İmamı kim istifa ettirdi Türkiye'nin makul aklı mı

Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
İmamı kim istifa ettirdi Türkiye'nin makul aklı mı
Ayasofya imamı sonunda istifa etti...
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Onun istemiş olması beni şaşırtmaz....
*
Türkiye’nin hep “sessiz bir makul çoğunluğu” var.
Sesini yükseltmeyen, sokağa çıkmayan, ama zaman zaman anketlerde kendini gösteren makul bir ortak akıl bu...
Son günlerde bunun işaretlerini de görüyoruz.
*
- Mesela İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesini yanlış bulanlar...
Türkiye’nin en ciddi araştırma kuruluşlarından Metropoll’ün araştırmasına göre çoğunluk İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını doğru bulmuyor.
*
- Bir başka işaret...
Yine Konda anketine göre halkın yüzde 70’i ABD veya Avrupa Birliği ülkelerine yakın hissediyor ve Türkiye’nin öyle bir ülke olmasını istiyor...
İslami ülkelere benzeyen bir ülkede yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 1’e inmiş.
*
Sosyal medyaya baktığımız zaman ortada büyük bir gümbürtü görüyoruz...
3-5 bin tweet atılıp TT olunca bütün Türkiye yıkılıyor sanıyoruz...
Ama “Derin Türkiye”yi anlamak isteyen siyasetçiler, sosyal medyanın gümbürtüsüne değil, sessizliğin sesine bakmalıdırlar.
Çünkü bu sessiz itiraz, aynı zamanda en güçlü mutabakatın sınırlarının da ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.
*
Türkiye, “itirazını biriktiren” bir halka sahip....
Gürültüden tasarruf edip biriktirdiği sessiz itirazını sandıkta oya çeviriyor.
*
Bence 2023 Türkiye’sine hazırlanan partiler bu sessiz mutabakatı dikkatle okumalı.
AMİRALLERİN BİLGİSAYARLARININ KOPYALARI ALINIP VERİLDİ Mİ
GÖZALTINA alınan amirallerle ilgili bazı söylentiler dolaşıyor.
- Sabah saatlerinde evlerinden alınmaları eleştiri konusu yapılmıştı.
Hatta emekli amirallere kötü muamele edildiği söylenmişti.
Bana bazı ailelerden gelen bilgilere göre evlere gelen polisler saygılı davranmış.
*
- Tek istisna, gözaltına alınan amirallerden biri kansermiş ve kemoterapi görüyormuş.
Umarım tedavisi için gereği yapılmıştır.
*
- Aldığım en ciddi duyum şu.
Polisler bilgisayarları alırken disketlerin kopyalarını alıp ailelerine vermemiş.
İşte buna ihtimal vermek istemiyorum.
Çünkü bu doğruysa geçmişte yaşanan bazı sorunlar tekrar yaşanabilir.
Umarım bu doğru değildir.
FRANSA MÜLKİYESİ’Nİ KAPATMAK İKİNCİ FRANSIZ İHTİLALİ Mİ OLDU
PARİS’te doktoramı yaptığım 1970-76 yılları arasında şu çok “derin Fransız gerçeğini” öğrendim.
Yeni Fransa devletinin temeli ENA’da atılmıştır.
ENA, yani açılmış haliyle “Ecole Nationale d’Administration”, Fransa derin siyasetinin ve derin devletinin en cumhuriyetçi evlatlarını yetiştiren okuldur.
Türkçe adıyla “Milli İdare Okulu”...
Bir anlamda 1960’ların, 70’lerin bizdeki Mülkiye karşılığıdır. Fransa Devlet Başkanı Macron geçen hafta bu okulun kapatıldığını açıkladı.
Bana göre bu “ikinci Fransız İhtilali” demek.
Peki niye kapatılıyor bu efsane okul?
ENA solcular tarafından “Elit bir okul” olarak görülüyordu. Öbür okullardan mezun çocuklara karşı eşitsizlik yaratıyor deniyordu.
Yani bir tür sınıfsal avantaj sağlıyordu.
Macron şimdi Fransız devletinde işe almada, görev vermede, daha liyakate dayalı, daha eşitçi, daha herkese açık bir sistem yaratmak istiyor.
Bakalım bu “ikinci Fransız Devrimi” nasıl bir sonuç verecek.
MACRON’UN KENDİ MEZUN OLDUĞU OKUL 4 CUMHURBAŞKANI, 9 BAŞBAKAN ÇIKARDI
- ENA 1945 yılında yani savaştan sonra bizzat De Gaulle tarafından Strasbourg şehrinde kuruldu.
- Yılda sadece 80-100 öğrenci alıyordu.
- Bugüne kadar 6 bin 500 mezunu oldu.
- Bunlar arasında 4 cumhurbaşkanı vardı (Chirac, d’Estaing, Hollande ve Macron).
- Dokuz başbakan çıktı.
- Sayısız bakan, milletvekili, genel müdür ve CEO buradan mezun oldu.
- Jacques Attali ve Alain Minc gibi düşünürler de bu okulun öğrencileri arasındaydı.
- Türkiye’nin şu anki Paris Büyükelçisi Ali Onaner de ENA’dan mezundur ve Macron’un sınıf arkadaşıdır.
‘FRIENDS’ 16 YIL SONRA NİYE YİNE TÜRKİYE’DE 1 NUMARA
BANA göre dünya televizyon tarihinin en önemli dizisi “Friends”di...
Öyle bir diziydi ki, adı gösterildiği ülkelerin yerel dillerine bile çevrilmeden hemen her yerde İngilizce adıyla “Friends” olarak gösterildi ve hepimizin hafızasına öyle kazındı.
*
17 yıl sonra Türkiye’de iki streaming platform diziyi yeniden gösterime soktu.
İkincisi geçen hafta başladı...
Ve önceki gece baktım, en çok izlenenler listesinin bir numarasına yerleşmiş.
*
Dizi 1994 ile 2004 yılları arasında yayınlandı.
Son bölümünün yayınlanmasının üzerinden 17 yıl geçti... Düşünün 2004’te yayınlanan son bölümlerinde bile cep telefonu yok....
Öyleyse bu dizi niye bütün dünyada hâlâ böylesine büyük bir sükse yapıyor...
ACABA PANDEMİ BİZE ŞU DUYGULARI MI ÖZLETTİ
GALİBA hepimizin kaybettiği güzel bir şeyler var “Friends” dizisinde...
Dostluk...
Dayanışma...
Modernite...
Paylaşma...
Arkadaşlık...
Kibirsizlik...
Kıskançlık, haset, kurnazlık gibi duygularla kirlenmemiş bir beraberlik...
Kadın-erkek eşitliği...
Bayağılaşmayan bir mizah...
Arkadaşça takılmanın güzelliği... Ve galiba pandemi hepimize bozuk para gibi hoyratça harcadığımız bu duyguları yeniden hatırlattı...
O yüzden çok özledik “Friends”in “bembeyaz duygularını”...
BU YIL OSCAR’I TÖREN GİBİ DEĞİL FİLM GİBİ SEYREDECEĞİZ
BU yıl Oscar törenini ünlü yönetmen Steven Soderbergh hazırlıyor.
Tören seyircisiz düzenleneceği için yepyeni bir konsept düşünülüyor.
Soderbergh son 30 yılın en önemli yönetmenlerinden biri...
Onu ‘Sex, Lies and Videotapes’ filmindeki yenilikçi tarzı ile tanıdık.
‘Traffic’ filmi ile ise film akışına yeni bir ritim ve mekânlara farklı renk veren bir anlayışı getirdi.
O nedenle törende ne yapılacağını çok merak ediyorum. Galiba bunu bir tören değil, film gibi tasarlıyormuş.
Yani o gece orada bir tören değil, Hollywood filmi seyredeceğiz.
Bir yönetmenin törenlerde ne yapabileceğini Londra Olimpiyatları’nın açılış seremonisinin tasarımı İngiliz yönetmen Danny Boyle’a verildiğinde görmüştük.
Dünya gösteri tarihine geçecek harika bir şey yapmıştı.
Bakalım Soderbergh ne yapacak.