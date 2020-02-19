Hukukun, vicdanın ve balarılarının zaferi

* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*1900’lerde yapılmış Anadolu balarısı kolonilerini gösteren haritayı, Türkiye’yi bölme haritası zannetmiş...
Veya öyle işine gelmiş...
Dosyaya koymuş...
Ne olduğu belli olduktan sonra bile dosyadan çıkarılmamış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin dün verdiği beraat kararı...
Balarılarının zaferidir...
Ne diyordu Einstein.
“Balarıları yok olursa, arkasından insanlık yok olur...”
Ben de diyorum ki, bir ülkede hukuk yok olursa, arkasından insanlık yok olur...
TÜRKİYE Cumhuriyeti hukuk tarihinin en saçma davalarından biri Türkiye’nin zaferi ile sonuçlandı.
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*1900’lerde yapılmış Anadolu balarısı kolonilerini gösteren haritayı, Türkiye’yi bölme haritası zannetmiş...
Veya öyle işine gelmiş...
Dosyaya koymuş...
Ne olduğu belli olduktan sonra bile dosyadan çıkarılmamış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin dün verdiği beraat kararı...
Balarılarının zaferidir...
Ne diyordu Einstein.
“Balarıları yok olursa, arkasından insanlık yok olur...”
Ben de diyorum ki, bir ülkede hukuk yok olursa, arkasından insanlık yok olur...
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*Dünyanın bütün ülkelerinde satılan “Barışçıl yollarla sivil itaatsizlik” kitabından, “Devleti silahlı terör örgütüyle yıkma” anlamı çıkarmış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin verdiği karar, mantığın, aklın zaferidir...
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*Gezi eylemlerinde bir çocuğun ölümüne yol açıp ağır ceza yemiş, kararı onanmış bir memurdan mağdur yaratmaya kalkışmış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin kararı vicdanın zaferidir...
Bu karar Türkiye için bir onur vesilesi olmuştur.
Darısı bütün öteki aydınların, siyasilerin, gazetecilerin başına...
NOT: Bu yazıyı bir başka savcı bu duygularımı tarumar etmeden önce yazdım. İlk duygularımı hala korumak için o yazıya dokunmadım.
BİBER TARTIŞMASI 1
GAZİANTEP ACI BİBERİ EKSİ KAÇ DERECEYE KADAR KORUR
GEÇEN hafta havaalanında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin’e rastladım.
Fatma Şahin’in Antarktika’ya gittiğini ondan öğrendim.
Fatma Hanım’ı çok takdir ederdim daha da takdir ettim.
Benim bir türlü gidemediğim Antarktika’ya benden önce gitti ya...
Helal olsun...
Dün Hürriyet’te Antarktika gezisini anlatan yazısını keyifle okudum.
Antarktika soğuğuna Antep biberi ile karşı koymuş...
Biberi de daha çok sevdim... Ama doğrusu merak etmedim desem de yeridir...
Acaba biber insanı eksi kaç dereceye kadar korur? Bir de Urfa’nın isotçuları bu konuda ne diyecek?
BİBER TARTIŞMASI 2
VOSTOK İSTASYONU’NUN EKSİ 42’SİNDE KAÇ SCOVİLLE LAZIM
BAKTIM geçen hafta Antarktika’da hava yumuşakmış.
Mesela dün sadece eksi 25 dereceymiş.
Yarın eksi 34 olacakmış...
Pazar günü ise eksi 36...
Bir de Vostok İstasyonu var...
Dün gece orada eksi 42 olmuş...
Biberlerin acılık derecesi “scoville ölçeği” ile ölçülüyor.
Dünyanın en acı biberi “Trinidad Moruga akrebi” denilen bir biber.
2 milyon scoville ölçüsünde.
Antep biberinin acılık derecesi ise sadece 50 bin scoville...
Merak ettim dün gece Antarktika’nın Vostok İstasyonu’nda hangi biberi yesek soğuğa daha iyi direnirdik...
‘AFFETME SEMİNERİ’NİN EN ÇALIŞKAN ÖĞRENCİSİ KİMMİŞ
DÜN Çağla Şikel’in “Affetme semineri”nde öğrendiklerini yazdım ya...
Meğer aynı “Affetme semineri”ne katılan başka birçok ünlü daha varmış.
* * *
2006 yılında yayımlandığında dünyayı altüst eden “Secret” adlı bir kitap vardı.
Kitabın yazarı Rhonda Byrne’dü...
O kitaba katkıda bulunanlardan biri de Dr. John Demartini’ydi...
İşte şimdi çok meşhur hale gelen o “Affetme seminerleri”ni İstanbul’da o vermiş.
* * *
Demartini İstanbul toplantısında çekilen üç fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Ooo nasıl bir kalabalık inanamadım...
Meğer bu ülkede birilerini “affetmeyi” öğrenmek isteyen ne çok insan varmış.
* * *
Çağla Şikel dışında katılanlar arasında en çok dikkatimi çeken, ön sırada oturan iki kişi oldu.
Biri Defne Samyeli...
Öteki Ece Vahapoğlu...
Acaba o ikisi kimleri affetmeyi öğrenmek için oradaydı diye sormadan edemiyor tabii insan.
* * *
Şimdi tarihe dikkat...
11 Ocak 2020...
Yani Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz’dan ayrıldığı günler...
Toplantıya katılan biri anlattı.
Seminerin en iyi öğrencisi Samyeli’ymiş...
Elindeki deftere durmadan notlar almış.
İkinci gün de özel egzersizlere katılmış.
* * *
Defne Samyeli affetmeyi öğrendi mi bilmiyorum.
Bir de şunu bilemiyorum.
İnsan affetmeyi öğrenebilir mi...
* * *
Ece Vahapoğlu’na gelince...
Onun hangi notları aldığını öğrenemedim.
SEVİYELİ MAGAZİN
AFFETMEYİ ÖĞRENMENİN BEDELİ 10 BİN TÜRK LİRASI MI
TOPLANTININ ardından yapılan tartışmalara baktım. Galiba “affetmeyi öğrenmek” öyle çok ucuz bir şey değilmiş.
Çünkü Mine Kalpakçıoğlu bu seminerle ilgili bir fotoğrafı paylaşınca, bir takipçisi “Toplantıya katılmanın bedeli 10 bin TL’ymiş” diye bir mesaj atmış.
Ancak Kalpakçıoğlu “Her duyduğunuza inanmayın” deyince, bir başka takipçi de “Öyleyse Biletix fiyatlarına da inanmayalım mı” diye sormuş.
Ben gerçek fiyatı öğrenemedim.
AFFETME SANATI
SEMİNERDE EN ÖNEMLİ İKİ SORU BAKIN NEYMİŞ
DEFNE Samyeli’nin de katıldığı egzersiz bölümünde kişilere bazı sorular yazan test kâğıtları dağıtılmış.
Burada yazılı sorulardan ikisi özellikle ilgimi çekti:
*BİR: Çocukluğunuzda veya sonra sizi en çok üzen kişi kimdi?
*İKİ: Bu sizi çok üzen kişinin yaptığı bu hareketin size olumlu bir etkisi de oldu mu?
AFFETMEYİ ÖĞRENEMEYENE
“İntikam almaya karar verdiysen, iki mezar kaz... Biri ona, biri kendine...”
ABD narkotik ajanı Walt Breslin (Narcos Meksika 2 dizisinden).
YARIN
‘ERTUĞRUL ÖZKÖK ŞOV’DA NELER VAR NELER
*CİDDİ YAZI: Kendini fesheden HTŞ’nin fanatik İslamcısı ÖSO’yu da zehirler mi?
* * *
GÜNÜN POLEMİĞİ: Artık kitaplarımı ben de imzalamıyorum. Bakın başıma ne geldi de buna karar verdim.
* * *
GÜNÜN VEDAT MİLOR SORUSU: Bildiğimiz anneanne mantısından Michellin yıldızlı restoran yemeği çıkar mı? Kim çıkarır?
* * *
GÜNÜN SEVİYELİ MAGAZİNİ: Ben “Affetme semineri”ne neden katılmadım? Katılsaydım affetmeyi öğrenmek isteyeceğim üç kişi kim olurdu?
* * *
ESKİ TÜRKİYE SİYASETİ: Burcu Esmersoy’u hortumla döven babası bana eski Türkiye’den kimi hatırlattı?
Hukukun, vicdanın ve balarılarının zaferi
TÜRKİYE Cumhuriyeti hukuk tarihinin en saçma davalarından biri Türkiye’nin zaferi ile sonuçlandı.
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*1900’lerde yapılmış Anadolu balarısı kolonilerini gösteren haritayı, Türkiye’yi bölme haritası zannetmiş...
Veya öyle işine gelmiş...
Dosyaya koymuş...
Ne olduğu belli olduktan sonra bile dosyadan çıkarılmamış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin dün verdiği beraat kararı...
Balarılarının zaferidir...
Ne diyordu Einstein.
“Balarıları yok olursa, arkasından insanlık yok olur...”
Ben de diyorum ki, bir ülkede hukuk yok olursa, arkasından insanlık yok olur...
TÜRKİYE Cumhuriyeti hukuk tarihinin en saçma davalarından biri Türkiye’nin zaferi ile sonuçlandı.
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*1900’lerde yapılmış Anadolu balarısı kolonilerini gösteren haritayı, Türkiye’yi bölme haritası zannetmiş...
Veya öyle işine gelmiş...
Dosyaya koymuş...
Ne olduğu belli olduktan sonra bile dosyadan çıkarılmamış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin dün verdiği beraat kararı...
Balarılarının zaferidir...
Ne diyordu Einstein.
“Balarıları yok olursa, arkasından insanlık yok olur...”
Ben de diyorum ki, bir ülkede hukuk yok olursa, arkasından insanlık yok olur...
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*Dünyanın bütün ülkelerinde satılan “Barışçıl yollarla sivil itaatsizlik” kitabından, “Devleti silahlı terör örgütüyle yıkma” anlamı çıkarmış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin verdiği karar, mantığın, aklın zaferidir...
* * *
Bir iddianame düşünün ki...
*Gezi eylemlerinde bir çocuğun ölümüne yol açıp ağır ceza yemiş, kararı onanmış bir memurdan mağdur yaratmaya kalkışmış...
* * *
İşte o nedenle mahkemenin kararı vicdanın zaferidir...
Bu karar Türkiye için bir onur vesilesi olmuştur.
Darısı bütün öteki aydınların, siyasilerin, gazetecilerin başına...
NOT: Bu yazıyı bir başka savcı bu duygularımı tarumar etmeden önce yazdım. İlk duygularımı hala korumak için o yazıya dokunmadım.
BİBER TARTIŞMASI 1
GAZİANTEP ACI BİBERİ EKSİ KAÇ DERECEYE KADAR KORUR
GEÇEN hafta havaalanında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin’e rastladım.
Fatma Şahin’in Antarktika’ya gittiğini ondan öğrendim.
Fatma Hanım’ı çok takdir ederdim daha da takdir ettim.
Benim bir türlü gidemediğim Antarktika’ya benden önce gitti ya...
Helal olsun...
Dün Hürriyet’te Antarktika gezisini anlatan yazısını keyifle okudum.
Antarktika soğuğuna Antep biberi ile karşı koymuş...
Biberi de daha çok sevdim... Ama doğrusu merak etmedim desem de yeridir...
Acaba biber insanı eksi kaç dereceye kadar korur? Bir de Urfa’nın isotçuları bu konuda ne diyecek?
BİBER TARTIŞMASI 2
VOSTOK İSTASYONU’NUN EKSİ 42’SİNDE KAÇ SCOVİLLE LAZIM
BAKTIM geçen hafta Antarktika’da hava yumuşakmış.
Mesela dün sadece eksi 25 dereceymiş.
Yarın eksi 34 olacakmış...
Pazar günü ise eksi 36...
Bir de Vostok İstasyonu var...
Dün gece orada eksi 42 olmuş...
Biberlerin acılık derecesi “scoville ölçeği” ile ölçülüyor.
Dünyanın en acı biberi “Trinidad Moruga akrebi” denilen bir biber.
2 milyon scoville ölçüsünde.
Antep biberinin acılık derecesi ise sadece 50 bin scoville...
Merak ettim dün gece Antarktika’nın Vostok İstasyonu’nda hangi biberi yesek soğuğa daha iyi direnirdik...
‘AFFETME SEMİNERİ’NİN EN ÇALIŞKAN ÖĞRENCİSİ KİMMİŞ
DÜN Çağla Şikel’in “Affetme semineri”nde öğrendiklerini yazdım ya...
Meğer aynı “Affetme semineri”ne katılan başka birçok ünlü daha varmış.
* * *
2006 yılında yayımlandığında dünyayı altüst eden “Secret” adlı bir kitap vardı.
Kitabın yazarı Rhonda Byrne’dü...
O kitaba katkıda bulunanlardan biri de Dr. John Demartini’ydi...
İşte şimdi çok meşhur hale gelen o “Affetme seminerleri”ni İstanbul’da o vermiş.
* * *
Demartini İstanbul toplantısında çekilen üç fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Ooo nasıl bir kalabalık inanamadım...
Meğer bu ülkede birilerini “affetmeyi” öğrenmek isteyen ne çok insan varmış.
* * *
Çağla Şikel dışında katılanlar arasında en çok dikkatimi çeken, ön sırada oturan iki kişi oldu.
Biri Defne Samyeli...
Öteki Ece Vahapoğlu...
Acaba o ikisi kimleri affetmeyi öğrenmek için oradaydı diye sormadan edemiyor tabii insan.
* * *
Şimdi tarihe dikkat...
11 Ocak 2020...
Yani Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz’dan ayrıldığı günler...
Toplantıya katılan biri anlattı.
Seminerin en iyi öğrencisi Samyeli’ymiş...
Elindeki deftere durmadan notlar almış.
İkinci gün de özel egzersizlere katılmış.
* * *
Defne Samyeli affetmeyi öğrendi mi bilmiyorum.
Bir de şunu bilemiyorum.
İnsan affetmeyi öğrenebilir mi...
* * *
Ece Vahapoğlu’na gelince...
Onun hangi notları aldığını öğrenemedim.
SEVİYELİ MAGAZİN
AFFETMEYİ ÖĞRENMENİN BEDELİ 10 BİN TÜRK LİRASI MI
TOPLANTININ ardından yapılan tartışmalara baktım. Galiba “affetmeyi öğrenmek” öyle çok ucuz bir şey değilmiş.
Çünkü Mine Kalpakçıoğlu bu seminerle ilgili bir fotoğrafı paylaşınca, bir takipçisi “Toplantıya katılmanın bedeli 10 bin TL’ymiş” diye bir mesaj atmış.
Ancak Kalpakçıoğlu “Her duyduğunuza inanmayın” deyince, bir başka takipçi de “Öyleyse Biletix fiyatlarına da inanmayalım mı” diye sormuş.
Ben gerçek fiyatı öğrenemedim.
AFFETME SANATI
SEMİNERDE EN ÖNEMLİ İKİ SORU BAKIN NEYMİŞ
DEFNE Samyeli’nin de katıldığı egzersiz bölümünde kişilere bazı sorular yazan test kâğıtları dağıtılmış.
Burada yazılı sorulardan ikisi özellikle ilgimi çekti:
*BİR: Çocukluğunuzda veya sonra sizi en çok üzen kişi kimdi?
*İKİ: Bu sizi çok üzen kişinin yaptığı bu hareketin size olumlu bir etkisi de oldu mu?
AFFETMEYİ ÖĞRENEMEYENE
“İntikam almaya karar verdiysen, iki mezar kaz... Biri ona, biri kendine...”
ABD narkotik ajanı Walt Breslin (Narcos Meksika 2 dizisinden).
YARIN
‘ERTUĞRUL ÖZKÖK ŞOV’DA NELER VAR NELER
*CİDDİ YAZI: Kendini fesheden HTŞ’nin fanatik İslamcısı ÖSO’yu da zehirler mi?
* * *
GÜNÜN POLEMİĞİ: Artık kitaplarımı ben de imzalamıyorum. Bakın başıma ne geldi de buna karar verdim.
* * *
GÜNÜN VEDAT MİLOR SORUSU: Bildiğimiz anneanne mantısından Michellin yıldızlı restoran yemeği çıkar mı? Kim çıkarır?
* * *
GÜNÜN SEVİYELİ MAGAZİNİ: Ben “Affetme semineri”ne neden katılmadım? Katılsaydım affetmeyi öğrenmek isteyeceğim üç kişi kim olurdu?
* * *
ESKİ TÜRKİYE SİYASETİ: Burcu Esmersoy’u hortumla döven babası bana eski Türkiye’den kimi hatırlattı?