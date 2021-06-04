İstanbul’un gayriresmi VIP açılışının yıldızları

Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
İstanbul’un gayriresmi VIP açılışının yıldızları
Bana göre İstanbul pandemi sonrası açılışını önceki gün yaptı.
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
“İmkânsız olduğunu bilmiyordu, başardı...”
Bu büyük jüri 20’nci Yıl Özel Ödülü’nü Mustafa Taviloğlu’na verdi.
Bu tören bana göre İstanbul’da pandemi sonrasının resmi açılış töreniydi.
Bir de gayriresmi VIP açılışı töreni var ki, o da aynı akşam Lucca’nın açık kısmında yapıldı. Açılışın ev sahibi Mudo mağazalarının sahibi Mustafa Taviloğlu’ydu...
Taviloğlu’nun bazı dostları bir araya geldik.
Uzun süredir birbirini görmeyen insanlardık.
Bir nevi açılış oldu hepimiz için.
Şimdi size bu gayriresmi açılışa katılanların bazılarını anlatayım.
GECENİN EN ELİ SIKILANI, EN KONUŞULANI, EN YÜKSELEN YILDIZI, EN İDDİALISI KİMDİ
BÜYÜKADA’YI HYDRA YAPACAK ADAM: Gayriresmi gecenin ev sahibi Mustafa Taviloğlu’ydu... Herkesle tek tek ilgilendi. Gelen herkesi gelen herkese tanıttı.
Son 6 ayını Büyükada’da geçirmek ona iyi gelmişti.
Şimdi büyük bir iddiası var.
“Büyükada’yı Hydra’dan daha ünlü yapacağım” diyor.
* * *
GECENİN YILDIZI TUNCAY ÖZİLHAN: Şampiyonluğu kazanan Anadolu Efes’in başkanı Tuncay Özilhan gecenin yıldızıydı.
Gelen herkes önce ona gidip kutluyordu.
Bir kere daha rahmetli Süleyman Demirel’in o sözünü hatırladım:
“Hiçbir şey zaferin yerini tutamaz.”
* * *
GECENİN KONUŞULAN İSMİ ÖNDER FIRAT: Gelen herkes ona takıldı. Çünkü saç stilini radikal biçimde değiştirmiş. İyi kilo vermiş. Yakışıklıydı daha yakışıklı olmuş.
* * *
GECENİN YÜKSELEN YILDIZI CÜNEYT ÖZDEMİR: YouTube yayıncılığında yeni bir dönem açan gazeteci Cüneyt Özdemir de ilgi odaklarından biriydi.
GECENİN EN LÜZUMSUZU, EN YAĞCISI EN SÜRPRİZİ, EN GİZLİ ORTAĞI KİMDİ
GECENİN ‘LÜZUMSUZ ADAMI’ ÜMİT ZAİM: Yanlış anlamayın Türk deri sanayi ve tasarımının en lüzumlu ismi o. Ama verdiği bir mülakatta, işi yeni nesillere devredip “Şirkette lüzumsuz adam haline gelirsem mutlu olacağım” dediği için hepimiz ona böyle takıldık.
Çok iyi görünüyordu. Öyle pek kolay “lüzumsuz” unvanını hak edebilecek gibi görünmüyordu.
* * *
GECENİN EN YAĞCI SİMASI AYHAN SİCİMOĞLU: Sakın ona “yağdanlık” falan dediğimi sanmayın. Yağcı derken, kendini Akhisar zeytinyağını marka yapmaya vakfettiği için böyle diyorum. Çok iyi bir televizyoncu, çok iyi de bir gusto insanı o. Hastasıyız yani...
* * *
AÇILIŞIN EN SESSİZ SÜRPRİZİ AZİZ TORUN: Gecede Mudo’yu yalnız bırakmayanlardan biri de Torunlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’du. Böyle gecelerde pek sık görülmeyen Aziz Torun gecenin sürpriziydi.
* * *
GECENİN EN GİZLİ ORTAĞI MİTHAT ERDEM: Bütün dünya Nusret’i tanıyor. Ama Nusret’in kuruluşundan beri onun hep geri planda kalan bir ortağı var. Mithat Erdem... Gece Mudo’yu kutlayanlardan biri de oydu.
GECENİN EN ‘FAİR PLAY’İ, EN IŞIKLI DAVETLİSİ KİMDİ
GECENİN ER ARŞİVCİ DAVETLİSİ EROL TABANCA: Türkiye’nin en sessiz kültür sponsorlarından biri. Anadolu’nun ortasına kendi ölçeğinde bir Guggenheim Müzesi yaptı. Aynı zamanda müthiş bir arşivciymiş. 1976 Efes basket fotoğrafı onun cebinden çıktı.
GECENİN EN FAIR PLAY MİSAFİRİ ORAKÇIOĞLU: Gözüme çarpan bir işinsanı da Süleyman Orakçıoğlu’ydu. Damat giyim markasının sahibi, yani giyimde bir anlamda Mudo’nun rakibi sayılan Orakçıoğlu’nun orada oluşu bence bir “fair play” ödülünü hak ediyordu.
* * *
GECENİN EN IŞIKLI MİSAFİRİ İRFAN ŞAHİN: “Işıklı” derken, dazlak modasına uymasını kastetmiyorum. Bir anlamda İstanbul Havalimanı’nın ışığı o. Bütün ışıklı reklamlarını o yapıyor. Bütün gece Nusret’in ortağı Mithat Erdem’le sohbet etti.
‘CUMHURBAŞKANI MAÇTAN 10 DAKİKA SONRA HEM BENİ HEM KOÇU ARADI’
Davette, bir ara Tuncay Özilhan, ben, Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyesi Önder Fırat, Cüneyt Özdemir sohbet ettik.
Tuncay Özilhan, şampiyonluk maçı bittikten 10 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kendisini hem de koç Ergin Ataman’ı arayıp kutladığını söyledi. Bu arada Anadolu Efes’in kısa tarihini de anlattı. Bütün Türkiye böyle bir başarı hikâyesini özlemişti...
HER ŞEY BU FOTOĞRAFLA VE 150 BİN LİRAYLA BAŞLADI
Tunca Özilhan geçen pazar Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes’in hikâyesini anlatmadan önce bu fotoğrafı gösterdi.
Yıl 1976...
Özilhan o yıl Amerika’dan dönüyor. Kendisi de basketbol oynuyor ve oradayken NBA maçlarına gidiyor.
New York Nicks taraftarı...
Türkiye’ye dönüşte Kadıköy Basketbol Takımı’nı devralmasıyla Efes Pilsen Basket Takımı kuruluyor. Bunun için 150 bin TL ödenmiş.
PANDEMİDE ŞİRKET ORTAKLARINDAN ‘BU İŞİ BIRAKALIM’ DİYEN OLDU MU
Özilhan’a şunu sordum: “Pandemide birçok şirket sponsorluklarını gözden geçirdi. Sizde şirket içinden hiç itiraz gelmedi mi?”
“Hayır gelmedi. Tam aksine hem Kamil Yazıcı da hep büyük destek verdi.”
Kulübün müzesinde bugün 1 Avrupa Koraç Kupası şampiyonluğu, 1 Euroleague şampiyonluğu, 11 Türkiye kupası, 14 Türkiye ligi şampiyonluğu, 12 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor. Kolay bir şey değildi...
O ÇAKARLI ÇAKALLARIN İSMİ DE AÇIKLANMALI
İstanbul Trafik Denetim Müdürlüğü önceki gün açıkladı:
Son 5 ayda usulsüz çakar kullanan 899 kişiye para cezası verilmiş...
Ne yapıyor bu çakarlı çakallar?
Arabalarının tepesine yanar söner, döner o mavi ışığı takıyor...
Büyük bir ihtimalle çakma sirenine de basıyor...
Siz, kanunlara, usullere saygılı birer vatandaş olarak, otoyolda, köprüde sabırla yolun açılmasını beklerken, o çakal sürüsü yanınızdan hem de caka satarak geçip gidiyor...
* * *
O sürü, sadece kanunlara saygısızlık etmiyor...
Sizinle, yani kanunlara saygılı insanlarla alay ediyor, sizi, bizi enayi yerine koyuyor...
Ama durun bitmedi...
O haberden bir de şunu öğrendik.
Meğer böyle çakma çakar kullanan çakallar üst üste 3 kere yakalanıyorsa geliyormuş asıl ceza...
O asıl ceza da neymiş biliyor musunuz?
Arabası 15 gün seferden alıkonuluyormuş...
Vah vah vah....
Demek ki çakarlı maganda 15 gün arabasından yoksun kalıyormuş garibim...
* * *
O çakal için o kadar üzülmeyin... O çakal sürüsünün her birinin altındaki arabaya bir bakın...
Çoğu siyah ve büyük araba... Emin olun o çakalın ikinci, üçüncü arabası da var.
Yine emin olun ertesi gün aynı çakma çakarı ikinci arabanın tepesine, önüne takıp, bizleri enayi yerine koymaya devam ediyor. Yani biz köprüde beklemeye devam ederken, o maganda yine aynı alayla valayla yanımızdan geçip gidiyor...
* * *
O yüzden diyorum ki... Şu maganda sürüsünün isimlerini de açıklayın...
Açıklayın ki hiç olmazsa bizi enayi yerine koyan bu imtiyazlı sınıfın kimlerden oluştuğunu görelim...