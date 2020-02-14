İdlib’de akıl için bir eksik bir fazla cümle

“Rejimi her yerde vururuz” diyor....
Manşetlere de öyle çıkıyor.
*
Yandaşlarının “Helal olsun”, karşıtlarının ise “Bizi savaşa sokacak” diyeceği türden bir cümle...
Evet “Fazla” bir cümle...
Ama manşetlerde görmediğimiz bir de eksik cümle var, ki o cümlenin hemen önünde telaffuz ediliyor.
Diyor ki Cumhurbaşkanı “Eğer rejim yeniden saldırırsa...”
Diyeceğim o ikinci cümlenin rasyonel, akılcı bir giriş cümlesi de var.
Yani ilk bakışta köprüleri atıyor gibi görünen o konuşmanın aslında bir yandan da köprüler kurduğunu görüyorsunuz.
*
Konuşmasında bir ilk daha var.
İlk defa İdlib’deki HTŞ, yani bizim de resmen terörist kabul ettiğimiz örgütün militanlarına ciddi bir uyarı yapıyor.
“Siz de rejime saldırmayacaksınız” diyor.
Bu cümlenin muhatabı da Ruslar.
“Siz Esad’a hâkim olun ben de sizin hassas olduğunuz İslamcı HTŞ teröristlerine hâkim olayım” diyor.
*
Aslında bu cümle çok da orijinal değil.
Çünkü bizzat Soçi anlaşmasında Türkiye, Rusya’ya bunu vaat etmişti.
Yani şimdi “Biz o sözü tutacağız” diyor Cumhurbaşkanı.
*
Ama bütün konuşmasında çok önemli bir eksik cümle var.
Türkiye Soçi anlaşması ile “Halep-Şam-Lazkiye yolunun güvenliğini sağlayacağını” kabul etmişti.
Şimdi Suriye rejimi ve Ruslar o yolun güvenliğini kendileri sağladılar.
*
Peki bu fiili durumun fiili sonucu ne?
EĞER GURUR HALLEDİLİRSE 29 ŞUBAT’I BEKLEMEDEN KESİN ÇÖZÜM OLABİLİR
GÖRÜNENİN aksine ben iyimserim...
Çünkü...
Soçi anlaşmasının en önemli iki maddesi fiilen yerine getirildi.
Zaten Rus Dışişleri Bakanlığı da yolun güvence altına alındığını ve en önemli sorunun ortadan kalktığını söylüyor.
Şimdi Türkiye HTŞ’nin elindeki silahları alır ve saldırganlıklarını önlerse, 29 Şubat’a kalmadan orada de facto düzen sağlanır.
Geriye ne kalır?
Gurur....
Bütün tarafların gururunu kırmadan, kimseyi yenik veya galip ilan etmeden, her tarafın menfaatine uygun bir çözüm.
Nedir o çözüm... Çok basit...
Yolun bizim tarafımızda, Türkiye ve Batı istediği yerleşimleri kurabilir.
Üst tarafında da rejim kendi yeni devletini kurar.
‘BUDAPEŞTE OTELİ’ FİLMİ HAYRANLARINA MÜJDE
WES Andersen’in “Budapeşte Oteli” filmini sevenlere güzel bir haberim var.
Yeni filminin adı “French Dispatch”...
Tanıtım filmi çarşamba akşamı yayınlandı.
Film 24 Temmuz günü gösterime girecek.
Anladığım kadarı ile biraz “Budapeşte Oteli” havasında.
Yirminci yüzyılın başlarında bir Amerikan gazetesinin Paris bürosu etrafında geçiyor.
Dekor ve görüntüler yine fantastik.
Daha şimdiden giyimde bir “French Dispatch tarzı” yaratmaya başladı
BU KADROYU ANCAK O TOPLAYABİLİR
“French Dispatch” filminin kadrosu inanılmaz.
Yine Bill Murray ve Tilda Swinton var...
Bu defa bir de Frances McDormand eklenmiş. Ve arkasından gelen şu kadroya bakar mısınız:
Benicio del Toro, Edward Norton, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Owen Wilson, Liev Schraiber, Adrian Brody, Kate Winslet, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Christopher Waltz, Anjelica Houston, Mathieu Amalric...
Ondan başka kim toplayabilir ki bu kadroyu...
75 YAŞINDA VE ‘ALİNE’ İKİNCİ DEFA PARLAYACAK
ANDERSEN’in tanıtım filminde kullanılan şarkı çok hoşuma gitti. Christophe’un “Aline” şarkısının değişik bir versiyonu kullanılmış. Bu şarkı benim üniversiteye başladığım yıl, yani 1965’te çıktı.
Hayatım boyunca dinlediğim en güzel şarkılardan biridir.
O şarkı çıktığında Christophe 20, bense 18 yaşımdaydım.
Christophe şimdi 75 yaşında ve “Aline” öyle bir şarkı ki eminim bu filmle yeniden parlayacak. Eminim benim jenerasyonum yine çok sevecek. Filmi beklerken hepinize dinlemenizi tavsiye ederim.
47 YILDIR HİÇ ŞAMPİYONLUK GÖRMEMİŞ TAKIMIN DEĞERİ
FORBES dergisi iki gün önce NBA’in en değerli takımlarını açıkladı.
NBA’deki takımların ortalama değeri 2 milyar dolara çıkmış.
NBA takımlarının toplam değeri son 10 yılda yüzde 600 artmış.
En değerli takım 4.6 milyar dolarla New York Knicks olmuş.
Bütün tarihi boyunca sadece 2 kere şampiyon olabilmiş, 1973 yılından bu yana, yani 47 yıldır hiç şampiyonluk görememiş bir takımın bu kadar değerli olması da ilginç değil mi...
Ne diyeyim...
Helal olsun o şehre, helal olsun o taraftara...
2 MİLYAR $ ÜZERİNDEKİ 9 NBA TAKIMI
1- New York Knicks: 4.6 milyar dolar
2- LA Lakers: 4.4 milyar dolar
3- Warriors: 4.2 milyar dolar
4- Chicago Bulls: 3.2 milyar dolar
5- Boston Celtics: 3.1 milyar dolar
6- LA Clippers: 2.6 milyar dolar
7- Houston Rockets: 2.4 milyar dolar
8- Dallas Mavericks: 2.4 milyar dolar
9- Toronto Raptors: 2.1 milyar dolar
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
İdlib’de akıl için bir eksik bir fazla cümle
Kabul edelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç ve kestirilmesi güç bir siyasetçi...
“Rejimi her yerde vururuz” diyor....
Manşetlere de öyle çıkıyor.
*
Yandaşlarının “Helal olsun”, karşıtlarının ise “Bizi savaşa sokacak” diyeceği türden bir cümle...
Evet “Fazla” bir cümle...
Ama manşetlerde görmediğimiz bir de eksik cümle var, ki o cümlenin hemen önünde telaffuz ediliyor.
Diyor ki Cumhurbaşkanı “Eğer rejim yeniden saldırırsa...”
Diyeceğim o ikinci cümlenin rasyonel, akılcı bir giriş cümlesi de var.
Yani ilk bakışta köprüleri atıyor gibi görünen o konuşmanın aslında bir yandan da köprüler kurduğunu görüyorsunuz.
*
Konuşmasında bir ilk daha var.
İlk defa İdlib’deki HTŞ, yani bizim de resmen terörist kabul ettiğimiz örgütün militanlarına ciddi bir uyarı yapıyor.
“Siz de rejime saldırmayacaksınız” diyor.
Bu cümlenin muhatabı da Ruslar.
“Siz Esad’a hâkim olun ben de sizin hassas olduğunuz İslamcı HTŞ teröristlerine hâkim olayım” diyor.
*
Aslında bu cümle çok da orijinal değil.
Çünkü bizzat Soçi anlaşmasında Türkiye, Rusya’ya bunu vaat etmişti.
Yani şimdi “Biz o sözü tutacağız” diyor Cumhurbaşkanı.
*
Ama bütün konuşmasında çok önemli bir eksik cümle var.
Türkiye Soçi anlaşması ile “Halep-Şam-Lazkiye yolunun güvenliğini sağlayacağını” kabul etmişti.
Şimdi Suriye rejimi ve Ruslar o yolun güvenliğini kendileri sağladılar.
*
Peki bu fiili durumun fiili sonucu ne?
EĞER GURUR HALLEDİLİRSE 29 ŞUBAT’I BEKLEMEDEN KESİN ÇÖZÜM OLABİLİR
GÖRÜNENİN aksine ben iyimserim...
Çünkü...
Soçi anlaşmasının en önemli iki maddesi fiilen yerine getirildi.
Zaten Rus Dışişleri Bakanlığı da yolun güvence altına alındığını ve en önemli sorunun ortadan kalktığını söylüyor.
Şimdi Türkiye HTŞ’nin elindeki silahları alır ve saldırganlıklarını önlerse, 29 Şubat’a kalmadan orada de facto düzen sağlanır.
Geriye ne kalır?
Gurur....
Bütün tarafların gururunu kırmadan, kimseyi yenik veya galip ilan etmeden, her tarafın menfaatine uygun bir çözüm.
Nedir o çözüm... Çok basit...
Yolun bizim tarafımızda, Türkiye ve Batı istediği yerleşimleri kurabilir.
Üst tarafında da rejim kendi yeni devletini kurar.
‘BUDAPEŞTE OTELİ’ FİLMİ HAYRANLARINA MÜJDE
WES Andersen’in “Budapeşte Oteli” filmini sevenlere güzel bir haberim var.
Yeni filminin adı “French Dispatch”...
Tanıtım filmi çarşamba akşamı yayınlandı.
Film 24 Temmuz günü gösterime girecek.
Anladığım kadarı ile biraz “Budapeşte Oteli” havasında.
Yirminci yüzyılın başlarında bir Amerikan gazetesinin Paris bürosu etrafında geçiyor.
Dekor ve görüntüler yine fantastik.
Daha şimdiden giyimde bir “French Dispatch tarzı” yaratmaya başladı
BU KADROYU ANCAK O TOPLAYABİLİR
“French Dispatch” filminin kadrosu inanılmaz.
Yine Bill Murray ve Tilda Swinton var...
Bu defa bir de Frances McDormand eklenmiş. Ve arkasından gelen şu kadroya bakar mısınız:
Benicio del Toro, Edward Norton, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Owen Wilson, Liev Schraiber, Adrian Brody, Kate Winslet, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Christopher Waltz, Anjelica Houston, Mathieu Amalric...
Ondan başka kim toplayabilir ki bu kadroyu...
75 YAŞINDA VE ‘ALİNE’ İKİNCİ DEFA PARLAYACAK
ANDERSEN’in tanıtım filminde kullanılan şarkı çok hoşuma gitti. Christophe’un “Aline” şarkısının değişik bir versiyonu kullanılmış. Bu şarkı benim üniversiteye başladığım yıl, yani 1965’te çıktı.
Hayatım boyunca dinlediğim en güzel şarkılardan biridir.
O şarkı çıktığında Christophe 20, bense 18 yaşımdaydım.
Christophe şimdi 75 yaşında ve “Aline” öyle bir şarkı ki eminim bu filmle yeniden parlayacak. Eminim benim jenerasyonum yine çok sevecek. Filmi beklerken hepinize dinlemenizi tavsiye ederim.
47 YILDIR HİÇ ŞAMPİYONLUK GÖRMEMİŞ TAKIMIN DEĞERİ
FORBES dergisi iki gün önce NBA’in en değerli takımlarını açıkladı.
NBA’deki takımların ortalama değeri 2 milyar dolara çıkmış.
NBA takımlarının toplam değeri son 10 yılda yüzde 600 artmış.
En değerli takım 4.6 milyar dolarla New York Knicks olmuş.
Bütün tarihi boyunca sadece 2 kere şampiyon olabilmiş, 1973 yılından bu yana, yani 47 yıldır hiç şampiyonluk görememiş bir takımın bu kadar değerli olması da ilginç değil mi...
Ne diyeyim...
Helal olsun o şehre, helal olsun o taraftara...
2 MİLYAR $ ÜZERİNDEKİ 9 NBA TAKIMI
1- New York Knicks: 4.6 milyar dolar
2- LA Lakers: 4.4 milyar dolar
3- Warriors: 4.2 milyar dolar
4- Chicago Bulls: 3.2 milyar dolar
5- Boston Celtics: 3.1 milyar dolar
6- LA Clippers: 2.6 milyar dolar
7- Houston Rockets: 2.4 milyar dolar
8- Dallas Mavericks: 2.4 milyar dolar
9- Toronto Raptors: 2.1 milyar dolar
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin