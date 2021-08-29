Harari’ye göre ayrılık yası tutanlar için en iyi 5 Türk şarkısı buymuş

Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
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Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
Harari’ye göre ayrılık yası tutanlar için en iyi 5 Türk şarkısı buymuş
Doğrusu “Homo Deus” bana yetti...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Bilmiyordum.
Meğer sevgiliden ayrılmadan sonra bir ‘yas süreci’ varmış...
Ve bu süreç 5 aşamalıymış...
Dikkatimi asıl çeken ise şu oldu.
Harari kitabında bu yas sürecini aşmak için 5 Türkçe şarkı öneriyor.
O 5 şarkıyı kitaptan aynen aktarıyorum:
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“Eğer sevgiliniz sizi terk ederse algoritma yas sürenizin beş resmi aşamadan geçmesine önayak olabilir.
- Önce olan biteni inkar etmenize yardımcı olması için Nilüfer’den “Boş vermişim dünyaya...”
- Sonra öfkenizi kamçılamak için Esmeray’dan “Unutma beni”
- Sizi pazarlığa teşvik etmesi için Sezen Aksu’dan “Geri dön”
- Bunalımın dibine vurmanız için Gülden Karaböcek’ten “Sürünüyorum” ve Neşe Karaböcek’ten “Kemancı”
- Son olarak da durumu kabullenmenize yardım için Ajda Pekkan’dan “Bambaşka biri” parçaları...
*
“Demek ki Harari Türk popunu çok yakından takip ediyormuş” dedim kendi kendime...
Sonra hatırladım ki, kitaplarının her dile çevrilişinde, o ülkeden bazı mahalli eklemeler yapılıyor...
*
Ama iki sorum var...
Böyle bir yas varsa...
En iyi repertuvar bu mu...
Tabii asıl soru şu: Ya ayrılıktan sonra yas değil de, bayram yapanlar...
Hadi o repertuvarı da ben tamamlayayım...
AYRILIK SONRASI BAYRAM YAPANA BEŞ AŞAMA İÇİN 5 TÜRKÇE ŞARKI
- İlk aşamada, boşanan eşin veya sevgilinin avukatlarına silah vermemek için, fazla sevinç gösterisini engellemek, hatta üzülmüş gibi yapmak için Erol Evgin’den “Sevdan olmasa”... Özellikle “Ah bu hayat çekilmez” nakaratı...
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- İkinci aşama; Hafiften, yani “allegro ma non troppo” ritminde, temkinli bir sevince geçiş için: Tarkan’dan “Oynama şıkıdım şıkıdım...”
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- Üçüncü aşamada, yani avukat meselelerini falan hallettikten sonra tam bir timsah gözyaşı ile yeni normale geçiş için Sertap’tan “Güle güle şekerim...”
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- Dördüncü aşama: Artık yeni normalin keyfini yaşama süreci... Artık nazire yaparak eğlenme zamanı... Unutmayın en iyi intikam mutlu olmaktır... İşte bu süreç için Hurşid Yenigün’den “Çiftetelli Turkiko...” “Hoppa şinanay şinanay” bölümü videoya kaydedilip eski sevgiliye WhatsApp’lanacak tabii ki...
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- Ve beşinci aşama... Umursamama... Nazire yapma süreci de bitmiş... Şimdi “Bak ben hemen birini buldum” demenin zamanı ...
Sezen Aksu “Haydi gel benimle ol...” Evet Harari’ye alternatif liste bu...
UPPER CİHANGİR DIŞINDA SEVİYELİ BİR “HASAN CEMAL” MAGAZİNCİLİĞİ
Dün itibarıyla “Seviyeli magazincilikte” Upper Cihangir tekeli kırıldı.
Türk medya tarihinin bu önemli olayı şöyle gelişti...
*
Deniz Akkaya neden hapse girdi...
Selin Ciğerci ile arasındaki mesele neydi...
Olay bir kadının hapse girmesine yol açacak şekilde nasıl bu seviyeye geldi...
İtiraf edeyim düne kadar pek anlamış değildim...
*
Dün Haber Türk’te Oray Eğin’in köşesinin tamamı bu olaya ayrılmıştı...
Vallahi bir sitcom gibi okudum.
Oray kendi deyimiyle tam Hasan Cemal gazeteciliği yapmış.
Yani olaya karışmış bütün kişilerle konuşmuş...
Sonunda ortaya içinde FETÖ, eski Türkiye magazincileri, güzel kadınlar, tuttuğunu koparan avukatlar, LGBT, trans kişiler, para aklama iddiaları, kapı önünde trans dövdüren translar, futbolcular, siyasetçiler, yurt dışına kaçan eski medya mensupları olan şahane bir sitcom çıkmış...
Pazar günü herkese tavsiye ederim.
*
- NOT: Oray Eğin; “İçinde FETÖ, naylon fatura, Londra, transfobi ve taşıyıcı anne geçen bir magazin kavgası...” Haber Türk.
HARİKA BİR SERTAP REMİXİ
- Sertap Erener: “Farzet-Deep Mix”
Cuma sabahı streaming platformlarına konan Türkçe şarkılar arasında en çok bu düzenleme dikkatimi çekti.
Yüksek volümde dinlendiğinde insana çok iyi geliyor.
Bir yaz sonu sürprizi...
HAFTANIN ŞARKISI
20 YIL ÖNCE BU ÜLKEDE EN ÇOK SATILAN KİTAPLAR NELERDİ
Fikir benim değil.
Dün New York Times’da yapmışlar.
20 yıl önce en çok satan kitaplar neydi diye...
Ben de girip araştırdım ve Ekşi Sözlük’te bu listeyi buldum:
1 Ahmet Altan: “İsyan Günlerinde Aşk.”
2 J.K. Rowling: “Harry Potter ve Felsefe Taşı”
3 Attila İlhan: “Kimi Sevsem Sensin”
4 J.K. Rowling: “Harry Potter ve Sırlar Odası”
5 Frederic Beigbeder: “3900”
6 Emre Kongar: “Kızlarıma Mektuplar”
7 Buket Uzuner: “Gelibolu: Uzun Beyaz Bulut”
8 Vedat Türkali: “Komünist”
9 Amin Maalouf: “Yüzüncü Ad: Baldassare’nin Yolculuğu”
10 J.K. Rowling: “Harry Potter ve Azkaban Tutsağı”
SAMİMİ OLALIM RESTORANLARA SADECE İYİ YEMEK İÇİN Mİ GİDERİZ
Geçenlerde bir yazar benim için şöyle bir ifade kullandı:
“Bu akşam ne yesem yazarı...”
Doğru...“Bu akşam ne yesem” diye her gün düşünürüm ama her gün yazmam...
Buna karşılık “Bu akşam ne yesem” yazılarını okumayı hiç kaçırmam.
Mesela Vedat Milor...
*
Geçenlerde okuduğum bir yazar, benim çok sevdiğim ve övdüğüm bir restoran için çok ağır bir eleştiri yazısı yazdı.
O günden beri düşünüyorum...
Bu yazı beni o restorana gitmekten alıkoyar mı...
Hayır...
*
Çünkü geldiğim yaşta artık şunu çok iyi biliyorum.
İnsanlar bir restorana sadece iyi yemek yemek için gitmezler...
Hatta ondan çok, o mekanın insanda yarattığı his ve yaşattığı deneyim için giderler.
Mesela, bana göre dünyanın en yaratıcı şefi Massimo Bottura’dır...
Modena’daki restoranına bir kere gittim.
Çok acayip bir keyif aldım... Ama bir daha gider miyim?
Fırsat düşerse evet, ama o fırsatı da fazla zorlamam.
*
Buna karşılık OD Urla’ya her hafta gitsem bir sonraki hafta yine gitme duygusu yaşıyorum.
Çünkü bana her defasında bir Toscana duygusu veriyor.
Açık mutfağında çalışan genç insanlar, çevredeki zeytin ağaçları, mekanın tasarımı, öteki masalarda gördüğüm insanlar, kovaların içindeki Urla şarapları, yemeklerde hep yakın çevre ürünlerinin kullanılması...
Ve pekala da güzel bir yemek...
*
Peki bu duygumda yalnız mıyım...
Bu kadar çok insanı bu kadar süre yanıltmak mümkün mü...
Evet yemek yazılarını bir film eleştirisi gibi okumak güzeldir...
Ama neticede, mekanın ve yemeklerin güzelliğine kendimiz karar veririz...
Çünkü en büyük yemek uzmanı kendimizizdir...
HİÇ AKLIMA GELMEYEN BİR SORU: TANRI MUZİP MİDİR
Tiffany Haddish yükselen komedyenlerden biri...
2017 yılındaki “Girls Trip” filmi ile parlamıştı.
O günden beri 8 filmde oynadı.
Bunlardan biri ise “Black Mitzvah”dı...”
Dün New York Times’da onunla yapılmış bir mülakatı okudum.
*
Gazeteci şu soruyu soruyor:
“Tanrı’nın bir mizah duygusu olduğunu düşünüyor musun?”
Şu cevabı vermiş:
“Tanrı bütün zamanların en iyi oyuncusudur ve kesinlikle güçlü bir mizah duygusu vardır. Bunu görmek için hayvanlara bakmanız yeterli...”
*
Bugüne kadar aklıma böyle bir soru hiç gelmemişti.
Tanrı denince, gözümüzün önüne tabii ki önce eski Yunan Tanrıları ile ilgili çizimler geliyor.
Onlarda da daha çok hiddetli, asık yüzlü, ciddi görünümlü bir Tanrı imajı görüyoruz...
*
Sonra aklıma Türkiye’de her yılbaşında yapılan çizimler geldi.
Bulutların üzerinde oturan beyaz sakallı bir erkek...
Galiba onlardan bazılarında gülümseyen çizimleri hatırlıyorum.
*
Benim kafamdaki Tanrı muzip değil, munis... Cezalandırıcıdan çok bağışlayıcı...
Ama Tiffany Haddish’in bu fotoğrafına bakınca şunu söyleyebilirim.
Tanrı’nın yarattığı insan muzip olabiliyor...