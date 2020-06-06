Hayır Harula, asıl şimdi tam şarkı söyleme zamanı

“Haris Alexiu bir açıklama yaptı. ‘Eskisi gibi şarkı söyleyemiyorum. Bir şeyi iyi yapamazsan devam etmenin anlamı yok. Şarkı söylemeyi bırakıyorum’ dedi.”
*
Benim için şok oldu...
Kim bilir kaç kere yazdım.
Otuz yıldır hiç bıkmadan, aynı büyük keyif ve hayranlıkla dinlediğim Ege’nin muhteşem kadınıdır Harula.
Benim bir İzmir yanım Sezen Aksu ise öteki yanım mutlaka odur.
*
Ben de buradan, Ege’nin öteki tarafından sesleniyorum ona.
“Hayır Harula, bırakamazsın... Bırakmamalısın...
Çünkü bu yaz da Ege sensiz olamaz...”
*
Çünkü bir de üstelik, bak ne diyor Sezen:
“Hayat zorlanınca...
Çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca...
Azalınca manadan
Seyyar sevdalar da parçalanınca..
Göz görmeyince, gönül hissetmeyince
Kırılınca camdan kalp
Dönüp yalnızlığa kilitlenince...”
Tam da bugün yani...
Dünya ayağa kalkmış “Nefes alamıyorum” diye haykırmaya başlamışsa eğer...
“O zaman şarkı söylemek lazım...”
*
Hem de
Avaz avaz söylemek lazım...
DOKSAN GÜNDE SAÇ-SAKALIMIZA NELER OLDU, DAHA NELER OLACAK
Bir 65 plus mensubu olarak 90 günlük karantina süresince çok merak ettiğim şirketler ortaya çıktı.
Mesela Türkiye’de un üreten kuruluşlar?
Ne tür un ürünlerini satmışlar, talep ne olmuş, ekşi maya ekmek yapmayı öğrenenlerin neler aldıklarını merak ettim.
*
Ama en çok merak ettiğim şirketlerin başında bana her gün dokunan ürünleri üreten şirketler oldu.
Yani her sabah yüzüme değdirdiğim jileti, tıraş jelini, başımı yıkadığım şampuanı, duş jelini, elimi yıkadığım sabunu üreten şirketler...
*
Çünkü bu sürede kendi davranışımda bazı değişiklikler oldu.
- Mesela, her gün sakal tıraşı olurken artık haftada bir oluyorum.
- Her gün duş alıyorum ama şampuan ve vücut jeli kullanmayı iki günde bire indirdim.
- Buna karşılık sıvı sabun kullanımım üç-dört katına çıktı...
*
Bu ürünlerin Türkiye’deki en büyük üreticisi ve bir dünya devi olan Procter & Gamble’ın Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Tunaoğlu ile bir podcast sohbeti yaptım.
Bu sohbet “COVID-19 Sürecinde P&G Türkiye’nin Başarı Hikâyesi” olarak yayınlandı.
*
Konu başlığı kurumsal bir başarı hikâyesi gibi görünse de Tunaoğlu günlük hayatımıza çok yakından dokunan çok ilginç şeyler anlattı.
İlgilenene dinlemesini tavsiye ederim.
ERKEK YÜZÜ
HER GÜN TRAŞ OLAN AZALTTI SAKALLI İSE KESMEYE BAŞLADI
- İlk bir ayda tıraş bıçağı, tıraş jeli gibi ürünlerin talebinde düşüş olmuş. Ancak ikinci ayın ortasından itibaren talep yine yükselmeye başlamış.
Bunun altındaki neden de ilginç.
Her gün sakal tıraşı olanlar bunu azaltmış. Buna karşılık sakal bırakan erkekler sakallarını daha sık kısaltmaya başlamışlar. Bunda uzun sakalın da hijyen açısından iyi olmayacağı düşüncesi etkili olmuş.
- Bu arada talebi en fazla yükselen ürünlerinden biri, evde kendi kendine saç ve sakal kesme aletleri olmuş.
POSTKORONA-1
SÜRPRİZ BİR GELİŞME: PLASTİK GERİ DÖNÜYOR
TANKUT Tunaoğlu ile sohbetimizin benim açımdan en çarpıcı bölümü, postkorona (korona sonrası) dönemdeki gelişmelerle ilgili anlattıklarıydı.
- EN ŞAŞIRTICI: Suda plastik şişeyi hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyorduk. Ancak plastiğe dönüş başlıyor. Çünkü korona yepyeni hijyen koşulları gerektiriyor.
Cam eşyayı temizlemek zor olduğu için su ve her tür sıvı kabında yine plastik malzemeye dönülecek.
- RAHATLATICI HABER: P&G 2030 yılına kadar sıvı ürünlerde tamamen yeni plastiğe geçiş kararı almış. Ancak bu plastikte olmazsa olmaz bir şart var.
Tabiatta yok olacak bir maddeye dönüşecek. Aynı zamanda dönüşebilir plastik kullanılacak.
POSTKORONA-2
YEMEKHANEDE YÜZ YÜZE YEMEK HAYATIMIZDAN ÇIKIYOR
ŞİRKETİN en önemli postkorona kararlarından üçü şu:
- Yemekhane oturma düzenlerinde sosyal mesafe olarak uluslararası standart olan 6 feet ölçüsü kullanılacak. Yani 1.80 m.
- Çalışanlar yüz yüze oturma düzeninde yemek yiyemeyecek.
- Açık yemek ve sunum kaldırılıyor. Bunun yerine paketlenmiş kutularda servis yapılacak. İsteyen çalışanın paketini alıp yemeğini dışarıda yemesi mümkün olacak.
BEDEN
ANTİBAKTERİYEL DUŞ JELİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
- Yaşadığımız 90 karantina gününde sabun ve özellikle antibakteriyel sabun talebinde büyük bir patlama yaşanmış.
- Tunaoğlu bireysel hijyende gelmekte olan bir yeniliği de şimdiden söylüyor.
Bildiğimiz duş jelinde antibakteriyel jellere talep artıyor ve artacak.
Çünkü hijyenin sadece el ve yüz değil, bütün vücutla ilgili olduğu konusunda bir bilinç oluşuyor.
İŞYERİ
SOSYAL MESEFA İLE YÜZDE 50 PERSONEL İŞYERİNDE OLACAK
- İşyerinde yeni bir düzen kuruluyor. Sosyal mesafe kuralı uygulanınca, mevcut personelin ancak yüzde 50’si fiziki olarak işyerinde bulunabilecek.
Böylece münavebeli bir çalışma sistemi oluşacak.
- 12 kişilik yönetim kurulu toplantıları için sosyal mesafe çok büyük bir mekân gerektireceği için, görüntülü iletişim üzerinden toplantı düzenine geçme konusu tartışılıyor.
KARANTİNA BAŞARISI
BİR TEK COVID-19 VAKASI OLMADAN İHRACAT REKORU NASIL KIRILDI
DÜŞÜNÜN bütün fabrikalar durmuş.
Her yerde ev hapisleri var.
Ama P&G’nin Türkiye’deki fabrikaları durmadan çalışmış.
Bu konuda hükümetten çok destek görmüşler.
Avrupa’da bazı ülkelerde fabrikalar tamamen durduğu için, ihtiyaç duyulan sağlık ürünleri Türkiye’deki fabrikalardan gitmiş.
Özellikle antibakteriyel sabun ve çocuk bezi gibi ürünler büyük ölçüde Türkiye’deki fabrikalardan sağlanmış.
Tabii aklınıza şu soru gelebilir?
Türkiye’deki çalışanın hayatı mı riske atıldı?
Hayır, bütün önlemleri almışlar.
Tankut Tunaoğlu kendisi de üretim birimlerine giderek çalışanlarına destek vermiş.
Ve kesin bir dille şunu söylüyorlar:
Korona döneminde P&G üretim tesislerinde bir tek COVID-19 pozitif vaka olmamış.
SOSYAL SORUMLULUK
KULLANIM SÜRESİ AZALAN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
- Şirket korona sırasında, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir çalışma yaparak sağlık malzemesi dağıtımı, ihtiyacı olan insanlara yardım konularında çalışmalar yaptı.
- En başarılı oldukları konulardan biri, kullanım süresi kısalan ürünlerin süpermarketlerden toplanarak hızlı biçimde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması olmuş.
Hayır Harula, asıl şimdi tam şarkı söyleme zamanı
Önceki akşamüzeri Atina’da yaşayan gazeteci dostum Yorgo Kırbaki’den bir mesaj geldi:
“Haris Alexiu bir açıklama yaptı. ‘Eskisi gibi şarkı söyleyemiyorum. Bir şeyi iyi yapamazsan devam etmenin anlamı yok. Şarkı söylemeyi bırakıyorum’ dedi.”
*
Benim için şok oldu...
Kim bilir kaç kere yazdım.
Otuz yıldır hiç bıkmadan, aynı büyük keyif ve hayranlıkla dinlediğim Ege’nin muhteşem kadınıdır Harula.
Benim bir İzmir yanım Sezen Aksu ise öteki yanım mutlaka odur.
*
Ben de buradan, Ege’nin öteki tarafından sesleniyorum ona.
“Hayır Harula, bırakamazsın... Bırakmamalısın...
Çünkü bu yaz da Ege sensiz olamaz...”
*
Çünkü bir de üstelik, bak ne diyor Sezen:
“Hayat zorlanınca...
Çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca...
Azalınca manadan
Seyyar sevdalar da parçalanınca..
Göz görmeyince, gönül hissetmeyince
Kırılınca camdan kalp
Dönüp yalnızlığa kilitlenince...”
Tam da bugün yani...
Dünya ayağa kalkmış “Nefes alamıyorum” diye haykırmaya başlamışsa eğer...
“O zaman şarkı söylemek lazım...”
*
Hem de
Avaz avaz söylemek lazım...
DOKSAN GÜNDE SAÇ-SAKALIMIZA NELER OLDU, DAHA NELER OLACAK
Bir 65 plus mensubu olarak 90 günlük karantina süresince çok merak ettiğim şirketler ortaya çıktı.
Mesela Türkiye’de un üreten kuruluşlar?
Ne tür un ürünlerini satmışlar, talep ne olmuş, ekşi maya ekmek yapmayı öğrenenlerin neler aldıklarını merak ettim.
*
Ama en çok merak ettiğim şirketlerin başında bana her gün dokunan ürünleri üreten şirketler oldu.
Yani her sabah yüzüme değdirdiğim jileti, tıraş jelini, başımı yıkadığım şampuanı, duş jelini, elimi yıkadığım sabunu üreten şirketler...
*
Çünkü bu sürede kendi davranışımda bazı değişiklikler oldu.
- Mesela, her gün sakal tıraşı olurken artık haftada bir oluyorum.
- Her gün duş alıyorum ama şampuan ve vücut jeli kullanmayı iki günde bire indirdim.
- Buna karşılık sıvı sabun kullanımım üç-dört katına çıktı...
*
Bu ürünlerin Türkiye’deki en büyük üreticisi ve bir dünya devi olan Procter & Gamble’ın Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Tunaoğlu ile bir podcast sohbeti yaptım.
Bu sohbet “COVID-19 Sürecinde P&G Türkiye’nin Başarı Hikâyesi” olarak yayınlandı.
*
Konu başlığı kurumsal bir başarı hikâyesi gibi görünse de Tunaoğlu günlük hayatımıza çok yakından dokunan çok ilginç şeyler anlattı.
İlgilenene dinlemesini tavsiye ederim.
ERKEK YÜZÜ
HER GÜN TRAŞ OLAN AZALTTI SAKALLI İSE KESMEYE BAŞLADI
- İlk bir ayda tıraş bıçağı, tıraş jeli gibi ürünlerin talebinde düşüş olmuş. Ancak ikinci ayın ortasından itibaren talep yine yükselmeye başlamış.
Bunun altındaki neden de ilginç.
Her gün sakal tıraşı olanlar bunu azaltmış. Buna karşılık sakal bırakan erkekler sakallarını daha sık kısaltmaya başlamışlar. Bunda uzun sakalın da hijyen açısından iyi olmayacağı düşüncesi etkili olmuş.
- Bu arada talebi en fazla yükselen ürünlerinden biri, evde kendi kendine saç ve sakal kesme aletleri olmuş.
POSTKORONA-1
SÜRPRİZ BİR GELİŞME: PLASTİK GERİ DÖNÜYOR
TANKUT Tunaoğlu ile sohbetimizin benim açımdan en çarpıcı bölümü, postkorona (korona sonrası) dönemdeki gelişmelerle ilgili anlattıklarıydı.
- EN ŞAŞIRTICI: Suda plastik şişeyi hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyorduk. Ancak plastiğe dönüş başlıyor. Çünkü korona yepyeni hijyen koşulları gerektiriyor.
Cam eşyayı temizlemek zor olduğu için su ve her tür sıvı kabında yine plastik malzemeye dönülecek.
- RAHATLATICI HABER: P&G 2030 yılına kadar sıvı ürünlerde tamamen yeni plastiğe geçiş kararı almış. Ancak bu plastikte olmazsa olmaz bir şart var.
Tabiatta yok olacak bir maddeye dönüşecek. Aynı zamanda dönüşebilir plastik kullanılacak.
POSTKORONA-2
YEMEKHANEDE YÜZ YÜZE YEMEK HAYATIMIZDAN ÇIKIYOR
ŞİRKETİN en önemli postkorona kararlarından üçü şu:
- Yemekhane oturma düzenlerinde sosyal mesafe olarak uluslararası standart olan 6 feet ölçüsü kullanılacak. Yani 1.80 m.
- Çalışanlar yüz yüze oturma düzeninde yemek yiyemeyecek.
- Açık yemek ve sunum kaldırılıyor. Bunun yerine paketlenmiş kutularda servis yapılacak. İsteyen çalışanın paketini alıp yemeğini dışarıda yemesi mümkün olacak.
BEDEN
ANTİBAKTERİYEL DUŞ JELİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
- Yaşadığımız 90 karantina gününde sabun ve özellikle antibakteriyel sabun talebinde büyük bir patlama yaşanmış.
- Tunaoğlu bireysel hijyende gelmekte olan bir yeniliği de şimdiden söylüyor.
Bildiğimiz duş jelinde antibakteriyel jellere talep artıyor ve artacak.
Çünkü hijyenin sadece el ve yüz değil, bütün vücutla ilgili olduğu konusunda bir bilinç oluşuyor.
İŞYERİ
SOSYAL MESEFA İLE YÜZDE 50 PERSONEL İŞYERİNDE OLACAK
- İşyerinde yeni bir düzen kuruluyor. Sosyal mesafe kuralı uygulanınca, mevcut personelin ancak yüzde 50’si fiziki olarak işyerinde bulunabilecek.
Böylece münavebeli bir çalışma sistemi oluşacak.
- 12 kişilik yönetim kurulu toplantıları için sosyal mesafe çok büyük bir mekân gerektireceği için, görüntülü iletişim üzerinden toplantı düzenine geçme konusu tartışılıyor.
KARANTİNA BAŞARISI
BİR TEK COVID-19 VAKASI OLMADAN İHRACAT REKORU NASIL KIRILDI
DÜŞÜNÜN bütün fabrikalar durmuş.
Her yerde ev hapisleri var.
Ama P&G’nin Türkiye’deki fabrikaları durmadan çalışmış.
Bu konuda hükümetten çok destek görmüşler.
Avrupa’da bazı ülkelerde fabrikalar tamamen durduğu için, ihtiyaç duyulan sağlık ürünleri Türkiye’deki fabrikalardan gitmiş.
Özellikle antibakteriyel sabun ve çocuk bezi gibi ürünler büyük ölçüde Türkiye’deki fabrikalardan sağlanmış.
Tabii aklınıza şu soru gelebilir?
Türkiye’deki çalışanın hayatı mı riske atıldı?
Hayır, bütün önlemleri almışlar.
Tankut Tunaoğlu kendisi de üretim birimlerine giderek çalışanlarına destek vermiş.
Ve kesin bir dille şunu söylüyorlar:
Korona döneminde P&G üretim tesislerinde bir tek COVID-19 pozitif vaka olmamış.
SOSYAL SORUMLULUK
KULLANIM SÜRESİ AZALAN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
- Şirket korona sırasında, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir çalışma yaparak sağlık malzemesi dağıtımı, ihtiyacı olan insanlara yardım konularında çalışmalar yaptı.
- En başarılı oldukları konulardan biri, kullanım süresi kısalan ürünlerin süpermarketlerden toplanarak hızlı biçimde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması olmuş.