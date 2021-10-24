İlk gençlik hapınızı kaç yıl sonra alabileceksiniz

Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
İlk gençlik hapınızı kaç yıl sonra alabileceksiniz
Şimdi kahvenizden veya çayınızdan bir yudum alın...
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
İşte onlar, kendi ömürlerini 150 yaşına uzatmak için kolları sıvadı.
İlk öncüleri de şu insanlar:
- Amazon’un kurucusu Jeff Bezos...
- Google’ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Larry Page...
- Oracle’ın kurucusu Larry Ellison...
- Bugünlerde Pinterest’i satın almayan uğraşan, PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel...
*
İşte bu hiper zenginler kendilerini 150 yaşına kadar yaşatmak için kolları sıvadılar.
Onlar yaşarsa siz de yaşayabileceksiniz.
1) YAMANAKACILAR MI, TAMİRCİLER Mİ; HANGİSİ SİZİ 150’YE KADAR YAŞATACAK
Şu anda dünyanın dört bir tarafındaki laboratuvarlarda, tıpkı DNA’nın bulunuşundaki gibi inanılmaz bir yarış var.
Amaçları insan ömrünü uzatacak “gençlik hapı”nı bulmak.
Yarışta iki taraf var:
- BİR: YAMANAKACILAR. Bu araştırmacılar “Yamanaka faktörü” adı verilen proteini insan bünyesine vererek gençleştirmeyi amaçlıyor.
- İKİ: TAMİRCİLER. Onlar da yaşlanmanın DNA’larda yarattığı hasarı önleyip süreci geri döndürmek istiyorlar.
2) GENÇLİK HAPININ İLK HEDEFİ ŞUNLARI YOK ETMEK
Önce gençlik hapının tarifini yapalım.
Gençlik hapı, ölümsüzlük hapı değil dedik.
Amacı şu: Bedenimizi ve aklımızı kaybetmeden yaşlanmak.
Yani, “Ölüm uzak bir ihtimal olarak kalacak ve kaçınılmaz bir gerilemenin sonucu olmayacak”.
- Bunu sağlamak için yenilmesi gereken ilk engeller:
Artrit, katarakt, sarı nokta, şeker, bazı kanser türleri, bunama, Parkinson...
- Eğer ilk aşamada bunlar halledilirse ötekiler daha kolay olacak.
3) İLK GENÇLİK HAPI ‘SENOLYTİC’ TOK KARNINA MI, AÇ KARNINA MI ALINACAK
San Francisco’daki Unity Biotechnology adlı biyoteknoloji şirketi, doku üzerine çalışıyor.
Amaçları, yaşlanan dokularımızı önceki haline döndürebilmek.
Buldukları hapın adı ‘Senolytic’...
Koruyucu ilaç olarak alınacak.
Peki yemekten önce mi yoksa sonra tok karnına mı alacağız?
İkisi de değil...
“Zaman penceresinin açık olduğu saatte” alacağız...
Yani Aziz Sancar’ın Nobel aldığı buluşuyla, vücut saatine uygun zamanda.
Çünkü vücudun her bölümünün zaman penceresi farklı zamanda açılıyor.
4) YAŞLANMANIN İLK BELİRTİSİ NE, AYNADA GÖRDÜĞÜMÜZ KIRIŞIKLIK MI
Bizler yaşlanma ile ilgili ilk işaretleri nedense aynada görmeye alışığız.
Hayır, gençlik hapı üreticilerinin hedefi o değil...
Gençlik hapının alınması için ilk işaret göz hastalıkları olacak.
Bunlar da “Sarı nokta” ve “Diyabetik maküler ödem” (retinada şekere bağlı bozulma).
Unity’nin CEO’su bu iki alanda bugüne kadar çok
umut verici sonuçlar aldıklarını söylüyor.
Yani bunlara bağlı gerileme geri döndürülmüş.
İşte iki Silikon devi bu noktada devreye giriyor.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel, bu şirkete “kuluçka yatırım” olarak girdiler.
Bugün dünyada 30 şirket Senolytic geliştirmeye uğraşıyor.
Büyük bir yarış var...
Gelelim asıl soruya...
5) ŞU AN KAÇ YAŞINDA OLANLARIMIZ GENÇLİK HAPINI GÖREBİLECEK
Kahvaltı ve brunch’ın şu keyifli zamanında hepimizin merak ettiği soru şu:
Arkadaş, biz bu hapı görebilecek miyiz?
Londra’da DNA’yı bulan iki kişiden biri olan Francis Crick’in adını taşıyan bir laboratuvarda çalışan biyolog Andrew Steele bir makale yazdı: “Yaşsızlık: ‘Yaşlanmadan yaşlanma bilimi’”
Ve şu çok umut verici bilgiyi paylaştı: “Senolytic’i laboratuvarda üretmemize iki-üç yıl kaldı. En geç 10 yıl içinde bu hapı gençleşmek için kullanmaya başlayacağız.”
Tamam da mesela ben?
70 yaşlarında bir insan bunu görebilecek mi?
Eğer çok yaşlı değilseniz...
Yani çok çok yaşlı değilseniz...
Biyolojik yaşınız nüfus cüzdanınızda yazandan gençse...
Önünüzde kalan süre içinde bu gençleşme haplarını kullanma şansına sahip olabileceksiniz.
Çok muğlak değil mi...
Evet ama çok da umut verici...
6) 70 YAŞINDA BİR FARE GENÇLİK HAPINI ALINCA KAÇ YAŞINDA OLDU
- “70 yaşında fare mi olur?” diyeceksiniz...
Haklısınız.
Bu 24 aylık bir fare... Ama yaşı 70 yaşında bir insana karşılık geliyor.
Sadece bir doz Senolytic hapı verildi. Gözlenen gelişmeler şu:
Daha az kanser.
Daha az katarakt.
Daha az kalp sorunları.
Daha fit oldular.
Kürkleri daha iyileşti.
Tüyleri daha az kırlaştı.
Ama şimdilik kötü bir haberim de var.
Farelerde artriti iyileştiren ilaç, insan üzerinde aynı ölçüde başarılı olmadı.
Ama bir de köpekler var... Onlar daha da şanslı...
7) KÖPEĞİN ÖMRÜNÜ 3 YIL UZATTI, İNSANINKİNİ NE KADAR UZATIR
Loyal adlı bir biyoteknoloji şirketi aynı deneyi köpekler üzerinde yaptı.
Orada da köpeklerin hayatını türüne göre 6 ay ile 3 yıl arasında sağlıklı olarak uzattı...
Peki bu hesapla aynı gençlik hapı insanın ömrünü ne kadar uzatır?
Bu da bir insanın hayatında 3 ile 21 yıl arasında bir süre demek...
Az gibi görünüyor ama unutmayın ki sağlıklı bir yaşamdan söz ediyoruz.
Asıl amaç bu...
Köpeklerden gelen bilgi şu bakımdan önemli.
Köpeklerin yaşlanmaya bağlı hastalıkları insanlarınkine çok benziyor.
Ayrıca maruz kaldıkları çevre olayları bizimkilerle aynı.
Sadece kalp hastalıkları bakımından farklıyız çünkü köpekler hamburger yemiyor ve çok spor yapıyor.
Köpeklere uygulanan ilk iki gençleşme hapı, hücre gençleşmesi ve şeker metabolizmasını hedef alıyor.
8) GENÇLİK HAPI İÇİN AYDA NE KADAR PARA ÖDEYECEĞİZ
Loyal biyoteknoloji şirketinin kurucusu Celine Halioua kendi köpeğini bu yolla uzun yaşatmış. Peki uzun yaşama hapı kaça mal olacak, kaça satılacak... Onu henüz bilmiyoruz.
Ama Halioua’nın bu gördüğünüz köpeğinin gençlik haplarının aylık fiyatı yüzlerce dolar değil.
Onlarca dolar. Yani 100 doların altı.
Dünkü kurla en fazla 960 lira...
9) SİLİKON VADİSİ’NDE BİR DRAKULA VE FRANKEŞTAYN DENEYİ
Gençleşme hapı yarışı bir yandan da Silikon Vadisi’nde çok ilginç bir deneyle başka bir alanda devam ediyor.
Harvard Üniversitesi’nden ayrılan Amy Wagers adlı bir biyoloğun kurduğu Elevian adlı bir biyoteknoloji şirketi, iki fare üzerinde bir araştırma sürdürüyor. Yaşlı fareler ile genç farelerden kan alınıyor ve yaşlınınki gence, gencinki yaşlıya naklediliyor. Bu fareler, bu karşılıklı kan nakli ile 4 hafta yaşıyorlar. Sonra organları çıkarılıp inceleniyor. Genç kanı alan yaşlı farelerin kanı gençleşiyor, yaşlı kanı alan genç farelerinki ise yaşlanıyor.
Evet, bir tür Frankeştayn ve Drakula deneyi gibi bir şey...
Ancak sorun şu.
Yaşlı fareler gençleşmek için 7 gün 24 saat genç kanı alıyor. Siz yaşlılar size her gün kan verecek genç bir beden bulabilir misiniz...
10) SON SORU: 150 YAŞINA KADAR GENÇ KALAN BİR SÜRÜ TRUMP İSTER MİSİNİZ
Gençlik hapının bir de sosyolojik ve psikolojik boyutu var.
Etrafınızda gördüğünüz megaloman egoların, Trump, Bolsonaro gibi siyasetçilerin, koltuğuna yapışmış diktatör babaların, annelerin, patronların 150 yaşına kadar yaşadığı bir dünyayı hayal ediyor musunuz?
Aşağıdan gelen gençlerin bir parya gibi 150 yıl sıralarını beklediği bir dünya...
Gençlik hapı iyi de...
İşin bir de bu tarafı var.
*
- Bu yazıyı, dün İsmet Berkan’ın Teknoloji Bülteni’nde atıf yaptığı makaleyi okuyup yazdım.
Jenny Kleeman: “Who Wants to Live Forever? Big Tech and The Quest For Eternal Youth”; New Statesman dergisinin 21 Ocak 2021 tarihli sayısında yayınlandı.