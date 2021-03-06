Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür

Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür
Cümle eksik... Eminim “Neyi düşünür” diye merak etmişsinizdir. Açıklayacağım ama yazının sonunda...
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Yedinci evliliğini ise çok ilginç bir şekilde yapıyor.
*
Priyanka Chopra gerçekten çok çekici bir kadın.
Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım her şeyi ispat ediyor.
Yani “Kilolu kadın da güzeldir” tezimi....
42 beden, 44 beden kadın da güzeldir.
*
Yarın Dünya Kadınlar Günü...
Böyle bir günde niye böyle “seri koca cinayetleri” işleyen bir kadının anlatıldığı filmi gündeme getirdim diye sorabilirsiniz...
Evet filmde Priyanka Chopra çok çekici bir Femme Fatale’i oynuyor...
Ama hep aşkı arayan bir kadın.
Ve kocalarının her biri de en az iki feci karaktere sahip.
*
- İlki çok kötü ve kompleksli bir subay...
Evde çalışan zihinsel ve fiziksel engelli insana çok kötü muamele ediyor.
Kadına karşı da çok acımasız.
*
- İkincisi bir rock müzisyeni...
Ama hem uyuşturucu bağımlısı hem de isimsiz müzisyenlerin bestelerini çalıp üzerine oturan acımasız bir müzisyen.
*
- Üçüncü şair ruhlu bir din adamı. Halkın önünde son derece barışçı, birleştirici, şefkat dolu vaazlar veriyor ve onları etkiliyor.
Ama özel hayatında ve yatakta tam bir şiddet yanlısı...
*
- Bir başkası kendine şantaj yapan bir polis yetkilisi...
Yani bütün kocaların her birinin böyle arızaları var ve kadın her birini farklı bir şekilde öldürüyor.
Dediğim gibi bir “Seri koca katili...”
*
Film hem eğlenceli hem düşündürücü...
Mira Nair estetiği yok tabii ama çok güzel ve çekici bir kadını izliyorsunuz.
*
İşte o kadın altıncı cinayetinden sonra gençliğinden beri çok yakını olan ve adli tıp eğitimi almasına yardımcı olduğu genç erkeğe şunu söylüyor:
“Her kadın, hayatında en az bir defa birlikte olduğu erkekten kurtulmayı düşünmüştür...”
*
Voaaavvvv kadınlar gününde çok sert bir cümle...
Bana çok çarpıcı geldi... Peki doğru mu?
Film İngiltere’de “Affedilen 7 Büyük Günah” adıyla gösterime girmiş.
Bence doğru...
Evet karşımızda bir seri koca katili var...
Ama bilelim ki, durmadan aşkı arayan bu kadını seri katil haline getiren bir seri de erkek arızası var.
*
Yarın erkekler için düşündürücü bir film olabilir yani...
EFES’İN, SAFFET EMRE’NİN GÖTÜRMEDİĞİ KENAR MAHALLESİNDE VOLTA ATTINIZ MI HİÇ
ROMA’ya gittiğinizde, Kolezyum’un çevresinden geçerken veya Trastevere’de dolaşırken ne hissederseniz?
Efes’in Celcius Kütüphanesi’nin önünden geçerken nasıl bir duyguya kapılırsınız...
Mesela Saffet Emre Tonguç gibi harika bir rehber size bir antik şehri anlatırken neler der?
*
Sizi bilmem ama ben şöyle bir hisse kapılırım...
Şehir kanalizasyonları, su taşıma sistemleri, yolları, kütüphaneleri, tapınakların estetik anlayışı, heykeller bana hep olağanüstü bir antik medeniyet hikâyesi anlatır.
Bizler, 21’inci yüzyıl insanları için Roma’da, Efes’te başka antik şehir kalıntılarında dolaşmak işte böyle bir histir...
*
İlk defa bir kitabın ilk giriş cümlesinde şöyle bir soruyla karşılaştım:
“Roma’da dolaşmak nasıl bir histi acaba?”
Yani biz 21’inci yüzyıl insanları için değil, o gün o şehirde yaşayan insanlar için nasıl bir histi?
O sokaklanda kime rastlardık?
Parıltılı beyaz tapınaklar ve togalara bürünmüş Romalılar mı?
Forumda konuşma yapan Çiçero’ya mı rastlardık?
Forumlarda demokrasi tartışması yapan insanlara mı...
*
Şimdi hazır olun...
Bugün sizi başka bir Roma’ya... Başka bir Efes’e, Atina’ya götüreceğim...
O günün şehrine...
.........................
- Jerry Toner: “Antik Dünya”, Çev: Arzu Akgün, Domingo Yayıncılık, Şubat 2019
LAĞIMLAR
1- ROMA KANALİZASYONLARI ŞEHRİN NERESİNE AKARDI
DOMİNGO Yayınları son zamanlarda çok ilginç kitaplar yayınlıyor.
Kısa, küçük ama çok önemli ve ilginç kitaplar bunlar.
Bunlardan birinin adı “Antik Dünya”...
Bize 21’inci yüzyıl rehberlerinden faklı bir rehberlik yapıyor.
Sözlerine “Başka bir antik dünya hayal edin” diyerek başlıyor ve hayal dünyamızı altüst eden bir Roma ve Efes anlatıyor:
Çöp ve insan dışkılarının feci kokuları fena çarpar yüzümüze...
Romalıların muhteşem kanalizasyon sistemi yalnızca şehir merkezlerindeki belli başlı kamusal alanlarla sınırlıydı...
Diğer yerlerde dışkı ve çöpler sokaklara atılırdı.
CESETLER
2- KESİK İNSAN ELİNİ YEMEK MASASINA BIRAKAN KÖPEK
ANTİK şehirlerde evsizlerin çoğu sokaklarda ölürdü. Şehre giden yollar boyunca günde belki yüz ceset yakılırdı.
İmparatorlar bile bu durumdan etkileniyorlardı.
Bir keresinde Vespesian akşam yemeğini yerken köpeğin biri sokaktan koşarak gelmiş ve bir insan elini masanın altına bırakmıştı.
HEYKELLER
3- ‘CİLALI DAVUT DEVRİ VEYA DUDAKLARI RUJLU BİR VENÜS
MODERN rehberlerin anlatmadığı bir başka gerçek daha...
Biz bugünün insanları için antik Yunan ve Roma heykellerinin bembeyaz mermer görüntüsü değiştirmesi mümkün olmayan antik bir klişedir.
Yunan veya Roma heykeli beyaz mermerdir...
Sadelik o heykellerin karakteridir değil mi...
Değil...
Bu heykellerin hepsi olmasa da bir bölümü rengârenk boyalıydı.
Yüzü ortaya çıkarmak için gözler beyaza boyanır veya renklendirilmiş camla bezenirdi.
Dudaklar çarpıcı kırmızıdaydı... Örneğin tanrı imparatorun gücünü ortaya çıkarmak için parlak kırmızılar, Mısır mavileri kullanılırdı.
Ne dersiniz? Boyalı rengârenk bir Davut heykeline var mısınız...
Mesela pubik tüyleri de simsiyah veya masmavi...
DEMOKRASİ
4- AYSUN KAYACI ATİNA’DA YAŞASAYDI DAĞDAKİ KAÇ ÇOBAN OY KULLANIRDI
EVET biz 19-20-21’inci yüzyıl insanı, Atina’yı demokrasinin beşiği olarak biliriz değil mi...
Oysa, Atina’nın çevresindeki bölgelerle birlikte toplam nüfusu 250 bin civarındaydı ve bu nüfusun sadece 30 bini vatandaş sayılıyordu.
Oy kullanma hakkına sahip insan sayısı Atina nüfusunun yüzde 10-15’ine kadar düşmüştü.
Yani “Dağdaki çobanla benim oyum bir mi” diyen Aysun Kayacı Atina’da yaşasaydı, sadece dağdaki çobanın değil, şehirdeki kölenin oyunun da onunkiyle aynı olmadığını görecekti.
Küçük bir bilgi: Medeniyetlerin beşiği Atina ve Roma insanlık tarihinde en çok köleye sahip iki toplumdu.
İtalya nüfusunun yüzde 20’ye yakın bölümü köleydi.
FELSEFE
5- ATİNA’DA YOLDA YÜRÜRKEN KAÇ PLATON, KAÇ ARİSTO GÖRÜRDÜNÜZ
EVET Atina ve antik dünya felsefesi dünyayı çok etkiledi. Ama bilelim ki felsefe çoğunluğu üst sınıf erkeklerden oluşan çok küçük bir grup tarafından yapılıyordu. Yüksek kültür antik dünyanın çok küçük bir bölümüydü.
Pek çok insan okuryazar değildi ve çoğunluğun klasik olarak kabul edilen önemli metinlere erişimi yoktu.
Kısaca antik toplumun yüzde 95-99’u seçkin olmayan insanlardan oluşuyordu.
Kısaca Atina’nın beyaz Yunanlarının sayısı, bugünün beyaz Türklerinin sayısının yanında devede kulak bile değildi.
EFSANE
6- ELİ MIZRAKLI NÖBETÇİ İSKELETİN SIRRI NEYDİ
ANTİKÇAĞIN en güzel yanı, 21’inci yüzyılda herkese istediği hikâyeyi istediği gibi anlatma imkânı vermesidir.
Mesela Pompei...
Yanardağın taşlaşmış lavlarının altından çıkarılan her iskeletin bir hikâyesi var. Ama ne yazık ki hikâyeyi anlatan bir iskelet yok. Dilsiz iskeletler konuşmayınca hikâyeyi anlatmak o iskeleti bulanlara kalıyor.
Onlar da masal anlatıyor...
Mesela 1763 yılında Herkulaneum Kapısı yanında, nöbetçi kulübesi olduğu tahmin edilen yerde lavların altından bir iskelet bulundu.
Elinde mızrağı olduğu söylenen bir iskeletti bu. Özellikle İngilizler bu iskeletin hikâyesini çok sevdi. Çünkü onlara göre bu tam anlamıyla bir görev bilinci ve sevgisiydi. Onlara göre yanardağ patladığında, ölümü pahasına nöbet yerini terk etmeyen cesur bir nöbetçiyle aitti bu iskelet.
Oysa büyük bir ihtimalle, canını kurtarmak için orada bulunan kraliyet mezarlığına sığınan bir askerdi.
İskeletler konuşmasa bile, anlattıkları böyle güzel hikâyeler var.
YAŞASIN RENKLİ TÜRK KAY SCARPETTA’LARI GELİYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı İnsan Hakları ve Adalet Reformu paketinde şu cümleler, iyi bir adli tıp polisiyesi okuru ve CSI dizileri seyircisi olarak hemen dikkatimden kaçmadı:
“Her bölge adliye mahkemesi merkezinde Adli Tıp Kurumu grup başkanlığı kurulacak, Adli Tıp Kurumu’nun hizmet verdiği adli bilimler alanı genişletilecektir. Suça ilişkin delillerin daha iyi değerlendirilebilmesi ve maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için Adli Tıp Kurumu uzmanlarına kişisel verilerin korunması suretiyle ilgililerin geçmiş dönem tıbbi kayıtlarına erişim imkânı getirilecektir. Üniversitelerde adli tıp ve adli bilimler enstitülerinin kuruluşu ile yeni program açılmasına ilişkin standartlar geliştirilecek ve bu konuda Adli Tıp Kurumu ile işbirliği halinde çalışılacaktır.”
*
Bunun anlamı şu: Demek ki artık her şehre bir adli tıp bürosu kurulacak.
Tabii anında gözümün önüne Kay Scarpetta geldi... Dedim ki, “Demek artık Türkiye’de de her şehrin bir Kay Scarpetta’sı olacak”.
Gelin öyleyse size, şehirlerimize gelecek olan Kay Scarpetta kimdir onu anlatayım.
KASABANIN ADLİ TIP UZMANI KADIN NASIL EN BÜYÜK DEDEKTİF OLDU
KAY Scarpetta hayali bir kahraman.
Amerika’nın Virginia eyaleti Richmond kasabasının adli tıp uzmanı.
Patricia Cornwell adlı yazarın çok satan polisiye kitaplarının kahramanı.
Bir kasabanın adli tıp uzmanı olarak onlarca cinayeti çözüyor. Kay Scarpetta hayali bir kahraman ama Richmond’da yaşamış Dr. Marcella Farinelli Fierro isimli İtalyan asıllı bir kadın adli tıp uzmanından esinlenerek yaratılmış bir kahraman yani.
Patricia Cornwell’in kahramanı Kay Scarpetta, Amerika’da adli tıp mesleğinin yükselmesinde çok etkili oldu.
Kadınların adli tıp mesleğine yönelmesini sağlayan çok önemli bir işlev de gördü.
Ayrıca “CSI” denilen “olay yeri inceleme” filmleri furyasını başlatan en önemli etkendi.
Şimdi bu reform paketiyle, Türkiye’de de her bölgede adli tıp kurulacak.
Bu demektir ki, her kasabanın bir Kay Scarpetta’sı olabilir artık. Şu an üniversitelerde adli tıp okuyanların içinde kızların oranı belki de erkekleri geçmiş durumda... Her kasabaya acayip bir dedektif geliyor yani.
YENİ ŞARKI
EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ SLOGANI JULIETTE GREKO’DAN
STREMİNG platformları geçen cuma günü Juliette Greko’nun eski bir şarkısını yeni bir kapakla tekrar yayınladılar.
Şarkınını adı “Les Femmes Sont Belles”...
Yani “Kadınlar güzeldir”.
Sanıyorum bu şarkıyı “Dünya Kadınlar Günü” için yeniden yayınladılar.
Hazırlardıkları kapakta, Fransız İhtilali’nin ana sloganının bir kelimesini değiştirerek şu hale getirmişler: “Liberte, Egalite, Feminite...”
Yani “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganının yerine, “Özgürlük, Eşitlik, Kadınlık” demişler...
Bence çok güzel olmuş...