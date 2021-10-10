İşte medyanın yeni testosteron kralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
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İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
İşte medyanın yeni testosteron kralı
Biliyorum bu pazar günü, “memleketin bunca sorunu varken” lobisinden yine epey dayak yiyeceğim...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
*
Her şey Gecce.com adlı internet sitesinin sahibi Kenan Erçetingöz’ün bir paylaşımı ile başladı.
Testosteronunun 730 olduğunu açıkladı.
Yani benimkinden 107 puan yüksekti...
*
Önce inanmadım...
Ama resmen tahlil raporlarını yayınladı...
O nedenle bugünden itibaren Türk medyasının “E.T” kralı, yani “Taçsız Testosteron Kralı” Kenan Erçetingöz’dür...
*
Tek tesellim, İzmirli olarak tacımı yine bir İzmirliye devrediyorum...
Emanet emin başlarda...
İZMİRLİ YENİ KRAL KİMDİR
Kenan Erçetingöz, 1962 yılında İzmir’de yoksul bir ailenin dördüncü çocuğu olarak doğdu.
Gazetecilik hayatına İzmir’de Yeni Asır gazetesinde gece bekçisi olarak başladı.
Sonra gece muhabirliğine geçti.
Sabah gazetesi kurulduktan sonra, Zafer Mutlu’nun isteği ile İstanbul’a giderek, magazin muhabiri oldu.
Aynı gazetede magazin müdürlüğüne getirildi ve orada efsane “Şamdan” ekibini kurdu.
Türk televizyonlarına ilk ‘laptop’u çıkaran gazeteci olarak biliniyor.
O nedenle “Laptoplu adam” lakabı takıldı.
Erçetingöz daha sonra Türkiye’nin ilk magazin sitelerinden olan Gecce.com’u kurdu.
“E.T” tacına sahip yeni arkadaşımızı kutlar, başarılar dilerim.
ROCK’ÇILAR CAZCILARDAN ÇOK DAHA İYİ Mİ SEVİŞİR
Kenan Erçetingöz’ün “Yeni Testosteron Kralı” unvanını benden aldığı hafta tesadüfen geçen ay Türkçesi yayınlanan “Erkekler Hayvan mıdır?” adlı kitabı okuyordum.
Kitap, 2018 yılında Newsweek dergisinin kapak konusu yaptığı bir araştırma ile başlıyordu.
*
Araştırmanın bilimsel adı şu:
“Tükürük testosteron yoğunluğu ile sofistike müzik tercihi arasındaki olumsuz ilişki...”
Newsweek dergisi araştırmanın vardığı sonucu şöyle özetlemişti:
“Caz müziği seven erkekler, rock seven erkeklerden daha az testosterona sahipler...”
*
Malum, “Y.T” yani yüksek testosteron bazı erkekler için erkeklik ölçüsü...
“E.T” yani en yüksek testosteron ise bir anlamda “rakipsizlik”...
Şimdi bu araştırmaya bakıp şunu söyleyebilir miyiz?
“Rock’çılar, cazcılardan daha iyi sevişirler...”
Mesela bizim Kanat Atkaya, medyanın en baba rock’çılarından biridir...
Yani o...
Neyse, medyanın ünlü cazcılarından herhangi birinin adını verip bir haksızlığa ve gereksiz polemiğe yol açmayayım...
OSMAN HOCAYA GÖRE ROCK’ÇILAR MI CAZCILAR MI
Prof. Osman Müftüoğlu bir araştırmanın sonucunu açıkladı: Müzikte testosteron oranı en düşük grup Beatles çıkmış.
En yüksek sanatçı ise Frank Sinatra...
Oysa Beatles için rock grubu, Sinatra için de cazcı diyebiliriz.
Yani cazcıların da içi rahat olsun. Ama tabii Rollings Stones’un Mick Jagger ve Keith Richards gibi “E.T.” kategorisindeki iki azgın tekesini de aklınızdan çıkarmayın.
TÜRK MEDYASININ DEŞİFRE OLMAMIŞ TOP 16 ‘Y.T.’Sİ
Türk medyasında ben ve Kenan Erçetingöz’den başka testosteron ölçüsünü açıklayan gazeteci yok.
Peki deşifre olmamış “Yüksek Testosteron”lu medya mensupları kimler olabilir?
Yaptığım araştırma ve aldığım tüyolar sonucu, şöyle gayriresmi bir liste çıktı ortaya.
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- Emin Çölaşan
- İsmet Berkan
- Osman Müftüoğlu
- Mehmet Yılmaz
- Güneri Cıvaoğlu
- Hasan Cemal
- Ahmet Hakan
- Fatih Altaylı
- Kanat Atkaya
- Rasim Ozan Kütahyalı
- Erman Toroğlu
- Oray Eğin
- Rıfat Ababay
- Cüneyt Özdemir
- Akif Beki
- Zafer Mutlu
ERKEKLER İNSAN MI YOKSA HAYVAN MI
ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Brown’ın antropoloji profesörü Matthew Gutmann, “Erkekler hayvandır” diyor ama, “ama”sı var:
“Bu gerçekten ne anlama gelir?”
Bu konuda 326 sayfalık bir kitap yazmış...
“Hayvan bir erkek” olarak büyük dikkatle okumaya çalıştım.
Ancak öylesine dolambaçlı bir anlatımı var ve cümleleri o kadar uzun ki...
Kitabı Türkçeye çeviren Ahmet Haluk Evrim de haklı olarak çok zorlanmış.
Ben şahsen anlamakta epey zorluk çektim.
Neticede kitabı bitirdiğimde, erkek olarak bir hayvan olup olmadığıma karar veremedim.
Acaba bu benim bir “hayvan zekâsına sahip olduğum” anlamına mı geliyor?
Yoksa kitabın yazılışında ve anlatımında gerçekten bir arıza mı var...
*
- Matthew Gutmann: “Erkekler Hayvan mıdır?”, Çev: Ahmet Haluk Evrim, Beyaz Baykuş Yayınları, Eylül 2021
ERKEK YABAN ÖRDEKLERİNİN YÜZDE KAÇI TECAVÜZCÜ
“Erkekler Hayvan mıdır?” kitabından öğrendim.
Yaban ördeklerinin erkekleri toplu tecavüzcüymüş.
Erkek yaban ördeklerinin çiftleşmelerinin yüzde 40’ı “zorla çiftleşme” yani bir nevi tecavüz şeklinde olurmuş.
Şimdi bu zorla çiftleşme işine bakınca ve yanına erkek tecavüz istatistiklerini koyunca kafam karışıyor.
Acaba gerçekten hayvan mıyız?
Gutmann neticede erkeğin saldırganlık gibi davranışlarının biyolojik değil, kültürel bir mesele olduğunu söylüyor.
İçim rahatladı.
Hayvansam bile kendimi eğitebilir, bir kadın kadar insanlaşabilirim.
DÜŞÜK T’NİN YÜKSELİŞİ HANGİ YILLAR ZİRVE YAPTI
Kitabın en kolay anlaşılabilen bölümü “Erkeklik Bilimi” başlıklı ikinci bölüm.
Orada “Düşük T’nin yükselişi” diye bir bölüm var.
Testosteron dediğimiz şey meğer 1905 yılında icat edilmiş. Daha önce bilinmiyormuş. Sonra erkekte, özellikle 1990’ların sonunda “T düşüklüğü” diye bir dönem gelmiş.
Bu da 2010’larda zirve yapmış ama sonra birtakım takviye buluşlarla yükselişe geçmiş. Ha testosteron düşüklüğünü nasıl anlarsınız derseniz, cevabı şu:
- Düşük cinsel dürtü, daha az enerji, daha çok yorgunluk ve orta derecede ereksiyon.
ZAMANIN RUHU
SİZCE BU ‘37’NCİ’ EMOJİ HANGİ DUYGUYU ANLATIR
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Unicode Consortium” adlı bir kuruluş var.
Dijital metinler için standartları belirliyor.
Bu kuruluş her yıl küresel düzeyde kullanılan yeni emoji’leri de belirliyor.
Bu yıl 37 yeni emoji belirlendi.
Bunlar arasında en dikkatimi çeken aşağı doğru akan bir yüz emoji’si oldu.
Hani şu bildiğimiz gülen ve üzülen yuvarlak yüz emoji’si var ya, işte onun alt tarafı adeta eriyor.
Yeni 37 emoji’den en çok tutulanı bu olmuş.
Ancak emoji’nin anlamı üzerinde ortak bir görüş yok.
Yüzdeki ifade şu.
Ne gülüyor ne de ağlıyor.
Bazılarına göre bu COVID-19’un ruhumuzda yarattığı yeni bir ifade.
Bazılarına göre ise kıyamete gidişin alameti.
Emoji’ye baktım, baktım, ama doğrusu bunu nerede ve ne için kullanacağıma karar veremedim.
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ’LER HANGİLERİ
Emoji ilk defa 1999 yılında Shigetaka Kurita isimli 25 yaşında bir Japon sanatçı tarafından yaratıldı.
İlk emoji lego bir kırmızı kalp şeklindeydi.
Bunu da Japon çizgi roman kültürünün en önemli unsuru olan “Manga”dan esinlenerek yapmıştı.
O günlerde bir Japon cep telefonu şirketinin bulduğu 250 harflik bir haberleşme sisteminde kelimeleri kısaltmak için bulmuştu.
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“Emoji” kelimesi ise, eski Çin yazısından gelen Japonca ile “e” (resim), “mo” (yazı) ve “ji” (harf) kelimelerinden oluşuyordu. İlk emoji seti 176 şekilden oluşuyordu.
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Bu işaretler 2010 yılından itibaren küresel alanda kullanılmaya başlandı ve küresel bir dil oluştu.
Bugün emoji setinde 2789 işaret var.
En çok kullanılan emoji’ler ise gülen ve üzülen yüz şekilleri.
Tabii bir de kırmızı kalp...