Hocam çaresi kolay ikna odaları kurdur

Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Hocam çaresi kolay ikna odaları kurdur
Çok beğenerek dinlediğim bir kadın caz piyanisti Büşra Kayıkçı...
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Dayanmış mesajı:
“Kıyamet alametleri... Alkol gurmeliği gibi festivalde de finale kalan bir başörtülü görecek miyiz?”
Bu arkadaşı biliyorsunuz...
Hani “Google’ı Abdülhamid buldu” diyen müthiş tarihçi...
*
Hiç uğraşma hocam...
Başörtülü kızları böyle şeylerden kurtarmanın yolu kolay, formülü belli...
Kur konser salonunun kapısına bir ikna odası...
Göster kızcağıza imanın yolunu...
De ki...
“Kızım başörtüsü ile caz piyanosu çalmak günah...
Ya salona girerken başörtünü çıkar...
Ya peruk tak...
Ya da Sibel Eraslan romanlarının trajik muhafazakâr kahramanı gibi git kazıt kafanı...”
*
Ayıp yahu...
Bu ülkenin başörtülü kızları sadece bağlama mı çalacak yani...
Sadece türkü mü çığıracaklar...
*
Biliyorum hocam, senin derdin, korkun başka...
Çünkü caz özgürleştirir...
O yüzden senin için açık ve yakın tehlike...
Ama kurtuluşun yok hocam...
Sen tarihin tozlu rafları arasında kaybolurken, bu ülkenin başörtülü kızları caz da çalacak...
Büyükelçi, savcı, hâkim, işkadını olacaklar...
Şef de olacaklar, gurme de olacaklar...
*
Bir de şu an senin oturduğun kürsülere oturup çocuklara gerçek tarihi anlatacaklar...
Senin Google’ı bulan Abdülhamid tarihini değil...
ARAP GENÇLERİ EN ÇOK NEREDE YAŞAMAK İSTİYOR
Geçen hafta Suudi Arabistan’ın eski Washington Büyükelçisi Bandar bin Sultan’ın Al Arabia televizyonuna verdiği üç bölümlük mülakatta Filistin yönetimini ağır biçimde eleştirdiğini yazmıştım.
Fehmi Koru bülteninde Bandar ailesi hakkında çok ilginç başka bilgiler de verdi.
Koru, yazısına Bandar’ın halen Suudi Arabistan’ın Washington büyükelçiliği görevi yapan kızı Rima bin Bandar bin Sultan’ın bir fotoğrafını da koymuş.
Fotoğraf Suudi kadının değişimini çok güzel anlatıyor.
*
Yazısında bir araştırmanın sonuçlarını vermiş.
Ürdün, Libya, Irak, Cezayir, Sudan, Lübnan, Yemen gibi ülkelerde yaşayan Arap gençlerinin yüzde 80-90’ı başka ülkelere gitmek istiyorlarmış.
Bu gençlere, “Hangi ülkeye gitmek istersiniz” diye sorulduğunda ilk sıraya yüzde 46 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 33 ile Amerika Birleşik Devletleri’ni koyuyorlarmış.
*
Peki şu an bizimle düşman durumdaki iki ülkenin gençleri ne düşünüyor?
Suudi gençlerinin yüzde 94’ü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan gençlerin yüzde 97’si “Ülkemde yaşamaktan memnunum” diyormuş.
ARTIK SPORCU, SİYASETÇİDEN VE KÖŞE YAZARINDAN DAHA ETKİLİ
Dün sabah, LA Lakers’ın büyük oyuncusu LeBron James’in kupayı kaldırırken söylediği şu söz çok etkileyiciydi:
“Gidip oy verin, Amerika daha güzel bir ülke olsun...”
Bütün NBA oyuncuları bütün play-off’larda formalarında ve saha duvarlarında çok etkileyici sosyal ve siyasal sloganları taşıyarak oynadılar.
Bana göre artık siyasetçinin de, köşe yazarlarının da söyleyeceği laf bitti.
Bugün artık sanatçı ve sporcu çok daha etkili...
Baksanıza Time dergisi gencecik bir şarkıcı Halsey’i “Gelecek neslin liderleri” başlığı ile kapak yaptı.
Gerçekten bu kızı büyük bir hayranlıkla izliyorum.
Hem müziği hem de cesareti ile...
ŞAHANE BİR HAFTA, 4 MAÇ VE SPORDA STREAMİNG’İN DOĞUŞU
ÖNCEKİ pazar gününden bu yana sporda olağanüstü bir hafta yaşadık.
İngiliz Premier League’inde Manchester United’ı kendi sahasında 6-1 yenen bir Tottenham... Geçen yılın şampiyonu Liverpool’u 7-2 yenen Aston Villa...
Ve NBA play-off’larında özellikle Miami’nin galibiyeti ile biten beşinci maç...
Ve tabii ki dün sabahki şampiyonluk maçı...
S Sport, Bein kanallarından ayrılınca bu maçlar D Smart’ta devam etti.
Ancak bazılarında saatler uymadığı için S Sport Plus üzerinden seyredebildim.
Çevremde de yaptığım küçük bir anketten gördüm ki...
Amazon Prime Video, Netflix, Apple Plus, Disney Plus, Hulu, BluTV, HBO ve daha birçok platformdan sonra spor da artık streaming dönemine giriyor
SPORDA ‘BİR MODERATÖR, 4 KAVGACI’ FORMATI BİTİYOR
DÜN sabaha karşı NBA finalini izlerken bir kere daha fark ettim.
Bein’in, TRT’nin ve öteki televizyonların bir türlü vazgeçemediği ‘bir moderatör 4 kavgacı’ düzenindeki spor tartışma formatı bitiyor.
S Spor Plus’un yeni nesil uzman maç anlatıcıları ve analizcileri köklü bir devrim yapıyor.
Kendi payıma NBA play-off’larındaki başarıları nedeniyle Orkun Çolakoğlu, İnan Özdemir, Uğur Ozansulak, Kaan Kural, Ali Konaviç, Arman Yaşar, Miray Çavuşoğlu, Yiğit Alpman, Uygar Karaca’ya teşekkür ediyorum.
Şahane bir NBA sonu izlettiler bize...
EZHEL’DEN, PİYANO, TESPİH VE TROMPETLİ BİR MESAJ
ÇOK ilginçtir, Ezhel’in geçen cuma çıkan yeni şarkısı “Allah’ından Bul”un ilk haberini Turkcell’in Fizzy adlı müzik platformunun gönderdiği mesajdan öğrendim.
Şarkıdan iki cümle:
“Allah’ından bul, ben seni bulmadan önce” diyor...
Bir de şu:
“Silahım müzikken olamam ben terörist...”
Üstelik şarkının videosunda bir el ve eldeki tespih görünüyor...
*
Ezhel Türkiye’de hapse girdi ve artık Almanya’da yaşıyor.
Bu cümleler çok dikkatimi çekti.
*
Şarkı klasik hip hop tarzını bir basamak değil iki-üç basamak yukarı çıkarıyor.
Özellikle arka plandaki piyano ve trompet düzenlemeleri müthiş...
Sanki Chris Botti’yle birlikte çalıyormuş gibi geliyor insana...
Yani müthiş bir şarkıyla ve dikkat çekici bir mesajla geldi Ezhel...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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