İkinci hayatında bir daha komedi oynayabilecek mi

2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
İkinci hayatında bir daha komedi oynayabilecek mi
Zekeriyaköy’deki evde yaşanan o olayın üzerinden 3 yıla yakın zaman geçmiş.
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Hata yapan insanların ikinci bir şansı olmalı... Tabii o hatadan ders çıkarabildilerse...
Ahmet Kural’a bu şansın verilmesine de işte bu nedenle sevindim.
*
Fotoğrafına uzun uzun baktım...
Sakin bir yüz ifadesi var.
O ifade bana sanki, o şiddet gecesinin yüzüne izler bıraktığı duygusu verdi....
Nedir o değişiklik derseniz, tarif etmek zor...
*
Peki neler değişti o kenara çekildiği, insanların haklı tepkisinin ablukaya dönüştüğü inzivada...
Çağla ile tanışmış ve mutluymuş.
Evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı düşünüyormuş...
Ama asıl değişiklik, artık sosyal yardım işleri ile ilgilenmeye başlamasıymış.
“Bir Dilek Tut” derneğinin gönüllüsü olmuş.
*
Mülakatı yapan arkadaşımız benim de kafamdaki soruyu sormuş ama yarım sormuş. “Bu film Kural güldürür algısını yıkar mı” diyor...
O da “Sektöre ilk girişim dram filmlerleydi” diye cevap vermiş.
Yarım kalan sorunun ikinci bölümü şu olmalıydı:
“Bundan sonra yeniden bir komedi filminde oynayabilir misiniz? İnsanlar yine size gülebilir mi?”
*
Soru sorulmadığı için cevabı da yok.
Cevap belki de bu fotoğrafta... Oradaki ifade, sanki gülme ve güldürme döneminin artık bir daha açılmamak üzere kapandığını anlatır gibiydi...
Gelelim asıl soruya...
Biri ona...
Öteki ise yeni sevgilisine...
BİR ÇAĞLA’YA BİR AHMET’E SORMAK İSTEDİĞİM İKİ SORU
İTİRAF edeyim asıl merak ettiğim soruyu Ahmet Kural’ın yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik’e sormak isterdim. Adı şiddet kullanma olayına karışmış bir erkekle birlikte olmak nasıl bir duygudur?
Bir daha öyle bir şey olmayacağı güvencesini nasıl aldı?
*
Ahmet Kural’a sormak istediğim soru ise şuydu:
O olayın ortaya çıktığı gün ona “Psikolojik destek alacak mısın? Öfke kontrolü tedavisi görecek misin” diye sorduğumda “Evet psikolojik destek alabilirim” cevabını vermişti. Tülay’ın mülakatını okuyunca kendisine bir mesaj atıp “Psikolojik destek aldın mı” diye sordum. Bana cevap olarak şunu yazdı:
*
“İnsan, yaşadıklarının toplamı. Her yaşadığı, iyi veya kötü onda bazı şeyleri değiştiriyor.
Bu değişimi bazen tek başınıza yaşıyorsunuz... Bazen de, bu iyiye ve güzele varma yolculuğunda birileri eşlik ediyor size. Çağla ile bize ait bir dünya kurduk.
Sevgi dolu, düzenli ve karşılıklı saygıya dayalı bir dünya bu. Biz de bu şekilde birlikte yürüyoruz.”
*
Bana sanki bu olaydan dersini çıkarmış, hayatının geri kalan kısmını bu kötü tecrübe üzerine yaşamaya hazırlanan bir insan duygusu verdi.
Gerçekten böyleyse ikinci fırsatı verenler iyi bir iş yapmış diyeceğim.
Ve eğer böyleyse ben de Çağla ve ona bu ikinci yolculukta mutluluk diliyorum.
Umarım Ozan Güven’den de benzer bir haber alırız...
GÜNÜN TARTIŞMASI
GÖZKAPAĞIMI KALDIRTMAK İÇİN ESTETİKÇİYE GİTTİM, İŞTE SONUCU
SEDA Sayan ve Hülya Avşar’ın üzerinde oynanmış fotoğrafları günlerdir tartışılıyor.
Bu tartışmaları izlerken hep şunu düşünürüm... Acaba erkekler de aynı şeyi yapmalı mı...
*
Özellikle sağ gözkapağım düşük...
Hatta görüş zaviyemi bile etkilemeye başladı.
Yıllar önce bazı arkadaşlarım “Çok kolay, iki dakikada kaldırırlar” dedi.
Bunun üzerine Türkiye’nin en ünlü estetikçilerinden birine gittim.
Elime bir ayna verip yarım saat boyunca yüzümün bir tarafını parmaklarıyla gerdi, hangi bölümünü kaç dakikada halledeceğini anlattıktan sonra sözünü şöyle bağladı:
“Ben üç saatlik bir operasyonla senin yüzünü 40 yaşında bir erkeğin yüzü yapabilirim.
Vücudun da genç ve bu yüzü çok güzel taşır... Ama sana son bir sorum var...”
Böyle dedi ve sordu:
“Vücudun 40 yaşında bir erkek yüzünü taşıyabilir, ama sen bu yüzü taşıyabilir misin?”
*
Bir an düşündüm... 40 yaşındaki bir insan yüzünü aynada gördüm... Ve cevabımı verdim.
“Hayır taşıyamam...”
Estetikçi dostum sözünü şöyle tamamladı:
“Sana tavsiyem yüzüne hiç dokundurma... O düşük gözkapakları, gözaltı torbaları bir süre sonra karakterin olur. Bol bol gül... Bir erkeği en genç gösteren şey gülmektir...”
*
Sevgili Seda, sevgili Hülya...
İkinizin de harika kahkahaları var...
Bol bol kahkaha atın Allah aşkına...
MICHELIN TÜRKİYE’YE GELDİĞİNDE NE OLUR
BİR süredir dünyanın en konuşulan “gastronomi rehberi” Michelin’in Türkiye’de de yıldız vermeye başlayacağı konuşuluyor.
Hatta bu yıl geleceklermiş ama pandemi dolayısıyla ertelenmiş.
*
Tabii herkes şimdiden tahminde bulunmaya başladı. Michelin gelirse Türkiye’de hangi restoranlar yıldız alabilir... Benim de kendime göre tahminlerim var ama elimin altındaki en değerli referans Hürriyet’in Karaca ile birlikte hazırladığı “İncili Gastronomi Rehberi”...
*
Bu rehberin iki gizli kahramanı var. Biri Hürriyet’in hep ilgiyle izlediğim ve güvendiğim gastronomi yazarı Müge Akgün...
Öteki de bu tür girişimlere hep büyük destek veren Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca...
*
İncili Gastronomi Rehberi üçüncü sayısını geçen yıl yayınladı. Orada Türkiye’de “5 inci” alan 5 restoran var.
- İstanbul’da “Mikla”, “Neolokal” ve “Sunset”...
- İzmir’de “Od Urla”.
- Bodrum’da “Maça Kızı”.
*
Bunlardan biri veya iki-üçü yıldız alırsa şaşırmam...
KANLI SNEAKER
HER YER KAN REVAN İÇİNDE, BİR DE BEYAZ SNEAKER’IMA SIÇRATMAYIN
KURNAZIN biri hip hop’ın yükselen ismi Lil Nas’ın adına 666 adet sneaker üretip sattı.
Üzerine Nike markasını da bastı ve ayrıca her birine bir damla gerçek insan kanı damlattı... Bir sneaker tutkunu olarak hiç de hoşuma gitmedi bu proje...
Ayrıca bir “collector item” (koleksiyoncu parçası) olarak da görmedim.
Nike dava açıp kazandı ama 666 sneaker çoktan kutulanıp yollanmıştı.
Daha önce de yazmıştım ben sneaker hastasıyım.
Hele bu mevsimlerde klasik beyaz sneaker tutkum saplantıya dönüşür.
Son zamanlarda ayağımdan evde bile çıkmıyor.
Ama benim gözümde ilkbaharı, tazeliği, zindeliği ve mutluluğu ifade eden bembeyaz sneaker’ıma kan sıçramasını asla istemem...
Yaşadığım şu feci dünyada her yerde yeterince insan ve hayvan kanı var zaten...
YAZA GİRERKEN EN İYİ 10 BEYAZ SNEAKER… AMA BEN SEÇMEDİM
- GQ internet dergisi hafta başında 100 doların altındaki en iyi beyaz sneaker’ları seçmiş.
İlk 10 şöyle:
- Nike Air Force 1’07
- Vans Bault UG OG “Epoch” LX
- Asics Gel Lyte III
- Adidas Originals “Rod Laver”
- Puma “Clyde” foil
- Reebok Club C 85
- New Balance MS”237CB
- New Republic “Kurt”
- Nike Killshot 2
- Converse “Jack Purcell
*
- HASTALARI İÇİN: Bu arada, hastaları için Adidas’ın efsane Stan Smith’in ve yine Converse’in yıldızlı efsanesi Pro Leather Ox Low’un da ilk 20’de yer aldığını belirteyim.