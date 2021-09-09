İlk Glock’lu yerli ve milli Mehdi acaba bizi kimden kurtaracak

Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
İlk Glock’lu yerli ve milli Mehdi acaba bizi kimden kurtaracak
Yıllar önce bir sabah Ankara Sheraton Oteli’nin lobisinde “Kurtlar Vadisi” ekibine rastlamıştım.
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim” demiş...
Hepsini anladım da o “Maalesef”i anlamadım.
Mehdiliği bir yük olarak mı görüyor acaba...
*
Neticede millet olarak
artık elinde Glock silahla gezen bir Mehdi Polat Alemdar’ımız var...
Tam anlamıyla yerli ve
milli bir Mehdi... Günün esprisine tam uygun.
*
Peki Polat Alemdar nasıl “Mehdi” oldu?
Din kitapları mehdiliği şöyle yazıyor:
Allah tarafından yol gösterilmiş.
Hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nail olmuş...
Yani böyle “Maalesef bir Mehdi” olmuş...
*
Gelelim asıl meseleye...
Bizim eli Glock’lu yerli ve milli Mehdimiz ne yapmak için gelmiş?
Gelin bunu da Ulema’ya soralım... Mehdi’nin anlamı şöyle veriliyor:
“İslam’da ahir zamanda geleceğine ve İslam’ın dünya hâkimiyetini geçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişi...”
*
Anlayacağınız Polat Alemdar “Maalesef” bizi ve İslam’ı kurtaracak...
Hepsi tamam...
İtirazımız yok.
Tek mesele şu.
Glock’lu Mehdimiz, Glock’uyla bizi kimden kurtaracak...
Şu an için Afganistan’da, Suriye’de Müslüman Müslüman’ı kestiğine göre...
Acaba o da Müslüman’ı Müslüman’dan kurtarmak göreviyle mi “Maalesef” seçildi...
BU FOTOĞRAFTAN SONRA BEN DE KADROLU MÜRİT MİYİM
BU fotoğraf 5 Eylül 2014 günü İstanbul’da çekildi...
Fotoğrafta ön sırada Amerikalı bir aktör var...
Andy Garcia...
Sağındaki yerli ve milli Mehdimiz Necati Şaşmaz...
Solda ise ben duruyorum...
Bu durumda “Maalesef Mehdi”nin kurtarıcı heyetinde biz de yer alıyor muyuz?
“Deist” kadrosundan ben...
“Misyoner” kadrosundan Andy Garcia...
BİR BLUCİN KIZI NASIL CHANEL YÜZÜ OLDU
BU şahane fotoğraf geçen hafta Venedik Film Festivali’nde çekildi.
Gördüğünüz kız Kristen Stewart...
Hani “Alacakaranlık” filminden tanıdığımız kız...
Şimdi Lady Diana’yı oynadığı “Spencer” filmi için Venedik’e gitti.
Fotoğrafa ilk bakışta çok güzel bir çift bacak görüyorsunuz.
Üzerinde de sanki sıradan gibi bir şort takım...
Ama biraz dikkatle bakınca onun bir “Chanel” takım olduğunu görüyorsunuz.
Hem de çok tipik, bütün dünyaca tanınan en klasik Chanel takım...
*
Kristen Stewart aslında tam anlamıyla bir “blucin” ve Sneaker kadını...
Cool...
Başına buyruk...
Yani Chanel imajıyla neredeyse taban tabana zıt...
Ama 2013’ten beri Chanel’in yüzü...
Ondan önceki yüzleri de hep çok özel kişiliklerdi...
Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Keira Knightley, Margot Robbie...
*
Chanel döpiyesi bugüne kadar hep devrimlerle yaşadı.
Ve hepimize şunu ispatladı.
Bir marka, bir şahsiyet, bir siyaset ancak cesur ve yaratıcı dönüşüm ve değişimlerle başarısını sürdürebilir.
Chanel bugün Kristen Stewart’ın modernitesini ve güzel bacaklarını teşhir ederek aslında 1920’lerdeki aslına dönüyor...
Bence bu yıl Venedik Film Festivali’ne damgasını vuran iki giysi bu ve Zendaya’nınki oldu.
İkisi de o elbiseleri, renkli, baş eğmeyen iki şahsiyetin üzerine giydiler.
O DÖPİYESİ BUGÜNE KADAR KİMLER GİYDİ KİMLER
MODA tarihinin en ünlü döpiyes takımı 1925 yılında, Chanel’in Paris’te Cambon sokağındaki küçük salonunda sergilendi.
Yaratılış fikri, maskulen ve feminen karakteri bir giysi üzerinde birleştirmekti.
Bu çizgi 2019’da ölen Karl Lagerfeld’e kadar sürdürüldü.
Moda tarihinde hiçbir “haute couture” ürün bu kadar uzun süre aynı çizgiyi sürdürerek bugüne gelemedi. Yüksek sosyetenin giysisi gibi görünür ama aslında özgür kadının, çalışan kadının üniforması gibidir.
*
Bu giysi özellikle 1992 ve 1995 kreasyonlarında büyük bir devrim yaşayarak seksileşti...
Özellikle 95’te Claudia Schiffer’in giydiği, önü açık, direk sutyen üzerine giyilmiş pembe ceket ve mini etek hâlâ hafızamdadır.
*
Bu olağanüstü tasarımı bugüne kadar bakın kimler giydi...
Pardon taşıdı...
Jackie Kennedy, Prenses Diana, Brigitte Bardot, Barbara Walters...
YAHU MEĞER BİZİM KURTLA ONLARIN KURT AYNI KURTMUŞ
ARTIK farklı düşünme zamanı geldi...
Türkiye’nin en geniş kapsamlı, en bilimsel genetik köken araştırması tamamlandı.
Önce araştırmanın arkasındaki şu kuruluşlara bakın:
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün önderliğinde:
Koç Üniversitesi SNA -İnan Kıraç Vakfı...
Sağlık Bilimleri
Rockefeller, Yale, Cardiff Üniversitesi ve Icahn School of Medicine ile Mont Sinai’nin katılımı ile...
Türkiye’nin 81 ilinden 4 bin kişinin DNA’sı incelenerek yapılan bir araştırma...
İşte sonuçları...
Biz Türkiye vatandaşları Balkan, Kafkas ve Ortadoğu toplumlarıyla akrabayız.
Batı Avrupa ile sandığımızdan çok daha fazla akrabalığımız var.
En çok da İtalya’nın Toskana bölümü ve İspanya’da yaşayanlarla akrabayız...
*
Eee öyleyse nerede o “Dört nala gelip Uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan” o mazi...
O Ergenekon...
İşte bilimin son sözü...
Hepimiz göçmeniz...
Hepimiz karmakarışığız...
Hepimiz akrabayız...
Hepimiz kardeşiz...
*
Oysa hepimizin, Türk’ün, Kürt’ün, Ermeni’nin, Yunan’ın, Çerkes’in kendine göre bir “Kuruluş” filmi var...
Ama bir bakıyorsunuz bütün o “Kuruluş”lar aynı mahalleye çıkıyor...
*
Eee arkadaş...
Artık masalları, menkıbeleri bir kenara bırakıp gerçekçi olma zamanı gelmedi mi...
Bak bizim Ergenekon kuruluş kurduyla, onların Roma kuruluş kurdu aynı kurtmuş.
*
Eğer Kuruluş birse...
Bil ki “Kurtuluş” filmi de bir olacak...
BENİ DÜŞ KIRIKLIĞINA UĞRATAN BİR DİZİ
EPEYDİR büyük bir merakla bekleyip, dördüncü bölümünde “Yeter artık” deyip bıraktığım bir dizi var.
“Nine Perfect Strangers...”
Nicole Kidman’lı tanıtımlarından yeni bir “Undoing” geliyor sandım.
O heyecanla oturdum.
İlk bölüm sadece karakterlerin tanıtımı şeklinde geçti...
İkinci bölüm ağır manasız ve yapmacık bölümler...
Android bir Nicole Kidman...
Üçüncü bölümde sinir bozucu, bomboş sahneler...
Dördüncüde “Tamam yeter artık” deyip bıraktım...
Hem de o bölümün yarısında...
MEĞER ASLINDA TOSKANA İTALYA’NIN URLA’SIYMIŞ
NE diyorum yıllardır...
Urla Türkiye’nin Toskana’sıdır...
Şimdi anlaşılıyor ki:
Toskana da İtalya’nın Urla’sıymış...
Zaten Urla bağları arasında ne zaman aylaklık yapsam hep aynı tabloyu görürüm...
Burası Toskana gibi...
Coğrafya aynı... Meğer DNA’lar da aynıymış...
Hani “Coğrafya kaderdir” deniyordu ya...
DNA’larımızla o makus talihimizi yenme zamanı geldi demektir.