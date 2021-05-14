Kadınlar daha iyi genel yayın yönetmeni mi olur

“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
Kadınlar daha iyi genel yayın yönetmeni mi olur
Bu sorunun cevabını yazımın sonunda vereceğim. Önce biraz çok yakın tarih... 1990 yılında Hürriyet’in genel yayın yönetmeni olduktan sonra katıldığım ilk sabah toplantısında, kare şeklindeki büyük masanın etrafında sadece erkekler vardı... Bir de ben dahil büyük çoğunluğumuz bıyıklıydık...
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
2) İLK BÜYÜK KADIN BAŞARISI TABLOİD GAZETEDE GELDİ
BENİM hayalimi ise önce İngiltere’nin en büyük tabloid gazetesi The Sun başardı.
Rupert Murdoch gazetesinin başına hırslı bir kadın olan Rebekah Brooks’u getirdi. Hem de önce, The News Of The World gazetesinin editörü yaptı. Bütün İngiliz basınının en genç editörüydü... Oradaki başarısından sonra daha da büyük gazetesi The Sun’ın başına getirdi.
Oradan da Murdoch’un İngiltere’deki bütün basın grubunun CEO’su oldu...
Benim de arkadaşım olan Rebekah 1968 gibi dünyayı sarsan bir yılda doğmuştu.
Hırslı ve başarılı bir kadındı...
Ama daha sonra grubun başına gelenlerden o da nasibini aldı.
Hapse girme tehlikesi bile yaşadı...
3) İKİNCİ KADIN BAŞARISI AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BULVAR GAZETESİNDE
BENİM hayal edip başaramadığımı, Bild gibi Almanya’nın en erkek gazetesinde Kai Diekmann başardı.
O ayrıldığı zaman yerine arkadaşım Tanit Koch genel yayın yönetmeni oldu...
Tanit, siyaset eğitimi almış ve Bild’in hemen her kademesinde görev alarak genel yayın yönetmenliğine gelmiş bir gazeteciydi.
Onun yerine gelen erkek genel yayın yönetmeni ise yanında çalışanlara “kötü muamele” ve bir de “taciz” söylentileri nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.
Tanit’e gelince, dünyanın her yerinde birçok toplantıya davet ediliyor, konuşmalar yapıyor.
Sık sık da konuşuyoruz.
4) BÜYÜK MEDYANIN İLK DÖVMELİ KADIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Benim başaramadığımı bir de The New York Times başardı... Gazetenin Washington büro şefi Jill Abramson’u genel yayın yönetmenliğine getirdi. Benim bildiğim Amerikan büyük gazetelerinde vücudunda dövme olan ilk genel yayın yönetmeni Washington Post’un editörü Ben Bradlee idi... Bildiğim kadarı ile dövmesi olan ilk kadın genel yayın yönetmeni de Jill Abramson’du...
Omzunda bir dövme vardı ve şimdi kapanmış olan 20’nci yüzyılın en önemli mizah dergisi “Mad” onun işte böyle dövmeli temsili bir fotoğrafını kapak yapmıştı. Ne yazık ki ikisi de o koltukta uzun süre kalamadı...
5) İKİ KADIN YÖNETİCİ NEDEN O KOLTUKTA KALAMADI
BILD’in ilk genel yayın yönetmeni Tanit Koch bence çok başarılıydı.
Ama ne yazık uzun süre o koltukta kalamadı.
Keza Jill Abramson...
O da ancak 2011’den 2014’e kadar bu görevi yapabildi.
Niye o koltukta kalamadılar derseniz benim cevabım şu:
Erkek ayak oyunlarından kalamadılar o koltukta...
Jill Abramson’un ayrıldıktan sonra yazdığı kitabı satır satır okudum....Kitaba hâkim olan “buruk” ton zaten her şeyi açıkça anlatıyordu.
6) ÖNCEKİ GÜN 143 YILLIK GAZETENİN BAŞINA GELEN İLK KADIN YÖNETİCİ
ÖNCEKI gün itibarıyla kadın gazetecilik tarihinde yeni bir sayfa daha açıldı...
Dünyanın en önemli en müesses nizam gazetelerinden biri olan Washington Post’un 143 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşti.
Ve bir kadın gazeteci genel yayın yönetmeni koltuğuna oturdu...
Hem de gazetenin içinden değil, dışından, Associated Press ajansından geldi.
Önceki gün Washington Post’un başına geçirilen yeni genel yayın yönetmeninin adı Sally Buzbee...
Gazetenin bundan önceki sahibi bir kadındı ama o hiç kadın editör atamadı.
Şimdi Jeff Bezos bir kadını getiriyor.
Daha önce iki büyük gazetenin başındaki kadınlar, o kurumların içinden gelmişti. Ama uzun süre o koltukta kalamadılar...
Şimdi dışarıdan gelen Buzbee
kalabilir mi?
Bence kalabilir...
Çünkü bugün psikolojik iklim çok farklı...
7) YENİ KADIN GENEL YAYIN YÖNETMENİNİN DEZAVANTAJI KENDİNDEN ÖNCEKİ 2 GYY
Dezavantajı, kendisinden önce o koltukta oturan arkadaşım Martin Baron gibi çok başarılı bir genel yayın yönetmeninden sonra gazetenin başına gelmesi...
Baron, daha önce Boston Globe’un başındayken sinema filmlerine bile konu olan kilise tacizleri skandallarını ortaya çıkarmış, uluslararası çapta tanınan bir gazeteciydi. Yazılı basının tepetaklak gittiği bir dönemde görev yaptı ve gazete son 7 yılda yüzde 65 büyüdü...
Tabii bunda Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un gazeteyi satın almasının da etkisi büyüktü.
Martin Baron’dan daha önce o koltukta oturanlardan biri Watergate skandalı sırasındaki gazeteciliğe imzasını atmış Ben Bradlee’ydi...
Yani yeni kadın yönetmenin performansı hep onlarınkiyle karşılaştırılacaktır.
8) AVANTAJI İSE METOO DÖNEMİNİN İLK KADIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLMASI
AMA unutmayalım ki Sally Buzbee’nin çok önemli bir de avantajı var...
MeToo dönemi sonrasının ilk büyük kadın genel yayın yönetmeni olacak... Kadınların siyasette, iş âleminde, hayatın her alanında ve dünyanın her yerinde yükseldiği bir dönemde o koltuğa oturuyor...
9) BAŞLIKTAKİ O SORUYA ŞİMDİ CEVAP VERİYORUM
ŞİMDİ başlıktaki soruya geliyorum.
Gazetecilikte kadın genel yayın yönetmenleri daha mı başarılı olur?
Cevabım şu:
Kesinlikle evet...
Başladığımız 10 yıl ve sonrası hayatın her alanında kadın cesareti, kadın vizyonu ve merhametine ihtiyacımız olan bir dönem....
O dönemi de her alanda kesinlikle kadınlar daha iyi yönetecek.
10) O ARI VIZILTISINI 50 YIL ÖNCE BİR ERKEKTEN DUYMUŞTUK
YAŞADIĞIMIZ şu pandemi döneminde dünyanın önde gelen erkek liderleri sapır sapır dökülürken kadın liderler yıldız gibi parladı. Sally Buzbee’nin soyadı “vızıltı” anlamına geliyor...
Arının vızıltısı yani...
O vızıltıyı bundan yarım asır önce spor âleminde çığır açan cesur bir sporcunun, Muhammed Ali’nin ağzından işitmiştik...
Şimdi kadınların çığır açtığı bir dönem geliyor...
İLK DESTEK
11) KOCAM DA EN AZ BENİM KADAR MEST OLURDU
SALLY Buzbee’ye ilk destek mesajı tanıdık birinden geldi. Washington Post’un şimdi hayatta olmayan eski genel yayın yönetmeni Ben Bradlee’nin kendisi de gazeteci olan eşi Sally Quinn attı...
Mesajı aynen şöyleydi:
“Washington Post’un başına, tarihindeki ilk kadın genel yayın yönetmeni olarak Sally Buzbee getirildi. Şimdi hayatta olmayan kocam Ben Bradlee de bu habere herhalde benim kadar mest olurdu. Sally müthiş bir gazeteci ve büyük bir insandır. Bu Washington Post için harikulade bir seçimdir. Tebrikler Sally...”