İlginç bir soru: Pülümür ve Fatih'te neler oluyor

Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
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Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
İlginç bir soru: Pülümür ve Fatih'te neler oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2023 yılına kadarki görünümünü kökten etkileyebilecek “reform tasarısı”nı bugün açıklayacak.
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Biz medya diye bakınca her gün bunları görüyoruz...
Ancak bu buzdağının altında bir başka medya ağı var ki...
İşte orada ne olduğunu bilemiyoruz...
*
Bu araştırmadan öğrendiğimize göre halen Türkiye’de 10 bin internet haber sitesi var...
Bunların içinde Hürriyet, TV24, Odatv gibi büyük siteler olduğu gibi çok küçük yerel siteler de yer alıyor.
Bunların 6 bin 500’ü günlük olarak faal site...
İşte bu siteler iki hafta boyunca 1.1 milyon haber yayınlamış...
*
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim.
Hürriyet gibi bir internet sitesi günde 900 civarında haber veriyor...
Bu da, gözümüzün önündeki büyük medyanın dışında, yani buzdağının altında nasıl bir haber ağının daha var olduğunu gösteriyor.
*
Ama Türkiye’nin bu gizli haber coğrafyasında “haber çölleri” de var...
Bir de açıklanması güç “Haber vahaları...”
Mesela Fatih ve Pülümür...
TÜRKİYE’NİN İKİ HABER VAHASI VE ÜÇ BÜYÜK ‘HABER ÇÖLÜ’
Araştırmanın sonuçları şöyle:
Bu 6 bin 500 internet sitesinin yayınladığı haberlerin yüzde 85’i kendi ürettiği orijinal haber değil, başkasından alıp yayınladığı haberlerden oluşuyor.
Türkiye’nin haber bakımından çok zayıf, üç büyük “haber çölü” var...
Bunlar İç Ege, İç Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu. Yani Doğu Karadeniz.
Buna karşılık iki de sürpriz sayılabilecek “haber vahası” bulunuyor.
Bunlar Tunceli-Sivas-Elazığ üçgeni ile Hakkâri-Van bölgesi.
Bu iki bölge ile ilgili hem çok hem de orijinal haber yayınlanıyor.
Bir başka sürpriz de şu.
Türkiye’nin haber bakımından en zengin ilçesi İstanbul’un Fatih’i...
İkinci bir sürpriz ise Tunceli’nin Pülümür ilçesi...
Bu ilçe ile ilgili haber ve orijinal haber sayısının bolluğu araştırmacıların dikkatini çekmiş.
İlçelerin haber çölü veya vahası oluşunu belirleyen faktörlerin ne olduğu bilinmiyor.
Mesela Ankara’da Şereflikoçhisar haber bakımından bir çölken, yanı başındaki Evren ilçesi ise bir haber vahası...
İzmir’de ise Çeşme Yarımadası’ndaki Karaburun, Urla gibi ilçelerle ilgili haber sayısı, Konak gibi merkez ilçelerden fazla.
Sonuç: İktidarlar gözlerinin önündeki medyaya, köşe yazarlarının yazdıklarına, manşetlere bakıp duruma hâkim olup olmadıklarına karar veriyor.
Ama bu medya buzdağının altında göremedikleri, görseler bile açıklamakta zorluk çekecekleri gri bölgeler var.
O GECE NBA MAÇLARI VARKEN BEN 4 BOKS MAÇI SEYRETTİM
ÖNCE şu harika fotoğraftan başlayayım.
Bu fotoğraf geçen hafta Vanity Fair dergisi tarafından yayınlandı.
Dergi her yıl çok ünlü fotoğrafçılara geleneksel bir Hollywood tasarımı yaptırıyor.
Bu yılın iki ana modeli Charlize Theron ve “Euphoria” dizisi ile en genç Emmy ödülü alan sanatçı olan Zendaya idi...
Charlize Theron’un fotoğrafı işte böyle ringe dayanmış bir boksör olarak tasarlanmıştı.
Çok güzel bir fotoğrafı dünyanın en tanınmış sanatçılarından ikisi, Maurizio Cattelan ve Pierpaolo Ferrari birlikte tasarlayıp çekmişler.
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Cumartesiyi pazara bağlayan gece hayatımda hiç yapmadığım bir şeyi yaptım ve üst üste 4 boks maçının canlı yayınını izledim.
Nedeni tarihimizde ilk defa bir Türk boksörünün Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçına çıkmasıydı.
Karşısında bu unvanın sahibi Meksikalı Canelo Alvarez vardı.
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Boksörümüz yenildi ama böyle bir unvan maçına çıkabilmek bile büyük başarıydı.
Boks giderek yükselen bir seyirlik spor haline geliyor.
Yine de itiraf edeyim ki maçı seyrederken zaman zaman gözümün önüne Charlize Theron’un bu fotoğrafı gelmedi değil...
TOM VE JERRY’NİN PANDEMİ DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Bu hafta sonunun en umut verici haberi Çin’de sinema salonlarının kuvvetli bir “dönüş” sinyali vermesi oldu.
Çin’in “yeni yıl” tatili vardı ve Warner Bros’un “Tom ve Jerry” filmi hafta sonunda bütün dünyada 33 milyon dolarlık hasılat yaptı.
Filmi izlemedim ama tanıtımını gördüm ve yazıları okudum.
“Tom ve Jerry” çizgi filmin en büyük klasiklerinden biri.
Eski filmleri hiç bıkmadan hâlâ seyrediyor ve çok gülüyorum. Bu defa gerçek karakterlerle, çizgi karakterleri bir araya getiren bir film yapılmış.
Lüks ve büyük bir otelde geçiyor.
Yine çok eğlenceliydi...
BİR KRİPTO PARA CÜZDANINA BU KADAR KÖTÜ İNSAN NASIL SIĞAR
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı dün “kripto paralarla” ilgili bir uyarı yaptı.
Bütün dünyada Bitcoin gibi kripto paralarla ilgili endişelerin ortaya çıktığı, Türkiye’nin de buna katıldığı belirtildi.
Tesadüf ya ben de bir gece önce streaming platformlardan birinde bu konuyu işleyen güzel bir entrika ve polisiyeyi izliyordum.
Dizinin adı “Startup”... “Gencoin” adlı kripto para yazılımı yapan genç bir kızın şirketini kurma çabası etrafında geçiyor.
Miami’nin “Paralel Wall Street” denilen bir bölgesinde bankacıların, yatırım şirketlerinin, polisin, FBI’ın, yerel mafyaların ve her türlü üçkâğıdın karıştığı bir entrika...
Herkes kötü...
Dizi üçüncü sezonuna geldi. Ben birinciden başladım ve çok iyi gidiyor. İkinci sezonda işin içine Rus mafyası da girince belli ki işler daha kanlı ve feci bir hal alacak.
URLA GASTRONOMİSİ
BERGAMA TULUMU, KONYA ‘OBRUK’U ARPA ŞEHRİYE PAYELLASI VE BARBUNYA
BU hafta sonu Urla’nın yükselen bölgesi Kuşçular’ın yeni ve yükselen yıldızı olarak görülen “Teruar Urla”daydım...
Urla Şarapçılık bağlarına bakan, öteki tarafında ise ormanlarla çevrili bu yeni mekân 7 odalı bir butik otel. Ama asıl özelliğini, önümüzdeki yıllarda adını çok işiteceğimiz genç bir şefin restoranından alıyor.
Osman Serdaroğlu’nun ilginç bir kariyeri var... Yeditepe Üniversitesi’nde bilişim okumuş.
Sonra “Mutfak Sanatları Akademisi”nde 6 aylık kursa katılmış.
Sonra İtalya’da Parma’da “International School of Italian Cusine”e gitmiş. Napoli ve Sicilya’da iki Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış. Şimdi Urla’da kendi restoranının başında...
“Od Urla”, “Vino Locale”, “Hiç” gibi yıldızlaşmış isimlerden sonra bölgenin imajını bir adım öteye götürecek yeni bir mekân burası...
Sakin bir tasarım, müthiş açık bir mutfak... Genç aşçılar... Beni çok etkileyen müthiş bir modernite...
Ve harika hafif bir jazzy ortam.
Burada son yılların en güzel ve orijinal mönülerinden birini yedim.
ORİJİNAL MÖNÜ
BİR TÜRK BLENDİ: URLA BURRATASI
RESTORAN pandemi nedeniyle kapalı...
Ancak mutfakta herkes maskeleri ile “postkorona” döneme hazırlanıyor.
Birlikte bir arkadaş yemeği yedik. Mönü gerçekten orijinaldi.
Girişte İzmir Bergama tulumpeyniri ve Konya obruk peynirinin karışımı ile hazırlanmış çok orijinal bir antre vardı.
İkisinin blendi ortaya Türk usulü harika bir burrata çıkarmıştı ki... Gerçek burratadan daha çok keyif aldım.
“Tire çamuru” adını ilk defa orada duydum.
Çok değişik bir Tire peyniri...
Levrek karpaçyo... Artık bu bölgenin klasiği haline geldi. Çok ama çok başarılıydı.
İkinci yemek olarak arpa şehriye ile yapılmış bir paella yedik.
Tam anlamıyla “Urlalaştırılmış bir paella” idi ve çok lezzetliydi.
Ana yemek “Patates püre üzerinde derisi ile barbunya balıktı”...
Dünyada en sevdiğim balık... Ancak derisi ile bu kadar zarif servis edilebilir.
Tadı mükemmeldi...
Abartmıyorum benim gözümde rahatlıkla Michelin yıldızı alabilecek bir şef ve mönü...
Tabii ki Urla’da Urla şarabı içilir... Öyle yaptık.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin