İktidardaki şeytan mı daha tehlikeli, muhalefetteki mi

Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
İktidardaki şeytan mı daha tehlikeli, muhalefetteki mi
Farkında mısınız...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası “sandık çıkışı anketlerinden” gelen bir sonuç çok ilgimi çekti.
Trump’a oy verenlerin yüzde 71’i, onun “güçlü lider” tarafına oy vermiş.
Biden’a oy verenlerin ise yüzde 76’sı, onun “birleştirici” yanından etkilenmiş.
Yani “güçlü ve otoriter” liderlik ile “demokratik ve birleştirici” liderlik yarışmış...
Bir tarafta “şeytanlaştırıcı, ötekileştirici, toksik” bir dil, öteki tarafta “birleştirici” bir dil vardı...
*
Amerikan halkı bir seçim yaptı ve “birleştirici dili” ve liderliği tercih etti...
Ama şu tuhaflığa bakın ki, “kutuplaştırıcı” lider de aldığı oy sayısını arttırdı...
Demek ki liderlik profili etrafındaki bu ayrımlaşma, kutuplaşma azalmamış, tam aksine kuvvetlenmiş.
*
Bu da bütün dünyanın önüne şu sorunu çıkarıyor:
Bir dönemin “şeytanlaştırıcı, güçlü iktidar lideri”, seçimi kaybetse de bu defa “güçlü bir muhalefet lideri” haline geliyor.
Yani iktidardaki “şeytan” muhalefete geçiyor...
Sizce hangi şeytan daha tehlikelidir?
*
İşte bu nedenle Biden’ın ilk konuşmasında, “Amerikan milletini şeytandan arındıracağım ve buna dilden başlayacağım” demesi çok önemli...
Ne yazık ki popülizm denilen ve 20’nci yüzyılın başında insanlığa çok pahalıya patlayan illet, 21’inci yüzyılda da aynı toksik etkiyi yapmayı başardı.
Popülizmin öfkeli ve karşı tarafı “şeytan” gibi gösterip milleti düşman kamplara bölme politikası başarılı oldu.
*
Dünya bu toksik ortamdan kurtulmak ve huzura kavuşmak istiyorsa...
Popülizmin zehirlediği milletlerin içine soktuğu bu şeytandan arınması lazım...
Bunun için de önce dildeki zehrin temizlenmesi gerekir.
Bana göre, postpandemi dönemin yeni normali bu olmalı...
CROWN DİZİSİNE 5 GÜN KALA İTİRAF: YATAKTA ÜÇ KİŞİYDİK
Herkes Crown dizisinin beş gün sonra yayına girecek dördüncü bölümünü merakla beklerken İngiltere 25 yıl önce gelen bir itirafı yeniden konuşmaya başladı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, 1995 yılında, gazetecilik tarihinin en önemli mülakatlarından birini yayınladı.
Panorama adlı programın konuğu Lady Diana’ydı ve o mülakatta öylesine şeyler söyledi ki, saray sarsıldı ve neticede Prens Charles’la evliliği sona erdi.
Ne demişti Lady Di o gün?
“Evliliğimizde aslında üç kişiydik. Yani biraz kalabalıktık.” (Prens Charles’ın o günlerdeki sevgilisi, bugünkü karısı Camilla Parker Bowles’ı kastediyor.)
*
“Prens Charles krallık yapmaya uygun bir kişi değil.”
*
“Çocuklarımı doğurduktan sonra depresyona girdim. Blumik oldum.”
*
“Evet İngiliz ordusu subayı yüzbaşı James Hewitt ile evlilik dışı ilişki yaşadım.”
*
Lady Di bu mülakatın yayınlanmasından önce sarayı haberdar etmedi.
Mülakatı 23 milyon kişi izledi.
Ve onu izleyen 6 ay içinde ayrıldılar.
*
Bu yıl o mülakatın 25’inci yılı...
LADY DIANA, ELİYLE YAZDIĞI MEKTUPTA BBC’YE NE DEMİŞTİ
MÜLAKAT bugüne kadar basın tarihinin sırrı çözülmemiş en büyük olaylarından biri olarak biliniyor.
Çünkü Lady Di ile mülakatı yapan gazeteci Martin Bashir adlı o güne kadar kimsenin adını duymadığı biriydi. Yüzlerce saray muhabirinin bulunduğu bir dönemde adı sanı bilinmeyen bu genç adam Lady Di’yi nasıl ikna etti hâlâ tartışılıyordu.
Bu tartışma unutulmuştu. Ancak Lady Di’nin erkek kardeşi geçtiğimiz günlerde BBC yönetimine başvurarak, “kendisinden özür dilenmesini” isteyince tartışma yeniden alevlendi.
Çünkü ona göre bu esrarengiz genç gazeteci, ona ait olduğunu iddia ettiği sahte banka dekontlarını göstererek Lady Di’yi tehdit etmiş ve zorla bu mülakatı almıştı.
Bu iddia 25 yıl önce de ortaya atılmış ve BBC yönetimi bir soruşturma yaptırmıştı.
Buna göre BBC’den bir uzman sahte belgeler yapmış ama Martin Bashir bunu kullanmamıştı.
Hatta Lady Diana da kendi elyazısıyla bir mektup yazarak, Bashir’in kendisine bir belge gösterip tehdit etmediğini bildirmişti.
O nedenle özür dilemeye gerek görmemişti. Ancak bu defa başka bir durum vardı.
MÜLAKATIN SIRRINI ENTÜBE BİR COVID HASTASI BİLİYOR
Erkek kardeşi 25 yıl sonra yaptığı başvuruda, o mektupla ilgili çok önemli bir şey söylemişti:
“Kız kardeşim hiçbir zaman elyazısı ile mektup yazmamıştır...”
Bunun üzerine BBC’nin bugünkü yönetimi olayı yeniden araştırmaya başladı.
Ancak daha ilk adımda şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar.
Bu arada çok ilginç bir gelişme de olmuştu.
Lady Di’nin elyazısı mektubu esrarengiz biçimde ortadan kaybolmuştu. Soruşturmayı yapanları bekleyen tek sürpriz de bu değildi.
Olayın bir numaralı aktörü olan gazeteci Martin Bashir’in bilgisine başvurmak istediler. Martin Bashir COVID teşhisi ile hastanedeydi ve durumu çok ağırdı...
Yani şu an ifadesinin alınması mümkün değildi.
Dolayısıyla basın tarihinin bu esrarengiz olayı sırrını korumaya devam ediyor.
YENİ MEDYA HANGİ TİMUR SELÇUK ŞARKISINI SEVİYOR
PAZAR günü yayınladığım Timur Selçuk yazısına çok olumlu tepkiler aldım.
Ancak yazı yayınlandıktan sonra bir şeyin farkına vardım.
Herkese görüşünü sorarken, bir kategoriyi unutmuşum.
“Yeni medya” kategorisi...
Oysa bugünlerde YouTube kanallarından yapılan yayınların aldığı izlenme sayıları bir kere daha gösterdi ki, artık tam anlamıyla bir “yeni medya” gerçeği var.
O nedenle Timur Selçuk konusundaki küçük anketimi yeni medyanın önde gelen isimleri ile tamamlıyorum.
Cüneyt Özdemir: “Ayrılanlar İçin”.
Memduh Bayraktaroğlu: “Ayrılanlar İçin”, “Sen Nerdesin”.
Kemal Öztürk: “İspanyol Meyhanesi”.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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