Hemen 4 bin 400 adıma dönmeden önce 2, 3, 4'üncü maddeleri oku

Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Hemen 4 bin 400 adıma dönmeden önce 2, 3, 4'üncü maddeleri oku
Önceki gün nereden geldiği belli olmayan bir haber ortalığı karıştırdı.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof. Melih Us “Ben sonuna kadar okudum, durum pek öyle anlatıldığı ve yazıldığı gibi değil” diyerek durumu 7 madde halinde özetledi:
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BİR: Bir kere yeni haber değil. 2019 yılında JAMA dergisinde yayınlanan bir çalışma...
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İKİ: Ortalama yaşı 72 yaş olan kadın hasta grubunda yapılmış.
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ÜÇ: 16 bin 741 kadında 7 günlük adım sayısına bakılmış. Doğru: İlk sonuç şöyle: Günde ortalama 4 bin 400 adım atanlar ile 2 bin 700 adım atanlar karşılaştırıldığında ölüm oranı azalıyor.
Yani “Evet ama yetmez” durumu var.
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DÖRT: Ama o cümlenin devamı var: 7 bin 500 adım atanlarda ise ölüm oranının daha da azaldığı tespit edilmiş.
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BEŞ: Çalışma 70 yaş kadın grubunda sadece adım sayısını 1 haftalık zaman diliminde ölçmek şeklinde tasarlanmış. Oysa ölüm oranını bu yaş grubunuzda etkileyebilecek çok faktör var.
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ALTI: Bu araştırmaya bakarak, konuyu sadece adım sayısına indirgersen çok yanlış bir şey yapmış olursun. Egzersizin yoğunluğu, sıklığı ve süresi diğer önemli faktörlerdir. Aktif bir yaşam tarzı bütün tıp kılavuzlarında önemi en çok vurgulanan konulardan biridir.
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YEDİ: Bilimsel verileri bu şekilde yanlış yansıtmak yerine halkı spora ve aktif yaşama teşvik etmeliyiz. Yaşa ve bünyeye uygun şekilde düzenli spor yapmak kendinize yapacağınız en iyi yatırımdır.
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Hocanın hafif fırça şeklindeki konuşması biterken tabii ki aklımdaki soru şuydu:
Bu durumda adım meselesi ne olacak?
Önceki gün 10 bin adım diyorduk. Dün 4 bin 400 adım oldu. 24 saat sonra 7 bin 500 adıma çıktık. Yarın yine 10 bin adım mı?
BAĞ YOLU YÜRÜYÜŞ ÖLÇÜLERİM: 5 KM, HANGİ RİTİM VE NABIZ NE
Kendi payıma uzun zamandır adım saymak yerine mesafeye bakıyorum.
Kendi kendime uyguladığım program şu:
Günde 5 km yürüyüş.
Yürüme ritmim 5 km’yi 48 dakikada yürümek.
iWatch’daki “kardiyo fitness” ölçüm: 37.4 ile 38 arasında bir rakam.
Nabzımı 115’e kadar çıkarıyorum...
Yaz aylarında yürüyüş dışında 1 saat 15 dakika yüzüyorum.
Boy 1.81. Kilomu 78’de fikslerim. Aslında 76’ya inmek istiyorum ama o zaman yüzüm çöküyor.
PANDEMİ BEZGİNİ BİR YAZARIN BUGÜNLERDEKİ RUH HALLERİ
GAZZE OLAYLARI: Beni çok üzüyor, içimi acıtıyor ama itiraf edeyim ilgilenemiyorum, seyredemiyorum, zaplıyorum...
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İSRAİL VAHŞETİ: İsrail’in yaptığına kızıyorum, öfkeleniyorum, içimden Netanyahu’ya küfürler ediyorum ama nedense kendimi Filistin taraftarı olarak da göremiyorum...
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çok ilgimi çekiyor, Emre Belözoğlu ne olacak, kalacak mı gidecek mi, çok merak ediyorum, fikrim var ama fikrimi söylemek istemiyorum...
Birinciliği Beşiktaş’a kaptırmamıza nedense üzülemiyorum, ama ikinciliği Galatasaray’a kaptırmış olmamıza nedense deliriyorum...
ORDU DUVARLARINDAN SONRA YİNE NEW YORK KAPAKLARINDA
TÜRKİYE’nin dünyaca en tanınmış çizerlerinden biri Gürbüz Doğan Ekşioğlu...
Pandemi döneminde olağanüstü şeyler çizdi ve Instagram hesabından paylaştı.
Gürbüz’ün daha önce yanılmıyorsam iki kedi çizimi New Yorker dergisinin kapağında yer almıştı.
Şimdi yeni ve harika bu çizimi yeniden derginin kapağına çıktı.
Ordulu bir sanatçı ve şehrin duvarlarında da eserleri var.
Bir sanatçının yerelden küresel evrene geçişi işte böyle olur.
YILIN GASTRONOMİ SORUSU
PİZZANIZIN ÜZERİNDE ANANAS HARİKA BİR FİKİR Mİ YOKSA NE
GASTRONOMİ tarihinin en ilgi çekici tartışmalarından biri 1962 yılında başladı.
O yıl Sam Panopoulos isimli 20 yaşında Yunan bir genç ülkesini terk edip Kanada’ya yerleşti.
Orada bir restoran açtı ve ne olduysa işte o restoranın mönüsüne koyduğu bir yemekten sonra başladı.
*
Yunan bir gençti ama tartışmaya neden olan yemeği ne ahtapot, ne kalamar, ne balık ne de musakka ile ilgiliydi...
Aslında yaptığı klasik bir pizzaydı. Hamurunun yanında klasik malzemelerini kullandı.
Mozarella peyniri, jambon vs yani...
Ama o pizzanın üzerine sıra dışı öyle bir şey koydu ki, gastronomi dünyası ikiye bölündü, yeme içme tarihinin “soğanlı menemenden” bir önceki en büyük tartışması başladı.
*
Yunan restorancı pizzanın üzerine ananas dilimleri koydu.
Adını da “Hawaiian Pizza” koydu...
Aradan 60 yıl geçti ve dünyanın en etkili dergilerinden Economist bunu yine gündeme taşıdı.
Ananaslı pizza muhteşem bir tat mı...
Yoksa felaket mi...
2 BAŞBAKAN ANANASLI PİZZA YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ
ECONOMIST grubunun yayınladığı “1843” adlı kültür ve sanat dergisi 10 Mayıs’ta çıkan yeni sayısında gastronominin en büyük kutuplaşma konusunu geniş biçimde incelemeye ayırdı. Tartışmanın en alevlendiği yıllar 2014-2017 arasıydı.
Time dergisi 2014’te ananaslı pizzayı “Tüm zamanların en etkili 13 pizzasından biri” seçti.
2017 yılında ise konu siyaset sahnesine taşındı.
İzlanda Başbakanı Guoni Th. Johannesson “Elimde imkân olsa bu feci pizzayı yasaklardım” dedi.
Cevabı bu pizzanın icat edildiği Kanada’nın başbakanı Justin Trudeau’dan geldi.
“Hayatımın sonuna kadar bu büyük ve leziz Kanada pizzasını savunacağım” dedi.
Benim fikrimi sorarsanız... Onu sonraki yazıda kritik bir soru ile anlatacağım.
PEKİ LAHMACUNUN ÜZERİNDE ANANAS NASIL FİKİR OLURDU
PİZZAYI çok severim.
Ama lahmacunu daha çok severim.
Dün 1843 dergisinde bu tartışmayı okurken tabii ki sivri zekâm hemen o konuya dokundu: Madem ananas pizza üzerinde iyi gidiyor, lahmacun üzerinde nasıl olurdu?
Uzakdoğu mutfağında acı, ekşi ve tatlı tatların yan yana karışık halde sunulmasını çok seviyorum...
Ama lahmacun üstü ananas...
Doğrusu karar veremedim.
Konuyu Vedat Milor’a havale ediyorum.