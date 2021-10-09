‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı

Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı
Dün sabah küçük bir haber dikkatimi çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede “Doğum gününü de kutladı” dendiğine göre, telefonun asıl amacı neydi, merak ettim.
İki ülke arasında acil görüşülmesi gereken bir konu mu söz konusuydu...
Yoksa ilk amaç Putin’in doğum gününü mü kutlamaktı..
*
Merak böceği insanı sokunca duramıyor tabii.
Hemen Rusya Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan “President of Russia” adlı siteye gittim.
Orada şöyle bir bölüm vardı:
“Birthday Greetings to Vladimir Putin...”
Yani Vladimir Putin’e yaş günü kutlamaları...
Altında da şöyle bir ifade:
“Yabancı ülkelerin devlet başkanları ve uluslararası kuruluşların başkanları Vladimir Putin’e doğum günü mesajlarını iletiyorlar.”
Ancak onun altında da şu ifade vardı:
“Bu kutlama telefonları sırasında ülkeler arasındaki güncel meseleler de konuşuldu.”
*
Putin’e “Happy Birthday” demek için arayan devlet ve hükümet başkanları listesinde şunlar dikkatimi çekti:
- On bir devlet başkanı ve başbakan bizzat telefon edip yaş gününü kutlamış Putin’in...
- Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin hemen hepsinin devlet başkanı aramış.
- Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’dan şahsen arayan lider hiç yok.
- Buna karşılık İsrail ve Japonya’nın başbakanları bizzat arayıp kutlamış...
- Avrupa’daki eski Sovyet Bloğu ülkelerinden sadece Belarus’un devlet başkanı aramış.
- Kesinlikle aramıştır dediğim Suriye Devlet Başkanı Esad ise listede yok.
PUTİN’İ ŞAHSEN ARAYAN BAŞKANLARIN TAM LİSTESİ
Altta da Putin’i doğum günü için bizzat telefonla arayıp kutlayan başkanların listesi var.
Tam liste şöyle:
- Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev
- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
- Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
- İsrail Başbakanı Naftali Benet
- Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
- Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov
- Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov
- Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev
- Japonya Başbakanı Fumio Kishida
ERDOĞAN’IN MOSKOVA’YI ARADIĞI GÜN WASHINGTON’DA NE YAPILDI
Eski Başkan Trump her şeye rağmen böyle bir şahsi ilişkiler sistemi kurmuştu.
Ama yeni yönetim Türkiye konusunda gereğinden fazla mesafeli gidiyor.
Bakın Türkiye Cumhurbaşkanı’nın telefon açıp Putin’in yaş gününü kutladığı gün, ABD Başkanı Biden ise “Türkiye bizim IŞİD’le mücadelemizi zayıflatıyor” diye mektup yazıyordu.
Bence Amerika’daki karar vericilerin, Rusya Devlet Başkanlığı internet sitesine girip bu “Happy Birthday Mr. President” listesine dikkatle bakmalarında yarar var.
Çünkü bu Rusya Devlet Başkanı’na “Happy Birthday Mr. Putin” listesi, bir süre sonra Biden’a “Dasvidanya” listesi haline dönüşebilir.
“Dasvidanya” kelimesinin Rusça’da “Elveda” anlamına geldiğini söylememe herhalde gerek yok.
NOBEL ONLARA VERİLMEYİNCE NEDEN HAWKING’İ HATIRLADIM
Herhalde şu yeryüzünde benim gibi milyonlarca insan bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nün Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verileceğinden emindi.
Öyle ya, Nobel Tıp Ödülü, insanlığın tarihinde görülmeyen bir belaya çare bulan bu iki insana verilmeyecek de kime verilecekti...
*
Büyük düş kırıklığına uğradım...
Ama şaşırmadım...
Başkalarına verildiğini öğrendiğim an, bu yıl 1 Temmuz’da “Physical Review Letters” dergisinde yayınlanan bir bilimsel makale geldi aklıma.
M.I.T. mensubu fizikçi Maximiliano Isi ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmanın sonucuydu bu.
LIGO Gözlemevi, birbiriyle çarpışan iki karadelikten gelen sinyalleri kaydetmişti.
Bu çarpışma sonucunda çok daha devasa bir karadelik ortaya çıkmıştı.
LIGO’dan gelen verileri inceleyen Maximiliano ve arkadaşlarının vardığı sonuç şuydu:
Dr. Stephen Hawking’in 50 yıl önce söylediği şeyler doğruydu.
*
Hawking 14 Mart 2018 günü öldü.
Bütün bu çalışmalarına rağmen ona Nobel Ödülü hiçbir zaman verilmedi.
Bu yıl fizik ödülünü “iklim değişikliği” konusunda çalışan fizikçilere veren Nobel komitesi, fizik kurallarında böylesine büyük bir devrim yapan teoriye imza atmış bir fizikçiye ödülü çok görmüştü.
O nedenle New York Times gazetesi geçen hafta Hawking’e yapılan bu haksızlığı dile getiren bir makale yayınladı.
*
Diyeceğim, COVID-19 aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin hiç üzülmesin...
Tıp ödülü bu yıl, “kurtarışa” değil, “dokunuşa” verildi.
Hiç üzülmeyin, 50 yıl sonra anlarlar...
BUGÜNLERDE FAZIL SAY YÜZÜNDEN BAŞIM DERTTE
Fazıl Say geçtiğimiz günlerde Instagram’da bu fotoğrafını paylaştı.
Arkadan çekilmiş çok güzel bir fotoğraftı.
Eşi sahne arkasında çekmiş.
*
Fazıl COVID-19 nedeniyle verdiği uzunca bir aradan sonra şimdi Türkiye’nin dört bir tarafında konserlere çıkıyor.
Bunu da Instagram üzerinden anons ediyor.
İşte bu nedenle başım dertte.
Çünkü konserlerin çoğunda biletler çıktıktan kısa süre sonra tükeniyor.
Fazıl’la dostluğumu bilen uzak-yakın birçok tanıdık bilet için bana başvuruyor.
*
Şurası kesin...
Fazıl Say, artık klasik müzikte Türkiye’nin tartışmasız süperstarı...
Cumhuriyet döneminin devlet imkânları ile yapmak istediğini o tek başına yapıyor.
Salonları dolduruyor.
Konserlerinde çaldığı parçaların hikâyelerini çok güzel anlatıyor.
Salonları doldukça, oraları birer uygulamalı müzik atölyesine çeviriyor.
Yaşı daha çok genç olduğu halde, daha gençleri yürekten destekliyor...
*
Bence daha şimdiden, önümüzdeki yıllardaki devlet ödülünü hak etti.
HAFTANIN ŞARKISI
BİR 1969 KLASİĞİNİN VINTAGE OLARAK YENİDEN DOĞUŞU
Marvin Gaye, Beverley Knight; Philharmonic Orchestra: “Abraham, Martin & John”
1968 yılında Dion’un söylediği bir şarkıydı. Ama asıl başarısını bir yıl sonra Marvin Gaye söylediğinde kazandı.
Afrika kökenli Amerikan soul müziğinin tapınaklarından biri olan Motown Plak firmasının yayınladığı en güzel şarkılardan biriydi.
Ancak bu versiyonu tam anlamıyla bir vintage harikası olmuş.
Dünden beri durmadan dinliyorum.
YENİ MÜZİK
CAZ SEVENLERE ÇOK GÜZEL YENİ BİR ‘SWAY’ YORUMU
“Sway” 1950’lerin en önemli şarkılarından biriydi. Meksikalı besteci Pablo Beltrán Ruiz 1953 yılında bestelemişti.
Şarkı, 1954 yılında İngilizce olarak Dean Martin tarafından söylenince bütün dünyada patladı.
Sonra Michael Bublé, Pink Martini gibi sanatçılar söyledi.
Dün streaming platformlarına bu şarkının yeni bir versiyonu kondu.
Karen Souza söylüyor.
Caz sevenlere tavsiye ederim.
HAFTANIN KLASİĞİ
ÜNLÜ TENOR NOEL MEVSİMİNİ ERKEN AÇTI
Dün sabah streaming platformlarına konan en güzel parçalardan biri bir Noel şarkısıydı. Son yıllarda yıldızı çok parlayan tenor Jonas Kauffman’ın söylediği parçanın adı “Trois Anges Sont Venus Ce Soir”.
İrlanda kökenli Fransız besteci Augusta Holmès’in bir bestesi.
Sony “It’s Christmas” adı altında yayınladı.
Gerçekten güzel bir Noel şarkısı...
Erken gelen bu şarkı gösteriyor ki bu yıl Noel, Hıristiyan aleminde çok güçlü kutlanacak.
PAZARA BÜYÜK TARTIŞMA
TÜRK MEDYASINDA YENİ TESTOSTERON KRALI KİM
- Türk medyasında geçen hafta testosteron rekoru beden değiştirdi. Yeni kral kim?
- Rockçıların testosteron düzeyi mi yüksektir, yoksa cazcıların mı...
- Türk medyasının, iş ve sanat aleminin en ünlü rockçıları ve cazcıları kimlerdir?
- Erkekler insan mıdır, hayvan mı...
- Eriyen surat emojisi ne anlama geliyor? Bir kıyamet habercisi mi...
- Yeni emoji dilinde kaç harf var? Bu ay kaç yeni harf eklendi?
YARIN BU KÖŞEDE HÜRRİYET ÇOK ÖZEL’DE