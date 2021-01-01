İlk gün: 'AKP içinden destek için çok sayıda mesaj geliyor'

İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
İlk gün: 'AKP içinden destek için çok sayıda mesaj geliyor'
Şimdi anlatacağım konuşmayı 3 gün geciktirerek yayınlıyorum.
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
Geçen pazar kaybettiğimiz eski ODTÜ Rektörü Prof. Ahmet Acar’ın cenazesi kaldırılıyor.
Namazdan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la sohbet ediyoruz.
O sırada hafızamda iki konuşma var.
*
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir gün önce yılbaşı mesajında “2021 demokratik reform yılı olacak” demiş...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “2021 Avrupa Birliği ile ilişkilerin sıkılaştırılacağı yıl olacak” diyor...
Çevremde birçok insan “Geç bunları, hepsi lafta kalacak” diyor...
Bense inanmak, hem de yürekten inanmak istiyorum.
*
Kılıçdaroğlu’na “Sayın Genel Başkan siz de çıkıp kuvvetli bir şekilde ‘Bu reformları desteklemek için biz de hazırız’ mesajı verseniz” diyorum...
Çünkü kafamda 1990’lı yıllar var...
AB ile tam üyelik ve Gümrük Birliği müzakereleri sırasında gereken bütün yasal değişiklikler ve Anayasa değişiklikleri birkaç itiraz dışında neredeyse oybirliğiyle Meclis’ten geçmişti....
Ne büyük umut yıllarıydı onlar...
*
Kılıçdaroğlu beni çok umutlandıran bir şey söyledi:
“AKP içinden de destek vermemizi isteyen çok sayıda mesaj geliyor...”
Bu mesajları kim gönderiyorsa bütün kalbimle helal olsun diyorum...
İnşallah bu mesajlar daha korkusuzca ve açıktan da verilmeye başlanır...
*
Aldığım izlenim şu:
Kılıçdaroğlu, samimi ve gerçekçi bir demokratikleşme ve adalet reformu konusunda her türlü desteği vermeye hazır...
Tanıdığım Meral Akşener’in de farklı düşündüğünü sanmıyorum.
Yani Cumhurbaşkanı ve AKP reform konusunda samimiyse, arkasında kendini çok rahatlatacak bir destek bulabilir.
*
Bunu çok önemsiyorum...
Çünkü 2021 yılında kapımızda sandığımızdan çok ama çok fazla sorun var...
Dünyada neredeyse yapayalnızız...
Üstelik ilk defa “yayılmacılıkla” suçlandığımız bir dönem geliyor.
Bu yalnızlığı ve sorunları aşmanın tek ama tek yolu gerçek bir demokrasi ve adalet reformundan geçiyor.
İnsan hakları konusunda sahici adımlar...
İşte bunu umutla bekliyorum...
AMAN ABDULKADİR
‘HALKIN VERDİĞİ’ YETKİ Mİ PATRONUN VERDİĞİ KÖŞE Mİ
ABDULKADİR Selvi’nin dünkü yazısında bir cümle var ki...
Allaaahhh...
*
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmiş... Diyor ki:
“Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...”
Ben de, “Aman Abdulkadir aman haa” diyorum...
O nedenle bir abilik yapayım, epeydir gazete köşelerinde sürünen tecrübeli biri olarak şunu söyleyeyim:
“Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...”
*
Nasıl ki bir siyasetçi seçimde aldığı oyu, “Halkın kendisine 4 yıllığına ülkeyi yönetmesi için verdiği izin” olarak değil de “Tanrı tarafından verilmiş bir misyon ve hak” olarak görmeye başladığı zaman demokraside işler hiç iyi gitmiyor demekse...
Bir gazeteci de yazdığı köşeyi “ilahi bir halk iradesi” olarak görmeye başladı mı...
Aman ha...
“Tanrıyazar” katına çıkmaya hazır bir ruh haline gelmiş demektir...
Orası da pek makbul bir makam değildir.
Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim....
BU ADAM BENİ YILBAŞI GÜNÜ UYKUSUZ BIRAKTI
BÜTÜN dünyada 29 Aralık gecesi bir belgesel gösterime girdi.
Adı: “Sanpa: Sins of the Savior”.
Türkçeye şöyle çevirebilirsiniz:
“Sanpa: Bir Kurtarıcının Günahları...”
Adını hayatımda ilk defa duyduğum “Vicenzo Muccioli” adlı birinin hikâyesi...
Daha doğrusu onun kurduğu “uyuşturucu bağımlılığına karşı bir komünün” hikâyesi...
5 bölümlük bir belgesel...
Bana göre dünya belgesel film anlayışında bir dönemin başlangıcı bu film...
*
Konu şu: 1970’lerde İtalya’da aşırı sol ve sağ örgütler zirvede...
Bir yanda hippi akımları alıp başını gitmiş...
Ama asıl büyük tehlike uyuşturucu...
Hem de en ağırı...
Eroin...
*
İşte öyle bir dönemde Fellini’nin doğduğu ve Amarcord filminde anlattığı Rimini yakınındaki bir köyde küçük bir komün kuruluyor...
Uyuşturucu bağımlısı gençleri bu alışkanlıktan kurtarmak için kurulan biraz hippi tarzı bu komünü kuran adam da San Patrignano köyünde yaşayan Vincenzo Muccioli adında biri...
Dizi daha çok onun hikâyesi...
FELLİNİ’NİN ‘I VİTELLONİ’SİNDEN FIRLAMIŞ DAYAKÇI BİR KARAKTER
TİP olarak Fellini’nin “I Vitelloni” (Aylaklar) filminden fırlamış biri...
Ama bağımlılıkla mücadelede kendine özgü yöntemleri var...
Komününe kabul ettiği gençlerin ayrılmasına izin vermiyor.
Kaçanlar yakalanıp geri getiriliyor...
Bu kişiler zincirle yataklarına bağlanıyor... Gerektiğinde dayak atılıyor.
Kızlarla erkeklerin romantik ilişki yaşamaları yasak.
İşte bu komün 20 yıl boyunca İtalya’nın hem uyuşturucu ile mücadelesinde, hem de hukuk sisteminde inanılmaz bir tartışmaya yol açıyor...
İnsanı uyuşturucu dramı, insanca yaşama hakkı ve hukuk arasında sıkıştırıp bırakan müthiş bir belgesel...
Daha iki gün evde kapalısınız...
Meraklısına tavsiye ederim.
*
Bakalım bu adam hakkında siz ne düşüreceksiniz?
Il Duçe döneminden kalma bir faşist mi?
Yoksa uyuşturucu ile en etkin mücadele yolunu bulmuş otoriter bir lider mi...
O KOMÜNÜN INSTAGRAM HESABINDA BİR DURUM VAR
SAN Patrignano’nun kurucusu artık hayatta değil...
Bir zamanlar çok tartışılan o kurum hâlâ çalışıyor.
Şimdi bambaşka bir hale gelmiş.
Instagram hesabına bakarsanız, efsane kurucusunu unutturmak ister gibi bir halleri var.
Ama ne yapsalar, o güçlü karakterin izlerini silemezler.
Kurum hâlâ o insanla tartışılıyor...
Üstelik ölümü üzerindeki sır perdesi hâlâ kalkmış değil. Ölüm nedeni ancak ağızdan kulağa fısıldanan bir sır olarak şehir hikâyesi halinde devam ediyor.
BU YILIN TÜRK VE YUNAN POPUNDA EN İYİ TOP 10
1- Sezen Aksu: “Karşıyım”
2- Gripin: “Ebruli”
3- İkiye On Kala: “Kafamda Kentsel Dönüşümler”
4- Giorgio Sabanis:
“Agria Thalassa”
5- Didomido-Eglo G: “Nimet”
6- Ringo Jets-Hey Douglas: “Ayrılık Olsa Bile”
7- Salman Tin: “Rüzgâr Beni Savururken”
8- Ferhat Göçer: “Melankoli”
9- Selda Bağcan: “Ayrılık” (Yılmaz Karayalım remiks)
10- Tan Taşçı: “Git Gidebilirsen”
2020’NİN BATI POPUNDA TOP 10’U
1- The Weeknd:
“Blinding Lights.”
2- Dua Lipa Dababy: “Levitating”
3- Kygo Donna
Summer: “Hot Stuff”
4- Vicente Fernandez:
“Ya no insistas Corazon”
5- 24K Golden Ian
Dior: “ Mood”
6- Idan Rachel Hevy
Levi: Feker Li (remiks)
7- Shaggy, Sting:
“Angel” (Hot Shot 2020)
8- The Rolling Stones: “Living in the Ghost Town”
9- Hemi: “Higher”
10- Urban Love, Luca Ciacco: “Suedhead”
PİERRE CARDİN’İN BAŞINDA BİR TÜRK KAYYIM VARMIŞ
MODANIN dev ismi Pierre Cardin öldü...
Bence o “haute couture”ü icat edenlerden biriydi...
Benim lise ve üniversite yıllarımda erkek elbisesinin en üst markası oydu...
Veya Türkiye’de en bilinen ismiydi...
Ama en çok taklit edilen marka oldu...
Dün T24’te Barış Soydan’ın çok güzel bir yazısını okudum.
“Uçuk modacı Türkiye’de nasıl muhafazakâr tasarımcıya dönüştü” sorusunu sormuş.
Oradan öğrendim ki, Türkiye dahil 13 ülkede Pierre Cardin markasının lisansörü “Aydın Grup” adlı bir Türk şirketiymiş.
Bu grubun da FETÖ ile ilişkileri varmış.
Bu gruba 15 Temmuz’dan sonra TMSF tarafından el konulup başına kayyım atanmış.
Grup da Pierre Cardin markası altında muhafazakâr bir müşteriye yönelmiş.
Assoulin yayınlarından çıkan Pierre Cardin kitabının kapağındaki bu deseni çok sevmiştim.
Modernitenin temsilcisiydi bir zamanlar.
Demek ki markaların da bir alın yazısı varmış.
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