman” gözüyle bakmaya başladı?
Biz ne yaptık ki böyle oldu?
BÖLGESEL GÜÇ OLDUK DA ONDAN MI HASIM DİYORLAR
Avrupa’da oluşan duyguya şu cevap verilebilir:
“Bölge gücü olduk da ondan...”
Gerçekçi olalım, bu sorunun cevabı bu kadar basit değil ve böyle basit bir cevapla geçiştirilecek gibi değil.
Bence çok ciddi biçimde üzerinde durmamız gereken bir konu bu...
Bazılarımız “Avrupa halkları tarafından düşman gibi görülmeyi” bir övünç vesilesi kabul edebilir.
Ama emin olalım ki, artık Türkiye’nin “yumuşak gücünü” gösterme zamanı geldi.
Bunun ilk adımı da aylardır tartıştığımız adalet reformu, insan hakları ve demokrasi reformu olabilir.
EN SOFİSTİKE ŞEF EN BASİT BİR OMLETİ NASIL YAPAR
FERRAN Adria adını son yıllarda pek işitmiyoruz.
Çünkü dükkânını kapatıp, biraz geri çekildi. Oysa bundan 9 yıl öncesine kadar dünyanın en çok konuşulan şefiydi.
Çünkü hemen her yerde dünyanın 1 numaralı restoranı sayılan “El Bulli”nin devrimci şefiydi.
“Moleküler mutfak” kavramını yaratan şefti. Yanında 42 şef çalışıyordu.
Restoranında neredeyse bir yıl önceden yer ayırtmak gerekiyordu.
Kişi başına ortalama 250 Euro (2600 TL) alıyordu.
2011 yılında restoranını kapatırken açıkladığı gerekçe “büyük mali zarar”dı.
Böylesine başarılı bir mutfak nasıl bu kadar zarar ederdi, hâlâ konuşuluyor.
*
Ferran Adria dün çok ilginç bir yerde ortaya çıktı.
The New York Times gazetesinde...
Hem de “omlet tarifi” yaparak. Aslında bu tarif 2011 yılında yayınladığı bir kitaptan alınmıştı.
Bir süredir evde yapılabilecek basit yemeklerin tarifini veren gazete ondan patates cipsli omlet tarifini almıştı.
Sadece yumurta, tuzlu patates ve zeytinyağından oluşan bir omlet formülü bu...
Dünyanın en sofistike şefinden en basit yemeğin tarifini almak ilginç oluyor.