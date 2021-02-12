İlk Türk 'Cacabey'i üzerine birkaç mütevazi tavsiye

Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
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Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
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Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İlk Türk 'Cacabey'i üzerine birkaç mütevazi tavsiye
Devlet Bahçeli “astronot” kelimesine Türkçe karşılık olarak “cacabey”i teklif etti.
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
*
Nagehan Alçı ilk kadın “cacahatun” olmaya adaylığını koymuş.
Ona da tavsiye etmem...
Onun nasıl telaffuz edileceğini buraya yazamam ama güzel bir kadın için İngilizce böyle bir telaffuz pek hoş olmaz...
Hiç olmazsa “jajabey” diye yazalım.
*
Benim önerim şu...
Ziya Gökalp’in soyadı...
Hem “gök” var, hem “alp”...
Kadın astronot için de “gökhatun” veya “göksana”...
Yani “gök asenası”...
*
Ay’a sert iniş kavramını hiç bilmiyordum.
Mustafa Varank’ın açıklamasını okudum biraz aydınlandım.
Anlayınca da o konuda da bir fikrim oluştu.
Sert iniş için banko cacabey adayım Atilla Taş...
Taş gibi iniş yapar.
Adını da Atilla Aytaşı yaparız...
RENKLİ KİŞİLİĞİNDEN VAZGEÇMEMEK, ALLAH HEPİMİZE BUNU NASİP ETSİN
DÜN en hoşuma giden ikinci konu “Medyada ciddiyet”...
Haber Türk kanalındaki tartışmayı pür dikkat izliyorum.
Kanalın haber sunucularından Hande Sarıoğlu oryantal dans yaparken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşmış.
*
Kanal da bunu “markanın ciddiyetine uygun görmemiş” ve sunucuyu uyarmış. Sonra yapılan görüşmeler sonunda Sarıoğlu kanaldan ayrılmış.
Yaptığı açıklama şu: “Kanal yönetimi beni daha önce uyardı. Kanalın bir ciddiyeti, ağırlığı var dedi. ‘Daha dikkatli olmalısın’ dedi. Ben renkli bir kişiliğim, bu renkli kişiliğimden vazgeçmeyeceğimi söyledim, karşılıklı anlaştık. İstifamı verdim.”
*
İçimden helal olsun dedim. Dediğim an da çalıştıkları kanalların “ciddiyetini” temsil ettiği iddia edilen haber sunucuları gözümün önünde resmi geçit yapmaya başladı.
Nedense birden gülmeye başladım.
*
“Ciddiyet” öyle bir kelime ki... Siz de bir deneme yapın.
Mesela tartışma programlarına çıkan bazı kişileri gözünüzün önüne getirin.
Hani ciddi ciddi memleket meselelerini tartıştıklarını zanneden kişileri... Yani şimdi, oryantal dans yapan ve “Renkli kişiliğimden vazgeçmeyeceğim” diyerek karakterini savunan bir kadın mı...
Yoksa o talking heads mi (konuşan kafalar)...
*
Kendi payıma işini kaybetme pahasına “Renkli kişiliğimden vazgeçmeyeceğim” diyen bir kadının sunacağı haber, o binlerce konuşan kafanın ağzından çıkan zırvalardan çok daha ciddi ve ikna edici geliyor bana...
*
Bence kanal yanlış bir şey yapmış.
BEN 20 YIL BOYUNCA HANGİ RENKLİ KİŞİLİKLERİMDEN VAZGEÇMEDİM
- “Genel yayın yönetmeni Türk popçularıyla ilgili yazı yazmaz” dediler, vazgeçmedim.
- Ankara bürosunun başındayken, haber atlatınca hep birlikte büroda yüksek volüm Türk popu çalıp hep birlikte dans ettik.
Ciddi olun dediler, olmadık.
- Hayatım boyunca en büyük idealim genel yayın yönetmenliği koltuğuna tavşan kardeş kıyafeti ile oturmak dedim.
Oturamadım ama bu idealimden asla vazgeçmedim.
HINCAL ABİİİİ… HOŞ GELDİN BİZ TIKTIKÇILARIN ARASINA
DÜN benim için çok mutlu bir gündü.
Hıncal Abi de artık bize katıldı...
Sabah’taki köşesinde streaming kanallarından birinde yayınlanan bir filmle ilgili yarım sayfa yazı yazmış.
Adını vermeyeyim reklama girer, bir streaming kanalını öve öve bitiremiyor.
Yazıda o kadar güzel bilgiler var ki...
Hepsi benim için yeni bilgiydi...
*
O platformun kaç filmi Oscar’a adaymış, abone sayısı kaçı geçmiş. Hangi dizileri varmış.
Samimi söylüyorum yazıdan çok şey öğrendim.
Üstelik sabaha kadar uyuyamamış ve bu kanalın başında kalmış.
*
Ne var bunda diyeceksiniz...
Hıncal Abi Spotify, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Plus, BluTV gibi streaming platformlarla ilgili yazılara çok kızıyordu.
Bunu yazanlara “Tıkçı” deyip girişiyordu.
*
Hıncal Abi ben Spotify’cıyım... Sen de anladığım kadarı ile Netflix’çi olmuşsun...
Biliyorsun değil mi, ikisi de aynı sistem.
Biri müzik streaming platformu öteki video...
İkisi de “tıklama” olayı yani...
O nedenle streaming gerçeğini kabullenmesi Türk medyası için yeni bir dönemin başlangıcıdır.
*
Özdemir İnce’nin edebiyat medyası üzerine bir lafı vardı:
“Eğer Doğan Hızlan bir yerdeyse orası meşrudur...”
Ben de diyorum ki...
“Eğer Hıncal Abi bir yerdeyse orası meşrudur...”
Dolayısıyla ben de artık rahat rahat Spotify yazarım...
Hıncal Abi hoş geldin biz “tıktıkçıların” arasına...
SEVİYELİ POLEMİK
HINCAL ABİ İLE İLK TIK TARTIŞMAMIZ
HINCAL Abi streaming dünyasına çok hızlı girmiş. Dünkü yazısında bir gecede seyrettiği dizi ve filmleri yazmış ki... Ben bu konuda fanatik manyağım sayılıyordum ama beni fena halde sollamış.
Vallahi bir gecede kaç film ve dizi seyretmiş çıkaramadım.
Ama şurası kesin...
Benim Spotify’da müzik dinleme zamanımın on katını bile geçmiş. Böyle giderse şuraya yazıyorum iki hafta içinde Türkiye’nin “tık şampiyonu” olur.
*
Hıncal Abi böyle bir streaming tutkunu olunca bugünlerin konuşulan dizisi “50 Metrekare”yi izlemiş.
Kadere bakın ki dün o film konusunda ikimizin de yazısı yayınlandı. Yeni streaming yazarımız Hıncal Abi film için görüşünü şöyle ifade ediyor:
“Ba-yıl-dım...”
Bense “Ba-yıl-madım...”
Ama çok mutluyum...
Hıncal Abi ile çok tatlı ve yaratıcı bir “tık rekabeti” başlıyor.
İTALYAN MÜZİĞİ SEVENLERE YENİ BİR LAURA PAUSINI
LAURA Pausini son 10 yılda keşfettiğim ve çok sevdiğim İtalyan şarkıcılardan biri. Geçen hafta streaming platformlarına konan “Io Si (Seen)” adlı şarkısını çok sevdim.
Hem çok güzel bir kadın hem de çok iyi şarkıları var. Akdeniz’den güzel bir kadın sesi özleyenlere tavsiye ederim.
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