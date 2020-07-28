Hilafet isteyen o meczuplara milletçe bir Cumhuriyet tokadı

Sanırsınız üç gün sonra tek başına kılıcı eline alıp hilafeti ilan edecek.
Atatürk’e hakaretin bini bir para...
Nankörlük, ürkütücü bir maske gibi suratına yapışmış...
*
O pespaye video, önceki günden beri en az 20-25 kişiden bana da gönderildi...
Toplumun bir bölümünde korku yaratacak apaçık bir nefret söylemi...
Basbayağı bir terör belagati...
*
İşte bu nefret dolu adama bakarken...
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2017 referandumuyla kabul edilen son halini önüme koyuyorum.
Ve kelimeleri tek tek içer gibi okuyorum.
*
Madde 1: “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...”
Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
Madde 3: “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay-yıldızlı al bayraktır.
Milli Marşı İstiklal Marşı’dır.
Başkenti Ankara’dır...”
*
Şimdi siz de bir kere daha kelimelerin üstüne basa basa okuyun lütfen.
Sonra da bu cümlelerin hemen altında gelen 4’üncü maddeye geçelim.
*
Madde 4: “Anayasanın birinci maddesinde devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”
*
Bir nokta daha...
Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı da yemininde bu ilk üç maddeye bağlı kalacağı konusunda milletin önünde yemin etti...
*
Bu Anayasa 16 Nisan 2017 günü halkın oyuna sunuldu.
Ve halkın yüzde 51.41’i evet derken, yüzde 48.59’u hayır dedi.
*
Peki bu Anayasa’ya kimler evet dedi?
Büyük çoğunlukla AKP ve MHP seçmeni... Öteki kesimi ise hayır dedi.
*
Dün AKP Sözcüsü Ömer Çelik iyi bir şey yaptı...
Anayasa’nın bu ilk üç maddesine bağlı olduklarını kesin ifadelerle açıkladı ve bu meczuplara AKP’nin de mesajını verdi.
Onun söylediklerini okurken aklıma şu matematik geldi.
Eğer Anayasamızın sadece bu ilk üç maddesi tekrar halkın oyuna sunulsa...
2017 Anayasası’na hayır diyenler de buna evet diyeceğine göre...
Değiştirilemeyen bu ilk 3 madde yüzde kaç oy alırdı?
*
Yüzde 100 mü?
Hadi ben diyeyim yüzde 90, siz deyin yüzde 80...
Taş gibi bir millet çoğunluğu yani...
*
İşte o sonuç böyle meczuplara öyle bir Cumhuriyet tokadı olurdu ki...
Osmanlı tokadı onun yanında küçük bir şaplak bile kalmazdı.
YAKIN TARİHİMİZDEN BİR FOTOĞRAF KARESİ
6 Ekim 1923... Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanan muzaffer Cumhuriyet ordusu Galata Köprüsü’nd e şehre giriyor. Arkada Yeni Cami. Kahraman ordumuz, başlarında Fahrettin Paşa ile Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’nin önünden geçip 9 Eylül 1922 günü Yunan işgaline son verip İzmir’e girdikten sonra, İstanbul’un gönderine de yeniden Türk bayrağını çekiyor.
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ SOKAĞI GAZETECİ BİR SAKİNİNİ KAYBETTİ
Adı Konur Sokak’tı...
Bir ucunda Mülkiyeliler Birliği... Her gece iki kadehten sonra Türkiye’nin bütün meselelerinin çözüldüğü lokal...
Biraz ileride Yürüyüş dergisi... Türkiye İşçi Partisi’nin yayını...
Başyazarı Yalçın Küçük...
Arada bir ben de yazıyorum...
Hemen yan tarafta Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosu...
Yani Uğur Mumcu’nun, Sedat Ergin’in, Ufuk Güldemir’in, Mustafa Ekmekçi, Yalçın Doğan’ın çalıştığı büro......
Ve işte tam o sokakta
bir de Yankı dergisi...
O dönemin, siyasette en büyük “perde arkası” haberlerinin yayınlandığı bir ekol... Öğretim üyesiyim. Sabahları saat 06.00’da kalkıp o büroya gidiyorum ve yetmeyen maaşıma biraz katkı olsun diye orada perde arkası yazıları yazıyorum.
İşte o okulun kurucusu, genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Kışlalı’yı kaybettik. O okulda çok şey öğrendim. Gazetecilikte bana kariyer yaptıran “hikâye yazma” kabiliyetimi kazandım. Hepimize çok şey öğretti.
Allah rahmet eylesin.
O APARTMAN DAİRESİNDEN HANGİ GAZETECİLER GEÇTİ
MEHMET Ali Kışlalı’nın sahibi olduğu Yankı dergisinden hatırlayabildiğim kadarı ile şu gazeteciler ve öğretim üyeleri geçti: Hıncal Uluç, Emre Kongar, Mehmet Yılmaz, Can Dündar, Zülfikar Doğan, Önder Şenyapılı, Yalçın Küçük, Avni Özgürel, Şefik Kahramankaptan, Ömer Tarkan, Fikret Bilâ, Hikmet Bilâ, Kurthan Fişek, Türker Alkan, Vecdi Seviğ, Serhat Hürkan, Nursel Gürdilek.
CHP TARİHİNDE İLK DEFA SEÇİLMİŞ BÖYLE BİR İLK 15
1979-80 yıllarında rahmetli Ecevit’in danışmanı olarak çalıştım.
Eğitim seminerlerinde görev aldım.
Yıllardır gazeteci olarak bu partiyi izliyorum.
İlk 15’i böyle çıkan bir kurultayı ilk defa görüyorum.
*
En yüksek oyu alarak ilk 15’e seçilen üyelere baktım.
Çok belirgin bir ekonomist ağırlığı var.
*
En yüksek oyu alan kişi bir hazineci...
En yüksek oyu alan 15 kişinin, 11’i ekonomist veya işinsanı.
*
Çıkardığım sonuç şu:
Kılıçdaroğlu listeyi hazırlarken, Türkiye’nin bir numaralı sorunu olan ekonomiyi bir numaraya yerleştirmiş.
CHP delegeleri sıralamada siyaseti ve delege gücünü değil, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmeye aday insanları en ön sıraya geçirmiş.
İşte bunu ilk defa görüyorum.
EN YÜKSEK OY ALAN İLK 15’TE KİM KİMDİR
BİR: Faik Öztrak (982 oy): Maliyeci. Ve ekonomist. Birmingham Üniversitesi’den kalkınma ve finans üzerine master derecesi var. Hazine Müsteşarlığı yapmış.
*
İKİ: Bülent Kuşoğlu (862 oy): Maliye Bakanlığı’nda baş hesap uzmanı. Siyasal mezunu. AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.
*
DÖRT: Rıfat Nalbantlıoğlu (848 oy): Siyasal Bilgiler İşletme mezunu. Serbest muhasebeci. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kurucularından.
*
BEŞ: Oğuz Kaan Salıcı (844 oy): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyesi.
*
ALTI: Onursal Adıgüzel (836 oy): Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. Çeşitli özel sektör firmalarında yöneticilik yaptı.
*
YEDİ: Umut Akdoğan (830 oy): Bilkent Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetiminde başladı, sonra hukuk bölümüne geçti. İş Bankası yönetim kurulunda.
*
DOKUZ: Gürsel Erol (İşadamı): Tarihi eserlerin restorasyonunu yapan bir şirketi var. Turizmci ve butik otel işletmecisi.
*
ON: Erdoğan Toprak (819 oy): Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler mezunu. İş hayatına serbest ticaretle başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi.
*
ON BİR: Selin Sayek Böke (794 oy): ODTÜ İktisat Bölümü mezunu. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Ekonomist.
*
ON ÜÇ: Ahmet Akın (791 oy): Cambridge Eurocenter’da dil ve ekonomi eğitimi almış. Yenilenebilir enerji uzmanı. Bu alanda faaliyette bulunan bazı şirketlerde genel müdürlük yapmış.
*
ON BEŞ: Ednan Arslan (743 oy): Elektronik mühendisi. Proje üreten bir elektrik mühendisliği şirketinin sahibi. Nükleer, termik ve hidroelektrik santralları konusunda uzman.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Hilafet isteyen o meczuplara milletçe bir Cumhuriyet tokadı
Yaka bağır açık, saçı sakalına karışmış adam Ayasofya’nın önünde öyle bir sallıyor ki...
Sanırsınız üç gün sonra tek başına kılıcı eline alıp hilafeti ilan edecek.
Atatürk’e hakaretin bini bir para...
Nankörlük, ürkütücü bir maske gibi suratına yapışmış...
*
O pespaye video, önceki günden beri en az 20-25 kişiden bana da gönderildi...
Toplumun bir bölümünde korku yaratacak apaçık bir nefret söylemi...
Basbayağı bir terör belagati...
*
İşte bu nefret dolu adama bakarken...
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2017 referandumuyla kabul edilen son halini önüme koyuyorum.
Ve kelimeleri tek tek içer gibi okuyorum.
*
Madde 1: “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...”
Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
Madde 3: “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay-yıldızlı al bayraktır.
Milli Marşı İstiklal Marşı’dır.
Başkenti Ankara’dır...”
*
Şimdi siz de bir kere daha kelimelerin üstüne basa basa okuyun lütfen.
Sonra da bu cümlelerin hemen altında gelen 4’üncü maddeye geçelim.
*
Madde 4: “Anayasanın birinci maddesinde devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”
*
Bir nokta daha...
Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı da yemininde bu ilk üç maddeye bağlı kalacağı konusunda milletin önünde yemin etti...
*
Bu Anayasa 16 Nisan 2017 günü halkın oyuna sunuldu.
Ve halkın yüzde 51.41’i evet derken, yüzde 48.59’u hayır dedi.
*
Peki bu Anayasa’ya kimler evet dedi?
Büyük çoğunlukla AKP ve MHP seçmeni... Öteki kesimi ise hayır dedi.
*
Dün AKP Sözcüsü Ömer Çelik iyi bir şey yaptı...
Anayasa’nın bu ilk üç maddesine bağlı olduklarını kesin ifadelerle açıkladı ve bu meczuplara AKP’nin de mesajını verdi.
Onun söylediklerini okurken aklıma şu matematik geldi.
Eğer Anayasamızın sadece bu ilk üç maddesi tekrar halkın oyuna sunulsa...
2017 Anayasası’na hayır diyenler de buna evet diyeceğine göre...
Değiştirilemeyen bu ilk 3 madde yüzde kaç oy alırdı?
*
Yüzde 100 mü?
Hadi ben diyeyim yüzde 90, siz deyin yüzde 80...
Taş gibi bir millet çoğunluğu yani...
*
İşte o sonuç böyle meczuplara öyle bir Cumhuriyet tokadı olurdu ki...
Osmanlı tokadı onun yanında küçük bir şaplak bile kalmazdı.
YAKIN TARİHİMİZDEN BİR FOTOĞRAF KARESİ
6 Ekim 1923... Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanan muzaffer Cumhuriyet ordusu Galata Köprüsü’nd e şehre giriyor. Arkada Yeni Cami. Kahraman ordumuz, başlarında Fahrettin Paşa ile Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’nin önünden geçip 9 Eylül 1922 günü Yunan işgaline son verip İzmir’e girdikten sonra, İstanbul’un gönderine de yeniden Türk bayrağını çekiyor.
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ SOKAĞI GAZETECİ BİR SAKİNİNİ KAYBETTİ
Adı Konur Sokak’tı...
Bir ucunda Mülkiyeliler Birliği... Her gece iki kadehten sonra Türkiye’nin bütün meselelerinin çözüldüğü lokal...
Biraz ileride Yürüyüş dergisi... Türkiye İşçi Partisi’nin yayını...
Başyazarı Yalçın Küçük...
Arada bir ben de yazıyorum...
Hemen yan tarafta Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosu...
Yani Uğur Mumcu’nun, Sedat Ergin’in, Ufuk Güldemir’in, Mustafa Ekmekçi, Yalçın Doğan’ın çalıştığı büro......
Ve işte tam o sokakta
bir de Yankı dergisi...
O dönemin, siyasette en büyük “perde arkası” haberlerinin yayınlandığı bir ekol... Öğretim üyesiyim. Sabahları saat 06.00’da kalkıp o büroya gidiyorum ve yetmeyen maaşıma biraz katkı olsun diye orada perde arkası yazıları yazıyorum.
İşte o okulun kurucusu, genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Kışlalı’yı kaybettik. O okulda çok şey öğrendim. Gazetecilikte bana kariyer yaptıran “hikâye yazma” kabiliyetimi kazandım. Hepimize çok şey öğretti.
Allah rahmet eylesin.
O APARTMAN DAİRESİNDEN HANGİ GAZETECİLER GEÇTİ
MEHMET Ali Kışlalı’nın sahibi olduğu Yankı dergisinden hatırlayabildiğim kadarı ile şu gazeteciler ve öğretim üyeleri geçti: Hıncal Uluç, Emre Kongar, Mehmet Yılmaz, Can Dündar, Zülfikar Doğan, Önder Şenyapılı, Yalçın Küçük, Avni Özgürel, Şefik Kahramankaptan, Ömer Tarkan, Fikret Bilâ, Hikmet Bilâ, Kurthan Fişek, Türker Alkan, Vecdi Seviğ, Serhat Hürkan, Nursel Gürdilek.
CHP TARİHİNDE İLK DEFA SEÇİLMİŞ BÖYLE BİR İLK 15
1979-80 yıllarında rahmetli Ecevit’in danışmanı olarak çalıştım.
Eğitim seminerlerinde görev aldım.
Yıllardır gazeteci olarak bu partiyi izliyorum.
İlk 15’i böyle çıkan bir kurultayı ilk defa görüyorum.
*
En yüksek oyu alarak ilk 15’e seçilen üyelere baktım.
Çok belirgin bir ekonomist ağırlığı var.
*
En yüksek oyu alan kişi bir hazineci...
En yüksek oyu alan 15 kişinin, 11’i ekonomist veya işinsanı.
*
Çıkardığım sonuç şu:
Kılıçdaroğlu listeyi hazırlarken, Türkiye’nin bir numaralı sorunu olan ekonomiyi bir numaraya yerleştirmiş.
CHP delegeleri sıralamada siyaseti ve delege gücünü değil, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmeye aday insanları en ön sıraya geçirmiş.
İşte bunu ilk defa görüyorum.
EN YÜKSEK OY ALAN İLK 15’TE KİM KİMDİR
BİR: Faik Öztrak (982 oy): Maliyeci. Ve ekonomist. Birmingham Üniversitesi’den kalkınma ve finans üzerine master derecesi var. Hazine Müsteşarlığı yapmış.
*
İKİ: Bülent Kuşoğlu (862 oy): Maliye Bakanlığı’nda baş hesap uzmanı. Siyasal mezunu. AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.
*
DÖRT: Rıfat Nalbantlıoğlu (848 oy): Siyasal Bilgiler İşletme mezunu. Serbest muhasebeci. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kurucularından.
*
BEŞ: Oğuz Kaan Salıcı (844 oy): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyesi.
*
ALTI: Onursal Adıgüzel (836 oy): Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. Çeşitli özel sektör firmalarında yöneticilik yaptı.
*
YEDİ: Umut Akdoğan (830 oy): Bilkent Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetiminde başladı, sonra hukuk bölümüne geçti. İş Bankası yönetim kurulunda.
*
DOKUZ: Gürsel Erol (İşadamı): Tarihi eserlerin restorasyonunu yapan bir şirketi var. Turizmci ve butik otel işletmecisi.
*
ON: Erdoğan Toprak (819 oy): Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler mezunu. İş hayatına serbest ticaretle başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi.
*
ON BİR: Selin Sayek Böke (794 oy): ODTÜ İktisat Bölümü mezunu. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Ekonomist.
*
ON ÜÇ: Ahmet Akın (791 oy): Cambridge Eurocenter’da dil ve ekonomi eğitimi almış. Yenilenebilir enerji uzmanı. Bu alanda faaliyette bulunan bazı şirketlerde genel müdürlük yapmış.
*
ON BEŞ: Ednan Arslan (743 oy): Elektronik mühendisi. Proje üreten bir elektrik mühendisliği şirketinin sahibi. Nükleer, termik ve hidroelektrik santralları konusunda uzman.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin