‘Higgs Bozonu’ binince ‘çakar’ arabadan iniyor

Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
‘Higgs Bozonu’ binince ‘çakar’ arabadan iniyor
Hafta sonu çok ilginç bir belediye başkanı ile tanıştım.
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Ivica Puljak ilginç bir kişilik...
Fransa’da kuantum fiziği okumuş.
27 yıl İsviçre’de CERN’de çalışmış.
Yani bu yüzyıl fiziğine damgasını vuran “Higgs Bozonu” olayı ve “Hadron Çarpıştırıcısı” deneylerinde görev almış biri.
27 yıl sonunda bu görevi bırakıp, Split şehrinde belediye başkanı adayı olmuş ve seçimi kazanmış....
Kim bilir belki de Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı’na giden yolun ilk adımını atmış.
Kazanmasında yolsuzluğa karşı mücadelesinin etkisi büyük olmuş.
İngilizce ve Fransızcayı çok iyi konuşuyor.
Çok mütevazı bir insan, kibir denen şeyin zerresi yok... Esprili...
Protokol diye bir kurala sahip değil.
Eşi de liberal partiden milletvekili...
Haftanın üç gününü Zagreb’de meclis çalışmalarında geçiriyormuş.
*
Yemekten sonra onları geçirmek için restoranın kapısına çıktık...
Ben resmi araç gelip alacak diye etrafa bakarken, karı koca yolun karşısına geçtiler.
Orada park etmiş Opel marka sıradan bir halk arabasına bindiler.
Ne arkada ne önde bir protokol aracı yoktu...
Tek polis, tek koruma görmedik...
Direksiyona eşi geçti...
Sessizce ayrılıp gittiler...
*
Tabii bir Türkiye vatandaşı olarak bir şey daha dikkatimi çekti.
Arabanın üzerinde ne bir çakar ne de bir siren vardı..
O an kendimi, kendi kendime konuşurken buldum:
“Demek ki tevazu ve Higgs Bozonu arabaya binince kibir ve çakar arabadan iniyormuş...”
TAVŞAN KARDEŞ DÖRDÜNCÜ MATRİX’E HANGİ DELİKTEN SIZDI
TABİİ ki benim için sinemada bu haftanın konusu dördüncüsü gelecek olan yeni Matrix filmi.
“Matrix Resurrection”ın tanıtım filmi sosyal medyada paylaşıldı....
İlk Matrix’i iki erkek yapmıştı...
Wachowski kardeşler...
Bu defa, ameliyatla cinsiyet değiştiren bir kadın olarak Lana Wachowski tek başına yaptı.
*
Önceki gece kızım Gülümsün, “Baba bak, yeni filmde hangi müziği kullanmışlar” dedi.
Jefferson Airplane’in “White Rabbit” adlı şarkısı filmin ana tema müziği olmuş.
“White Rabbit” (Beyaz Tavşan) Amerikan “Karşı Kültür” hareketinin en kült şarkılarından biri...
1967 yılında grubun “Surrealistic Pillow” adlı albümü için kaydedilmişti.
Pop müzik tarihinin en önemli 500 şarkısından biri olarak kabul edilir...
*
Peki bu şarkının Matrix’te işi ne diye sorabilirsiniz...
Onu da anlatayım...
KIRMIZI HAPI ALIP TAVŞAN DELİĞİNE GİRMENİN SIRRI
MATRIX filmlerinde “Alis Harikalar Diyarında” romanının çok önemli yeri vardır. Öyle anlaşılıyor ki bu etki aralık ayında çıkacak olan “Matrix Resurrection”da daha belirgin hale gelecek.
Matrix filmlerinin ilkinde, kahramanlardan biri olan Morpheus’la öteki kahraman Neo arasında sinema ve felsefe tarihine geçen muhteşem bir diyalog vardır. Morpheus, Neo’ya iki hap sunar ve şunu söyler:
“Mavi hapı alırsan bu hikâye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın...
Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın, ben de sana tavşan deliğinin gittiği yeri gösteririm.
Unutma...
Sana vadettiğim tek şey gerçek... Fazlası değil...”
İşte bu repliği hatırladım ve kabul ettim.
“White Rabbit” 54 yıl önce işte bu film için yazılmış...
ARKA KAPI
MİLLET İTTİFAKI’NDA NEREDEN ÇIKTI BU ‘BİZ’ OLARAK KONUŞMA MESELESİ
BİLİYORSUNUZ ağır siyaset köşe yazarları beni siyasete ön kapıdan almıyorlar.
O lonca için ben, “Bu akşam ne yesem” yazarıyım.
O yüzden bir zamanlar çaldıkları kulüplere bile ön kapıdan gidemeyen siyah caz müzisyenleri gibi bazen ben de siyasete arka kapıdan sızıyorum.
*
Son günlerin konularından biri Millet İttifakı içindeki “tekil” konuşma meselesi...
İyi Parti sözcüleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu “biz” yerine “ben” diye konuşması nedeniyle eleştirdi.
“Madem ittifakız, öyleyse ‘biz’ olarak konuşalım” diyorlar.
*
Günlük siyaset yazmadığım için ben bu kelimenin tarihine gireceğim...
“Biz” ne zaman icat edilmiştir...
Millet İttifakı’ndan önce mi, sonra mı...
Bunun izini sürerken, çok ilginç bir şeye rastladım...
Bir sonraki yazıda size bunu anlatacağım.
‘BİZ’İN KISA TARİHİ
‘BİZ’ KELİMESİNİ KİM İCAT ETTİ ADEM Mİ, YOKSA HAVVA MI
CAN Yayınları’nın çok sevdiğim bir dizisi var.
“Kısa Klasikler” adını taşıyor... Bazı klasikleri kısaltarak ve çok ilginç parçalarını seçerek küçücük kitaplar halinde yayınlıyorlar.
Hafta sonu Hırvatistan’daydım... Bunlardan ikisini okudum.
Biri Nietzsche’nin “Neden Bu kadar Akıllıyım” kitabı... “Ecce Homo”dan bir bölüm.
Öteki ise Mark Twain’in “Adem ile Havva’nın Güncesi”...
“Adem ile Havva’nın Güncesi”, Cem Yılmaz’ın rahatlıkla oynayabileceği bir “yaradılış standup’ı” gibi... Girişte Adem’in Havva’yla ilk karşılaşması var...
“Biz” kelimesine işte orada rastladım ve aktarıyorum:
*
Adem güncesinde şöyle yazıyor:
“Bu uzun saçlı yeni yaratık da amma çok ayak altında dolaşıyor... Bugün hava bulutlu, bir güzel ıslanacağız anlaşılan... Biz mi? Bu “biz” lafını da nereden çıkardım? Sahi, bu yeni yaratık “biz” deyip duruyor...”
*
Demek ki “biz” lafını ilk kadın keşfetmiş...
Okurken farkına vardım. Doğru ya... “Biz” olmak için en az iki kişi gerekiyor...
Mesele şu:
İki kişi aynı anda konuşursa, buna üçüncü ve dördüncü de eklenirse...
Bir Yunan tiyatrosu gibi koro halinde aynı şeyi, aynı anda söylemek nasıl bir şey olur...
ÖNCE ‘BEN’ Mİ VARDI YOKSA ‘BİZ’ Mİ VARDIK
ÖNCE “Adem” yaratıldığına göre, demek ki önce “ben” vardı... Ama kitapta yazılana bakılırsa, ilk olarak ‘ben’in değil, ‘biz’in farkına varmışız. “Ben” ise Rönesans’ta perspektifin keşfedilmesi ile bulundu...
İnsanlık da “biz”in değil, “ben”in sırtında gelişti...
Siz hiç, ellerini ve yumruklarını aynı anda ileri, yukarı uzatan “biz”lerden oluşan kitlelerden dünyaya hayır geldiğini gördünüz mü...
Ben görmedim...
“Biz fetişizmi”, ister ideoloji, ister inanç ve din adı altında gelsin...
İnsanlığa hayır getirmedi...
Faşizm, totaliter komünizm ve Talibanizm yeterli bir delil değil mi...
O nedenle bırakalım herkes “ben” diye konuşsun; mutabakat bu çeşitlilikten doğsun...
O zaman onun adı gerçek demokrasi olur.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin