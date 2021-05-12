İki milyon pazar günü o videoyu seyrederken

Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
İki milyon pazar günü o videoyu seyrederken
Geçen pazar günü Türkiye’de 2 milyona yakın insan yurtdışından yapılan bir YouTube yayını seyrederken Roma’da çok ilginç bir şey oldu.
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Bu konuda iyi bir tanık sayılmam ama en azından kendi payıma konuşayım... Duymadım... Okumadım...
Başka ülkelerde de duymamıştım ama geçen pazar itibarıyla İtalya’da işte böyle bir şey oldu.
*
Sicilya mafyası 1990 yılında Rosario Livatino isimli bir savcıyı öldürdü.
Dindar bir insandı ve öldürüldüğünde 37 yaşındaydı.
Vatikan pazar günü Sicilya’nın Agrigento kasabasındaki kilisede düzenlenen törenle işte o savcıyı “kutsal” ilan etti.
Aynı törende savcının öldürüldüğü gün giydiği gömleği de cam bir koruyucunun içinde kiliseye yerleştirildi ve böylece “kutsal emanet” haline geldi.
Bunun ilk adımı savcının öldürülüşünden 3 yıl sonra 1993’te Papa Jean Paul’ün onu “adalet şehidi” olarak kabul etmesiyle atılmıştı...
Vatikan önümüzdeki dönemde ikinci bir adım daha atarak onu “aziz” ilan edecek...
Böylece Vatikan tarihinde bir hukuk insanı ilk defa “aziz” ilan edilecek.
Yani mafyaya karşı savaşan cesur bir savcı “saint” olacak...
*
Papa orada da kalmadı.
Dün üçüncü bir adım daha attı ve mafya üyelerinin aforoz edilmesi için özel bir “görev gücü” kurdu. Bu kurulda dini yetkililerin yanında tanınmış hukuk ve mafya uzmanları da yer alacak.
Yani savcı aziz ilan edilirken, onu öldüren mafyanın üyeleri aforoz edilecek.
*
Bu gücün başına getirilen Vittorio V. Alberti’nin ilk açıklaması şu oldu:
“Hem mafya üyesi olmak, hem de kilisenin bir parçası olmak mümkün değil.”
Savcı Livatino’nun öldürüldüğü gün giydiği kanlı gömlek kiliseye kondu ve ‘kutsal emanet’ oldu.
Türkiye günlerdir yurtdışından yapılan video kasetlerini izliyor...
Konuşan kişi Kuran’dan, sünnetten, hadislerden cümleler okuyor...
Bütün dünyada ne ilginç gelişmelere tanık oluyoruz değil mi...
DEVLET SİZE İZİN VERDİĞİNDE İLK KİMİ KUCAKLAYACAKSINIZ
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson geçen gün, ülkesinde bu pazartesi, mekânların kapalı bölümleri dahil her yerin tam açılacağını açıkladı...
Açıklamanın kapsamında ilginç bir madde de var:
“Kucaklaşma izni...”
The New York Times gazetesi dünkü haberini “Kucaklaşmaya dönüş” başlığı ile verdi.
Bir düşünün...
Şu son 14 ayda en yakınınızdaki insana bile kaç kere sarıldınız...
Kaç kişiyle kaç kere kucaklaştınız...
Sarılmayı, kucaklaşmayı bırakın, dokunmayı bile unuttuk...
“Kucaklaşmanın tarihi” yazılsa, herhalde en uzun bölüm pandemi dönemine ayrılırdı.
*
Ama önümüzde ilginç bir psikolojik süreç var. ...
Virüs tamamen hayatımızdan çıksa bile eskisi kadar rahat sarılabilecek, kucaklayabileceğiz mi... Öpüşmek eskisi kadar kaygısız olabilecek mi...
New York Times bir de şunu sormuş:
Yasak kalkınca ilk kimi kucaklayacaksınız...
Londra’nın Müslüman belediye başkanı Khan, “Ben bir kucaklama insanıyım” diyor ve pazartesi
ilk kucaklayacağı insanın kim olduğunu da açıklıyor:
İlk annesini kucaklayacakmış...
‘SABRİNA’ İLE ‘MY FAİR LADY’ ARASI LOLİPOP BİR FİLM
BUGÜNLERDE başımda romantik rüzgârlar, hava böyle... Yine eski İtalyan filmlerine döneceğim...
Önceki gece Miguel Iglesias’ın “God How Much I Love You” isimli filmini seyrettim.
1966 yapımı filmin İtalyanca özgün adı “Dio Coome Ti Amo”...
Türkçesi şöyle:
“Tanrım seni ne kadar çok seviyorum...”
Film aslında aynı isimli şarkıdan esinlenerek yapılmış.
Bu şarkı 1966 yılında San Remo Müzik Festivali’nde birinci olan şarkıydı.
Domenico Modugno ile Gigliola Cinquetti birlikte söylüyordu.
Olağanüstü bir şarkıdır.
Filmin başoyuncusu da zaten Gigliola Cinquetti...
Filmde ayrıca 1964 yılındaki San Remo Müzik Festivali’nde birinci olduğu “Non Ho Leta” şarkısını da söylüyor. Barcelona ve Napoli’de geçen, o dönemin meşhur İtalyan fotoromanlarını andıran lolipop bir film.
*
Aslına bakarsanız ilkini Audrey Hepburn ve Humphrey Bogart (1954), ikincisini ise Harrison Ford ile Julia Ormond’un (1995) oynadığı “Sabrina” filmleriyle aynı konu...
Zengin bir malikâne çalışanı fakir kız, zengin oğlan ve mutlu son...
Gigliola Cinquetti o kadar güzel ve masum, film o kadar yumuşacık ve romantik ki...
Şu kötülükler yılında çok iyi geldi bana...
HANGİ VİCDANLI İNSANA BUNU ANLATABİLİRSİNİZ
NE karanlık bir yüzyılmış bu meğer... Meğer insanoğlunun içindeki o kötülük o kara şeytan ne çıkmaz bir illetmiş...
*
Şu hale bakar mısınız...
Bir inancın en güzel bayramına üç gün kala İsrail devletini yöneten şu gaddar adamların yaptığına bir bakın...
Böyle bir günde bir inancın mabedine böyle insafsızca saldırmayı bu gökyüzünün altında hangi vicdana anlatabilirsin...
*
Zaten yoksulluk, acı içindeki bir halkın üzerine uçaklarını gönderip tonlarca bomba yağdırmayı, napalmlerinle hiç acımadan, çoluk çocuk demeden katletmeyi, dağlar haline gelmiş vicdansızlığını günah sıradağları haline getirmeyi hangi vicdana sığdırabilirsin...
*
Bil ki yetti artık...
Yetti...
Sadece Müslüman âleminin değil, Hıristiyan’ın, Budist’in, deistinin, ateistinin, bütün insanlığın ta şurasına getirdiniz.
Çok ah aldınız...
Çok acıttınız insanların vicdanını...
O yüzden kalacaksınız altında kendi vicdansızlığınızın...
HINCAL ABİ SIRF SENİ UTANDIRMAMAK İÇİN BU SÖZÜNÜN ALTINDA KALACAĞIM
TARKAN’a sahip çıktım diye beni yerden yere vurmuş Hıncal Abi...
Bu arada sapla samanı da karıştırmış.
Diyor ki...
“Ey tutuklu ve hükümlü meslektaşlar...
Halinizi anlatmak için sakın ama sakın Ertuğrul Özkök’ten medet ummayın!
O Tarkancı. Omuz silker geçer...”
Hıncal Abi biliyor musun...
İşte bu konuda sana cevap vermeyeceğim...
Neden biliyor musun... Sana hâlâ saygım var, seni hâlâ bu meslekte bize renklilik yolunu açan insan olarak tanıyorum...
O nedenle seni utandırmak istemiyorum... İnşallah bugünler geçer...
Rahat bir ortamda o konuyu da konuşuruz...