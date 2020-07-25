Hangi markalar 'çirkin ülke' damgası yiyecek

Çünkü bu küresel markalar “çirkin ülke” damgası yemiş bir ülke yüzünden “çirkin marka” haline gelme tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar.
*
Nedir geçen perşembe günü dünya ekonomisinde ve tüketim pazarında yaşanan bu deprem?
Size ama daha çok “Made in Turkey” damgası taşıyan markalara duyurayım.
Duyurayım ki herkes aklını başına alsın...
*
Olay şu:
36 ülkeden 190 kuruluş geçen perşembe günü ortak bir deklarasyon yayınladı.
Bundan böyle Çin’in Uygur bölgesinden gelen pamuk ve başka ürünleri kullanan markalara karşı uluslararası bir kampanya başlatılacak.
Yani dünyadaki bütün tüketicilere “Bu markaları satın almayın” diyecekler...
*
Ayrıca dünyanın iki ünlü gazetesi New York Times ve Wall Street Journal Çin’de Müslüman Uygurlara yapılan zulüm ve uygulanan zoraki çalıştırma konusunda ekipler kurarak çok ciddi araştırmalar yaptı.
Nedeni de şu.
Çin, Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine kötü muamele ediyor ve zorunlu çalıştırma uyguluyor.
*
Ne anlama geliyor bu karar...
Bugün dünyada giyim sanayisinde kullanılan pamuğun beşte biri bu bölgede üretiliyor.
Dünyanın önde gelen birçok markası da bu pamuğu veya Sincan’da üretilen başka malzemeleri kullanıyor.
Perşembe günü alınan karar dünya giyim sanayisine bomba gibi düştü.
Aylardır şunu yazıyorum.
Bütün dünyada giderek bir “çirkin ülke” kavramı doğuyor.
İnsan haklarına, inançlara, çevreye, kadın haklarına, adalete, hayvan haklarına saygısız, siyasetçilerini, aydınlarını, sanatçılarını hapse atan saldırgan ülkeler giderek bütün dünyanın gözünde “çirkin ülke” haline gelecek.
*
Ve bu çirkin görüntüleri, onların ürettiği ürünleri, hizmetleri de giderek “çirkin ürün” haline getirecek.
Yani büyük bir ekonomik dalga geliyor...
83 MARKANIN EN ÜNLÜLERİ BUNLAR
Bu kampanya Avrupa Birliği Parlamentosu üyesi Raphael Glucksmann tarafından başlatıldı.
Bu yılın mart ayında yayınlanan bir AB raporunda Çin’in bu bölgesiyle iş yapan 83 ünlü markanın adı tespit edildi.
Adidas, Nike, Puma, Lacoste, H&M, Abercrombie&Fitch, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Fila, GAP, Uniqlo, Victoria’s Secret, Zara ve Zegna.
Ayrıca bu bölgede üretilen malzeme kullanan Apple ve Mercedes de hedefte.
Bu gelişmeyi gören Adidas 17 Mart günü artık bölgeyle ilgisini keseceğini açıkladı. Onu 27 Mart’ta Lacoste izledi.
Perşembe akşamı 190 kuruluşun bildirisi yayınlanmadan çok kısa süre önce Calvin Klein ve Tommy Hilfiger’ın sahibi olan PVH grubu da 12 ay içinde bu bölge ile bütün ilişkisini keseceğini açıkladı.
‘ÇİRKİN ÜLKE’ ETKİSİNDE FARK YÜZDE 10’A İNDİ
YAPILAN son araştırmalar şunu gösteriyor.
Özellikle yeni kuşaklar satın aldıkları ürünleri ve hizmetleri üreten şirketlerin karanlık geçmişi var mı yok mu, insana, kadına, doğaya, hayvanlara saygılı mı, bununla çok ilgileniyorlar.
Ancak bu düşünceleri ile gerçek davranışları arasında şimdilik yüzde 10 fark var.
Yani “Aldığım üründe o malı üretenlerin saygılı olmasına çok önem veririm” diyen insanların bir bölümü saygısız ülke ürününü de alabiliyor.
Ancak aradaki fark yüzde 10’a düştü.
Yani Z kuşağı karar verici hale geldiği zaman bu fark sıfıra yaklaşacak.
Hepimiz bilelim bunu...
KALBEN VE KALPTEN, ŞİMDİ O ŞARKIYI SÖYLEMEK LAZIM
KALBEN...
“Haydi Söyle”yi kalbinden yüreğinden söyleyen kız...
“Haydi söyle seni nasıl sevdiğimi... Uykusuz gecelerimi...”
Rahşan Gülşan’ın Instagram hesabında, onu, elinde pankartı ile Pınar Gültekin için haykırırken seyrediyorum... Ta yüreğinden haykırıyor:
“İskenderun’da doğdum. İzmir’de, Ankara’da, Tatvan’da Osmaniye’de, İskenderun’da yaşadım ve şimdi de İstanbul’da yaşıyorum.
34 yıldır bu ülkede yaşıyorum.
Kız çocuğu oldum, kız oldum, kadın oldum. O nedenle bu ülkede kadın olduğum için başıma nelerin gelebileceğini biliyorum.
Bunları her gün kabul ederek, bu acıyla bu zulümle mücadele ederek yaşıyorum.
Benim bir hemcinsimin, bir kız kardeşimin ya da bir yabancının şiddetle ve ölümle karşı kaşıya olduğunu görüyorum. Küçücük çocukların, kadınların bunu bilerek yaşadığı bir ülkede yaşıyorum.”
Peki ne istiyor Kalben:
“İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve bütün kadınların bedenlerinden, ruhlarından artık özgür bırakılmalarını istiyorum.”
Evet... Şimdi şarkı söylemek lazım...
Kalben ve kalpten...
Ve yürekle...
BAŞKAN ADAYINDAN AYRILMA NEDENİ NEYMİŞ
Kim Kardashian, eşi Kanye West’ten ayrılmak üzere olduğunu açıkladı.
Tam söylemiyor ama nedeni galiba “Onun bipolar psikolojisini terapi ile düzeltmemesi”...
Kanye West biliyorsunuz, ABD’de önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Onun bilinen en önemli özelliği “kontrolsüz bir egoya” sahip oluşu...
Ama Spotify’a geçen hafta yüklenen yeni şarkısının adı ilginç: “Ego Death”...
Yani “Ego Ölümü”...
Ne ilginç...
Acaba insan egosu zirve yaptıkça o egonun ölümü de hızlanıyor mu...
KÜÇÜCÜK AMA BÜYÜK DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİLGİ
The Times Magazine ve ProPublica, Pulitzer Center’la birlikte bir çalışma yaptı.
Konusu şu:
Önümüzdeki yıllarda ne kadar insan sınır ötesi hareketlilik yaşayacak.
Yani ne kadar göçmen çıkacak...
En çarpıcı sonuç şu:
“Küresel ısınma sürecinde her 1 derecelik artış, yeryüzünde
1 milyar insanı yerinden edecek...”
Yanlış okumadınız...
Bir milyar...
YILIN SÜRPRİZİ VE YÜZYILIN DÜETİ
DÜN sabah itibarıyla streaming platformlarına beni çok şaşırtan bir yeni şarkı kondu. Şarkının adı “Scarlet”...
Klasik bir rock parçası... Ama söyleyenler tam anlamıyla iki bomba...
Rolling Stones ve bilin bakalım yanında kim var? Jimmy Page...
Yani efsane Led Zeppelin grubunun efsane vokalisti ve gitaristi...
Kesinlikle yılın sürprizi... Ama benim gibi “Old Guard” rock’çılar için kesinlikle “yüzyılın düeti”...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Hangi markalar 'çirkin ülke' damgası yiyecek
Dünyanın en ünlü markalarından bazıları geçen perşembe günü alınan bir kararla fena halde sallandı.
Çünkü bu küresel markalar “çirkin ülke” damgası yemiş bir ülke yüzünden “çirkin marka” haline gelme tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar.
*
Nedir geçen perşembe günü dünya ekonomisinde ve tüketim pazarında yaşanan bu deprem?
Size ama daha çok “Made in Turkey” damgası taşıyan markalara duyurayım.
Duyurayım ki herkes aklını başına alsın...
*
Olay şu:
36 ülkeden 190 kuruluş geçen perşembe günü ortak bir deklarasyon yayınladı.
Bundan böyle Çin’in Uygur bölgesinden gelen pamuk ve başka ürünleri kullanan markalara karşı uluslararası bir kampanya başlatılacak.
Yani dünyadaki bütün tüketicilere “Bu markaları satın almayın” diyecekler...
*
Ayrıca dünyanın iki ünlü gazetesi New York Times ve Wall Street Journal Çin’de Müslüman Uygurlara yapılan zulüm ve uygulanan zoraki çalıştırma konusunda ekipler kurarak çok ciddi araştırmalar yaptı.
Nedeni de şu.
Çin, Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine kötü muamele ediyor ve zorunlu çalıştırma uyguluyor.
*
Ne anlama geliyor bu karar...
Bugün dünyada giyim sanayisinde kullanılan pamuğun beşte biri bu bölgede üretiliyor.
Dünyanın önde gelen birçok markası da bu pamuğu veya Sincan’da üretilen başka malzemeleri kullanıyor.
Perşembe günü alınan karar dünya giyim sanayisine bomba gibi düştü.
Aylardır şunu yazıyorum.
Bütün dünyada giderek bir “çirkin ülke” kavramı doğuyor.
İnsan haklarına, inançlara, çevreye, kadın haklarına, adalete, hayvan haklarına saygısız, siyasetçilerini, aydınlarını, sanatçılarını hapse atan saldırgan ülkeler giderek bütün dünyanın gözünde “çirkin ülke” haline gelecek.
*
Ve bu çirkin görüntüleri, onların ürettiği ürünleri, hizmetleri de giderek “çirkin ürün” haline getirecek.
Yani büyük bir ekonomik dalga geliyor...
83 MARKANIN EN ÜNLÜLERİ BUNLAR
Bu kampanya Avrupa Birliği Parlamentosu üyesi Raphael Glucksmann tarafından başlatıldı.
Bu yılın mart ayında yayınlanan bir AB raporunda Çin’in bu bölgesiyle iş yapan 83 ünlü markanın adı tespit edildi.
Adidas, Nike, Puma, Lacoste, H&M, Abercrombie&Fitch, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Fila, GAP, Uniqlo, Victoria’s Secret, Zara ve Zegna.
Ayrıca bu bölgede üretilen malzeme kullanan Apple ve Mercedes de hedefte.
Bu gelişmeyi gören Adidas 17 Mart günü artık bölgeyle ilgisini keseceğini açıkladı. Onu 27 Mart’ta Lacoste izledi.
Perşembe akşamı 190 kuruluşun bildirisi yayınlanmadan çok kısa süre önce Calvin Klein ve Tommy Hilfiger’ın sahibi olan PVH grubu da 12 ay içinde bu bölge ile bütün ilişkisini keseceğini açıkladı.
‘ÇİRKİN ÜLKE’ ETKİSİNDE FARK YÜZDE 10’A İNDİ
YAPILAN son araştırmalar şunu gösteriyor.
Özellikle yeni kuşaklar satın aldıkları ürünleri ve hizmetleri üreten şirketlerin karanlık geçmişi var mı yok mu, insana, kadına, doğaya, hayvanlara saygılı mı, bununla çok ilgileniyorlar.
Ancak bu düşünceleri ile gerçek davranışları arasında şimdilik yüzde 10 fark var.
Yani “Aldığım üründe o malı üretenlerin saygılı olmasına çok önem veririm” diyen insanların bir bölümü saygısız ülke ürününü de alabiliyor.
Ancak aradaki fark yüzde 10’a düştü.
Yani Z kuşağı karar verici hale geldiği zaman bu fark sıfıra yaklaşacak.
Hepimiz bilelim bunu...
KALBEN VE KALPTEN, ŞİMDİ O ŞARKIYI SÖYLEMEK LAZIM
KALBEN...
“Haydi Söyle”yi kalbinden yüreğinden söyleyen kız...
“Haydi söyle seni nasıl sevdiğimi... Uykusuz gecelerimi...”
Rahşan Gülşan’ın Instagram hesabında, onu, elinde pankartı ile Pınar Gültekin için haykırırken seyrediyorum... Ta yüreğinden haykırıyor:
“İskenderun’da doğdum. İzmir’de, Ankara’da, Tatvan’da Osmaniye’de, İskenderun’da yaşadım ve şimdi de İstanbul’da yaşıyorum.
34 yıldır bu ülkede yaşıyorum.
Kız çocuğu oldum, kız oldum, kadın oldum. O nedenle bu ülkede kadın olduğum için başıma nelerin gelebileceğini biliyorum.
Bunları her gün kabul ederek, bu acıyla bu zulümle mücadele ederek yaşıyorum.
Benim bir hemcinsimin, bir kız kardeşimin ya da bir yabancının şiddetle ve ölümle karşı kaşıya olduğunu görüyorum. Küçücük çocukların, kadınların bunu bilerek yaşadığı bir ülkede yaşıyorum.”
Peki ne istiyor Kalben:
“İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve bütün kadınların bedenlerinden, ruhlarından artık özgür bırakılmalarını istiyorum.”
Evet... Şimdi şarkı söylemek lazım...
Kalben ve kalpten...
Ve yürekle...
BAŞKAN ADAYINDAN AYRILMA NEDENİ NEYMİŞ
Kim Kardashian, eşi Kanye West’ten ayrılmak üzere olduğunu açıkladı.
Tam söylemiyor ama nedeni galiba “Onun bipolar psikolojisini terapi ile düzeltmemesi”...
Kanye West biliyorsunuz, ABD’de önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Onun bilinen en önemli özelliği “kontrolsüz bir egoya” sahip oluşu...
Ama Spotify’a geçen hafta yüklenen yeni şarkısının adı ilginç: “Ego Death”...
Yani “Ego Ölümü”...
Ne ilginç...
Acaba insan egosu zirve yaptıkça o egonun ölümü de hızlanıyor mu...
KÜÇÜCÜK AMA BÜYÜK DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİLGİ
The Times Magazine ve ProPublica, Pulitzer Center’la birlikte bir çalışma yaptı.
Konusu şu:
Önümüzdeki yıllarda ne kadar insan sınır ötesi hareketlilik yaşayacak.
Yani ne kadar göçmen çıkacak...
En çarpıcı sonuç şu:
“Küresel ısınma sürecinde her 1 derecelik artış, yeryüzünde
1 milyar insanı yerinden edecek...”
Yanlış okumadınız...
Bir milyar...
YILIN SÜRPRİZİ VE YÜZYILIN DÜETİ
DÜN sabah itibarıyla streaming platformlarına beni çok şaşırtan bir yeni şarkı kondu. Şarkının adı “Scarlet”...
Klasik bir rock parçası... Ama söyleyenler tam anlamıyla iki bomba...
Rolling Stones ve bilin bakalım yanında kim var? Jimmy Page...
Yani efsane Led Zeppelin grubunun efsane vokalisti ve gitaristi...
Kesinlikle yılın sürprizi... Ama benim gibi “Old Guard” rock’çılar için kesinlikle “yüzyılın düeti”...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin