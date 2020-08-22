İstiklal Marşı'nı en iyi vatan haini mi söyler

Dün sabaha karşı Amerika Demokrat Partisi’nin online kongresini izledim.
Kongrenin başındaki Amerikan Milli Marşı’nı üç kadın sanatçı okudu.
Bu üç sanatçı Chicks (Piliçler) grubunun üyesiydi.
Country ve bluegrass türünde müzik yapan Teksas kökenli sevdiğim gruptur.
Hikâyeleri de ilginç...
1989’da Dixie Chicks adıyla kuruldu ve Grammy ödülleri aldılar...
*
Ancak 2003 yılında Londra konserleri sırasında sahnede yaptıkları bir konuşma başlarına epey iş açtı.
Grubun bir elemanı ABD ve İngiltere’nin Irak savaşına karşı çıkan konuşmasında, Irak’ı işgale hazırlanan, kendisi de Teksaslı olan Başkan Bush için “Bir Teksaslı olarak ondan utanıyorum” deyince Amerika birbirine girdi.
Bu sözleri yüzünden Cumhuriyetçilerin çoğunun gözünde “hain” damgasını yediler...
14 yıl boyunca yeni albüm çıkarmadılar.
Dün sabaha karşı onları, Amerikan Milli Marşı’nı söylerken seyrettiğimde aklıma yine “hain” kelimesi takıldı...
Ağızdan çıkması ne kadar kolay bir kelime...
Ama aynı zamanda ne kadar adaletsiz ve keyfi bir kelime...
Aynı zamanda da ikiyüzlü...
*
Birine hain derken bir bakıyorsunuz ki zamanın ruhu köprülerinin altından yeni sular akmış ve siz hain olmuşsunuz, hain dediğiniz insan ise göğsünü kabarta kabarta ülkenizin milli marşını söylüyor...
O VİDEOYU KİM KALDIRTTI ALTUN MU YOKSA KALIN MI
Hep diyorum...
Şu sosyal medya trolleri var ya, işte onlardan kimseye yarar gelmez...
İşte son örneği...
*
CHP yönetimi ABD başkan adayı Joe Biden’la ilgili açıklaması için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun’u eleştirdi...
Ancak aynı konuda açıklama yapan İbrahim Kalın için bir şey demedi...
*
Güya Altun’u savunmak isteyen bir trol grubu, onu üstü örtülü şekilde İbrahim Kalın’la karşılaştıran bir video hazırlamış.
Önce “CHP neden İbrahim Kalın’ı değil de sadece Fahrettin Altun’u eleştiriyor” diye sorup cevabını vermişler:
“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini...”
*
Bu nasıl bir zekâdır?
Cumhurbaşkanı’nın iki çok yakın çalışma arkadaşı arasına nifak sokacak kadar akılsız...
Demokratik bir ülkede ana muhalefet için “düşman” diyecek kadar kendinden geçmiş...
Neyse ki akıllı biri çıkıp bu sakil videoyu kaldırtmış.
*
“İbrahim Kalın kaldırtmıştır” yorumları okudum.
Her ikisini de yakından takip eden bir gazeteci olarak tahminim şu:
Bence ikisi birlikte kaldırtmıştır...
Çünkü yakından izlediğim Fahrettin Altun’un da bu videoyu seveceğini sanmıyorum.
BAZI CHP’LİLERİ HİÇ ANLAYAMAYACAĞIM
ESKİDEN beri bazı CHP’liler beni anlamıyor...
Bense o bazı CHP’lileri hiç anlamıyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önceki gün Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerini açıkladı.
*
Listeyi beğendim...
Her biri kendi alanında katkıda bulunacak iyi isimler seçmişler.
Hatta içimden “Helal olsun” dedim...
*
Ancak daha cümlemi tamamlamadan olay patladı.
“Bağzı CHP’liler” isimlerden birine şiddetle itiraz ediyorlarmış.
O kişi de Hasan Bülent Kahraman...
İtiraz gerekçeleri de şuymuş:
Efendim geçmişte Sabah gazetesinde yazdığı yazılarda CHP’yi eleştiriyormuş.
Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yaptıklarını övmüş.
*
Yahu arkadaşlar...
Hasan Bülent Kahraman gerçek bir kültür insanıdır.
Birçok kuruluşun danışmanı ve çok başarılı sergilerin küratörüdür.
Ankara’da yıllarca CHP çatısı altında çalışmış bir bilim insanıdır.
Yani siz, hiç olmazsa sanat ve kültürde kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir anlayışa karşı mısınız?
*
Üstelik de listeye kendisinin bilgisi olmadan alınmış bir isim.
Bence İmamoğlu bu tür geniş ve kucaklayıcı kültür anlayışına devam etmeli.
HÜSEYİN KARDEŞİM ÜLKENİN BUNCA SORUNU VARKEN SEN
Eski ABD Başkanı Obama, Demokrat Parti kongresinde konuşma yapmadan önce Instagram hesabından bir müzik listesi paylaştı.
“Barack Obama’nın 2020 yaz müzik dinleme listesi...”
Altına da şöyle bir not yazmış:
“Şu son birkaç ay içinde ailemle birlikte çok müzik dinledim. O müzikleri sizlerle paylaşmak istedim.”
*
Artık eskisi kadar siyasetin içinde değilim.
Ama hayatın dibine kadar içindeyim.
Ne var ki, ne zaman hayatla ilgili bir şey paylaşsam bazı çevrelerden şu tepki geliyor:
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle meşgulsün...”
*
Böyle diyenlere içimden hep şunu söylüyorum:
Ben 73 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Ülkemin de benim de hayatım hep sorunlarla geçti.
Ama sorunların olması ne ülkemin ne de benim hayatımızı yaşamamıza engel oldu.
*
Bu ülke ne zaman güçlüdür biliyor musunuz?
Doğusunda PKK katliamının olduğu gün İstanbul’da Michael Jackson konseri yapabilecek duyguya sahip olduğunda...
*
Evet Amerika’nın çok ağır sorunları var.
Pandemi basmış vaziyette...
İşsizlik zirvede...
Derin bir kutuplaşma ülkeyi ortasından yırtmış durumda...
Sokakları alev alev...
*
Ama ülkenin eski başkanı dinlediği müzikleri paylaşıyor...
Güç budur işte...
TOP 50
LİSTEDE EN ESKİ KİM, EN YENİ ŞARKI KİMİN
OBAMA’nın 50 şarkılık listesine baktım.
Kendisinin de söylediği gibi geniş sayılabilecek bir yelpazede çeşitli türde müzik dinliyor.
Listede country şarkıcılarının da bulunması ilginç.
Rock ve balad türü sanki daha ağır basıyor.
Listede Billy Eilish’in önceki hafta çıkan şarkısı “My Future” da var Otis Redding’in 58 yıllık şarkısı “These Arms Are Mine”ı ve Bob Marley’in 1980’de çıkan 40 yıllık şarkısı “Could You Be Loved”ı da...
Eski nesli temsil eden öteki şarkıcılar şunlar: Billie Holiday, Chet Baker, Steve Wonder, John Coltrane, Cassandra Wilson, Frank Ocean.
Cumhuriyetçilerin “hain” dediği Chicks’in şarkısı “Gaslighter”ı da listesine almış.
TANITIM FİLMİ
KADINI EN İYİ ANLAYAN ERKEK KİM, NE İŞ YAPAR
Dünyada kadını en iyi anlayan erkek kimdir? Lisede okuduğu okulun müdürü babasına yazdığı mektuba hangi şok cümle ile başladı...
Dünyada en çok söylenen aşk şarkısı hangi kadın için yazıldı... O kadın şimdi nerede...
Dünyanın en pahalı şarapları Romanee Conti ve Petrus’u mahveden Pak Hendra kimdir...
En büyük şarap skandalını ele veren 4 rakam neydi...
Dünya müzik pastasının yüzde 90’ını kaç müzisyen yiyor...
Neyi görünce Hürriyet’in “İncili Gastronomi’sini yenileme zamanı geldi” dedim. (YARIN BU KÖŞEDE)
İstiklal Marşı'nı en iyi vatan haini mi söyler
Bu soruya cevabım şu: Bazen “hainler” ülkenin İstiklal Marşı’nı daha iyi ve güzel söylerler...
Dün sabaha karşı Amerika Demokrat Partisi’nin online kongresini izledim.
Kongrenin başındaki Amerikan Milli Marşı’nı üç kadın sanatçı okudu.
Bu üç sanatçı Chicks (Piliçler) grubunun üyesiydi.
Country ve bluegrass türünde müzik yapan Teksas kökenli sevdiğim gruptur.
Hikâyeleri de ilginç...
1989’da Dixie Chicks adıyla kuruldu ve Grammy ödülleri aldılar...
*
Ancak 2003 yılında Londra konserleri sırasında sahnede yaptıkları bir konuşma başlarına epey iş açtı.
Grubun bir elemanı ABD ve İngiltere’nin Irak savaşına karşı çıkan konuşmasında, Irak’ı işgale hazırlanan, kendisi de Teksaslı olan Başkan Bush için “Bir Teksaslı olarak ondan utanıyorum” deyince Amerika birbirine girdi.
Bu sözleri yüzünden Cumhuriyetçilerin çoğunun gözünde “hain” damgasını yediler...
14 yıl boyunca yeni albüm çıkarmadılar.
Dün sabaha karşı onları, Amerikan Milli Marşı’nı söylerken seyrettiğimde aklıma yine “hain” kelimesi takıldı...
Ağızdan çıkması ne kadar kolay bir kelime...
Ama aynı zamanda ne kadar adaletsiz ve keyfi bir kelime...
Aynı zamanda da ikiyüzlü...
*
Birine hain derken bir bakıyorsunuz ki zamanın ruhu köprülerinin altından yeni sular akmış ve siz hain olmuşsunuz, hain dediğiniz insan ise göğsünü kabarta kabarta ülkenizin milli marşını söylüyor...
O VİDEOYU KİM KALDIRTTI ALTUN MU YOKSA KALIN MI
Hep diyorum...
Şu sosyal medya trolleri var ya, işte onlardan kimseye yarar gelmez...
İşte son örneği...
*
CHP yönetimi ABD başkan adayı Joe Biden’la ilgili açıklaması için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun’u eleştirdi...
Ancak aynı konuda açıklama yapan İbrahim Kalın için bir şey demedi...
*
Güya Altun’u savunmak isteyen bir trol grubu, onu üstü örtülü şekilde İbrahim Kalın’la karşılaştıran bir video hazırlamış.
Önce “CHP neden İbrahim Kalın’ı değil de sadece Fahrettin Altun’u eleştiriyor” diye sorup cevabını vermişler:
“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini...”
*
Bu nasıl bir zekâdır?
Cumhurbaşkanı’nın iki çok yakın çalışma arkadaşı arasına nifak sokacak kadar akılsız...
Demokratik bir ülkede ana muhalefet için “düşman” diyecek kadar kendinden geçmiş...
Neyse ki akıllı biri çıkıp bu sakil videoyu kaldırtmış.
*
“İbrahim Kalın kaldırtmıştır” yorumları okudum.
Her ikisini de yakından takip eden bir gazeteci olarak tahminim şu:
Bence ikisi birlikte kaldırtmıştır...
Çünkü yakından izlediğim Fahrettin Altun’un da bu videoyu seveceğini sanmıyorum.
BAZI CHP’LİLERİ HİÇ ANLAYAMAYACAĞIM
ESKİDEN beri bazı CHP’liler beni anlamıyor...
Bense o bazı CHP’lileri hiç anlamıyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önceki gün Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerini açıkladı.
*
Listeyi beğendim...
Her biri kendi alanında katkıda bulunacak iyi isimler seçmişler.
Hatta içimden “Helal olsun” dedim...
*
Ancak daha cümlemi tamamlamadan olay patladı.
“Bağzı CHP’liler” isimlerden birine şiddetle itiraz ediyorlarmış.
O kişi de Hasan Bülent Kahraman...
İtiraz gerekçeleri de şuymuş:
Efendim geçmişte Sabah gazetesinde yazdığı yazılarda CHP’yi eleştiriyormuş.
Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yaptıklarını övmüş.
*
Yahu arkadaşlar...
Hasan Bülent Kahraman gerçek bir kültür insanıdır.
Birçok kuruluşun danışmanı ve çok başarılı sergilerin küratörüdür.
Ankara’da yıllarca CHP çatısı altında çalışmış bir bilim insanıdır.
Yani siz, hiç olmazsa sanat ve kültürde kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir anlayışa karşı mısınız?
*
Üstelik de listeye kendisinin bilgisi olmadan alınmış bir isim.
Bence İmamoğlu bu tür geniş ve kucaklayıcı kültür anlayışına devam etmeli.
HÜSEYİN KARDEŞİM ÜLKENİN BUNCA SORUNU VARKEN SEN
Eski ABD Başkanı Obama, Demokrat Parti kongresinde konuşma yapmadan önce Instagram hesabından bir müzik listesi paylaştı.
“Barack Obama’nın 2020 yaz müzik dinleme listesi...”
Altına da şöyle bir not yazmış:
“Şu son birkaç ay içinde ailemle birlikte çok müzik dinledim. O müzikleri sizlerle paylaşmak istedim.”
*
Artık eskisi kadar siyasetin içinde değilim.
Ama hayatın dibine kadar içindeyim.
Ne var ki, ne zaman hayatla ilgili bir şey paylaşsam bazı çevrelerden şu tepki geliyor:
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle meşgulsün...”
*
Böyle diyenlere içimden hep şunu söylüyorum:
Ben 73 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Ülkemin de benim de hayatım hep sorunlarla geçti.
Ama sorunların olması ne ülkemin ne de benim hayatımızı yaşamamıza engel oldu.
*
Bu ülke ne zaman güçlüdür biliyor musunuz?
Doğusunda PKK katliamının olduğu gün İstanbul’da Michael Jackson konseri yapabilecek duyguya sahip olduğunda...
*
Evet Amerika’nın çok ağır sorunları var.
Pandemi basmış vaziyette...
İşsizlik zirvede...
Derin bir kutuplaşma ülkeyi ortasından yırtmış durumda...
Sokakları alev alev...
*
Ama ülkenin eski başkanı dinlediği müzikleri paylaşıyor...
Güç budur işte...
TOP 50
LİSTEDE EN ESKİ KİM, EN YENİ ŞARKI KİMİN
OBAMA’nın 50 şarkılık listesine baktım.
Kendisinin de söylediği gibi geniş sayılabilecek bir yelpazede çeşitli türde müzik dinliyor.
Listede country şarkıcılarının da bulunması ilginç.
Rock ve balad türü sanki daha ağır basıyor.
Listede Billy Eilish’in önceki hafta çıkan şarkısı “My Future” da var Otis Redding’in 58 yıllık şarkısı “These Arms Are Mine”ı ve Bob Marley’in 1980’de çıkan 40 yıllık şarkısı “Could You Be Loved”ı da...
Eski nesli temsil eden öteki şarkıcılar şunlar: Billie Holiday, Chet Baker, Steve Wonder, John Coltrane, Cassandra Wilson, Frank Ocean.
Cumhuriyetçilerin “hain” dediği Chicks’in şarkısı “Gaslighter”ı da listesine almış.
TANITIM FİLMİ
KADINI EN İYİ ANLAYAN ERKEK KİM, NE İŞ YAPAR
Dünyada kadını en iyi anlayan erkek kimdir? Lisede okuduğu okulun müdürü babasına yazdığı mektuba hangi şok cümle ile başladı...
Dünyada en çok söylenen aşk şarkısı hangi kadın için yazıldı... O kadın şimdi nerede...
Dünyanın en pahalı şarapları Romanee Conti ve Petrus’u mahveden Pak Hendra kimdir...
En büyük şarap skandalını ele veren 4 rakam neydi...
Dünya müzik pastasının yüzde 90’ını kaç müzisyen yiyor...
Neyi görünce Hürriyet’in “İncili Gastronomi’sini yenileme zamanı geldi” dedim. (YARIN BU KÖŞEDE)